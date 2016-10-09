المخلوع صالح يدعو ميليشياته إلى حمل السلاح والتوجه إلى حدود المملكة

صحيفة المرصد – وكالات:دعا المخلوع علي عبدالله صالح في كلمته، اليوم، أتباعه وميليشيات الحوثي إلى تكثيف الهجمات على حدود المملكة خلال الأيام المقبلة، محرضا قوات الإنقلابيين، طالبا تصعيد هجماتهم ضد القوات المرابطة على الحدود.
وكانت القوات المسلحة، بالاشتراك مع قوات “التحالف” العربي، تصدت خلال الفترة الماضية لهجمات متعددة من متسللين حاولوا اختراق الحدود الفاصلة بين المملكة واليمن.
تعليقات ( 78 )
..سعودي..74 لامرحباً فيهم وسنجعلهم مشاوي فروج على الفحم وبنار سلاحنا سنقليهم قلي
عدد التعليقات:11214
برق الحرم((((((((عـــــــــــاجل ..........المدفعية _الملكية ....... تحرق المليشيات قبالة الحدود .... حاولت نصب راجمات صواريخ وتأكد تدميرها وحرق من حولها)))))
عدد التعليقات:11214
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=RhglNvN6ZWg
مخالف للنشر 1تعال مرحبا فيكم وتستقبلكم الاباتشي وتجربعكم جربعه ونشخلكم شخل يازيدي اتركوا نسائكم ي****الايرانين
عدد التعليقات:11214
برق الحرم((((((((ان استطاع الاعداء وعبيدهم ورعاعهم ....... منع شموس صنعاء الكسولة لاتدور .............. شموسنا في أرضها ..... تلهب ......وتثور )))))))
عدد التعليقات:11214
برق الحرم(((((((الله أكبر ...........الله أكبر ...........الله أكبر........الله أكبر ...........الله أكبر ...........الله أكبر ......الله أكبر )))))))))
ابو محمدعلى اساس انك معطينا مهلة مدتها سنتين وانتهت اليوم .... يا حمار لنا سنتين وحنا ندكك بالصواريخ توك تصحي من تخزينتك
سوسوحسبنا الله عليكم ونعم الوكيل استودعنا الله كل شبر في بلادي
دروجباليه ماتجي انت ياعفاش خلك رجال تعال على الكرسيدا ٩٤ حقتك ورنك رجالتك يالمره سلط الله عليك يالمحروق
عدد التعليقات:11214
برق الحرم(((((((((( مقاتلاتنا _الكواسر ...........تحرق الرعاع ...... في قلب وكبد صنعاء ....... والمحروق يجرها الي محرقة يعلم الله علمها )))))))
سوسوحسبي الله عليك وعلى أعوانك الله يشغلكم بانفسكم
أبو مصلفح الرياضتبي الله يفكك منهم انت واللي معك ماتقصد المسلمين ع بالك مافي مسلمين في كازابلانكا مافي إلا عندك انت انت
عدد التعليقات:11214
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=Eb0JYYw5fh0
عدد التعليقات:11214
برق الحرم(((((أكــاد أجــود بي وأمـامَ جـودي ....... تـظــل الأرض تـصـرخ هاتِ_هاتِ...... كـــما لـو أنــني قـلـــــمٌ أجــف ...... وأدعو الأرض تشرب من دواتي)))
كلمة حقذكرني بمعمر القذافي والله شكلهم بيربطونك بحبل ويجرونك من الماسوره اللي انت عايش فيها النصر قريب ادعوا للجنود بالثبات عفاش يحتضر والنصر قادم ان شاء الل
عدد التعليقات:11214
برق الحرم(((((((عــــــــــــاجل ........((3)) غارات استهدفت الكلية الحربية، وغارة _نوعية قصفت معسكر جبل نقم، وغارة اخرى على معسكر الرئاسة في جبل النهدين)))))
طير شلوىالله يآخذ عمرك غربلت الناس وغربلت شعبك اصبح مشرد
أبو مصلفح الرياضعن جدارة كسبتوا الصدارة أهنيكم الجمال من الداخل لو كنت تظن إن الماس براق وجميل غلطان اللي يلبس الماس هو اللي يعطيه الجمال من دونك هو مجرد أحجار
عدد التعليقات:11214
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=2Vy-PVmYyog
عدد التعليقات:11214
برق الحرم((((((( نحن من نأخذ ....... رهان المعارك ....... ونحن ..... من نقدم الدروس )))))))
أبو مصلفح الرياضشخص حكيم عطاني نصيحة وأنا طفل (تمشكلت مع أخوياي على كورة) والله أتذكرها لليوم(لو ماكنت تقدر تكسبهم أصدقاء ولجانبك لاتكسبهم أعداء لله دركم ياأهل اليمن)
عبدالله الحارثيهيا تعال انت اول واحد عشان تشوف أسود المملكة العربية السعودية تخليك شورما ياعفاش DOGS
عدد التعليقات:8578
اللامي10اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم
عدد التعليقات:11214
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=J3mGNkwDHnI
سعد1العجيب هذا النصاب سارق خيرات اليمن وموت اليمنيين جوع !!! وﻻ زال فيه عاقل له عقل يتبعه او ينفذ اوامره!!قال ايش ميليشياته!!ياليت نفتح جبه للتطوع للجهاد
عدد التعليقات:11214
برق الحرم(((((((الله أكبر ...........الله أكبر ...........الله أكبر........الله أكبر ...........الله أكبر ...........الله أكبر ......الله أكبر )))))))))
عدد التعليقات:11214
برق الحرم((((((((( عــــــــــــــــــــــــــاجل ....غارة _مباغته ..و...((((انفجار _عنيف _جدا )))))) في صنعاء الان ))))))
أبو مصلفح الرياضليه ياعفاش زعلان وش صار عليك السعودية معقل الإسلام واللي يمس السعودية يعني يمس الإسلام حسبي الله عليك أهديك ياعفاش أغنية علومنا من فرقة خمبلة العالمية
كلمة حقتعقب *** خاين اتحدى اذا ماهو اللي فجر الصاله وبعدين هذي حرب كنكم فرقتوا بين مدني وعسكري وترى الى حد الان ما شفتوا من الذيب الا اذنيه حركات عفاش
عدد التعليقات:11214
برق الحرم((((((( عـــــــــــــــــــــــاجل ........الان .........سماء _.صنعاء ......تشتعل بالتحليق الكثيف المنخفض))))))
كيف الحالالله يكتب الي فيه خير .. والله الامور تدهورت لكن بينصرنا الله عز وجل على كل طاغيه وتبقى رايه الاسلام مرفوعه في وجيه الاعداء
عدد التعليقات:11214
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=GI9wVYnxrLA
سعد1تخسى وتهبى يالفارذنب الحوثيين والمجوس ياخاين وطنك وشعبك وجاحدمعروف جيرانك اللي عالجوك عساك الهﻻك!! انت وميليشياتك قدامكم رجال يشترون الموت ويامرابوفهد
الله لا يصلح يا علي صالح تفكر اننا لا نعرف حالتك الصعبةانت مثل ملاعب ذيله . ماغير تمواي ومنخش . أقول ان كنت رجال اطلع من جحرك وواجهنا . تعال تعال يعفاش . انت الحين تنازع بين الحياة والموت .
عدد التعليقات:11214
برق الحرم(((((( مافي ((بنادقنا)) ولا وحدة ...... كذوب لثور الدخان ... والجو اللتهب ..... تفرق ميادين الشجاعة والخطوب ..... فرق المعادن والجواهر والذهب ))))))
عدد التعليقات:8578
اللامي10اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه
مديرة مياه الثرواتتخسا وتخسريوم تنوي حدنا... حنا هل الطولات حامين الحدود☡☢⚠🚷🚫🛇
شمس و قمرنحنوا من يغذي اعدائنا وهذه نتائج افعالكم فل تتحملوا
.لن .سوف تلاقون من رجال القوات المسلحة ما يجعلكم اشلاء على الحدود حنا لها يا خاين الجار يا خسيس وعينا الدرس منك ومن المتخاذلين ..وومن يزرع المعروف في غير ا
عدد التعليقات:11214
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=neMssGHLhD4
عدد التعليقات:11214
برق الحرم(((((((( عبيد المجوس قد ركبت عليك ...............فأحذر من أحرار العرب .)))))))))
صبحيوالله هاليمنه مشكله الله يكفينا شرهم .
بوعليتعال يا علي صالح يا جبان بس البس حفاظه من الاسهال الى بيجيك لانك ماتقدر تقترب من الاسود التى على الحدود الحمير اليمنيه الحوثيه تموت على الحدودوضراطها
مسافرليش السعوديه ما خذت حذرها من صالح يوم حرب الخليج //السعوديه دوله حنون عطوف ولاكن من نواها بشر عزالله انه حفر قبره بيده /الله يحفظ المسلمين من الكافرين
بوعليتعال يا علي صالح يا جبان بس البس حفاظه من الاسهال الى بيجيك لانك ماتقدر تقترب من الاسود التى على الحدود الحمير اليمنيه الحوثيه تموت على الحدودوضراطها
عدد التعليقات:11214
برق الحرم(((((( منزوع المخالب ...... مشلول الاطراف ....... نحن من حملناها عندما قصفوا جبهته .... في المسجد ابناء عمومته ))))))
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرهههههه انت وينك الان باي جحر او مجرى صرف ياصعلوك لماذا لاتذهب انت ياعفاشي الى الحدود وتقود المعركه الست تسمي حالك زعيم ههههه جبان ورعديد ابو المجاري
عدد التعليقات:11214
برق الحرم(((((((( أرحب ....... أرحب ....... وان بغيت يالمحروق ...... وصلناك في صنعاء )))))))
جبال سديرمن قصائد شاعر الوطن خلف بن هذال منذ اكثر من 60 عام وكانة يتكلم اليوم وراء ناس يدسون الالغام---------- يطوفون اطراف اليمن واسفل الشام
خالد الزهرانيمن حر مايونس
مسافرالله يكفينا شرك
إستشاري صحإذا كنت صادق يا علي سالح أقرب من حدودنا ولاتتقي في كهوف صنعاء ....الشعب اليمني يلعنك ولن يستجيب لك لأنك مخلوع خائن ...اكثر من ثلاثين عام تسرقهم .
تخسى وتعقب ياعفاشوالله ان نبيدكم يالحشرات لو تقربون حدودنا
عبدالعزيز//تعليق10 لاتخاف لدينا رجال وكل مايقوله عفاش طقطقه مفلس انها السعوديه وملك الحزم
بوعلياطلع من جحرك يا جبان يا خاين الجار الى مزبلة التاريخ يا خاين لحم اكتافك يا المشوي من خير السعوديه بس انت زيدى يمنى حوثى جبان انت وشلة النساء الى معك
محد قال لييتبع وجنودنا بالحدود عيونهم على المرتزقه من اتباع المخلوع والحوثي والخونه الكلاب .. فالسعوديه والشعب السعودي خط احمر لكل من تسول له نفسه المساس بهذا
بوعلياطلع من جحرك يا جبان يا خاين الجار الى مزبلة التاريخ يا خاين لحم اكتافك يا المشوي من خير السعوديه بس انت زيدى يمنى حوثى جبان انت وشلة النساء الى معك
محد قال ليللمعلوميه فقط ترا اي يماني تشوفه من غير عقل يعني كلهم جبناء ومن غير وعي يتصرفون .. لانهاب احد نحن المواطنون بالداخل نراقب الوافد وتحركاته
بوعلياطلع من جحرك يا جبان يا خاين الجار الى مزبلة التاريخ يا خاين لحم اكتافك يا المشوي من خير السعوديه بس انت زيدى يمنى حوثى جبان انت وشلة النساء الى معك
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرهههههههه ضحكني هذا الجرذ اليس من الاولى انت تذهب للحدود وتشوف؟؟ من سنه وانت ترسل هالحمير ويموتون على الحدود الابتاشي متعطشه تعال اذا رجل وع وجهك شارب
عدد التعليقات:2052
توووووونسيةصياحك على قدر الامك أيها الخائن ستكون اليمن عربية ولا غير ذلك أيها العملاء
الهاشميما تدري ان الحدود بفضل الله مقبرة وجهنم لكم ايها العنلاء الخونة محمية بفضل الله ثم برجالها اللي يفدون بارواحهم ايها العفاش
رؤية وتحولالله يسمعنا خير ... يبدو أن الأمور ستأخذ منحى أكثر خطوره ... على حكومتنا الحذر من 4 مليون يمني يقبعون بيننا ... اللهم بلغت
مسمارايش بتلقى يامخلوع ع حدودنا غير المووت واسود ( ن) ماتهاب المنايا. قلناها لك ولغيرك لنا النصر او الشهاده ولك العار والشنار يابايع الارض والعرض
محد قال ليحدود المملكه عندها رجال يحمونها ويصدون اي محاولة هجوم وراك ياحوثي مابتلاقي الا نار قدامك ورجال ماتهاب الموت ونحن سند جنودنا بالحدود وبنضحي بما نملك 😙
↩🌟ريما Rima 🌟↩شجعه السيسي الله ينتقم منه ومن المحروق عفاش طالح والحوثي وكل اعداءنا □
عبدالعزيز//افلس
Nouraي ريتهم يجون كلهم حتى نفنيهم عن بكرة أبيهم
يالطيفوليش متتجهه انتخلك على راس المليشيات زلاتنابح في كهفك
سالميقتل القتيل ويمشي في جنازته محروق اليدين والفكر
ابن بالبلداخرج من جحرك يا جبان ترديك ايادينا يانجس ياخائن ياناكر المعروف اللهم عجل بهلاكه واعوانه عملاء الفرس مطايا المجوس زنابيل الصفويه
ولد سلمان الحزمهذا آخر مافي جعبتة انتهي الصياح على قدر الألم