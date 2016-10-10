فيديو: مسن سعودي يروي قصته مع غمزة سميرة توفيق

صحيفة المرصد-محمد جراح: كشف محمد فضل القبيسي، المسن السعودي الذي عرفه الجمهور ونال شهرة واسعة بعد أداء أغنية الفنانة سميرة توفيق “وح وح واني بردانة”، لـ”العربية.نت”، أنه لم يكن يتوقع انتشار الفيديو لحظة تصويره، ولم يصدق أنه ظهر على قناة الـ”سي إن إن” مثلما قيل له أو على شاشة الـ”إم بي سي” مع داوود الشريان وضيفته سميرة توفيق.
وقال سارداً تفاصيل المقطع الطريف: خرجنا في رحلة من تبوك (شمال غرب السعودية) إلى موقع بري على طريق محافظة ضباء، تعودنا أن نتنزه فيه بصحبة الأهل والأصدقاء، وأنا بطبعي محب للوناسة والفرفشة وأحب الإيقاعات الراقصة وإضفاء جو من المرح على رفقائي، لذا غنيت لسميرة توفيق “وح واني بردانة”.
وتابع: “أعشق سميرة توفيق منذ زمن حيث كانت حياتنا جافة والتلفزيون أبيض وأسود، وما لنا إلا إطلالتها وغمزات عيونها التي تلهب مشاعرنا وتمنح حياتنا بهجة، وباختصار من الآخر تلعب فينا، وانتشر المقطع دون علمي وتلقيت اتصالات كثيرة بعد ذلك”.
وبين القبيسي أنه في شبابه كان مهووساً بجمال سميرة توفيق، ويتمنى رؤيتها مباشرة، وكان له ما أراد حين أتت لحظة الصفر على حد وصفه، بحضوره حفلة لم ينس تفاصيلها إلى اليوم احتضنها المدرج الروماني بالعاصمة الأردنية عمّان عام (1974).
وألقى في سياق حديثه باللائمة على الزميل داوود الشريان لاستضافته سميرة توفيق في برنامج “مع داوود” في شهر رمضان الماضي دون أن يتصل به ويمنحه فرصة التعبير عن مشاعره والحديث معها مباشرة على حد وصفه، وقال ضاحكاً: “عندما رأيتها تعلق على مقطع الفيديو الخاص بي لا أخفيكم أني أصبت بقشعريرة، وخفقان ما زال يلازمني بفترات متقطعة إلى الآن”.
وأوضح القبيسي أنه محب للفنون الشعبية، ويحفظ المواويل وقصائد الشعر ويحب “اللعب الشهري” – لون شعبي ينسب لقبيلة بني شهر- إضافة إلى ألوان منطقة جازان، لأن هذه الألوان يعلو فيهما صوت الإيقاع ويجعل المستمع ينتشي طرباً، وهي ألوان راقصة وتنشط الجسم وتزيد اللياقة بحسب قوله.
وأثناء حديث “العربية.نت” معه قاطع الحديث فجأة وردد: “وح.. وح.. وح” ثم أطلق العنان لموال جبلي على طريقة وديع الصافي.
روحه الجميلة المفعمة بالحياة وخفة ظله دفعتنا لطرق أبواب أخرى في الحديث معه، حيث فاجأنا بأنه يجيد 3 لغات التركية والفرنسية والإنجليزية، نظراً لالتحاقه في فترات من الفترات بمعهد اللغات العسكري، وإلى هنا لم تنته المفاجأة بل إن محمد القبيسي مولع بالقفز المظلي، وفي رصيده (1200) قفزة مظلية بنوعيها “الحر” و”العادي”.
وعن سر لياقته قال: “الهرولة في الميدان والتمارين الشاقة لأني كنت أعمل في اللواء المظلي وتصنيفه قوات خاصة، ويتطلب من أفراده اللياقة العالية والقوة والتحمل”، ثم توقف وأكمل: “أنا لو يسلموني المنتخب السعودي شهراً واحداً فقط أدربه في الميدان المظلي، غير يجيبون كأس العالم”.
وقبل أن يختم حديثه تساءل القبيسي عن الجهة التي من الممكن أن تتبنى مواهبه وتدعمه، مشدداً على أن في المجتمع قلة من الناس لا هم لهم في الحياة إلا انتقاد الآخرين ومراقبة تصرفاتهم والتدقيق على كل شيء، ولا يعرفون الضحك ولا سعة الصدر، موجهاً حديثه لهم: “أحب أن أقول لهؤلاء لو استمتعتم بغمزة سميرة توفيق في أيام الصبا ما صرتم نفسيات، وتذكروا أن أسعد الناس مَن أسعد الناس”.
تعليقات ( 30 )
يالبى قلبه ناس عايش اللحظات الحلوة منذو الصغربعض الناس والعياذ بالله اقشر اذا راح فى طلعة او نزهه برية عفسها عفس وخربها اجواءها تلاقيه عبوس الوجه متقلب المزاج يكره الفرح والفرفشه والضحك
💎⭐️عهود⭐️💎دعوة مبطنة لأشياء وأهداف وقتية لحظية وأهداف أخرى بعيدة المدى
يالبى قلبه ناس عايش اللحظات الحلوة منذو الصغرجلسة البر وشبت النار ونسيم البر لايختلف عن نسيم البحر واصوات النورس وموج البحر الحياة جميلة وحلوة لاتحرم نفسك اللحظات الجميلة اذا هبت رياحك فأغتنمها
يالبى قلبه ناس عايش اللحظات الحلوة منذو الصغربعض الناس اذا تقاعد يقول خلاص مافي بالأمكان اكثر مما كان أنا اقول لاوالف لا لاتستسلم لليئس والأحباط أبدا من جديدوجددحياتك بالسفر والبر والبهجه والفرح
.لن .ي.نكد على نفسه واللي معه وانطوى وبدا يلقي نصايح وتكريه الناس في الحياة وهذا سبب التشدد والانحراف لدى الكثير ممن غرر بهم
زمن أغبراجل غمزة عيونها تلهب مشاعرك ،، هذا والله من قلة الوازع الديني ،، اللهم ثبت علينا العقل والدين
سعودياعم الحج انت لو تشوف ناتشا ها تعمل ايه ياخرابي
يالبى قلبه ناس عايش اللحظات الحلوة منذو الصغرقلوب بعض البشر بطبيعتها تحب الفرح والوناسة والفرفشه شيء بالفطرة ولد وهو مبتسم للحياة انا كذالك احب الفرح والفرفشه والبهجه عايش اللحظات الجميلة مع ذاتي
يالبى قلبه ناس عايش اللحظات الحلوة منذو الصغرممارسة الهويات وبعض الألعاب والاغاني الشعبية يجدد نشاط الانسان ويجعلة مقبل على الحياة ومتعلق بها ويشعر انه بدا عمر جديد لايئس مع الحياة اضحك وعيش
.لن .واللي يذكر السن وخلافه ترى السن زي ما يقولون الامريكان (السن مجرد رقم) فيه ناس تعيش اكبر من سنها وفيه ناس تعيش حياتها باي عمر وفيه ناس لوصل سن معين ..
يالبى قلبه ناس عايش اللحظات الحلوة منذو الصغرايقاعات جميلة ومرقصه كلنا نحب الحياة والوناسه لانحمل فى قلوبنا سوى الطيب والضحكات الجميلة والفرح والبهجه الحياة حلوة تستحق ان يعيش الانسان من اجل
.لن .الرجل ونيس ويمارس حياته الشخصية وهواياته وحتى وان قال بعض الالفاض ترى طبيعي كلام عفوي وفيه ناس تحب تذب كلام بس في الواقع رجال وقلوبها اصفى من الماء
يالبى قلبه ناس عايش اللحظات الحلوة منذو الصغرافرح وفرفش وعيش اللحظات الجميلة بعض الاغاني تطرد الاكتئاب والحزن والهم عن تجربة شخصية
شاآآآايب من جبل عسيرنقل فؤادك حيث شئت من الهوى .. مالحب إلا للحبيب الأول. ياليت يتخلى عن بعض المفردات التي لا تتماشى مع سنه وشيباته. وعسى الله يسعده في الدنيا والآخرة.
سهرالحق يقال 👉 ذكر ( غير ) سعودي
الحق يقالهذا الي فالحين فيه ، من ايام زمان الى الان وهم ماغير يركضون ورا المذيعات والممثلات والمطربات ، ويتشدقون بالدِين ويظنون انهم متدينون
العقل نعمةالناس تكبر وتعقل وتركد وتثقل وربعنا كل ما كبرو في السن صغرت عقولهم .
الطائر الأزرقهذا الشهري اللي في تبوك يحب الفله والوناسه إلى آخر درجه وفالها فله
شر البلية مايضحكوبين القبيسي أنه في شبابه كان مهووساً بجمال سميرة توفيق، ويتمنى رؤيتها مباشرة،😳 لا و يقولون الحريم متأثرات بالمسلسلات التركية والكورية 😂😂
عابر سبيلحتى الرجال مهووسين بالفنانات ويقولون النساء ناقصات عقل هههههه الحين مين ناقص عقل ..شفتوا كيف تأثير الاعلام وأهل الفن على عقول وقلوب الرجال والنساء ؟؟