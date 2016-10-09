والد إحدى الفتاتين الهاربتين يتلقّى أول “إيميل” من ابنته تقرر عدم عودتها للمملكة لهذا السبب!

صحيفة المرصد: قال مصدر إن إحدى الفتاتين الهاربتين إلى كوريا الجنوبية، قامت بإرسال بريد إلكتروني إلى والدها، وكانت فحوى الرسالة تتضمن أنها تريد أن تكمل دراستها الجامعية في الخارج والبقاء في كوريا.

وكشف المصدر، بحسب صحيفة “عكاظ”، عن أن والد الفتاة تعمد الهدوء أثناء حديثه مع ابنته لعدم إخافتها كما أنه تعامل معها بلطف شديد، لكي لا يخيفها منه لإقناعها بالعودة إلى المملكة.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال السفارة السعودية بكوريا الجنوبية تحاول تتبع الفتاتين، بهدف التوصل لهما وإعادتهما إلى المملكة.

وتمكنت الفتاتان، وهما طالبتان بإحدى الجامعات، من الحصول على إذن سفر وسافرتا يوم الخميس الماضي إلى كوريا الجنوبية دون علم ذويهما.