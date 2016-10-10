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شاهد ماذا قال الأمير “خالد بن طلال” في تغريدة له قبل عامين عن السيسي !

10 أكتوبر, 2016 , 3:27 ص
شاهد ماذا قال الأمير “خالد بن طلال” في تغريدة له قبل عامين عن السيسي !
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صحيفة المرصد:   انتقد الأمير  خالد بن طلال، الموقف المصري  بدعم مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن الدولي والتصويت لصالح “الفيتو” الروسي”بشأن   الأزمة السورية، إلى جانب الصين وفنزويلا.وقال بن طلال في تغريدة على “تويتر”: “أذكر بالتغريدة التي كتبتها في يونيو، 2014 والتي قلت فيها هل يرد السيسي..!! الوفاء والجميل الذي قدم له!!.

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تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    10 أكتوبر, 2016 , 4:54 ص

    سعد بن فهد

    اسحبو اموال الخليج والاستثمارت وابشرو بانهيار الاقتصاد المصري وبثورة الشعب ضد السيسي لانه اغلبيتهم معاد يبونه
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  2. 9
    10 أكتوبر, 2016 , 4:36 ص

    بقايا مشاعر

    مخالف
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  3. 8
    10 أكتوبر, 2016 , 4:31 ص

    حامد كرزاي

    وهل صدام حسين وعلي صالح ردوا الجميل😁😁😁
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  4. 7
    10 أكتوبر, 2016 , 4:06 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
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  5. 6
    10 أكتوبر, 2016 , 4:01 ص

    سمران الحربي

    الكريم لاكرمته ملكته و العين اكرمته تمارد
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  6. 5
    10 أكتوبر, 2016 , 4:01 ص

    الهوزاني

    المصري مايهجد الا بالقووة رغم انه مهايطي كبير لكن الفلوس فقط تهديه لا اكثر والا اقل لذلك دراهمنا هدت السيسي فتره وحين شاف قوة روسيا رضخ لها
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  7. 4
    10 أكتوبر, 2016 , 3:55 ص

    ام بدر

    وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِ
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  8. 3
    10 أكتوبر, 2016 , 3:36 ص

    فيصل

    لن يضحي من أجل هذا الوطن الا ابناءه ..
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  9. 2
    10 أكتوبر, 2016 , 3:31 ص

    فارس الزهراني

    السيسي مافيه جميله ياسمو الامير فياليت نعي الدرس ونعرف عصابة الاربعين حرامي
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  10. 1
    10 أكتوبر, 2016 , 3:29 ص

    بربروسا

    السيسي عاوز رز وكانت واضحه من البدايه . !!
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