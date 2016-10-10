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اعتراض صاروخين أطلقتهما مليشيات الحوثي باتجاه مأرب و الطائف

10 أكتوبر, 2016 , 1:07 ص
اعتراض صاروخين أطلقتهما مليشيات الحوثي باتجاه مأرب و الطائف
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صحيفة المرصد – واس:أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس الأحد 1438/1/8 الموافق 2016/10/9 م اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما المليشيات الحوثية الأول أطلق ظهر هذا اليوم من صنعاء باتجاه مأرب داخل اليمن ، والثاني أطلق من شمال صعدة مساء أمس باتجاه مدينة الطائف ، وقد تمكنت وسائل الدفاع الجوي من اعتراضهما وتدميرهما وبدون أي أضرار ولله الحمد.

وقد استهدفت قوات التحالف الجوية موقعي الإطلاق .



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    10 أكتوبر, 2016 , 1:17 ص

    عبير

    صاروخ بالستيني مو سكود او باتريوت لا داعي للقلق
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  2. 5
    10 أكتوبر, 2016 , 1:15 ص

    حسبي الله على الي كان السبب

    يالطيف ألطف على عبادك
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  3. 4
    10 أكتوبر, 2016 , 1:15 ص
    عدد التعليقات:11214

    برق الحرم

    (((((((الله أكبر ...........الله أكبر ...........الله أكبر........الله أكبر ...........الله أكبر ...........الله أكبر ......الله أكبر )))))))))
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  4. 3
    10 أكتوبر, 2016 , 1:12 ص
    عدد التعليقات:11214

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=jjxVBxXsl9g
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  5. 2
    10 أكتوبر, 2016 , 1:12 ص

    رؤية وتحول

    الحمد لله على السلامه ...... الحذر الحذر من 4 مليون زيدي يقبعون بيننا ؟؟؟
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  6. 1
    10 أكتوبر, 2016 , 1:11 ص
    عدد التعليقات:11214

    برق الحرم

    ((((((((( بوركت الايادي ...............بوركت الايادي ...............بوركت الايادي ))))))
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