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بالفيديو: شاهد ماذا حصل لسيارة مواطن بعد نزوله للشراء من بقالة بحي الحمراء فى الرياض!

9 أكتوبر, 2016 , 23:38 م
بالفيديو: شاهد ماذا حصل لسيارة مواطن بعد نزوله للشراء من بقالة بحي الحمراء فى الرياض!
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صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات إحدى محالات “بقالة” ، بحى الحمراء فى الرياض، قيام مجهول بسرقة سيارة أثناء تركها على وضع التشغيل، والنزول لشراء بعض المستلزمات.وناشد المواطن المسروق، يشاهد سيارته “فولكسواجن باسات” ، سوداء اللون تحمل اللوحة رقم (ح ل ق 3751) إبلاغ أقرب مركز أمني، وقال ” السيارة تعمل بالبصمة ، ونزلت لشراء غرض من البقالة وهي قيد التشغيل والمفتاح معي ، فجأة لاحظت اختفاءها”.
وأضاف “بعد الرجوع لكاميرات التصوير تبين تعرضها للسرقة من لص مجهول ظهرت ملامحه في التصوير”، مؤكداً تقدمه ببلاغ للجهات الأمنية متمنياً ممن يشاهد السيارة الإبلاغ عنها.



تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 18
    10 أكتوبر, 2016 , 1:18 ص

    خباز

    ارى ان اي شخص تنسرق سيارته وهي في وضع التشغيل ويروح يبلغ يسجنونه
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  2. 17
    10 أكتوبر, 2016 , 1:06 ص

    المعلم

    أعتبر الذي يخلي سيارته في وضع التشغيل أنه كسل واهمال وعدم تقدير السياره التي تخدمه في جميع الأحوال ،،،،،، والنهايه مره وندم على ما حصل ،،،،،،
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  3. 16
    10 أكتوبر, 2016 , 1:02 ص

    ...

    الخطأ من بعض الناس ترك السيارة بوضع تشغيل وأنا واحد منهم في بعض المرات
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  4. 15
    10 أكتوبر, 2016 , 0:48 ص

    مستشارك

    يجب سجن صاحب السياره وتأديبه يضع سيارته في وضع التشغيل ويقول انسرقت ويشغل السلطات الامنيه الله يشغله
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  5. 14
    10 أكتوبر, 2016 , 0:37 ص

    راي آخر

    في تقديري الزمن هذا لحد يترك سيارته في حالة تشغيل الوضع مايطمن
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  6. 13
    10 أكتوبر, 2016 , 0:32 ص

    أبو محمد

    للاسف الشديد هذا يعتبر إهمال وتسيًب .
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  7. 12
    10 أكتوبر, 2016 , 0:30 ص

    أبو محمد

    فيه مثل يقول ( ياحقي اتعبتني قله ليش اخرجتني ) .
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  8. 11
    10 أكتوبر, 2016 , 0:29 ص

    أبو محمد

    ماذا بنقص منك عند اغلاق تشغيل السبارة واخذ حاجتك ، وتسمعون وتشاهدون إذا متي تعتبرون ؟
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  9. 10
    10 أكتوبر, 2016 , 0:21 ص

    خليه يستاهل وشكله ماتعب بقيمة السيارة .. يتركها شغالة بوقفة واحد مستهتر
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  10. 9
    10 أكتوبر, 2016 , 0:16 ص

    .لن .

    يستاهل هذا مفرط وينبغي تحمله اي جريمة ترتكب بها هذا وامثاله لم يتعلمون ناس اغبياء لا يوجد لديهم اي حس امني بل اقترح تسجيل مخالفة عليه للتفريط .
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  11. 8
    10 أكتوبر, 2016 , 0:16 ص

    اللي سرقها

    حسب الفيديو شكله دقن ملتحي . ولكن المفروض من صاحب أي سيارة مهما كان عدم تركها في حالة التشغيل وبعدين كيف يفتح السيارة وعليها بصمه .
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  12. 7
    10 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    جنوبي

    ساده واحسن من شان مره ثانيه ماتتركها على وضع التشغيل ... واناشد البحث والمرور والدوريات الامنيه بعدم البحث عن السياره لان المال السائب يعلم السرقه
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  13. 6
    10 أكتوبر, 2016 , 0:04 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    يستاهل أحد قال له يخليها في وضع التشغيل ويروح عنها .
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  14. 5
    9 أكتوبر, 2016 , 23:56 م

    مسافر

    عادي اشتر غيرها نحن شعب من اغنى الشعوب رواتبنا تغطي الشمس يخصمون منا مايخصمون كنها نقطه في بحر // اقول عندك سلف ههههه
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  15. 4
    9 أكتوبر, 2016 , 23:54 م

    اسمرعبر

    اشغلتوا الحكومة بإهمالكم
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  16. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 23:54 م
    عدد التعليقات:5535

    الرحااال

    المفروض الشرطه تحجزك حتى يجدونها..ايش هذا الغباء..موقف غلط..السياره شغاله..ايش هذا الكسل حتى في تشغيل السياره..
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  17. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 23:53 م

    الهاشمي

    القانون لايحمي المغفلين اللهم لا بلاء
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  18. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 23:45 م

    رؤية وتحول

    مافيه مشكله عادي . ولايهمك . تلاقيها مشلحه في بعض الحوشه! وإلا مع مفحط . مليار مره الجهات الأمنيه تحذر لاتخلون سياراتكم شغاله وتنزلون ؟ مافيه فايده
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