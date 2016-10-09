صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات إحدى محالات “بقالة” ، بحى الحمراء فى الرياض، قيام مجهول بسرقة سيارة أثناء تركها على وضع التشغيل، والنزول لشراء بعض المستلزمات.وناشد المواطن المسروق، يشاهد سيارته “فولكسواجن باسات” ، سوداء اللون تحمل اللوحة رقم (ح ل ق 3751) إبلاغ أقرب مركز أمني، وقال ” السيارة تعمل بالبصمة ، ونزلت لشراء غرض من البقالة وهي قيد التشغيل والمفتاح معي ، فجأة لاحظت اختفاءها”.
وأضاف “بعد الرجوع لكاميرات التصوير تبين تعرضها للسرقة من لص مجهول ظهرت ملامحه في التصوير”، مؤكداً تقدمه ببلاغ للجهات الأمنية متمنياً ممن يشاهد السيارة الإبلاغ عنها.
بالفيديو: شاهد ماذا حصل لسيارة مواطن بعد نزوله للشراء من بقالة بحي الحمراء فى الرياض!
صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات إحدى محالات “بقالة” ، بحى الحمراء فى الرياض، قيام مجهول بسرقة سيارة أثناء تركها على وضع التشغيل، والنزول لشراء بعض المستلزمات.وناشد المواطن المسروق، يشاهد سيارته “فولكسواجن باسات” ، سوداء اللون تحمل اللوحة رقم (ح ل ق 3751) إبلاغ أقرب مركز أمني، وقال ” السيارة تعمل بالبصمة ، ونزلت لشراء غرض من البقالة وهي قيد التشغيل والمفتاح معي ، فجأة لاحظت اختفاءها”.
تعليقات ( 18 )
خبازارى ان اي شخص تنسرق سيارته وهي في وضع التشغيل ويروح يبلغ يسجنونه
المعلمأعتبر الذي يخلي سيارته في وضع التشغيل أنه كسل واهمال وعدم تقدير السياره التي تخدمه في جميع الأحوال ،،،،،، والنهايه مره وندم على ما حصل ،،،،،،
...الخطأ من بعض الناس ترك السيارة بوضع تشغيل وأنا واحد منهم في بعض المرات
مستشاركيجب سجن صاحب السياره وتأديبه يضع سيارته في وضع التشغيل ويقول انسرقت ويشغل السلطات الامنيه الله يشغله
راي آخرفي تقديري الزمن هذا لحد يترك سيارته في حالة تشغيل الوضع مايطمن
أبو محمدللاسف الشديد هذا يعتبر إهمال وتسيًب .
أبو محمدفيه مثل يقول ( ياحقي اتعبتني قله ليش اخرجتني ) .
أبو محمدماذا بنقص منك عند اغلاق تشغيل السبارة واخذ حاجتك ، وتسمعون وتشاهدون إذا متي تعتبرون ؟
.لن .يستاهل هذا مفرط وينبغي تحمله اي جريمة ترتكب بها هذا وامثاله لم يتعلمون ناس اغبياء لا يوجد لديهم اي حس امني بل اقترح تسجيل مخالفة عليه للتفريط .
اللي سرقهاحسب الفيديو شكله دقن ملتحي . ولكن المفروض من صاحب أي سيارة مهما كان عدم تركها في حالة التشغيل وبعدين كيف يفتح السيارة وعليها بصمه .
جنوبيساده واحسن من شان مره ثانيه ماتتركها على وضع التشغيل ... واناشد البحث والمرور والدوريات الامنيه بعدم البحث عن السياره لان المال السائب يعلم السرقه
خلك بعيد حبك يزيد 😊يستاهل أحد قال له يخليها في وضع التشغيل ويروح عنها .
مسافرعادي اشتر غيرها نحن شعب من اغنى الشعوب رواتبنا تغطي الشمس يخصمون منا مايخصمون كنها نقطه في بحر // اقول عندك سلف ههههه
اسمرعبراشغلتوا الحكومة بإهمالكم
عدد التعليقات:5535
الرحااالالمفروض الشرطه تحجزك حتى يجدونها..ايش هذا الغباء..موقف غلط..السياره شغاله..ايش هذا الكسل حتى في تشغيل السياره..
الهاشميالقانون لايحمي المغفلين اللهم لا بلاء
رؤية وتحولمافيه مشكله عادي . ولايهمك . تلاقيها مشلحه في بعض الحوشه! وإلا مع مفحط . مليار مره الجهات الأمنيه تحذر لاتخلون سياراتكم شغاله وتنزلون ؟ مافيه فايده