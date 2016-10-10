شاهد : “الديلي ميل” تنشر صورة شيعي يجرح رأس طفل بسكين ضمن مراسم يوم عاشوراء وتصفه بالوحشي

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو يوثق المراسم الدينية الإسلامية بمناسبة عاشوراء ببعض البلاد و خاصة بأفغانستان حيث ذكرت الصحيفة قيام المسلمين في أحمد آباد بجلد ظهورهم بسلاسل تنتهي بأطراف حادة انتهت بحمام من الدم تخليدا لذكرى مقتل حفيد النبي محمد الحسين والذي قتل على يد اليزيدين محاولين بذلك التكفير عن ذنوبهم و ذنوب أجدادهم الذين كان لهم دور ف قتله، و لكن الجديد في الصور ظهور الأطفال و الصبية وهم يجلدون أنفسهم بنفس الشكل بل و الأغرب صورة طفل صغير يقوم أحد أقاربه بجرح رأسه بسكين حرصا منه على اشتراكه بالمراسم وسط صراخ الصغير و بكائه، تلك المراسم التي اختلف عليها المسلمين من شيعة و سنة حيث رفضتها الفئة السنية في حين أقرتها الشيعية، و لكن البعض القليل من الشيعة يعتبرها وحشية و اقترحوا التبرع بالدم بدلا من اهداره بهذا الشكل، كما رأى البعض الآخر أنها بدعة ويستوجب وقفها، إلا أن الغالبية العظمى من الشيعة تؤديها كل عام بنفس الطريقة منذ عقود.
تعليقات ( 22 )
اجلدو انفسكم ياحمير النار انتم الارهابيين تقتلو الاطفالضاحك على عقولهم خامئني ياخذ فلوسهم ويامرهم بجلد انفسهم من جد حمير تعطونا دليلكم من القران بهاذا الفعل يامجوس
اجلدو انفسكم باحمير النار انتم الارهابيين تقتلو الاطفالاول مره اشوف انسان بعقل حمار تجلد نفسك بسبب خرافات خامئني اين الدليل على هاذي الافعال مليار مسلم لم يفعلوها هاذي اختراعات خامئني عباد النار
لماذا خامئني مايفعل هاذا الفعل بنفسه لنه كذاب يضحك على المغفليناين المعمم مانراهم يشقون روسهم رغم انهم يامرون اتباعهم بهاذا الفعل مسرحيه خامئني على الدراويش يضحك عليهم
أنثى ولكن سلبوا مني أنوثتي💔حسبي الله وكفىمجانين...أول مره أشوف دين وعباده تأمرك ب أهانة نفسك وضربها
متألقالحين لو واحد من اهل السنة شدخ راس طفل بسكين قان الاعلام الغربي قام ولم يقعد ومنظمات حقوق النسان استغلت الحدث
دينهم دين دم وحزن وقتل وارهاب انه الدين المجوسي خرج من النار ويعود للناربالله عليكم من اين تو بهاذا الدين الذي يامر بتعذيب النفس وقتلها والقران حرم قتل النفس انظرو كيف يجلدون انفسهم حتى البهائم لاتجلد نفسها
أبو بنيانالمشكلة انهم محسوبين على المسلمين
دينهم دين دم وحزن وقتل وارهاب انه الدين المجوسي خرج من النار ويعود للنارتسس الارهاب من هاذي المظاهر والعتقادات والخرافات الرافضيه من هنا انطلق الارهاب دينهم دم وقتل وشق وشق روس اطفال حتى يتعودون على الدم والارهاب
دينهم دين دم وحزن وقتل وارهاب انه الدين المجوسي خرج من النار ويعود للناراين منظمات حقوق الانسان العالميه ماتدين سلوك هالمجرمين بالاطفال اي دين هاذا تقتل براه الاطفال وتشق روسهم بالسكاكين
مجرمين ارهابيين حتى الاطفال يسال دمهم بسبب البدع والخرافاتبالله عليكم هؤلاء مسلمين هاذا ارهاب وفعل اجرامي
متابعخلوهم يقطعون أنفسهم ومن ها الحال وأردى اي عقيدة واي دين ناس مغيبة وللهاوي والذيب العاوي
حامد كرزايالله يشغلهم و يفكونا من حربهم في سوريا..
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرطقوس هندوسيه ومن مسيحي القوقاز لاتمت للاسلام ولم يعمل بها من ايام الرسول حتى الف سنه ثم ظهرت هذه الطقوس هذا دين خليط من الوثنيه والمسيحيه والبوذيه
دروجبالعنكم الله وسلط عليكم اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم اللهم يتم اطفالهم اللهم ارسل عليهم زلزال يخسف بهم روافض مجوس هذا دينكم ياخنبوقه ورخوله ملعونين
استخدم عقلكوَلَنُذِيقَنَّه ُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
مع الخيلالحمدلله على نعمة العقل ..والله انهم هؤلاء الذي نزل فيهم القران ..الا انبئكم بلااخسرين اعمالا الذين يحسبون انهم يحسنون صنعآ وين عقولهم هؤلاء الحمد لل
زائرلا حول ولا قوة الا بالله ،،، اللهم ثبتنا على دينك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام
مراقب عاموالله انبسط لما اشوف الشيعة بهذه الطريقة