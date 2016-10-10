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بالصور: مجموعة “دايمنشنز” لخدمات كبار الشخصيات تحتفل مع كبار عملائها “ليدنق هوتيل” بالرياض

10 أكتوبر, 2016 , 0:50 ص
بالصور: مجموعة “دايمنشنز” لخدمات كبار الشخصيات تحتفل مع كبار عملائها “ليدنق هوتيل” بالرياض
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صحيفة المرصد: احتفلت مجموعة “دايمنشنز“لخدمات كبار الشخصيات اليوم بفندق الفيصلية في الرياض وذلك في حفل عشاء ضم كبار عملائها شركة “ليدنق هوتيل”، كما أنها ستحتفل غدا الإثنين بجدة.

وتعتبر مجموعة “دايمنشنز” برئاسة الأستاذ منصور العريفي من الكيانات المحدودة لخدمات السياحة الفاخرة حول العالم التي تخدم عملاء من فئة من كبار الشخصيات في المملكة والخليج وحول العالم.

وتنتهز “ دايمنشنز” احتفالها بعملائها لتقدم لهم الجديد من وجهات سفر جديد وفنادق تعتبر الأفخم حول العالم وكذلك خدمات الطيران الخاص واليخوت الخاصة وذلك من خلال مكاتبها في الرياض وجدة ولندن وباريس وبموجب شراكة التمثيل بينها وبين شركة “ليدنق هوتيل”، والتي تعتبر من أقدم الشركات التي تملك وتدير اكثر من 450 فندق حول العالم وكذلك جزر خاصة ومصحات عالمية.

http://www.mhg-group.com/

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