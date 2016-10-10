اعتراض صاروخين أطلقتهما مليشيات الحوثي باتجاه مأرب و الطائف

صحيفة المرصد – واس:أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس الأحد 1438/1/8 الموافق 2016/10/9 م اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما المليشيات الحوثية الأول أطلق ظهر هذا اليوم من صنعاء باتجاه مأرب داخل اليمن ، والثاني أطلق من شمال صعدة مساء أمس باتجاه مدينة الطائف ، وقد تمكنت وسائل الدفاع الجوي من اعتراضهما وتدميرهما وبدون أي أضرار ولله الحمد.
وقد استهدفت قوات التحالف الجوية موقعي الإطلاق .
تعليقات ( 6 )
عبيرصاروخ بالستيني مو سكود او باتريوت لا داعي للقلق
حسبي الله على الي كان السببيالطيف ألطف على عبادك
عدد التعليقات:11214
برق الحرم(((((((الله أكبر ...........الله أكبر ...........الله أكبر........الله أكبر ...........الله أكبر ...........الله أكبر ......الله أكبر )))))))))
عدد التعليقات:11214
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=jjxVBxXsl9g
رؤية وتحولالحمد لله على السلامه ...... الحذر الحذر من 4 مليون زيدي يقبعون بيننا ؟؟؟
عدد التعليقات:11214
برق الحرم((((((((( بوركت الايادي ...............بوركت الايادي ...............بوركت الايادي ))))))