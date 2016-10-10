تناوَل هذا المشروب لمدة أسبوع للتخلُّص من سموم الكَبِد

صحيفة المرصد:تدخل السموم إلي أجسادنا بسبب ما نتناوله من مشروبات وأطعمة ملوثة ومحملة بالكيماويات، فتسبب لنا مشاكل صحية عديدة، بالإضافة إلي تسببها في تلف بعض أجهز الجسم.
وذكر موقع ” boldsky”، في تقرير نشره، أن الكبد أكثر عرضة لتلك السموم، مما يسبب الإصابة بتليف الكبد، وكذلك بعض الأدوية التي نتناولها بكثرة تسبب الكبد الدهني.
إذا كنت ترب في تطهير الكبد من السموم، ينصح بتناول الزبيب ولكن بعد إعداده بتلك الخطوات والتي تتمثل في:
– وضع الزبيب في وعاء به 2 كوب من الماء.
– يجب عليك التأكد أن نسبة الماء ثلاث أضعاف الزبيب.
– قم بغلي الماء لبضع دقائق، ثم غطيها جيدًا.
– خزن المشروب لمدة يوم واحد في المطبخ ويمكن تناوله لمدة أسبوع يوميًا.
تعليقات ( 9 )
يالطيفسيتحول الي خمر والمدة الي حددت هي فترة والعياذ بالله تحول الزبيب الىخمرلاكن لتنظيف السموم هو خلط الينسون مع ااكمون بمقادرولاكثار من الخيار المقشر
متكوشعادي احط خميرة في المشروب وادفنه يومين مثلا *_^
عمرمحاضرة هولنديه القت علينا محاضرة افادة بان العنب يحتفظ بالسموم لسنوات طويله
جنوبيه *لا ياخوان. هذا مشروب سحري و باذن الله يصير الي يشربه بعافيه الله يشفي كل مريض
..زينب.....مشروب الصمغ العربي. .نتائج سريعة من أول استخدام للسكر والكلى والعمود الفقري وتخفيف الوزن
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
عندليبنبيذ إسلامي ههههه المشكله إذا سكرت وقالوا لي أيش نوع الشراب قلت لهم زبيب ؟! ومشى سوقكم يالعطارين وأرتقع سعر الزبيب
سلطانيعني نشرب عرق!!!!
عُـــــــمـــــــرههههههه واحلى سكره يصير نبيذ مخمر