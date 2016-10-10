تعرَّف على تسعة استخدامات مذهلة للأسبرين غير الصداع .. أهمها التخلُّص من حَب الشباب وإعادة لون شعرك

صحيفة المرصد:«الأسبرين» واحدا من الأدوية الأكثر شهرة عالميا حيث يستخدم فى علاج الألم وارتفاع درجة الحرارة والالتهابات، ورغم ذلك هناك استخدمات أخري لا نعرفها نكتشفها كل يوم للأسبرين.. موقع « justhealthy» قدم 9 أستخدامات مذهلة لن تصدقها للأسبرين .

1. يجدد بشرتك :

يحتوي الأسبرين على حمض فعال وقوي لتنظيف الجلد والذي يعمل على التقليل من تورم وأحمرار الجلد وظهور حب الشباب، حيث يعمل الأسبرين على تنظيف البشرة والتخلص من الزيوت الزائدة بها والخلايا الميتة فى مسام البشرة والتي عادة ما تكون سبب الكثير من مشاكل الجلد، ولأستخدام الأسبرين للبشرة والتخلص من حب الشباب .

عليك سحق 5 أقراص من الأسبرين واضافتها إلى ربع كوب من الماء، ثم ضيفي ملعقة صغيرة من العسل وتخلط جيدا، ضعي الخليط على الجلد واتركيه لمدة 10 دقائق قبل أن تغسليه بالماء الدافىء، كرري العملية حتي تحصلي على نتائج رائعة .

2- إطالة عمر الزهور :

الزهور الطبيعية عادة لا تستمر لفترة طويلة وتذبل سريعا، ولكن إضافة حبة من الأسبرين بعد سحقها إلى الماء أثناء سقي الزهور يجعلها تستمر لفترة طويلة .

3- إزالة بقع العرق :

يستطيع الأسبرين تخليصك من البقع الناتجة عن مضادات التعرق، وذلك من خلال سحق بضع من حبات الأسبرين ومزجها مع نصف كوب من الماء الدافىء ثم نقع البقع بها لمدة من 2 إلى 3 ساعات، وسوف تحصل على نتائج مدهشة .

4 – إعادة لون شعرك :

عندما تسبح فى حمام السباحة الملىء بالكلور يفقد الشعر لونه المشرق، ففي حالة فقدان شعرك لبريقه من الأتربة أو التعرض لأي عوامل مؤثرة فإن الحل فى الأسبرين، اسحقي من 6 إلي 8 حبوب أسبرين فى كوب من الماء الدافي واغسلي شعرك بهم جيدا، وأتركيه على شعرك لمدة من 10 إلي 15 دقيقة، وسوف تلاحظين أن شعرك اصبح مشرقا وجميلا .

5 – التخلص من البثور :

على غرار تأثير الأسبرين فى التخلص من حب الشباب، يعمل الأسبرين أيضا على التخلص من البثور على البشرة، اسحقي حبوب الأسبرين وأمزجيها مع قليل من الماء، ثم ضعي الخليط على المناطق المتضررة بالبثور، وأتركيها لمدة دقائق، وكرري تلك الطريقة حتي تختفي البثور تماما .

6- جفاف وتشققات القدمين :

سحق من 5 إلى 6 حبوب أسبرين وضفيهم إلى نصف ملعقة صغيرة من الماء ونصف ملعقة عصير ليمون، تخلط المكونات السابقة جيدا، ضعي الخليط على المناطق التي تعاني التشققات والجفاف فى القدمين، أو ادهني قدميك بالخليط ثم لفيها فى منشفة دافئة، ويلف حول القدمين غلاف بلاستيكي لمدة 10 دقائق، بعدها زيلي الكيس والمنشفة، وستلاحظين أن جلد القدم أصبح أكثر مرونة بدون تشققات .

7- يزيل قشرة الرأس :

تمثل قشرة الرأس مشكلة صعبة لدي الكثيرين، وإذا كنت واجهت تلك المشكلة، إليك الحل فكل ما لعليك هو: إضافة 2 حبة من الأسبرين بعد سحقهما إلى كمية من الشامبو الخاص بك فى المرة القادمة عند غسل شعرك، وأشطفيه جيدا بالماء الدافي بعد دقيقتين من وضع الشامبو بالأسبرين، وستكونين ليس فى حاجة إلى شراء شامبو ضد القشرة مرة أخري .

8 – يخفف من لدغات الحشرات :

يمكنك فرك الأسبرين على لدغات الحشرات أو لدغات الذباب والناموس وغيرها وذلك لتخفيف الالتهابات والحكة، ولكن إذا كان الأمر يتعلق بلسعات النحل القوية فعليك استشارة الطبيب .

9- تنظيف الأواني من الشحوم :

سحق بضع حبات من الأسبرين ومزجها مع قليل من عصير الليمون، تعتبر الحل الأمثل لتنظيف الشحوم العالقة بالأواني، حيث تعطي نتيجة رائعة، كذلك فإن استخدام الأسبرين فى تنظيف المرحاض يسهل الأمر ويعطي نتائج مذهلة .