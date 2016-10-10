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عضو شورى : حكم قاضي محكمة العيينة بفسخ نكاح زوجة عن زوجها ”اجتهادي”

10 أكتوبر, 2016 , 9:36 ص
عضو شورى : حكم قاضي محكمة العيينة بفسخ نكاح زوجة عن زوجها ”اجتهادي”
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صحيفة المرصد: قال عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى محمد صالح الدحيم إن قضية تكافؤ النسب التي حدثت أمس، والتي نطق بها قاضي محكمة العيينة فيها بفسخ نكاح زوجة عن زوجها يعتبر حكما اجتهاديا لفقدان القاضي لنص قانوني صريح يتبعه لفصل مثل هذه الإشكالات.

ووفقا لصحيفة عكاظ, قال الدحيم: إنه لا يمكن ممانعة القاضي في حكمه والاعتراض عليه، حتى يتم اعتماد قانون مماثل لنظام الأحوال الشخصية لمثل هذه القضايا تحت إطار عمل قانوني يلزم القاضي العمل به، ولابد أن يعي من ينشب مثل هذه الخلافات معنى الزواج الذي يعرف بالمؤسسة الاجتماعية في ظل تعايش اجتماعي نقي بين روحين متفقتين، وبالغالب الزوجان متفقان، ولكن هناك من يتدخل من أطراف أخرى لتخريب حياتهما.
و ختم حديثه قائلا «لابد أن يشارك القضاء المجتمع بمعرفة الأحكام وصياغتها ونشرها على المواقع الإلكترونية التي تخصهم، مضيفاً أنه ضد صياغة القوانين خلف الكواليس».



تعليقات ( 37 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 37
    10 أكتوبر, 2016 , 11:22 ص

    محمد الزهراني

    اللهم اصلح احوال عبادك يارب وستر علينا اجمعين في جميع حياتنا وكفنا يارب شر النفاق والشقاق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 36
    10 أكتوبر, 2016 , 11:09 ص

    لا تلومونه

    هلحين كل واحد معه اثبات انه سعودي فقط يعني غيرموضح******** يعني كلهم سواسيه مافيه فرق المفروض تعدل الوثيقه او تكون حاسمه
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  3. 35
    10 أكتوبر, 2016 , 11:07 ص

    ابو عبدالله

    كل التعليقات التي ضد الحكم . أصحابها غير قبيليين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 34
    10 أكتوبر, 2016 , 11:06 ص

    الزائر 100

    قضية عدم تكافؤ نسب 100%وبسبب تخوفهم من المجتمعات المتمدنه في القرن 21 خربطوها وبربسوها حتي صارت قضية تدليس وتزوير واذا كان الزوجان متفقين اين القضية
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  5. 33
    10 أكتوبر, 2016 , 11:05 ص

    خندمه

    طيب هو حكم القاضي بناء على التدليس ام بناء على عدم تكافؤ النسب
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  6. 32
    10 أكتوبر, 2016 , 11:04 ص

    ابو عبدالله

    أما من يقول الخلق والدين.أقول له أنا أعرف زبال ذي خلق ودين . فهل تزوجه ؟
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  7. 31
    10 أكتوبر, 2016 , 11:03 ص

    الستيني

    اذا كان الامر يتعلق بتكافؤ النسب ، فالحكم واضح في الكتاب والسنه (ان اكرمكم عند الله اتقاكم ) ، ( اذا اتاكم من ترضون بدينه وخلقه.... الحديث)
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  8. 30
    10 أكتوبر, 2016 , 10:58 ص

    الزائر 100

    نحن قبلة المسلمين وقادة المسلمين لدينا قضايا عدم تكافؤ النسب والتي لن تجدها في أي من دول العالم اجمع سوء في قانون شرعي اووضعي (عنصرية بامتياز )
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  9. 29
    10 أكتوبر, 2016 , 10:57 ص

    ابوعمر

    اذا كانت القبيلة الواحدة بينهم خلافات في انسابهم كيف يعتمد القاضي بالرجوع لشيخ القبيلة وهو اصلا لايملك حصر أنساب اسر قبيلته في مشجرات اتركوا الخزعبلات
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  10. 28
    10 أكتوبر, 2016 , 10:54 ص

    غازي بن شبيب

    اجتهاد شخصي وله اجر بعد ماشاء الله النبي يقول من ترضون دينه وخلقه ولم يقل قبيلته او خلافه اجتهاد لايكون خلاف هدي محمد صلى الله عليه وسلم
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  11. 27
    10 أكتوبر, 2016 , 10:53 ص

    ابوعمر

    وش كذب به !! هل كذب في اسمه او من اي منطقة ام قبيلة وماقبيلة كلام فاضي اساسا قبائلنا مالهم مشجرات دقيقة وموثقة بالدولة حتى تكون مرجع وتعتبر انساب ضنية
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  12. 26
    10 أكتوبر, 2016 , 10:50 ص

    عباس

    لو صحت دعوى التدليس فعلى الزوج أن يتوب ويستغفر الله ، وتطلب الزوجة نقل ولايتها للسلطان ، ويخطبها زوجها من السلطان ويكون معيار الكفاءة (الخلق و الدين )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 25
    10 أكتوبر, 2016 , 10:41 ص

    عباس

    هل يريد القاضي وأخيها وقبيلتها أن يزوجوها برجل آخر وهي تحب والد طفلتها؟ ومن الذي سيقبل بإمرأة معلق قلبها برجل آخر ؟ أم تريدونها تعيش بلا زوج يرعاها؟
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  14. 24
    10 أكتوبر, 2016 , 10:39 ص

    سعود

    هدفه إ ثارة البلبله ضد هذه الأسرة وسعيه لإ سقاط الحكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 23
    10 أكتوبر, 2016 , 10:38 ص

    سعود

    بالفعل ملقوف ويبي الشهرة على سمعه اسرة مسلمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 22
    10 أكتوبر, 2016 , 10:37 ص

    يسمونها قوانين

    تدري بس لا تعلم أحد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 21
    10 أكتوبر, 2016 , 10:34 ص

    محب آل البيت

    عضو الشورى يبحث عن الشهرة والبررة التي مالها داعي فهم لا يعرف و لا يحيط بالقضية من جميع جوانبها ومبررات حكم القاضي
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  18. 20
    10 أكتوبر, 2016 , 10:28 ص

    معلم متقاعد

    يجب الآن أن يفهم الناس لماذا لا يتم تقنين القضاء خوفا من الحرج من وجود نصوص عنصرية كهذا الحكم ليتم رمي الخطأ على أجتهاد القضي وتبقى ويظهرون برأيين
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  19. 19
    10 أكتوبر, 2016 , 10:25 ص

    جنوبيه *

    ياللللييل ي ذاالخبر ماقول غير الله يفرجها على كل مظلوم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 18
    10 أكتوبر, 2016 , 10:22 ص

    معلم متقاعد

    ليس أجتهاديا بل هو الأمر المعمول به رسميا في القضاء لدينا وما عليه الفتوى وله سوابق كثيرة جدا وقدر أقره وأمر به عبدالعزيز بن باز
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  21. 17
    10 أكتوبر, 2016 , 10:21 ص

    سعود

    ***بما قال ليشتهر على حساب اسرة مسلمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 16
    10 أكتوبر, 2016 , 10:20 ص

    حسبي الله عليكم

    حسبي الله عليكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 15
    10 أكتوبر, 2016 , 10:17 ص

    ابوعبدالرحمن

    لوكان الزوج امريكي اوبريطاني اكيد بتقولون ولد قبيله وكفو لبنتنا أعرف ليش يفسخ القاضي وهم راضين عن بعض الله يحرمه من أولاده مثل مااحرم طفله من أبوها
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  24. 14
    10 أكتوبر, 2016 , 10:16 ص

    ابوعبدالرحمن

    لوكان الزوج امريكي اوبريطاني اكيد بتقولون ولد قبيله وكفو لبنتنا أعرف ليش يفسخ القاضي وهم راضين عن بعض الله يحرمه من أولاده مثل مااحرم طفله من أبوها
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  25. 13
    10 أكتوبر, 2016 , 10:15 ص

    الخالدي

    الحق احق ان يتبع لكن لابد من الاهتمام والحرص ومخافة الله في مثل القضايا النسب اما اذا كان في بداية الزواج غش او تدليس فالله المستعان ياويله من ربه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 12
    10 أكتوبر, 2016 , 10:06 ص

    قصيمي معتق

    كيف حكم اجتهادي ولايمكن منع القاضي من حكمه.. السؤال لك ياعضو الشورى هل الحكم يرضي الله ؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  27. 11
    10 أكتوبر, 2016 , 10:05 ص

    مشــعل

    اذا كان لايوجد نص صريح للحكم فلماذا لم يجمعهم بدلا من فسخ النكاح خاصة وان لهم طفل ومتحابين ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  28. 10
    10 أكتوبر, 2016 , 10:00 ص

    بالصميم

    عضو بالشورى ؟؟ انت المجتهد تتكلم في مسألة لا تعلم بتفاصيلها وسبب الخلع يابو شورى الكذب والتدليس في نسب الزوج ويحمد ربه جت ع خلع ماهو سجن
    لا يعجبني(5) اعجبني(6)
  29. 9
    10 أكتوبر, 2016 , 9:58 ص

    عباس

    الكفاءة يقصد بها أن يكون مكافئا لها في (الدين والخلق) هذا قول العلماء . أرى أن تنتقل ولايتها للسلطان فالسلطان ولي من لا ولي له ، وأخوها يعتبر عاضل
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  30. 8
    10 أكتوبر, 2016 , 9:54 ص

    فالح

    القاضي ممتاز لانه أعطى جميع الأطراف الوقت الكافي ليثبت كل طرف كلامه وانا اعتقد ان الفيصل اللذي رجح الحكم لأهل البنت هو شاهدة نائب قرية الولد
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  31. 7
    10 أكتوبر, 2016 , 9:48 ص

    سعودي غريب

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 6
    10 أكتوبر, 2016 , 9:46 ص

    سعودي غريب

    القاضي فتح باب العنصرية والطبقية وباب الوقوع فالحرام وانهى وحرم تماما زواج شرعي اقره الله لزوجين متحابان اعلانا ذلك امام الملئ .. القاضي قاضي سوء
    لا يعجبني(4) اعجبني(5)
  33. 5
    10 أكتوبر, 2016 , 9:46 ص

    عُـــــــمـــــــر

    بس خلوكم في بيض الافاعي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  34. 4
    10 أكتوبر, 2016 , 9:44 ص

    المؤمن لايكذب .. والتدليس من مبطلات العقود ومايترتب عليها يصبح باطل
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  35. 3
    10 أكتوبر, 2016 , 9:44 ص

    أفريقي

    معظم أحكام القضاة إجتهادية لغياب النصوص القانونية الواضحه
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  36. 2
    10 أكتوبر, 2016 , 9:42 ص

    ناصر

    ياحبيبي مع احترامي لك هذا قاضي فاهم بالأمور القضائيه أكثر منك وهو قالك القضية قضية تزوير وغش وتدليس بشهادة الشهود وهو حكم بناء على هالمعطيات
    لا يعجبني(8) اعجبني(2)
  37. 1
    10 أكتوبر, 2016 , 9:39 ص

    محق

    الشريعة مابقت شيء إلا ووضحته يامعالي العضو
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)

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