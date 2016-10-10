نقاش على صفيح ساخن بين خاشقجي و عبدالرحمن الراشد بتويتر حول موقف مصر من سوريا

صحيفة المرصد:دخل كلا من الكاتب الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، والكاتب في صحيفة الشرق الأوسط ومدير قناة العربية سابقاً، عبد الرحمن الراشد، في سجال حول موقف مصر الأخير في مجلس الأمن وتصويتها للقرار الروسي الخاص بسوريا.

وقال خاشقجي في تغريدة له عبر موقع التواصل الجتماعي “تويتر” : ” الدبلوماسية المصرية غريبة، صوتت مع مشروع قرار فرنسي بمجلس الأمن يفرض حظر طيران فوق حلب ثم صوتت لمشروع روسي يناقضه خلال أقل من ساعة !”.

من جانبه رد الراشد على التغريدة مدافعاً عن الموقف المصري قائلاً: ” ليس غريباً ، مفروض نعامل مصر مثل تركيا ، نحن نتفهم ظروف تركيا تعقد صفقات ضخمة مع إيران وفي نفس الوقت سياسياً ضدها”.

وأضاف في رد آخر قائلاً: ” الإخوان يحرضون السعودية للحرب بالنيابة ضد حكومة مصر وهذا لن يحدث ، مصر أهم حليف بغض النظر عن من يحكمها”.

الأمر استدعى خاشقجي للرد قائلاً: ” مندوبنا في الأمم المتحدة المعلمي قطع قول كل خطيب بقوله : ماليزيا والسنغال كانتا أقرب للموقف العربي من مصر”.

وانتقد الراشد تصريح مندوب السعودية في الأمم المتحدة قائلاً: ” رأيي أن تصريح السفير غير مناسب لأن مصر صوتت ضد روسيا أيضاً”.