المخلوع صالح يدعو ميليشياته إلى حمل السلاح والتوجه إلى حدود المملكة

صحيفة المرصد – وكالات:دعا المخلوع علي عبدالله صالح في كلمته، اليوم، أتباعه وميليشيات الحوثي إلى تكثيف الهجمات على حدود المملكة خلال الأيام المقبلة، محرضا قوات الإنقلابيين، طالبا تصعيد هجماتهم ضد القوات المرابطة على الحدود.

وكانت القوات المسلحة، بالاشتراك مع قوات “التحالف” العربي، تصدت خلال الفترة الماضية لهجمات متعددة من متسللين حاولوا اختراق الحدود الفاصلة بين المملكة واليمن.