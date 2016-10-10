طبيبة مصرية : كل المصريين أكلوا لحم حمير مئة في المئة

صحيفة المرصد:أكدت الدكتورة المصرية شيرين زكى مفتش الطب البيطري بالجيزة، أن مصر الدولة الأولى عالمياً فى معدل الإصابة بالأمراض نتيجة الأكل الملوث والفاسد، مضيفة: “كلنا أكيد أكلنا لحم حمير بنسبة 100%”.

وحذرت فى مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، ببرنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، من خطورة تناول الأكل الملوث والفاسد، لأنها تتسبب فى أمراض تراكمية كفيروسات الكبد، والفشل الكبدى.

وأشارت إلى أنه تم إعدام 100 طن رؤوس أبقار وأحشاء ولحوم فاسدة داخل مقلب شبرمنت العمومى قبل طرحها بالأسواق، قيمتها المادية 9 ملايين جنيه، وكانت ستوزع على المسامط الموجودة بجمهورية مصر العربية.