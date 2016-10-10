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فيديو: مسن سعودي يروي قصته مع غمزة سميرة توفيق

10 أكتوبر, 2016 , 1:57 ص
فيديو: مسن سعودي يروي قصته مع غمزة سميرة توفيق
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صحيفة المرصد-محمد جراح:  كشف محمد فضل القبيسي، المسن السعودي الذي عرفه الجمهور ونال شهرة واسعة بعد أداء أغنية الفنانة سميرة توفيق “وح وح واني بردانة”، لـ”العربية.نت”، أنه لم يكن يتوقع انتشار الفيديو لحظة تصويره، ولم يصدق أنه ظهر على قناة الـ”سي إن إن” مثلما قيل له أو على شاشة الـ”إم بي سي” مع داوود الشريان وضيفته سميرة توفيق.

 

وقال سارداً تفاصيل المقطع الطريف: خرجنا في رحلة من تبوك (شمال غرب السعودية) إلى موقع بري على طريق محافظة ضباء، تعودنا أن نتنزه فيه بصحبة الأهل والأصدقاء، وأنا بطبعي محب للوناسة والفرفشة وأحب الإيقاعات الراقصة وإضفاء جو من المرح على رفقائي، لذا غنيت لسميرة توفيق “وح واني بردانة”.
وتابع: “أعشق سميرة توفيق منذ زمن حيث كانت حياتنا جافة والتلفزيون أبيض وأسود، وما لنا إلا إطلالتها وغمزات عيونها التي تلهب مشاعرنا وتمنح حياتنا بهجة، وباختصار من الآخر تلعب فينا، وانتشر المقطع دون علمي وتلقيت اتصالات كثيرة بعد ذلك”.

 

وبين القبيسي أنه في شبابه كان مهووساً بجمال سميرة توفيق، ويتمنى رؤيتها مباشرة، وكان له ما أراد حين أتت لحظة الصفر على حد وصفه، بحضوره حفلة لم ينس تفاصيلها إلى اليوم احتضنها المدرج الروماني بالعاصمة الأردنية عمّان عام (1974).
وألقى في سياق حديثه باللائمة على الزميل داوود الشريان لاستضافته سميرة توفيق في برنامج “مع داوود” في شهر رمضان الماضي دون أن يتصل به ويمنحه فرصة التعبير عن مشاعره والحديث معها مباشرة على حد وصفه، وقال ضاحكاً: “عندما رأيتها تعلق على مقطع الفيديو الخاص بي لا أخفيكم أني أصبت بقشعريرة، وخفقان ما زال يلازمني بفترات متقطعة إلى الآن”.

 

وأوضح القبيسي أنه محب للفنون الشعبية، ويحفظ المواويل وقصائد الشعر ويحب “اللعب الشهري” – لون شعبي ينسب لقبيلة بني شهر- إضافة إلى ألوان منطقة جازان، لأن هذه الألوان يعلو فيهما صوت الإيقاع ويجعل المستمع ينتشي طرباً، وهي ألوان راقصة وتنشط الجسم وتزيد اللياقة بحسب قوله.

وأثناء حديث “العربية.نت” معه قاطع الحديث فجأة وردد: “وح.. وح.. وح” ثم أطلق العنان لموال جبلي على طريقة وديع الصافي.
روحه الجميلة المفعمة بالحياة وخفة ظله دفعتنا لطرق أبواب أخرى في الحديث معه، حيث فاجأنا بأنه يجيد 3 لغات التركية والفرنسية والإنجليزية، نظراً لالتحاقه في فترات من الفترات بمعهد اللغات العسكري، وإلى هنا لم تنته المفاجأة بل إن محمد القبيسي مولع بالقفز المظلي، وفي رصيده (1200) قفزة مظلية بنوعيها “الحر” و”العادي”.
وعن سر لياقته قال: “الهرولة في الميدان والتمارين الشاقة لأني كنت أعمل في اللواء المظلي وتصنيفه قوات خاصة، ويتطلب من أفراده اللياقة العالية والقوة والتحمل”، ثم توقف وأكمل: “أنا لو يسلموني المنتخب السعودي شهراً واحداً فقط أدربه في الميدان المظلي، غير يجيبون كأس العالم”.

 

وقبل أن يختم حديثه تساءل القبيسي عن الجهة التي من الممكن أن تتبنى مواهبه وتدعمه، مشدداً على أن في المجتمع قلة من الناس لا هم لهم في الحياة إلا انتقاد الآخرين ومراقبة تصرفاتهم والتدقيق على كل شيء، ولا يعرفون الضحك ولا سعة الصدر، موجهاً حديثه لهم: “أحب أن أقول لهؤلاء لو استمتعتم بغمزة سميرة توفيق في أيام الصبا ما صرتم نفسيات، وتذكروا أن أسعد الناس مَن أسعد الناس”.



تعليقات ( 30 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 30
    10 أكتوبر, 2016 , 3:18 ص

    يقول الشاعر أحمد شوقي أبتسم للوجود تردى الوجود جميلا
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  2. 29
    10 أكتوبر, 2016 , 3:15 ص

    اكتب بالنت (سعد التمامي شفت الخاله )تلفزيون ابيض وأسود قديم هو كوميدي وممثل مسرح ومغني ومقلد أصوات ياما اطرب الاولين مثل الشايب القبيسي
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  3. 28
    10 أكتوبر, 2016 , 3:12 ص

    يالبى قلبه ناس عايش اللحظات الحلوة منذو الصغر

    بعض الناس والعياذ بالله اقشر اذا راح فى طلعة او نزهه برية عفسها عفس وخربها اجواءها تلاقيه عبوس الوجه متقلب المزاج يكره الفرح والفرفشه والضحك
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  4. 27
    10 أكتوبر, 2016 , 3:09 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    دعوة مبطنة لأشياء وأهداف وقتية لحظية وأهداف أخرى بعيدة المدى
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  5. 26
    10 أكتوبر, 2016 , 3:08 ص

    يالبى قلبه ناس عايش اللحظات الحلوة منذو الصغر

    جلسة البر وشبت النار ونسيم البر لايختلف عن نسيم البحر واصوات النورس وموج البحر الحياة جميلة وحلوة لاتحرم نفسك اللحظات الجميلة اذا هبت رياحك فأغتنمها
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  6. 25
    10 أكتوبر, 2016 , 3:04 ص

    الشايب هذاالقبيسي يصلح له اغنيه والتي سمعها الملايين (عسى الله يسقي ايام البساطه ) كلمات محمدالعمري ادا الحوالي إنتاج وإخراج زايد الروقي العتيبي حلوه
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  7. 24
    10 أكتوبر, 2016 , 3:03 ص

    يالبى قلبه ناس عايش اللحظات الحلوة منذو الصغر

    بعض الناس اذا تقاعد يقول خلاص مافي بالأمكان اكثر مما كان أنا اقول لاوالف لا لاتستسلم لليئس والأحباط أبدا من جديدوجددحياتك بالسفر والبر والبهجه والفرح
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  8. 23
    10 أكتوبر, 2016 , 2:59 ص

    .لن .

    ي.نكد على نفسه واللي معه وانطوى وبدا يلقي نصايح وتكريه الناس في الحياة وهذا سبب التشدد والانحراف لدى الكثير ممن غرر بهم
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  9. 22
    10 أكتوبر, 2016 , 2:59 ص

    زمن أغبر

    اجل غمزة عيونها تلهب مشاعرك ،، هذا والله من قلة الوازع الديني ،، اللهم ثبت علينا العقل والدين
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  10. 21
    10 أكتوبر, 2016 , 2:58 ص

    الغناء عندنا ساري المفعول من عام 1351 هجريه لايوجد اي قرار بمنعه الزمن القديم بعدفيه مسرح ياما سعدالتمامي الكوميدي اضحك اجددنا(اكتب بالنت سعدالتمامي
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  11. 20
    10 أكتوبر, 2016 , 2:58 ص

    سعود

    ياعم الحج انت لو تشوف ناتشا ها تعمل ايه ياخرابي
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  12. 19
    10 أكتوبر, 2016 , 2:57 ص

    يالبى قلبه ناس عايش اللحظات الحلوة منذو الصغر

    قلوب بعض البشر بطبيعتها تحب الفرح والوناسة والفرفشه شيء بالفطرة ولد وهو مبتسم للحياة انا كذالك احب الفرح والفرفشه والبهجه عايش اللحظات الجميلة مع ذاتي
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  13. 18
    10 أكتوبر, 2016 , 2:54 ص

    2-صدقت بعض مزيكاء وأغاني علاج للاءكتءاب طارده للهم والغم والحزن ماتشوفو المصاريه يقولك يأعمي شغل (لنا مزيكاء والااغنيه خمسه فرفشه) وعلاج للموسوسين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 17
    10 أكتوبر, 2016 , 2:54 ص

    يالبى قلبه ناس عايش اللحظات الحلوة منذو الصغر

    ممارسة الهويات وبعض الألعاب والاغاني الشعبية يجدد نشاط الانسان ويجعلة مقبل على الحياة ومتعلق بها ويشعر انه بدا عمر جديد لايئس مع الحياة اضحك وعيش
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  15. 16
    10 أكتوبر, 2016 , 2:53 ص

    .لن .

    واللي يذكر السن وخلافه ترى السن زي ما يقولون الامريكان (السن مجرد رقم) فيه ناس تعيش اكبر من سنها وفيه ناس تعيش حياتها باي عمر وفيه ناس لوصل سن معين ..
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  16. 15
    10 أكتوبر, 2016 , 2:50 ص

    يالبى قلبه ناس عايش اللحظات الحلوة منذو الصغر

    ايقاعات جميلة ومرقصه كلنا نحب الحياة والوناسه لانحمل فى قلوبنا سوى الطيب والضحكات الجميلة والفرح والبهجه الحياة حلوة تستحق ان يعيش الانسان من اجل
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  17. 14
    10 أكتوبر, 2016 , 2:49 ص

    .لن .

    الرجل ونيس ويمارس حياته الشخصية وهواياته وحتى وان قال بعض الالفاض ترى طبيعي كلام عفوي وفيه ناس تحب تذب كلام بس في الواقع رجال وقلوبها اصفى من الماء
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  18. 13
    10 أكتوبر, 2016 , 2:47 ص

    ويعاتب بعد ليش ما خلاني أكلمها خخخ مب كافي طلعت بالسي ان ان ياخفيف العقل
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  19. 12
    10 أكتوبر, 2016 , 2:46 ص

    به بعض شياب هزهم العودعندي صديق هنيايقول جده كان يقلداغنية مسفر القثامي الله يرحمه حليمه ياحليمه خيطي ثوبي المنقاش عليك الله امان الله مادمتي على بالي
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  20. 11
    10 أكتوبر, 2016 , 2:44 ص

    يالبى قلبه ناس عايش اللحظات الحلوة منذو الصغر

    افرح وفرفش وعيش اللحظات الجميلة بعض الاغاني تطرد الاكتئاب والحزن والهم عن تجربة شخصية
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  21. 10
    10 أكتوبر, 2016 , 2:43 ص

    أقول رح تعبّد ربك أحسن
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  22. 9
    10 أكتوبر, 2016 , 2:41 ص

    شاآآآايب من جبل عسير

    نقل فؤادك حيث شئت من الهوى .. مالحب إلا للحبيب الأول. ياليت يتخلى عن بعض المفردات التي لا تتماشى مع سنه وشيباته. وعسى الله يسعده في الدنيا والآخرة.
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  23. 8
    10 أكتوبر, 2016 , 2:39 ص

    سهر

    الحق يقال 👉 ذكر ( غير ) سعودي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 7
    10 أكتوبر, 2016 , 2:38 ص

    كثيرين الشياب الأولين يالقبيسي يعلمني جدي يحبون اغنية سميره توفيق وتوحه ياحلاوه موصحيح موكذاطبع الملايح وقصيدة يالله اناطالبك حمر هواء بالي الخ اغا
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  25. 6
    10 أكتوبر, 2016 , 2:35 ص

    الحق يقال

    هذا الي فالحين فيه ، من ايام زمان الى الان وهم ماغير يركضون ورا المذيعات والممثلات والمطربات ، ويتشدقون بالدِين ويظنون انهم متدينون
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  26. 5
    10 أكتوبر, 2016 , 2:21 ص

    العقل نعمة

    الناس تكبر وتعقل وتركد وتثقل وربعنا كل ما كبرو في السن صغرت عقولهم .
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  27. 4
    10 أكتوبر, 2016 , 2:19 ص

    ت 2 لامجال للمقارنه اطلاقا
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  28. 3
    10 أكتوبر, 2016 , 2:18 ص

    الطائر الأزرق

    هذا الشهري اللي في تبوك يحب الفله والوناسه إلى آخر درجه وفالها فله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 2
    10 أكتوبر, 2016 , 2:10 ص

    شر البلية مايضحك

    وبين القبيسي أنه في شبابه كان مهووساً بجمال سميرة توفيق، ويتمنى رؤيتها مباشرة،😳 لا و يقولون الحريم متأثرات بالمسلسلات التركية والكورية 😂😂
    لا يعجبني(8) اعجبني(6)
  30. 1
    10 أكتوبر, 2016 , 2:06 ص

    عابر سبيل

    حتى الرجال مهووسين بالفنانات ويقولون النساء ناقصات عقل هههههه الحين مين ناقص عقل ..شفتوا كيف تأثير الاعلام وأهل الفن على عقول وقلوب الرجال والنساء ؟؟
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