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المخلوع صالح يدعو ميليشياته إلى حمل السلاح والتوجه إلى حدود المملكة

9 أكتوبر, 2016 , 23:46 م
المخلوع صالح يدعو ميليشياته إلى حمل السلاح والتوجه إلى حدود المملكة
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صحيفة المرصد – وكالات:دعا المخلوع علي عبدالله صالح في كلمته، اليوم، أتباعه وميليشيات الحوثي إلى تكثيف الهجمات على حدود المملكة خلال الأيام المقبلة، محرضا قوات الإنقلابيين، طالبا تصعيد هجماتهم ضد القوات المرابطة على الحدود.

وكانت القوات المسلحة، بالاشتراك مع قوات “التحالف” العربي، تصدت خلال الفترة الماضية لهجمات متعددة من متسللين حاولوا اختراق الحدود الفاصلة بين المملكة واليمن.



تعليقات ( 78 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 78
    10 أكتوبر, 2016 , 1:16 ص

    ..سعودي..

    74 لامرحباً فيهم وسنجعلهم مشاوي فروج على الفحم وبنار سلاحنا سنقليهم قلي
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  2. 77
    10 أكتوبر, 2016 , 1:09 ص
    عدد التعليقات:11214

    برق الحرم

    ((((((((عـــــــــــاجل ..........المدفعية _الملكية ....... تحرق المليشيات قبالة الحدود .... حاولت نصب راجمات صواريخ وتأكد تدميرها وحرق من حولها)))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 76
    10 أكتوبر, 2016 , 1:08 ص

    اعتقد انه يريد الانتقام من التفجير الذي دبره المجوس والحوثيين في صنعاء بدفعهم لحدودنا . لكن ماعندنا مشكلة تعالوا كلكم ياخونة وسنقضي عليكم بعون من الله
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  4. 75
    10 أكتوبر, 2016 , 1:03 ص
    عدد التعليقات:11214

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=RhglNvN6ZWg
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  5. 74
    10 أكتوبر, 2016 , 0:59 ص

    مخالف للنشر 1

    تعال مرحبا فيكم وتستقبلكم الاباتشي وتجربعكم جربعه ونشخلكم شخل يازيدي اتركوا نسائكم ي****الايرانين
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  6. 73
    10 أكتوبر, 2016 , 0:59 ص
    عدد التعليقات:11214

    برق الحرم

    ((((((((ان استطاع الاعداء وعبيدهم ورعاعهم ....... منع شموس صنعاء الكسولة لاتدور .............. شموسنا في أرضها ..... تلهب ......وتثور )))))))
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  7. 72
    10 أكتوبر, 2016 , 0:55 ص
    عدد التعليقات:11214

    برق الحرم

    (((((((الله أكبر ...........الله أكبر ...........الله أكبر........الله أكبر ...........الله أكبر ...........الله أكبر ......الله أكبر )))))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 71
    10 أكتوبر, 2016 , 0:51 ص

    ابو محمد

    على اساس انك معطينا مهلة مدتها سنتين وانتهت اليوم .... يا حمار لنا سنتين وحنا ندكك بالصواريخ توك تصحي من تخزينتك
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  9. 70
    10 أكتوبر, 2016 , 0:49 ص

    سوسو

    حسبنا الله عليكم ونعم الوكيل استودعنا الله كل شبر في بلادي
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  10. 69
    10 أكتوبر, 2016 , 0:49 ص

    دروجبا

    ليه ماتجي انت ياعفاش خلك رجال تعال على الكرسيدا ٩٤ حقتك ورنك رجالتك يالمره سلط الله عليك يالمحروق
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  11. 68
    10 أكتوبر, 2016 , 0:49 ص
    عدد التعليقات:11214

    برق الحرم

    (((((((((( مقاتلاتنا _الكواسر ...........تحرق الرعاع ...... في قلب وكبد صنعاء ....... والمحروق يجرها الي محرقة يعلم الله علمها )))))))
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  12. 67
    10 أكتوبر, 2016 , 0:47 ص

    ماحنا في وقت تريقه وإستهزاء ... خلاص خلونا جاهزين للزيود
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 66
    10 أكتوبر, 2016 , 0:46 ص

    سوسو

    حسبي الله عليك وعلى أعوانك الله يشغلكم بانفسكم
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  14. 65
    10 أكتوبر, 2016 , 0:46 ص

    عفاش حفر قبره بيده والله لا يرحمه .. بعد هذا النداء أصبح هدف مشروع لقوات التحالف ، وعلى اليمنيين النجباء التخلي عنه وبيعه في سوق النخاسة والخساسة
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  15. 64
    10 أكتوبر, 2016 , 0:45 ص

    لاتستهينون يا الربع ... المقذوفات وصلت الطائف ...
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)
  16. 63
    10 أكتوبر, 2016 , 0:45 ص

    أبو مصلفح الرياض

    تبي الله يفكك منهم انت واللي معك ماتقصد المسلمين ع بالك مافي مسلمين في كازابلانكا مافي إلا عندك انت انت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 62
    10 أكتوبر, 2016 , 0:45 ص
    عدد التعليقات:11214

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=Eb0JYYw5fh0
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 61
    10 أكتوبر, 2016 , 0:44 ص
    عدد التعليقات:11214

    برق الحرم

    (((((أكــاد أجــود بي وأمـامَ جـودي ....... تـظــل الأرض تـصـرخ هاتِ_هاتِ...... كـــما لـو أنــني قـلـــــمٌ أجــف ...... وأدعو الأرض تشرب من دواتي)))
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 60
    10 أكتوبر, 2016 , 0:43 ص

    كلمة حق

    ذكرني بمعمر القذافي والله شكلهم بيربطونك بحبل ويجرونك من الماسوره اللي انت عايش فيها النصر قريب ادعوا للجنود بالثبات عفاش يحتضر والنصر قادم ان شاء الل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  20. 59
    10 أكتوبر, 2016 , 0:42 ص
    عدد التعليقات:11214

    برق الحرم

    (((((((عــــــــــــاجل ........((3)) غارات استهدفت الكلية الحربية، وغارة _نوعية قصفت معسكر جبل نقم، وغارة اخرى على معسكر الرئاسة في جبل النهدين)))))
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  21. 58
    10 أكتوبر, 2016 , 0:42 ص

    احسن ليت الحوثيين يتجمعون عند الحدود عشان ينذبحون مره وحده ويفك الله المسلمين من أذاهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 57
    10 أكتوبر, 2016 , 0:40 ص

    طير شلوى

    الله يآخذ عمرك غربلت الناس وغربلت شعبك اصبح مشرد
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  23. 56
    10 أكتوبر, 2016 , 0:40 ص

    أبو مصلفح الرياض

    عن جدارة كسبتوا الصدارة أهنيكم الجمال من الداخل لو كنت تظن إن الماس براق وجميل غلطان اللي يلبس الماس هو اللي يعطيه الجمال من دونك هو مجرد أحجار
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  24. 55
    10 أكتوبر, 2016 , 0:39 ص
    عدد التعليقات:11214

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=2Vy-PVmYyog
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 54
    10 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص
    عدد التعليقات:11214

    برق الحرم

    ((((((( نحن من نأخذ ....... رهان المعارك ....... ونحن ..... من نقدم الدروس )))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 53
    10 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص

    أبو مصلفح الرياض

    شخص حكيم عطاني نصيحة وأنا طفل (تمشكلت مع أخوياي على كورة) والله أتذكرها لليوم(لو ماكنت تقدر تكسبهم أصدقاء ولجانبك لاتكسبهم أعداء لله دركم ياأهل اليمن)
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  27. 52
    10 أكتوبر, 2016 , 0:37 ص

    عبدالله الحارثي

    هيا تعال انت اول واحد عشان تشوف أسود المملكة العربية السعودية تخليك شورما ياعفاش DOGS
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  28. 51
    10 أكتوبر, 2016 , 0:37 ص
    عدد التعليقات:8578

    اللامي10

    اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  29. 50
    10 أكتوبر, 2016 , 0:36 ص

    ((((عــــــــــاجل ...سكان _محليون غارة _قوية ......لمقاتلاتنا _الكواسر ....قصفت قبل لحظات ((الكلية _ الحربية)) في منطقة ((( دارس ))).وانفجار_مروع))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 49
    10 أكتوبر, 2016 , 0:34 ص
    عدد التعليقات:11214

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=J3mGNkwDHnI
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 48
    10 أكتوبر, 2016 , 0:33 ص

    سعد1

    العجيب هذا النصاب سارق خيرات اليمن وموت اليمنيين جوع !!! وﻻ زال فيه عاقل له عقل يتبعه او ينفذ اوامره!!قال ايش ميليشياته!!ياليت نفتح جبه للتطوع للجهاد
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  32. 47
    10 أكتوبر, 2016 , 0:32 ص
    عدد التعليقات:11214

    برق الحرم

    (((((((الله أكبر ...........الله أكبر ...........الله أكبر........الله أكبر ...........الله أكبر ...........الله أكبر ......الله أكبر )))))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 46
    10 أكتوبر, 2016 , 0:32 ص
    عدد التعليقات:11214

    برق الحرم

    ((((((((( عــــــــــــــــــــــــــاجل ....غارة _مباغته ..و...((((انفجار _عنيف _جدا )))))) في صنعاء الان ))))))
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  34. 45
    10 أكتوبر, 2016 , 0:30 ص

    أبو مصلفح الرياض

    ليه ياعفاش زعلان وش صار عليك السعودية معقل الإسلام واللي يمس السعودية يعني يمس الإسلام حسبي الله عليك أهديك ياعفاش أغنية علومنا من فرقة خمبلة العالمية
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  35. 44
    10 أكتوبر, 2016 , 0:29 ص

    كلمة حق

    تعقب *** خاين اتحدى اذا ماهو اللي فجر الصاله وبعدين هذي حرب كنكم فرقتوا بين مدني وعسكري وترى الى حد الان ما شفتوا من الذيب الا اذنيه حركات عفاش
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  36. 43
    10 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص
    عدد التعليقات:11214

    برق الحرم

    ((((((( عـــــــــــــــــــــــاجل ........الان .........سماء _.صنعاء ......تشتعل بالتحليق الكثيف المنخفض))))))
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  37. 42
    10 أكتوبر, 2016 , 0:26 ص

    كيف الحال

    الله يكتب الي فيه خير .. والله الامور تدهورت لكن بينصرنا الله عز وجل على كل طاغيه وتبقى رايه الاسلام مرفوعه في وجيه الاعداء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 41
    10 أكتوبر, 2016 , 0:25 ص
    عدد التعليقات:11214

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=GI9wVYnxrLA
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 40
    10 أكتوبر, 2016 , 0:24 ص

    سعد1

    تخسى وتهبى يالفارذنب الحوثيين والمجوس ياخاين وطنك وشعبك وجاحدمعروف جيرانك اللي عالجوك عساك الهﻻك!! انت وميليشياتك قدامكم رجال يشترون الموت ويامرابوفهد
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  40. 39
    10 أكتوبر, 2016 , 0:23 ص

    الله لا يصلح يا علي صالح تفكر اننا لا نعرف حالتك الصعبة

    انت مثل ملاعب ذيله . ماغير تمواي ومنخش . أقول ان كنت رجال اطلع من جحرك وواجهنا . تعال تعال يعفاش . انت الحين تنازع بين الحياة والموت .
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  41. 38
    10 أكتوبر, 2016 , 0:23 ص
    عدد التعليقات:11214

    برق الحرم

    (((((( مافي ((بنادقنا)) ولا وحدة ...... كذوب لثور الدخان ... والجو اللتهب ..... تفرق ميادين الشجاعة والخطوب ..... فرق المعادن والجواهر والذهب ))))))
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  42. 37
    10 أكتوبر, 2016 , 0:23 ص
    عدد التعليقات:8578

    اللامي10

    اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه
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  43. 36
    10 أكتوبر, 2016 , 0:16 ص

    مديرة مياه الثروات

    تخسا وتخسريوم تنوي حدنا... حنا هل الطولات حامين الحدود☡☢⚠🚷🚫🛇
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  44. 35
    10 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

    شمس و قمر

    نحنوا من يغذي اعدائنا وهذه نتائج افعالكم فل تتحملوا
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  45. 34
    10 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص

    .لن .

    سوف تلاقون من رجال القوات المسلحة ما يجعلكم اشلاء على الحدود حنا لها يا خاين الجار يا خسيس وعينا الدرس منك ومن المتخاذلين ..وومن يزرع المعروف في غير ا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 33
    10 أكتوبر, 2016 , 0:08 ص
    عدد التعليقات:11214

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=neMssGHLhD4
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 32
    10 أكتوبر, 2016 , 0:07 ص
    عدد التعليقات:11214

    برق الحرم

    (((((((( عبيد المجوس قد ركبت عليك ...............فأحذر من أحرار العرب .)))))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 31
    10 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    صبحي

    والله هاليمنه مشكله الله يكفينا شرهم .
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  49. 30
    10 أكتوبر, 2016 , 0:05 ص

    بوعلي

    تعال يا علي صالح يا جبان بس البس حفاظه من الاسهال الى بيجيك لانك ماتقدر تقترب من الاسود التى على الحدود الحمير اليمنيه الحوثيه تموت على الحدودوضراطها
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  50. 29
    10 أكتوبر, 2016 , 0:05 ص

    مسافر

    ليش السعوديه ما خذت حذرها من صالح يوم حرب الخليج //السعوديه دوله حنون عطوف ولاكن من نواها بشر عزالله انه حفر قبره بيده /الله يحفظ المسلمين من الكافرين
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  51. 28
    10 أكتوبر, 2016 , 0:05 ص

    بوعلي

    تعال يا علي صالح يا جبان بس البس حفاظه من الاسهال الى بيجيك لانك ماتقدر تقترب من الاسود التى على الحدود الحمير اليمنيه الحوثيه تموت على الحدودوضراطها
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  52. 27
    10 أكتوبر, 2016 , 0:05 ص
    عدد التعليقات:11214

    برق الحرم

    (((((( منزوع المخالب ...... مشلول الاطراف ....... نحن من حملناها عندما قصفوا جبهته .... في المسجد ابناء عمومته ))))))
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  53. 26
    10 أكتوبر, 2016 , 0:04 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    هههههه انت وينك الان باي جحر او مجرى صرف ياصعلوك لماذا لاتذهب انت ياعفاشي الى الحدود وتقود المعركه الست تسمي حالك زعيم ههههه جبان ورعديد ابو المجاري
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  54. 25
    10 أكتوبر, 2016 , 0:03 ص
    عدد التعليقات:11214

    برق الحرم

    (((((((( أرحب ....... أرحب ....... وان بغيت يالمحروق ...... وصلناك في صنعاء )))))))
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  55. 24
    10 أكتوبر, 2016 , 0:03 ص

    جبال سدير

    من قصائد شاعر الوطن خلف بن هذال منذ اكثر من 60 عام وكانة يتكلم اليوم وراء ناس يدسون الالغام---------- يطوفون اطراف اليمن واسفل الشام
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  56. 23
    10 أكتوبر, 2016 , 0:01 ص

    خالد الزهراني

    من حر مايونس
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  57. 22
    10 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    مسافر

    الله يكفينا شرك
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  58. 21
    10 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    إستشاري صح

    إذا كنت صادق يا علي سالح أقرب من حدودنا ولاتتقي في كهوف صنعاء ....الشعب اليمني يلعنك ولن يستجيب لك لأنك مخلوع خائن ...اكثر من ثلاثين عام تسرقهم .
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  59. 20
    10 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    تخسى وتعقب ياعفاش

    والله ان نبيدكم يالحشرات لو تقربون حدودنا
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  60. 19
    9 أكتوبر, 2016 , 23:58 م

    عبدالعزيز//

    تعليق10 لاتخاف لدينا رجال وكل مايقوله عفاش طقطقه مفلس انها السعوديه وملك الحزم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 18
    9 أكتوبر, 2016 , 23:58 م

    بوعلي

    اطلع من جحرك يا جبان يا خاين الجار الى مزبلة التاريخ يا خاين لحم اكتافك يا المشوي من خير السعوديه بس انت زيدى يمنى حوثى جبان انت وشلة النساء الى معك
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  62. 17
    9 أكتوبر, 2016 , 23:58 م

    محد قال لي

    يتبع وجنودنا بالحدود عيونهم على المرتزقه من اتباع المخلوع والحوثي والخونه الكلاب .. فالسعوديه والشعب السعودي خط احمر لكل من تسول له نفسه المساس بهذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 16
    9 أكتوبر, 2016 , 23:57 م

    بوعلي

    اطلع من جحرك يا جبان يا خاين الجار الى مزبلة التاريخ يا خاين لحم اكتافك يا المشوي من خير السعوديه بس انت زيدى يمنى حوثى جبان انت وشلة النساء الى معك
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  64. 15
    9 أكتوبر, 2016 , 23:56 م

    محد قال لي

    للمعلوميه فقط ترا اي يماني تشوفه من غير عقل يعني كلهم جبناء ومن غير وعي يتصرفون .. لانهاب احد نحن المواطنون بالداخل نراقب الوافد وتحركاته
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  65. 14
    9 أكتوبر, 2016 , 23:56 م

    بوعلي

    اطلع من جحرك يا جبان يا خاين الجار الى مزبلة التاريخ يا خاين لحم اكتافك يا المشوي من خير السعوديه بس انت زيدى يمنى حوثى جبان انت وشلة النساء الى معك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  66. 13
    9 أكتوبر, 2016 , 23:56 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    هههههههه ضحكني هذا الجرذ اليس من الاولى انت تذهب للحدود وتشوف؟؟ من سنه وانت ترسل هالحمير ويموتون على الحدود الابتاشي متعطشه تعال اذا رجل وع وجهك شارب
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  67. 12
    9 أكتوبر, 2016 , 23:55 م
    عدد التعليقات:2052

    توووووونسية

    صياحك على قدر الامك أيها الخائن ستكون اليمن عربية ولا غير ذلك أيها العملاء
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  68. 11
    9 أكتوبر, 2016 , 23:55 م

    الهاشمي

    ما تدري ان الحدود بفضل الله مقبرة وجهنم لكم ايها العنلاء الخونة محمية بفضل الله ثم برجالها اللي يفدون بارواحهم ايها العفاش
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  69. 10
    9 أكتوبر, 2016 , 23:54 م

    رؤية وتحول

    الله يسمعنا خير ... يبدو أن الأمور ستأخذ منحى أكثر خطوره ... على حكومتنا الحذر من 4 مليون يمني يقبعون بيننا ... اللهم بلغت
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  70. 9
    9 أكتوبر, 2016 , 23:53 م

    مسمار

    ايش بتلقى يامخلوع ع حدودنا غير المووت واسود ( ن) ماتهاب المنايا. قلناها لك ولغيرك لنا النصر او الشهاده ولك العار والشنار يابايع الارض والعرض
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  71. 8
    9 أكتوبر, 2016 , 23:52 م

    محد قال لي

    حدود المملكه عندها رجال يحمونها ويصدون اي محاولة هجوم وراك ياحوثي مابتلاقي الا نار قدامك ورجال ماتهاب الموت ونحن سند جنودنا بالحدود وبنضحي بما نملك 😙
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  72. 7
    9 أكتوبر, 2016 , 23:52 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    شجعه السيسي الله ينتقم منه ومن المحروق عفاش طالح والحوثي وكل اعداءنا □
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 6
    9 أكتوبر, 2016 , 23:51 م

    عبدالعزيز//

    افلس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 5
    9 أكتوبر, 2016 , 23:50 م

    Noura

    ي ريتهم يجون كلهم حتى نفنيهم عن بكرة أبيهم
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  75. 4
    9 أكتوبر, 2016 , 23:49 م

    يالطيف

    وليش متتجهه انتخلك على راس المليشيات زلاتنابح في كهفك
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  76. 3
    9 أكتوبر, 2016 , 23:48 م

    سالم

    يقتل القتيل ويمشي في جنازته محروق اليدين والفكر
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  77. 2
    9 أكتوبر, 2016 , 23:48 م

    ابن بالبلد

    اخرج من جحرك يا جبان ترديك ايادينا يانجس ياخائن ياناكر المعروف اللهم عجل بهلاكه واعوانه عملاء الفرس مطايا المجوس زنابيل الصفويه
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  78. 1
    9 أكتوبر, 2016 , 23:47 م

    ولد سلمان الحزم

    هذا آخر مافي جعبتة انتهي الصياح على قدر الألم
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