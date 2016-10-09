بالفيديو : وصول وحدات قتالية متطورة لتعزيز قوات الحرس الوطني بالشريط الحدودي

صحيفة المرصد – متابعات:أعلنت وزارة الحرس الوطني اليوم الأحد عن وصول وحدات قتالية جديدة مدعومة بتجهيزات عسكرية متقدمة بهدف مشاركة ودعم وتعزيز القوات في الدفاع عن الحد الجنوبي بنجران.

وأوضح قائد مساعد قوات الحرس الوطني بحسب قناة “الإخبارية” أن وصول هذه القوات لدعم باقي قوات الحرس الوطني على الحد الجنوبي، مشيراً إلى أن باقي قوات اللواء كاملاً سيصل خلال أسبوعين.

فيما ذكر قائد إحدى كتائب القوات الجديدة العميد سويلم العنزي أن هذه القوات تمثل إضافة قوية لقوات الحرس الوطني في الحد الجنوبي بنجران، لما تتميز به من فاعلية قتالية مدعومة بآليات عسكرية متطورة.