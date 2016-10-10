بالصور: معرض “#لافلي”يجمع جمع نجوم “الفن والإعلام”في #دبي

صحيفة المرصد-خاص : بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام ورجال المجتمع في دبي، تم افتتاح معرض “لافلي” للموضة والأزياء وكل ما يتعلق بعالم الجمال والذي يستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

وتقدم الحضور نجوم الفن العربي مثل عبد الله بالخير وأريام ومريم حسين والنجمة السورية مها المصري والنجمة رينا بشور والفنانة نيفين ماضي والمصمم وليد عطالله وآخرون.

وحضرت السيدة مريم عثمان كضيفة شرف الرئيس التنفيذي مركز راشد لذوي الاحتياجات الخاصة، ومصممة المجوهرات العالمية مها السباعي.

وتوفر الافتتاح اهم التصاميم والتي جمعت الإبداعات العربية من المحيط إلى الخليج في حفل تم فيه التعريف بالمعرض وبالمصممين وبدور العرض والأزياء والجمال.

وأعلن عن بقاء أبواب المعرض مفتوحة لعشرة أيام في منطقة ديرة دبي.

هذا ويتوفر معرض لافلي على 45 منصة عرض في وقت خصصت شركة جولف جايت هدايا قيمة لزوار المعرض وصلت حدود إهداء طائرة لشخصين من نوع رالي سيتم السحب عليها في نهاية ديسمبر المقبل من خلال بطاقات سحب مجانية تمنح مقابل كل عملية شراء من قبل العارضين حتى نهاية العام الحالي.

وفي تصريحات خاصة أكد النجم العربي عبد الله بالخير على أهمية المعرض وقال إنه من الجميل جدا افتتاح هكذا معرض في دبي.

واعتبر المناسبة ذات قيمة عالية وبخاصة أنها تعنى بالجمال والأزياء لأهم الشركات في العصر الحالي.

أما النجمة أريام فعبرت عن سعادتها لحضورها في هذا الحفل الكبير، واصفة الأجواء بالمثيرة والمهمة، ومؤكدة على بالغ الأثر للاحتفاليات التي يكون الجمال والموضة والأزياء عناوين لها.

