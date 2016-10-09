بالفيديو: شاهد ماذا حصل لسيارة مواطن بعد نزوله للشراء من بقالة بحي الحمراء فى الرياض!

صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات إحدى محالات “بقالة” ، بحى الحمراء فى الرياض، قيام مجهول بسرقة سيارة أثناء تركها على وضع التشغيل، والنزول لشراء بعض المستلزمات.وناشد المواطن المسروق، يشاهد سيارته “فولكسواجن باسات” ، سوداء اللون تحمل اللوحة رقم (ح ل ق 3751) إبلاغ أقرب مركز أمني، وقال ” السيارة تعمل بالبصمة ، ونزلت لشراء غرض من البقالة وهي قيد التشغيل والمفتاح معي ، فجأة لاحظت اختفاءها”.

وأضاف “بعد الرجوع لكاميرات التصوير تبين تعرضها للسرقة من لص مجهول ظهرت ملامحه في التصوير”، مؤكداً تقدمه ببلاغ للجهات الأمنية متمنياً ممن يشاهد السيارة الإبلاغ عنها.