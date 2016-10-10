تناوَل هذا المشروب لمدة أسبوع للتخلُّص من سموم الكَبِد

صحيفة المرصد:تدخل السموم إلي أجسادنا بسبب ما نتناوله من مشروبات وأطعمة ملوثة ومحملة بالكيماويات، فتسبب لنا مشاكل صحية عديدة، بالإضافة إلي تسببها في تلف بعض أجهز الجسم.

وذكر موقع ” boldsky”، في تقرير نشره، أن الكبد أكثر عرضة لتلك السموم، مما يسبب الإصابة بتليف الكبد، وكذلك بعض الأدوية التي نتناولها بكثرة تسبب الكبد الدهني.

إذا كنت ترب في تطهير الكبد من السموم، ينصح بتناول الزبيب ولكن بعد إعداده بتلك الخطوات والتي تتمثل في:

– وضع الزبيب في وعاء به 2 كوب من الماء.

– يجب عليك التأكد أن نسبة الماء ثلاث أضعاف الزبيب.

– قم بغلي الماء لبضع دقائق، ثم غطيها جيدًا.

– خزن المشروب لمدة يوم واحد في المطبخ ويمكن تناوله لمدة أسبوع يوميًا.