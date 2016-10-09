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شاهد: فيديو اللبنانية ناتاشا بجانب ماجد عبدالله يُشعِل تويتر

9 أكتوبر, 2016 , 22:57 م
شاهد: فيديو اللبنانية ناتاشا بجانب ماجد عبدالله يُشعِل تويتر
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صحيفة المرصد: انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع بين لاعب نادي النصر السابق ماجد عبدالله و الفنانة اللبنانية نتاشا .

حيث ظهرت ناتاشا وهى ترتدى بنطالاً مكشوف ما أثار حفيظة محبي الكابتن ماجد ، وأشعل تغريدات المتابعين .

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تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 18
    9 أكتوبر, 2016 , 23:15 م

    حبيب ناتاشا

    سوداني صريح ،،،انتبه ترى والله لطير لك الخمسه
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  2. 17
    9 أكتوبر, 2016 , 23:14 م

    استخدم عقلك

    لا يروح تفكيركم بعيد هاذي ثالث مره انتبهو تشكون في شي
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  3. 16
    9 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    حبيب ناتاشا

    للمعلوميه معروفه عن الفنانه اللعضيمه ناتاشا بحبها للنصر
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  4. 15
    9 أكتوبر, 2016 , 23:12 م

    طيب هذولا العالم

    ليش ما احد يقولهم شي ، يعني جت على ابوسن
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  5. 14
    9 أكتوبر, 2016 , 23:11 م

    نصراوي شرقاوي

    الجمال يبحث عن المجد
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  6. 13
    9 أكتوبر, 2016 , 23:11 م

    إستشاري صح

    الممثلين والرياضيين هذا وضعهم ولذلك أهل الدين ما يحبونهم من هذا الجانب .
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  7. 12
    9 أكتوبر, 2016 , 23:10 م

    سوداني صررررررررررريح

    السودانيين ذوقهم حلو
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  8. 11
    9 أكتوبر, 2016 , 23:09 م

    مقلقل

    ناتاشا هذي متى طلعت الله يخرب بيتها 😞
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  9. 10
    9 أكتوبر, 2016 , 23:08 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    تزوجها شكلها معجبة فيك 😁 💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙
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  10. 9
    9 أكتوبر, 2016 , 23:07 م

    مقلقل

    معقول يابو عبدالله 😢 ماني مصدق خقيت مع هالبنانية بعد كل هذا التاريخ 😢
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  11. 8
    9 أكتوبر, 2016 , 23:07 م

    حبيب ناتاشا

    داوني داوني داوني لابلاك الله
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  12. 7
    9 أكتوبر, 2016 , 23:07 م

    ع . الحربي

    أفا يا أبو عابد ما توقعناها منك والله عيب قبل كذا كان العويران والآن ماجد على فكرة وش آخر أخبار خالد شراحيلي
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  13. 6
    9 أكتوبر, 2016 , 23:06 م

    وليد

    عقوبة تريقتكم على ياسر القحطاني يالفقراوية
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  14. 5
    9 أكتوبر, 2016 , 23:04 م

    مطفر

    اتنشها ياولد
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  15. 4
    9 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    حسن

    عيب عليك ياماجد بعد هذا التاريخ الطويل
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  16. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 23:01 م

    نصراوي منتف

    انتقدنا العويران جانا ماجد
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  17. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 23:00 م

    عبادي

    والله حرام عليك يا مجدونا ما تزوجها وتفرح جماهير نادي النصر العالمي
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  18. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 23:00 م

    اسمرعبر

    جبن وزيتون
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