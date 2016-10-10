شاهد : “الديلي ميل” تنشر صورة شيعي يجرح رأس طفل بسكين ضمن مراسم يوم عاشوراء وتصفه بالوحشي

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو يوثق المراسم الدينية الإسلامية بمناسبة عاشوراء ببعض البلاد و خاصة بأفغانستان حيث ذكرت الصحيفة قيام المسلمين في أحمد آباد بجلد ظهورهم بسلاسل تنتهي بأطراف حادة انتهت بحمام من الدم تخليدا لذكرى مقتل حفيد النبي محمد الحسين والذي قتل على يد اليزيدين محاولين بذلك التكفير عن ذنوبهم و ذنوب أجدادهم الذين كان لهم دور ف قتله، و لكن الجديد في الصور ظهور الأطفال و الصبية وهم يجلدون أنفسهم بنفس الشكل بل و الأغرب صورة طفل صغير يقوم أحد أقاربه بجرح رأسه بسكين حرصا منه على اشتراكه بالمراسم وسط صراخ الصغير و بكائه، تلك المراسم التي اختلف عليها المسلمين من شيعة و سنة حيث رفضتها الفئة السنية في حين أقرتها الشيعية، و لكن البعض القليل من الشيعة يعتبرها وحشية و اقترحوا التبرع بالدم بدلا من اهداره بهذا الشكل، كما رأى البعض الآخر أنها بدعة ويستوجب وقفها، إلا أن الغالبية العظمى من الشيعة تؤديها كل عام بنفس الطريقة منذ عقود.