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تناوَل هذا المشروب لمدة أسبوع للتخلُّص من سموم الكَبِد

10 أكتوبر, 2016 , 9:00 ص
تناوَل هذا المشروب لمدة أسبوع للتخلُّص من سموم الكَبِد
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صحيفة المرصد:تدخل السموم إلي أجسادنا بسبب ما نتناوله من مشروبات وأطعمة ملوثة ومحملة بالكيماويات، فتسبب لنا مشاكل صحية عديدة، بالإضافة إلي تسببها في تلف بعض أجهز الجسم.

وذكر موقع ” boldsky”، في تقرير نشره، أن الكبد أكثر عرضة لتلك السموم، مما يسبب الإصابة بتليف الكبد، وكذلك بعض الأدوية التي نتناولها بكثرة تسبب الكبد الدهني.

إذا كنت ترب في تطهير الكبد من السموم، ينصح بتناول الزبيب ولكن بعد إعداده بتلك الخطوات والتي تتمثل في:

– وضع الزبيب في وعاء به 2 كوب من الماء.
– يجب عليك التأكد أن نسبة الماء ثلاث أضعاف الزبيب.
– قم بغلي الماء لبضع دقائق، ثم غطيها جيدًا.
– خزن المشروب لمدة يوم واحد في المطبخ ويمكن تناوله لمدة أسبوع يوميًا.



تعليقات ( 9 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 9
    10 أكتوبر, 2016 , 9:22 ص

    يالطيف

    سيتحول الي خمر والمدة الي حددت هي فترة والعياذ بالله تحول الزبيب الىخمرلاكن لتنظيف السموم هو خلط الينسون مع ااكمون بمقادرولاكثار من الخيار المقشر
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  2. 8
    10 أكتوبر, 2016 , 9:17 ص

    متكوش

    عادي احط خميرة في المشروب وادفنه يومين مثلا *_^
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  3. 7
    10 أكتوبر, 2016 , 9:14 ص

    عمر

    محاضرة هولنديه القت علينا محاضرة افادة بان العنب يحتفظ بالسموم لسنوات طويله
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  4. 6
    10 أكتوبر, 2016 , 9:13 ص

    جنوبيه *

    لا ياخوان. هذا مشروب سحري و باذن الله يصير الي يشربه بعافيه الله يشفي كل مريض
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  5. 5
    10 أكتوبر, 2016 , 9:13 ص

    ..زينب.....

    مشروب الصمغ العربي. .نتائج سريعة من أول استخدام للسكر والكلى والعمود الفقري وتخفيف الوزن
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  6. 4
    10 أكتوبر, 2016 , 9:13 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  7. 3
    10 أكتوبر, 2016 , 9:12 ص

    عندليب

    نبيذ إسلامي ههههه المشكله إذا سكرت وقالوا لي أيش نوع الشراب قلت لهم زبيب ؟! ومشى سوقكم يالعطارين وأرتقع سعر الزبيب
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  8. 2
    10 أكتوبر, 2016 , 9:06 ص

    سلطان

    يعني نشرب عرق!!!!
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  9. 1
    10 أكتوبر, 2016 , 9:06 ص

    عُـــــــمـــــــر

    ههههههه واحلى سكره يصير نبيذ مخمر
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