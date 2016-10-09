شاهد: فيديو اللبنانية ناتاشا بجانب ماجد عبدالله يُشعِل تويتر

صحيفة المرصد: انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع بين لاعب نادي النصر السابق ماجد عبدالله و الفنانة اللبنانية نتاشا .
حيث ظهرت ناتاشا وهى ترتدى بنطالاً مكشوف ما أثار حفيظة محبي الكابتن ماجد ، وأشعل تغريدات المتابعين .
طلعت ناتاشا
pic.twitter.com/2cRIaiRcTw
— مارلي (@sarax24_) October 5, 2016
تعليقات ( 18 )
حبيب ناتاشاسوداني صريح ،،،انتبه ترى والله لطير لك الخمسه
استخدم عقلكلا يروح تفكيركم بعيد هاذي ثالث مره انتبهو تشكون في شي
حبيب ناتاشاللمعلوميه معروفه عن الفنانه اللعضيمه ناتاشا بحبها للنصر
طيب هذولا العالمليش ما احد يقولهم شي ، يعني جت على ابوسن
نصراوي شرقاويالجمال يبحث عن المجد
إستشاري صحالممثلين والرياضيين هذا وضعهم ولذلك أهل الدين ما يحبونهم من هذا الجانب .
سوداني صررررررررررريحالسودانيين ذوقهم حلو
مقلقلناتاشا هذي متى طلعت الله يخرب بيتها 😞
💎⭐️عهود⭐️💎تزوجها شكلها معجبة فيك 😁 💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙
مقلقلمعقول يابو عبدالله 😢 ماني مصدق خقيت مع هالبنانية بعد كل هذا التاريخ 😢
حبيب ناتاشاداوني داوني داوني لابلاك الله
ع . الحربيأفا يا أبو عابد ما توقعناها منك والله عيب قبل كذا كان العويران والآن ماجد على فكرة وش آخر أخبار خالد شراحيلي
وليدعقوبة تريقتكم على ياسر القحطاني يالفقراوية
مطفراتنشها ياولد
حسنعيب عليك ياماجد بعد هذا التاريخ الطويل
نصراوي منتفانتقدنا العويران جانا ماجد
عباديوالله حرام عليك يا مجدونا ما تزوجها وتفرح جماهير نادي النصر العالمي
اسمرعبرجبن وزيتون