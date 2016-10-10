صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن أكثر من 20 مستثمرا سعوديا وسعودية تعرضوا لقضايا نصب واحتيال أثناء شرائهم منازل وشققا سكنية في تركيا، بلغت نحو 30 مليون ريال دفعها الضحايا لمكاتب ومؤسسات عقارية ووكلاء شركات وهمية وغير رسمية.
ووفقا لصحيفة الوطن, تفاوض الضحايا مع عدة مكاتب للمحاماة في مدينة جدة للترافع عنهم أمام المحاكم التركية ورفع قضايا ضد تلك المكاتب الوهمية من أجل المطالبة باسترداد المبالغ المالية التي سلبت منهم، وكذلك بعض مؤسسات العقار التي خدعت آخرين ببيعهم شققا غير المتفق عليها.
و الجدير بالذكر أن المستثمرين وقعوا ضحية شبكة نصب واحتيال تستغل السعوديين الراغبين في الاستثمار أو شراء العقارات السكنية في تركيا، من خلال مكاتب وهمية خدعتهم بعروض استثمارية، على أن يتم تسليم مبلغ الشراء أو جزء منه عن طريق وكلاء لهذه الشركات قبل بناء العقار، إلا أن المستثمر السعودي فوجئ بعدم الحصول على المتفق عليه في العقد.
سعوديون يتعرضون لعمليات نصب واحتيال أثناء شرائهم منازل وشقق في تركيا
صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن أكثر من 20 مستثمرا سعوديا وسعودية تعرضوا لقضايا نصب واحتيال أثناء شرائهم منازل وشققا سكنية في تركيا، بلغت نحو 30 مليون ريال دفعها الضحايا لمكاتب ومؤسسات عقارية ووكلاء شركات وهمية وغير رسمية.
تعليقات ( 42 )
مشــعلاردوغان ماجاب ولده بلال اللي*****
عدد التعليقات:14303
قلم الحقيقهيستاهلون أخوان الشر وعساهم من هالحال وأردى وخل خليفتهم الأردوغاني الطائرين المصدقين فيه ينفعهم ويرد لهم فلوسهم ويقبض على النصابين الذين ضحكو عليهم.
فهد12يستاهلون
زائرلو صارت بمصر قامت قيامتهم اذناب المجية وس الاخونج
من الآخرتركيا كلها عصابات
يح يحمن طلع من داره قل مقداره اقعدو علا روسكم بلدكم اولا
يح يحمن طلع من داره قل مقداره اقعدو علا روسكم بلدكم اولا
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله رب العالمين
ارز 👊 نجدلاحول ولاقوة الابالله
aliالي يسيب بلده يستأهل الجسمة ليه تحسبونكم في السعودية مدلعينا وما احد عاجبة الدلع بعدين صيحوا الحقونا انسرقنا ولكن زرعكم الى زرعتوه احصدوه
تذكيرافضل الصيام بعد شهر رمضان الصيام في شهر الله المحرم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
سوط الحقأو سيقولون : القانون لا يحمي المغفلين دفاعا عن خليفتهم .. لكن لو حدث هذا في "..." لقامت قيامتهم وولولوا وصاحوا وأزبدوا وأرعدوا .. كيف يحدث هذا .. ههه
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
مستشاروش وضع اللي يتشمتون يااخي كل انسان حر بماله يشتري ويستثمر بأي بلد يعجبه واذا تعرض لعملية سرقه ونصب هذا أمر وارد مايعطيك حق الشماته
الحربي222تعليق 17 كلامك صح ميه بالميه الله يوفقك ويسلمك ويبارك فيك
مستشاروش وضع اللي يتشمتون يااخي كل انسان حر بماله يشتري ويستثمر بأي بلد يعجبه واذا تعرض لعملية سرقه ونصب هذا أمر وارد مايعطيك حق الشماته
فتى الجبل 1طبائع معظم الاتراك زي عربوش في اللف والدوران من احتيال وغش !! واكيد اللي احتالوا عليهم هم من اصول نصيريه عربيه يحملون جنسية تركيا وهم مدن يتكلمون الع
متابعيستاهل البرد من ضيع عباتة؟
جنوبيه *مخلين بلادكم وتستثمرون هناك ها الله يقويكم ماراح تلاقون غير النصب والاحتيال اذا من بني جلدتك ينصب وش تنتظر من الي برى الغريب
حسين آل مانعتملكوا في تركيا وحدات سكنية رخيصة جدا في مجمعات مكتملة الخدمات وبناء بجودة عالية ومناطق خلابة بطرق قانونية سهلة جدا بالإمكان الإطلاع عليها عبر قوقل
غصن اخضرالحمد لله رب العالمين كنت ناوي اشتري بس الان بطلت طالما فيها نصب
في الرياضالاتراك لا عبين بحقين هالقصات في الحلاقين يحلق شعره 50ريال ههههههههههههههههههههههههههههههه
في الرياضافضل سكن دبي او قريبه من دبي الشارقه
االانراك معروفين بريحتهم
عامر*** تركيا بلد منظم وليس فاسد ولديها دستور مقروء ومحاكم تطبق القانون بصرامة وليس من الممكن تزوير العقود او سندات القبض ولا يوجد مكاتب وهمية
عدد التعليقات:55
حسين الحارثي ابوامجدالله يعوضهم ويرد حقهم
رؤيتيالقانون لايحمي المدعمرين على عماها
ااصلاً تركيا وضعها السياسي في خطر بعد اوردغان
سلمانقال وين قال معهم ???
اخل الحلاقين ينصبون عليكم تخلون ديرتكم وتتفشخرون في تركيا شكرا يابتاع الشورما ادبهم وبعصهم
ماني مانياف خسرو جعل بالخسائر الطراطير ويش اللي وداهم تركيا والله يا اخواني انهم اخس عباد هذا الاتراك وبعدين اعوذ الواحد ما يستحم من الماء بشهور اوصاخ بقوة
خالد الحبيب*** لا سيما ان المكاتب لا تأخذ اي مبالغ مالية إلا بعد توثيق عقد المبايعة لدى كاتب العدل **
الحربي222احسن اللهم لاشماته\ وش موديكم لتركيا وتاركين بلدكم مهبط الوحي هاه من قالكم انتم ماتفهمون لازم تبغوني افرشكم فلكه\\\ اجعل الله مايجعلكم من المقدي ولي \
🌹من طلع من داره قل مقدار
مشــعليعني ايش متوقعين منهم وهم ينظرون للعرب بعين الاحتقار
نجاخانشاقووووووووول ***السعودي ماكول ماكول بستاهل ماجاه
ابراهيموفي مصر اكثر بكثير بل يصل الى القتل
Dracolaعددهم 20 مغفل ،، الكثير اشترى وتملك ولا سمعنا بهالشي بل أني شخصيا اعرف الكثير اشتروا عقارات هناك ووضعهم أوكي