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تغريدة قيادي حوثي قبل انفجارات صالة عزاء صنعاء بساعات تكشف تفاصيل مثيرة

10 أكتوبر, 2016 , 4:12 ص
تغريدة قيادي حوثي قبل انفجارات صالة عزاء صنعاء بساعات تكشف تفاصيل مثيرة
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صحيفة المرصد:أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نشر تغريدة للقيادي الحوثي حسين زيد، كان قد بشّر فيها بأنه “سيحدث حدث عظيم”، قبل حدوث انفجارات صالة عزاء صنعاء التي راح ضحيتها الكثير، جراء تصفية حسابات بين عناصر المخلوع والحوثيين.

ودلل عدد من النشطاء، أن تكون جماعة الحوثي هي من تقف خلف تصفية قيادات موالية لصالح، في ظل حالة التناحر على السلطة الدائرة في صنعاء فيما بينهم.

ونشر النشطاء صورا للانفجار الذي وقع في الصالة تثبت أن الانفجار وقع من الداخل وليس بغارات للتحالف كما زعم الانقلابيين، وذلك بسبب بقاء سقف القاعة كما هو دون تضرر.

0135856564



تعليقات ( 1 )

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  1. 1
    10 أكتوبر, 2016 , 4:35 ص

    بقايا مشاعر

    اللهم شتت جيشهم وفرق شملهم وانصرنا عليهم ي.ارحم الراحمين اللهم عليك بعفاش والحوثي وكل من ناصرهم وايدهم ودعمهم
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