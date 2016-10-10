طبيبة مصرية : كل المصريين أكلوا لحم حمير مئة في المئة

صحيفة المرصد:أكدت الدكتورة المصرية شيرين زكى مفتش الطب البيطري بالجيزة، أن مصر الدولة الأولى عالمياً فى معدل الإصابة بالأمراض نتيجة الأكل الملوث والفاسد، مضيفة: “كلنا أكيد أكلنا لحم حمير بنسبة 100%”.
وحذرت فى مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، ببرنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، من خطورة تناول الأكل الملوث والفاسد، لأنها تتسبب فى أمراض تراكمية كفيروسات الكبد، والفشل الكبدى.
وأشارت إلى أنه تم إعدام 100 طن رؤوس أبقار وأحشاء ولحوم فاسدة داخل مقلب شبرمنت العمومى قبل طرحها بالأسواق، قيمتها المادية 9 ملايين جنيه، وكانت ستوزع على المسامط الموجودة بجمهورية مصر العربية.
تعليقات ( 5 )
اشراقعشان كده اذكى شعب صار اغبى .وماشي عكس السير..يقولو له ثور يقول ماله احلبوه
هلال الحجازلاتنسون الفسيخ والمش
...........من ياكل لحم الحمير هو من ياكل بالمطاعم واللحوم المجمدة لا يدري ماهي اما الاغلب فيشتريهامن الجزارامام عينه يتم تقطيعهاومعروفة من شكلهاومعروضة علي الملأ
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرهههههههه الان فهمت وشلون يصوتون لمشروع فرنسا لصالح السوريين وبنفس الوقت يصوتون للروس ضد السوريين؟؟ اذا عرف السبب بطل العجب 🐴 ههههههههههه
سمران الحربيالمندوب المصري اللي صوات على قرار الروسي يمكن مريض من لحم الحمير ر