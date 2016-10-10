شاهد ماذا قال الأمير “خالد بن طلال” في تغريدة له قبل عامين عن السيسي !

صحيفة المرصد: انتقد الأمير خالد بن طلال، الموقف المصري بدعم مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن الدولي والتصويت لصالح “الفيتو” الروسي”بشأن الأزمة السورية، إلى جانب الصين وفنزويلا.وقال بن طلال في تغريدة على “تويتر”: “أذكر بالتغريدة التي كتبتها في يونيو، 2014 والتي قلت فيها هل يرد السيسي..!! الوفاء والجميل الذي قدم له!!.
تعليقات ( 10 )
سعد بن فهداسحبو اموال الخليج والاستثمارت وابشرو بانهيار الاقتصاد المصري وبثورة الشعب ضد السيسي لانه اغلبيتهم معاد يبونه
بقايا مشاعرمخالف
حامد كرزايوهل صدام حسين وعلي صالح ردوا الجميل😁😁😁
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
سمران الحربيالكريم لاكرمته ملكته و العين اكرمته تمارد
الهوزانيالمصري مايهجد الا بالقووة رغم انه مهايطي كبير لكن الفلوس فقط تهديه لا اكثر والا اقل لذلك دراهمنا هدت السيسي فتره وحين شاف قوة روسيا رضخ لها
ام بدروَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِ
فيصللن يضحي من أجل هذا الوطن الا ابناءه ..
فارس الزهرانيالسيسي مافيه جميله ياسمو الامير فياليت نعي الدرس ونعرف عصابة الاربعين حرامي
بربروساالسيسي عاوز رز وكانت واضحه من البدايه . !!