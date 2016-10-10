بالفيديو: شاهد لحظة اعتراض صاروخ باليستي في أجواء الطائف وبقاياه تسقط في مكان خالي

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة إسقاط قوات الدفاع الجوي لصاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية من شمال صعدة مساء أمس باتجاه مدينة الطائف .كما تجمهر مواطنين بالقرب من موقع إسقاط الصاروخ ، موضحين أن الصاروخ لم يسقط في منطقه سكنية بل في مكان خالي، وأنه لا يوجد إصابات ولله الحمد. هذا وكانت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت الأحد (9 أكتوبر 2016) اعتراض صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية من شمال صعدة مساء هذا اليوم باتجاه مدينة الطائف، وقد تمكنت وسائل الدفاع الجوي من اعتراضه وتدميره وبدون أي أضرار ولله الحمد. واستهدفت قوات التحالف الجوية موقعي الإطلاق .
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تعليقات ( 5 )
فارسوالله حسيت بحماس ودي اشارك مع العسكرلإبادة المجوس رغم انني غير عسكري للاسف الله ينصركم
بندريا سلام تكفى يابو فهد صاروخين يم ايران
سعد بن فهدابادة إيران هو الحل للقضاء على الارهاب والطائفية
ابوالحمزةواضح إنه الحوثيين يتلقون إحداثيات من دول أجنبية معادية