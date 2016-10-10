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بالفيديو: شاهد لحظة اعتراض صاروخ باليستي في أجواء الطائف وبقاياه تسقط في مكان خالي

10 أكتوبر, 2016 , 4:19 ص
بالفيديو: شاهد لحظة اعتراض صاروخ باليستي في أجواء الطائف وبقاياه تسقط في مكان خالي
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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة إسقاط قوات الدفاع الجوي لصاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية من شمال صعدة مساء أمس باتجاه مدينة الطائف .كما تجمهر مواطنين بالقرب من موقع إسقاط الصاروخ ، موضحين أن الصاروخ لم يسقط في منطقه سكنية بل في مكان خالي، وأنه لا يوجد إصابات ولله الحمد. هذا وكانت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت الأحد (9 أكتوبر 2016) اعتراض صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية من شمال صعدة مساء هذا اليوم باتجاه مدينة الطائف، وقد تمكنت وسائل الدفاع الجوي من اعتراضه وتدميره وبدون أي أضرار ولله الحمد. واستهدفت قوات التحالف الجوية موقعي الإطلاق .



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    10 أكتوبر, 2016 , 5:17 ص

    فارس

    والله حسيت بحماس ودي اشارك مع العسكرلإبادة المجوس رغم انني غير عسكري للاسف الله ينصركم
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  2. 4
    10 أكتوبر, 2016 , 5:09 ص

    بندر

    يا سلام تكفى يابو فهد صاروخين يم ايران
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  3. 3
    10 أكتوبر, 2016 , 4:46 ص

    سعد بن فهد

    ابادة إيران هو الحل للقضاء على الارهاب والطائفية
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  4. 2
    10 أكتوبر, 2016 , 4:39 ص

    ابوالحمزة

    واضح إنه الحوثيين يتلقون إحداثيات من دول أجنبية معادية
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  5. 1
    10 أكتوبر, 2016 , 4:25 ص

    حسبي الله عليهم ونعم الوكيل ان شاء الله السعوديه تدكهم دگ ولا ترحمهم ذولا ماينفع معهم الا الجد والاباده
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