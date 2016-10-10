عضو شورى : حكم قاضي محكمة العيينة بفسخ نكاح زوجة عن زوجها ”اجتهادي”

صحيفة المرصد: قال عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى محمد صالح الدحيم إن قضية تكافؤ النسب التي حدثت أمس، والتي نطق بها قاضي محكمة العيينة فيها بفسخ نكاح زوجة عن زوجها يعتبر حكما اجتهاديا لفقدان القاضي لنص قانوني صريح يتبعه لفصل مثل هذه الإشكالات.

ووفقا لصحيفة عكاظ, قال الدحيم: إنه لا يمكن ممانعة القاضي في حكمه والاعتراض عليه، حتى يتم اعتماد قانون مماثل لنظام الأحوال الشخصية لمثل هذه القضايا تحت إطار عمل قانوني يلزم القاضي العمل به، ولابد أن يعي من ينشب مثل هذه الخلافات معنى الزواج الذي يعرف بالمؤسسة الاجتماعية في ظل تعايش اجتماعي نقي بين روحين متفقتين، وبالغالب الزوجان متفقان، ولكن هناك من يتدخل من أطراف أخرى لتخريب حياتهما.

و ختم حديثه قائلا «لابد أن يشارك القضاء المجتمع بمعرفة الأحكام وصياغتها ونشرها على المواقع الإلكترونية التي تخصهم، مضيفاً أنه ضد صياغة القوانين خلف الكواليس».