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محكمة العيينة تفجر مفاجأة : ”تكافؤ النسب”ليس سبب خلع “الزوجة من زوجها” !

10 أكتوبر, 2016 , 8:05 ص
محكمة العيينة تفجر مفاجأة : ”تكافؤ النسب”ليس سبب خلع “الزوجة من زوجها” !
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صحيفة المرصد: نشرت صحيفة محلية قرار محكمة العيينة وهو رفع الحكم المتضمن “فسخ عقد نكاح” زوجة من زوجها نظرا لتدليس الزوج في العقد، إلى محكمة الاستئناف للنظر في الحكم، بعد أن اعترض الزوج على ما أصدره ناظر القضية .
وبحسب صحيفة الوطن, إستندت المحكمة على وجود التغرير والتدليس في العقد، وهو ما يثبت معه الخيار للولي إما باستمرار الزواج أو بفسخ العقد، وقد ذهب الولي إلى الخيار الأخير، فيما تمسك المدعى عليه بحقه في استمرار هذا الزواج لكون القضية تدخل ضمن كفاءة النسب، حسب ادعائه.
تعود أحداث القضية لرفع الفتاة دعوة عضل لرفض والدها تزويجها من المدعى عليه، وبناء عليه انتقلت ولاية الزوجة إلى شقيقها الذي عاد مرة أخرى بعد الزواج إلى إقامة دعوى تدليس وكذب على المدعى عليه “الزوج”، متهما إياه بالغش وعدم البوح بحقيقة العائلة التي ينتسب إليها.
واعترضت عائلة الفتاة و توجه خالها و شقيقها إلى الزوج وطلبوا منه التريث في أخذ زوجته معه في ليلة الزواج، على أن يقدم إليهم في الليلة التالية، إلا أنه أخذ زوجته وأغلق هاتفه على الرغم من رضوخه لطلبهم في البداية.
وقالت عائلة الزوجة إنه منذ ليلة الزواج وحتى الآن لم تزر ابنتهم أهلها ولا تتكلم مع أي منهم، ورفع الولي “الشقيق” دعوى ضد الزوج بأنه غشهم ودلس عليهم في اسمه ونسبه وحاله الصحيح، طالبا فسخ النكاح.
فكان رد الزوج على هذه الدعوى بأنه لم يدلس، معتبرا أن القضية لا تعدو كونها قضية تكافؤ نسب وأنها “عصبية جاهلية”.
وفي حيثيات نص الحكم، طلب المدعي شهادة نائب القرية على هذا الأمر فرضي الزوج بذلك، وشهد النائب أن الزوج ينتسب لعائلة أخرى غير العائلة التي ذكرت له، وأنهم لا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم، ومن ثم أقر الزوج بصحة ذلك أمام ناظر القضية الذي أصدر الحكم بفسخ العقد لثبوت التدليس.
بعد ذلك، اعترض الزوج على الحكم قائلا إن تهمة التدليس غير صحيحة.



تعليقات ( 50 )

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  1. 50
    10 أكتوبر, 2016 , 9:18 ص

    ناصر

    إذن الزوج متهم بالتدليس والتزوير يقول رسول الله ص من غشنا فليس منا ويقول رسول الله ص لعن الله من انتسب لقوم ليسوا قومه
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  2. 49
    10 أكتوبر, 2016 , 9:15 ص

    الى الاخ محمد

    اشاهد ردودك أنك ماخليت ولابقيت في الرجال اظن في شيء من الدسائس إتقي الله
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  3. 48
    10 أكتوبر, 2016 , 9:14 ص

    ابونايف

    ياوزير العدل لطلاق . الفسخ _ البيوت مليانه بالعوانس ثم تكملوا العدد بالفسخ وطلاق هذا ليس حل اوقفوا هذه الظاهره المدمره حتى لايقعوا الشباب في الفواحش
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  4. 47
    10 أكتوبر, 2016 , 9:13 ص

    الله المستعان ١

    نشاهد في بعض الردود نفحات جاهليه عنصريه للأسف . فمتى نتغير ليبدل الله حالنا الى احسن حال. ياقاضي هناك رب الارض والسماء فاستقف امامه
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  5. 46
    10 أكتوبر, 2016 , 9:12 ص

    المدمره

    اللي اعرفه ان اي احد يجي يخطب اول مايسألون عنه اصله واخلاقه وبعدها يوافقون مو ينتظرون لين يوم الزواج
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  6. 45
    10 أكتوبر, 2016 , 9:11 ص

    محمد الفقراوي يعني مُعدم

    انا متابع للقضية من البداية القاضي من اول القضية يقول (طلق يا علي )يعني النيه مبيته للحكم لكن دخلت فيها الصحافة العالمية راح ينقض الحكم وتذكروا كلامي
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  7. 44
    10 أكتوبر, 2016 , 9:10 ص

    المدمره

    حدث العاقل بما يعقل من الاساس وشلون اعقدوا له وزوجوه ولاسألوه عنه انتظروا لين ليلة الزواج وشلون كذا حتى الاهل مخطين
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  8. 43
    10 أكتوبر, 2016 , 9:10 ص

    الله المستعان ١

    والمتتبع للقضيه يشاهد ان المحكمه لم تثبت على راي واحد . مع احترامي للقضاء فالموضوع محسوبيه فقط ماهو إلا
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  9. 42
    10 أكتوبر, 2016 , 9:08 ص

    الله المستعان

    المتتبع بتدقيق ورويه يرى أن القضيه ترجع في الاخير الى تكافؤ النسب . واللف في الكلام لتضليل الراي العام . واضحه وضوح الشمس ياحضرة القاضي
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  10. 41
    10 أكتوبر, 2016 , 9:04 ص

    محمد

    من خلال الوقائع والشهود ان الزوج كذاب وغشاش ومدلس ونسب نفسه لقبيلة لا ينتمي لها وفي الاسلام يقول الرسول من غشنا فليس منا يجب معاقبة الزوج وسجنه وجلده
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  11. 40
    10 أكتوبر, 2016 , 9:02 ص

    جنوبيه *

    تكفوون تكفون الي يبي يزوج بنته واحد نسب يروح يدور وويتاكد وش ذنب البنوته حرام والله
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  12. 39
    10 أكتوبر, 2016 , 9:01 ص

    محارب.

    ولا تفجر مفاجأة ولا يحزنون
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  13. 38
    10 أكتوبر, 2016 , 9:01 ص

    سلمان

    يعني مو بس قبيلة الزوجه واهلها ماىيزوجون الي ماله اصل حتى القبيلة الي كذب بها الزوج وقال انه ينتمي لها اقرت بانهم لا يزوجون مجهولي النسب والاصل
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  14. 37
    10 أكتوبر, 2016 , 9:01 ص

    محارب.

    كيف دلس الزوج؟ بإخفاء حقيقة عدم تكافؤ نسبه! اذاً ترجع الى انها قضية نسب. مجرد تغيير الفاظ فقط.
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  15. 36
    10 أكتوبر, 2016 , 8:58 ص

    المفروض يعلق كفائة الطاقة على جبهته

    من غشنا فليس منا "تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس" مع احترامي للجميع تجي مو اصيل وتكذب وتدعي ويحكم القاضي بالطلاق!! المفروض يصدر حكم تعزير عشان تتأدب
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  16. 35
    10 أكتوبر, 2016 , 8:57 ص

    عبدالعزيز 333

    فعلا الموضوع اخذ اكبر من حجمة والمفروض ان المتحدث الرسمي يوضح حقيقة القضية لانها كبر وكثر الكلام عليه
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  17. 34
    10 أكتوبر, 2016 , 8:54 ص

    بعض الذين يويدون فعل الزوج معروفين*** ويردون خلط الانساب وهذا بعيد عليهم بعد الثراء عن الثرياء
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  18. 33
    10 أكتوبر, 2016 , 8:52 ص
    عدد التعليقات:5536

    الرحااال

    تيتي تيتي مثل مارحتي جيتي..مارحنا بعيد..***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 32
    10 أكتوبر, 2016 , 8:46 ص

    بردقان

    الله يكفينا شر ***؟! اللهم لا اعتراض ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 31
    10 أكتوبر, 2016 , 8:45 ص

    حسبي الله عليكم

    يجب توضيح الاسباب كامله كي لا ينجرف الناس وراء اشياء لاتحمد عقباها بسبب عدم التوضيح سواء من المحكمة او جهة رسمية حسبي الله ونعم الوكيل
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  21. 30
    10 أكتوبر, 2016 , 8:43 ص

    [email protected]

    وش هالبربسه ،،،،، خلاص صكوا على الموضوع
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  22. 29
    10 أكتوبر, 2016 , 8:43 ص

    جنوبيه *

    الله المستعان مدري شاقول. الله يكون بعونها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  23. 28
    10 أكتوبر, 2016 , 8:38 ص

    محمد

    الى تعليق رقم خمسه كل كل من يزوج بنته للاجنبي هم في الأساس ليسو من اصل البلد هم متجنسين فما تفرق معاهم لكن اهل البلد الاصليين مستحيل زوجوهم بناتهم.
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  24. 27
    10 أكتوبر, 2016 , 8:37 ص

    استخدم عقلك

    القضيه المتداوله كانت قضية تكافؤ نسب وش حولها الي تدليس التلاعب بالالفاظ والعبث بمستقبل المساكين وتشتيت الاسر ولماذا لم يتأكد الأب من قبل العقد عجب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  25. 26
    10 أكتوبر, 2016 , 8:36 ص

    سهير الحربي

    البنت طلقت اسألكم بالله ايش بيكون مصيرها عند اهلها غير الاحتقار والسجن المؤبد هذا اذا ما تم تصفيتها ارفعي امرك لولاة الامر فليس لاحد ان يدمر حياتك
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  26. 25
    10 أكتوبر, 2016 , 8:33 ص

    ..زينب.....

    وقع الفاس في الراس. .وتزوجوا وأصبح لديهم طفله..لا تفتحوا ياقضاة باب للفتنه ومسارعة الآخرين لرفع قضايا مشابهه وتشتيت أسر المجتمع في غنى عن مشاكلها .!
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  27. 24
    10 أكتوبر, 2016 , 8:33 ص

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 23
    10 أكتوبر, 2016 , 8:32 ص

    سعود

    واضح احتيال وخديعه الزوج من البدايه من اخفاء نسبه لكي لا ينكشف المستور
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  29. 22
    10 أكتوبر, 2016 , 8:31 ص

    سهير الحربي

    ايش هالطلاسم والكلام الفاضي تدليس وليس من قبيلتنا ولا نزوجهم ولا ولا اليس عربي ومسلم يا اخي بناتنا تزوجوا هنود وغيرة بسبب عصبيتكم ،، الشرهة علي ***
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  30. 21
    10 أكتوبر, 2016 , 8:30 ص
    عدد التعليقات:1128

    نبرااس

    القضيه فيها ***في المحكمه 100 %
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  31. 20
    10 أكتوبر, 2016 , 8:30 ص

    ابن مفلح

    حكمت فعدلت فانصفت ياقاضي القضاه....
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  32. 19
    10 أكتوبر, 2016 , 8:29 ص

    ابن مفلح

    كلن يلبس الثوب اللي يجي عليه.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  33. 18
    10 أكتوبر, 2016 , 8:28 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه عدد مافي السموات والارض
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  34. 17
    10 أكتوبر, 2016 , 8:27 ص

    زائر

    اذا كان القاضي ****ه فعندنا قضاه اخرين ولله الحمد لا يرضون بالظلم ويخافو الله وينصفون الحق
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  35. 16
    10 أكتوبر, 2016 , 8:27 ص

    ابو محمد العسيري

    الله يصلح حالنا وأقول للزوج من غشنا ليس منا الوضوح والصراحه والصدق هو الأساس في الزواج لانه يترب عليه بناء أسره والغش والتدليس في الزواج لا يقبله احد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 15
    10 أكتوبر, 2016 , 8:26 ص

    ابن مفلح

    يبقى القبيلي قبيلي لين يموت....
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  37. 14
    10 أكتوبر, 2016 , 8:25 ص

    ابن مفلح

    اكبر مصيبه في الدنيا اذا ا***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  38. 13
    10 أكتوبر, 2016 , 8:24 ص

    ابن مفلح

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  39. 12
    10 أكتوبر, 2016 , 8:23 ص

    ن.ر

    والله لو انه ***موبشر؟ كيف الولي هو اللي يقرر تبقى او تتركه !!كان اعرس عليه الولي احسن قمة الاحتقار للانسان هذا الخبر لو يطلع برا سوا فضيحة
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  40. 11
    10 أكتوبر, 2016 , 8:23 ص

    مجرة التبانة

    لماذا لم يتم نشر هذه التفاصيل منعا للأحذ والرد خاصة وانه تم نشر هذه القضية في الاعلام والا كان اخفوها ما درينا عنها ، الاعلام كان مغيب فكثر اللغط.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 10
    10 أكتوبر, 2016 , 8:17 ص

    الكنق

    حنا في ايش وانتم في ايش ,, الحوثي في جهه والمجوس في جهه والامريكان في جهه والوضع الاقتصادي في جهه .. وانتم تكافؤ نسب ماتكافؤ نسب ,,اهل العقول في راحه
    لا يعجبني(6) اعجبني(8)
  42. 9
    10 أكتوبر, 2016 , 8:16 ص

    77

    وثاني مره الواحد لايزوج بنته إلا مستوفي شروطه مهو يزوجها بعدين يروح يسأل! اهلكتونا وصدعتونا زرفعتوا ضغطنا .فاضينلكم حنا ماورانا الا انتم وقضيتكم🤕
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 8
    10 أكتوبر, 2016 , 8:15 ص

    محق

    المحكمة المفروض أنها أظهرت هذه الحقيقة من البداية حتى لاتتعرض للتجريح والتنقص
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 7
    10 أكتوبر, 2016 , 8:14 ص

    77

    الرجل مسلم ناطق بالشهاده وزوجته تبيه انتهى الموضوع. يعني تخلف اكثر من كذا ماشفت واهل البنت بالله عليكم طلعوا القمر بنسبهم!فتحوا القدس!اقصاه هياااط
    لا يعجبني(3) اعجبني(7)
  45. 6
    10 أكتوبر, 2016 , 8:14 ص

    زائر المرصداوي

    مايصح الا الصحيح نشكر القاضي الي حكم في هذه القضيه على هذا الزوج المدلس اذا كان الغش يحرم في معاملات تجاريه فكيف بزواج وتكوين أسره وأنجاب ابناء
    لا يعجبني(7) اعجبني(4)
  46. 5
    10 أكتوبر, 2016 , 8:13 ص

    في الرياض

    هناك مشكله يرفضون السعودي ويقبلون يزوجون ابنهم من اجانب سوريا مصر مغرب يعني السعودي ***والاجنبي قبيلي هههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  47. 4
    10 أكتوبر, 2016 , 8:13 ص

    سعودي غريب

    *** اساس القضية بطلان البث فيها ... لان صاحبة الشأن تريد زوجها .. انتهى
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  48. 3
    10 أكتوبر, 2016 , 8:12 ص

    77

    اذا الله مايقيمنا على النسب والحسب نجي حنا ونبهذل ذا الأسره عشان ذا الحكي الفاضي!لازم من تدخل رفيع المستوى وينهي ذا المهزله
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  49. 2
    10 أكتوبر, 2016 , 8:11 ص

    77

    اناس مافيه أحد له سلطه ينهي هذي المهزله!!! الحرمه اضيه وعندها بنت والرسول يقول دعوها انها منتنه يقصد العصبيه وهذولا فضحووونااا سنه وهم قال نطق الحزم
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  50. 1
    10 أكتوبر, 2016 , 8:07 ص

    رايقة وفايقة

    اثنين يحبو بعض حرام والله اتركوهم بحال سبيلهم
    لا يعجبني(3) اعجبني(9)

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