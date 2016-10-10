“أنا نازل”.. والسيناريو الذي أرعب الحوثيين – فيديو

صحيفة المرصد:تمكنت ميليشيات الحوثي الانقلابية من إجبار المناوئين لها على تأجيل أول تظاهرة احتجاجية لهم بصنعاء منذ اجتياح الحوثيين العاصمة اليمنية في 21 أيلول/سبتمبر 2014، وانقلابهم تالياً على السلطة الشرعية.

وكان ناشطون وحقوقيون وإعلاميون دعوا سكان صنعاء للنزول إلى الشوارع يوم الأحد، والتظاهر ضد ممارسات التجويع التي يقوم بها الحوثيون وللمطالبة بصرف رواتب الموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة وفقاً لموقع العربية نت.

الدعوة التي تم إطلاقها يوم الخميس تحت شعار “أنا نازل” وبدأت على مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى حملة مجتمعية ولاقت تفاعلا امتد إلى شريحة واسعة من أنصار حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه المخلوع علي عبدالله صالح.

وبحسب محللين فقد جاء التفجير الذي وقع مساء السبت بصالة عزاء جنوب العاصمة وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بمثابة طوق نجاة بالنسبة للحوثيين وحلفائهم الذين أعلنوا على الفور عن تظاهرة مضادة صباح الأحد أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء.

وبموازة ذلك استيقظ أهالي العاصمة يوم الأحد على انتشار أمني كثيف ونقاط تفتيش بعدد غير مسبوق وعلى مسافات أقل تباعدا في الشوارع وداخل الأحياء السكنية.

وإضافة إلى المسلحين قامت الميليشيات بوضع آخرين من أنصارها في حالة ترقب واستعداد للقيام بدور “الشبيحة” وقمع أي تحرك للمتظاهرين ضد السلطة الانقلابية.