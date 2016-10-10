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شاهد : “الديلي ميل” تنشر صورة شيعي يجرح رأس طفل بسكين ضمن مراسم يوم عاشوراء وتصفه بالوحشي

10 أكتوبر, 2016 , 0:35 ص
شاهد : “الديلي ميل” تنشر صورة شيعي يجرح رأس طفل بسكين ضمن مراسم يوم عاشوراء وتصفه بالوحشي
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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو يوثق المراسم الدينية الإسلامية بمناسبة عاشوراء ببعض البلاد و خاصة بأفغانستان حيث ذكرت الصحيفة قيام المسلمين في أحمد آباد بجلد ظهورهم بسلاسل تنتهي بأطراف حادة انتهت بحمام من الدم تخليدا لذكرى مقتل حفيد النبي محمد الحسين والذي قتل على يد اليزيدين محاولين بذلك التكفير عن ذنوبهم و ذنوب أجدادهم الذين كان لهم دور ف قتله، و لكن الجديد في الصور ظهور الأطفال و الصبية وهم يجلدون أنفسهم بنفس الشكل بل و الأغرب صورة طفل صغير يقوم أحد أقاربه بجرح رأسه بسكين حرصا منه على اشتراكه بالمراسم وسط صراخ الصغير و بكائه، تلك المراسم التي اختلف عليها المسلمين من شيعة و سنة حيث رفضتها الفئة السنية في حين أقرتها الشيعية، و لكن البعض القليل من الشيعة يعتبرها وحشية و اقترحوا التبرع بالدم بدلا من اهداره بهذا الشكل، كما رأى البعض الآخر أنها بدعة ويستوجب وقفها، إلا أن الغالبية العظمى من الشيعة تؤديها كل عام بنفس الطريقة منذ عقود.

A man holds a knife to a baby's head as he cuts the child during a Muharram procession in Ahmadabad, India

A Kashmiri Shiite Muslim boy flagellates himself during a Muharram procession in Srinagar in Indian controlled Kashmir

Gory: Shiite Muslims in Afghanistan have gathered to perform self-flagellation rituals as they mourn the death of the Prophet Muhammad's grandson 1,300 years ago

Pain: Gruesome pictures show men crying out in pain as they use knives attached to chains to whip their own backs at a mosque in Kabul, Afghanistan

Tradition: Pools of blood can be seen on the floor of the building after the men performed the ritual to mark Ashura - one of the major fixtures of the Islamic calendar

Ritual: Photographs of the event show young men, bleeding profusely from their backs, while afterwards they help each other wash away blood coming from their wounds

Sharp: Even very small children swing the sharp blades on the end of chains, slashing their skin in the brutal ritual

Kashmiri Shiite Muslims flagellate themselves as they take part in a religious procession held on the seventh day of Islamic month of Muharram, in Srinagar

Even teenagers and young children take part in the bloody ritual. These photos show boys self-flagellating in India

Graphic pictures show the men swinging chains with knives attached over their shoulders as part of the bloody ritual

Crowds of people watch the Kashmiri Shiite Muslims carry out the ritual in the streets of Srinagar, India

After the ritual in Srinagar, men crouched down to display the blood on the knives they had used to cut themselves

Beliefs: The tradition is seen by some as a way of washing away their sins and is a national holiday in many countries with thousands taking part in the annual rituals

Agony: A national holiday in many countries, thousands take part in the annual rituals which include people whipping and cutting themselves with chains and knives

Brutal: Ashura mourns the death of Imam Hussein, a grandson of the Prophet Mohammed, who was killed by armies of the Yazid near Karbala in 680 AD

In recent years, there have been a spate of attacks on Ashura celebrations around the region by Sunni extremist groups which regard Shiites as heretics

Some Shi'ite leaders discourage self-mutilation and bloodletting, claiming it has no basis in early religious history and creates a negative image, and encourage people to donate blood instead

Photos show the men standing in a mosque and repeatedly whipping themselves with knives attached to the ends of chains

Crowds of men watch on in the mosque and some of them film the gruesome scenes using their mobile phones

A young man kneels down and dabs at his wounds with a damp cloth after whipping himself with sharp blades

Some of the spectators could be seen breaking down in tears as the brutal ritual unfolded in front of them in Afghanistan



تعليقات ( 22 )

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  1. 22
    10 أكتوبر, 2016 , 1:17 ص

    اجلدو انفسكم ياحمير النار انتم الارهابيين تقتلو الاطفال

    ضاحك على عقولهم خامئني ياخذ فلوسهم ويامرهم بجلد انفسهم من جد حمير تعطونا دليلكم من القران بهاذا الفعل يامجوس
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  2. 21
    10 أكتوبر, 2016 , 1:15 ص

    اجلدو انفسكم باحمير النار انتم الارهابيين تقتلو الاطفال

    اول مره اشوف انسان بعقل حمار تجلد نفسك بسبب خرافات خامئني اين الدليل على هاذي الافعال مليار مسلم لم يفعلوها هاذي اختراعات خامئني عباد النار
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  3. 20
    10 أكتوبر, 2016 , 1:14 ص

    لو يتبرعون بهذي الدماء للمستشفيات كان ازين
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  4. 19
    10 أكتوبر, 2016 , 1:10 ص

    لماذا خامئني مايفعل هاذا الفعل بنفسه لنه كذاب يضحك على المغفلين

    اين المعمم مانراهم يشقون روسهم رغم انهم يامرون اتباعهم بهاذا الفعل مسرحيه خامئني على الدراويش يضحك عليهم
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  5. 18
    10 أكتوبر, 2016 , 1:08 ص

    أنثى ولكن سلبوا مني أنوثتي💔حسبي الله وكفى

    مجانين...أول مره أشوف دين وعباده تأمرك ب أهانة نفسك وضربها
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  6. 17
    10 أكتوبر, 2016 , 1:08 ص

    متألق

    الحين لو واحد من اهل السنة شدخ راس طفل بسكين قان الاعلام الغربي قام ولم يقعد ومنظمات حقوق النسان استغلت الحدث
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  7. 16
    10 أكتوبر, 2016 , 1:06 ص

    دينهم دين دم وحزن وقتل وارهاب انه الدين المجوسي خرج من النار ويعود للنار

    بالله عليكم من اين تو بهاذا الدين الذي يامر بتعذيب النفس وقتلها والقران حرم قتل النفس انظرو كيف يجلدون انفسهم حتى البهائم لاتجلد نفسها
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  8. 15
    10 أكتوبر, 2016 , 1:05 ص

    الله يعافيهم ولا يبلانا
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  9. 14
    10 أكتوبر, 2016 , 1:04 ص

    أبو بنيان

    المشكلة انهم محسوبين على المسلمين
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  10. 13
    10 أكتوبر, 2016 , 1:03 ص

    اللهم زدهم حزن وبكاء وسلخ لانفسهم وابنائهم واشغلهم في انفسهم حتى تقوم الساعة
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  11. 12
    10 أكتوبر, 2016 , 1:03 ص

    دينهم دين دم وحزن وقتل وارهاب انه الدين المجوسي خرج من النار ويعود للنار

    تسس الارهاب من هاذي المظاهر والعتقادات والخرافات الرافضيه من هنا انطلق الارهاب دينهم دم وقتل وشق وشق روس اطفال حتى يتعودون على الدم والارهاب
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  12. 11
    10 أكتوبر, 2016 , 1:01 ص

    دينهم دين دم وحزن وقتل وارهاب انه الدين المجوسي خرج من النار ويعود للنار

    اين منظمات حقوق الانسان العالميه ماتدين سلوك هالمجرمين بالاطفال اي دين هاذا تقتل براه الاطفال وتشق روسهم بالسكاكين
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  13. 10
    10 أكتوبر, 2016 , 0:54 ص

    وين هذى القوه والشجاعة اذا هجموا عليكم بعض الفصائل الاخرى مانسمع الا صراخكم ياحيدر ياكاظم ياعباس هههههه
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  14. 9
    10 أكتوبر, 2016 , 0:52 ص

    مجرمين ارهابيين حتى الاطفال يسال دمهم بسبب البدع والخرافات

    بالله عليكم هؤلاء مسلمين هاذا ارهاب وفعل اجرامي
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  15. 8
    10 أكتوبر, 2016 , 0:50 ص

    متابع

    خلوهم يقطعون أنفسهم ومن ها الحال وأردى اي عقيدة واي دين ناس مغيبة وللهاوي والذيب العاوي
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  16. 7
    10 أكتوبر, 2016 , 0:49 ص

    حامد كرزاي

    الله يشغلهم و يفكونا من حربهم في سوريا..
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  17. 6
    10 أكتوبر, 2016 , 0:47 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    طقوس هندوسيه ومن مسيحي القوقاز لاتمت للاسلام ولم يعمل بها من ايام الرسول حتى الف سنه ثم ظهرت هذه الطقوس هذا دين خليط من الوثنيه والمسيحيه والبوذيه
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  18. 5
    10 أكتوبر, 2016 , 0:46 ص

    دروجبا

    لعنكم الله وسلط عليكم اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم اللهم يتم اطفالهم اللهم ارسل عليهم زلزال يخسف بهم روافض مجوس هذا دينكم ياخنبوقه ورخوله ملعونين
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  19. 4
    10 أكتوبر, 2016 , 0:46 ص

    استخدم عقلك

    وَلَنُذِيقَنَّه ُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
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  20. 3
    10 أكتوبر, 2016 , 0:45 ص

    مع الخيل

    الحمدلله على نعمة العقل ..والله انهم هؤلاء الذي نزل فيهم القران ..الا انبئكم بلااخسرين اعمالا الذين يحسبون انهم يحسنون صنعآ وين عقولهم هؤلاء الحمد لل
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  21. 2
    10 أكتوبر, 2016 , 0:45 ص

    زائر

    لا حول ولا قوة الا بالله ،،، اللهم ثبتنا على دينك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام
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  22. 1
    10 أكتوبر, 2016 , 0:40 ص

    مراقب عام

    والله انبسط لما اشوف الشيعة بهذه الطريقة
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