شاهد ماذا قال الأمير “خالد بن طلال” في تغريدة له قبل عامين عن السيسي !

صحيفة المرصد: انتقد الأمير خالد بن طلال، الموقف المصري بدعم مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن الدولي والتصويت لصالح “الفيتو” الروسي”بشأن الأزمة السورية، إلى جانب الصين وفنزويلا.وقال بن طلال في تغريدة على “تويتر”: “أذكر بالتغريدة التي كتبتها في يونيو، 2014 والتي قلت فيها هل يرد السيسي..!! الوفاء والجميل الذي قدم له!!.