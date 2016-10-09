  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو : وصول وحدات قتالية متطورة لتعزيز قوات الحرس الوطني بالشريط الحدودي

9 أكتوبر, 2016 , 23:54 م
بالفيديو : وصول وحدات قتالية متطورة لتعزيز قوات الحرس الوطني بالشريط الحدودي
  • 2٬051
  • 7
  • حجم الخط

صحيفة المرصد – متابعات:أعلنت وزارة الحرس الوطني اليوم الأحد عن وصول وحدات قتالية جديدة مدعومة بتجهيزات عسكرية متقدمة بهدف مشاركة ودعم وتعزيز القوات في الدفاع عن الحد الجنوبي بنجران.

وأوضح قائد مساعد قوات الحرس الوطني بحسب قناة “الإخبارية” أن وصول هذه القوات لدعم باقي قوات الحرس الوطني على الحد الجنوبي، مشيراً إلى أن باقي قوات اللواء كاملاً سيصل خلال أسبوعين.

فيما ذكر قائد إحدى كتائب القوات الجديدة العميد سويلم العنزي أن هذه القوات تمثل إضافة قوية لقوات الحرس الوطني في الحد الجنوبي بنجران، لما تتميز به من فاعلية قتالية مدعومة بآليات عسكرية متطورة.



تعليقات ( 7 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 7
    10 أكتوبر, 2016 , 1:06 ص

    سعد1

    اللهم انصرهم بنصرك وايدهم بتاييدك..هنيئا لكم ياابطال..ياحماة الحرمين من اعداءالدين من الروافض المشركين..اخلصوا نياتكم بجهادكم والله اكبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 6
    10 أكتوبر, 2016 , 0:48 ص

    دروجبا

    خنبوقه اشرد ايران جاك الموت ياقطاع الصلاه كفوا يارجال دوسوا على المجوس بقيادة سلمان الحزم الله يطول عمره الله ينصركم ويثبت اقدامكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  3. 5
    10 أكتوبر, 2016 , 0:35 ص
    عدد التعليقات:8578

    اللامي10

    اللهم عليك بالحوثيين فإنهم لا يعجزونك اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ومن عاونهم ومن ناصرهم يارب العالمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 4
    10 أكتوبر, 2016 , 0:24 ص
    عدد التعليقات:8578

    اللامي10

    اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 3
    10 أكتوبر, 2016 , 0:18 ص

    محمد

    الله يستر من قادم الايام
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  6. 2
    10 أكتوبر, 2016 , 0:17 ص

    صبحي

    الحرس الوطني لايستغني عن الجيش السعودي فهما مكملان لبعضهما البعض .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 1
    10 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص

    صبحي

    انشهد الحرس الوطني قوة كبيره اسسها الملك عبدالله وطورها ولده الامير متعب.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم