بالفيديو : وصول وحدات قتالية متطورة لتعزيز قوات الحرس الوطني بالشريط الحدودي

صحيفة المرصد – متابعات:أعلنت وزارة الحرس الوطني اليوم الأحد عن وصول وحدات قتالية جديدة مدعومة بتجهيزات عسكرية متقدمة بهدف مشاركة ودعم وتعزيز القوات في الدفاع عن الحد الجنوبي بنجران.
وأوضح قائد مساعد قوات الحرس الوطني بحسب قناة “الإخبارية” أن وصول هذه القوات لدعم باقي قوات الحرس الوطني على الحد الجنوبي، مشيراً إلى أن باقي قوات اللواء كاملاً سيصل خلال أسبوعين.
فيما ذكر قائد إحدى كتائب القوات الجديدة العميد سويلم العنزي أن هذه القوات تمثل إضافة قوية لقوات الحرس الوطني في الحد الجنوبي بنجران، لما تتميز به من فاعلية قتالية مدعومة بآليات عسكرية متطورة.
تعليقات ( 7 )
سعد1اللهم انصرهم بنصرك وايدهم بتاييدك..هنيئا لكم ياابطال..ياحماة الحرمين من اعداءالدين من الروافض المشركين..اخلصوا نياتكم بجهادكم والله اكبر
دروجباخنبوقه اشرد ايران جاك الموت ياقطاع الصلاه كفوا يارجال دوسوا على المجوس بقيادة سلمان الحزم الله يطول عمره الله ينصركم ويثبت اقدامكم
عدد التعليقات:8578
اللامي10اللهم عليك بالحوثيين فإنهم لا يعجزونك اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ومن عاونهم ومن ناصرهم يارب العالمين
عدد التعليقات:8578
اللامي10اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه
محمدالله يستر من قادم الايام
صبحيالحرس الوطني لايستغني عن الجيش السعودي فهما مكملان لبعضهما البعض .
صبحيانشهد الحرس الوطني قوة كبيره اسسها الملك عبدالله وطورها ولده الامير متعب.