شاهد : ضابط إماراتي يستعرض بالنقود داخل سيارته .. و الشرطة تلقي القبض عليه

صحيفة المرصد:أوقفت وزارة الداخلية أحد منتسبيها، من مرتب شرطة الفجيرة، على أثر تسجيله فيديو تناقله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان المنتسب قد ظهر في فيديو وهو يعبث بشكل استعراضي بأوراق نقدية داخل مركبته، وبزيه الرسمي وفقاً لموقع الإمارات اليوم.

وقالت “شرطة الفجيرة” إنه تم التعرف على مرتكب هذا العمل وتوقيفه ومباشرة التحقيقات معه، لمعرفة الدوافع التي حدت به لمثل هذا السلوك غير القويم، ومخالفة الضوابط الوظيفية والمسلكية التي تعهد بها كمنتسب للشرطة.