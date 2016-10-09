شاهد: فيديو اللبنانية ناتاشا بجانب ماجد عبدالله يُشعِل تويتر

صحيفة المرصد: انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع بين لاعب نادي النصر السابق ماجد عبدالله و الفنانة اللبنانية نتاشا .

حيث ظهرت ناتاشا وهى ترتدى بنطالاً مكشوف ما أثار حفيظة محبي الكابتن ماجد ، وأشعل تغريدات المتابعين .