سعوديون يتعرضون لعمليات نصب واحتيال أثناء شرائهم منازل وشقق في تركيا

صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن أكثر من 20 مستثمرا سعوديا وسعودية تعرضوا لقضايا نصب واحتيال أثناء شرائهم منازل وشققا سكنية في تركيا، بلغت نحو 30 مليون ريال دفعها الضحايا لمكاتب ومؤسسات عقارية ووكلاء شركات وهمية وغير رسمية.

ووفقا لصحيفة الوطن, تفاوض الضحايا مع عدة مكاتب للمحاماة في مدينة جدة للترافع عنهم أمام المحاكم التركية ورفع قضايا ضد تلك المكاتب الوهمية من أجل المطالبة باسترداد المبالغ المالية التي سلبت منهم، وكذلك بعض مؤسسات العقار التي خدعت آخرين ببيعهم شققا غير المتفق عليها.

و الجدير بالذكر أن المستثمرين وقعوا ضحية شبكة نصب واحتيال تستغل السعوديين الراغبين في الاستثمار أو شراء العقارات السكنية في تركيا، من خلال مكاتب وهمية خدعتهم بعروض استثمارية، على أن يتم تسليم مبلغ الشراء أو جزء منه عن طريق وكلاء لهذه الشركات قبل بناء العقار، إلا أن المستثمر السعودي فوجئ بعدم الحصول على المتفق عليه في العقد.