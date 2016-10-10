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سعوديون يتعرضون لعمليات نصب واحتيال أثناء شرائهم منازل وشقق في تركيا

10 أكتوبر, 2016 , 9:51 ص
سعوديون يتعرضون لعمليات نصب واحتيال أثناء شرائهم منازل وشقق في تركيا
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صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن أكثر من 20 مستثمرا سعوديا وسعودية تعرضوا لقضايا نصب واحتيال أثناء شرائهم منازل وشققا سكنية في تركيا، بلغت نحو 30 مليون ريال دفعها الضحايا لمكاتب ومؤسسات عقارية ووكلاء شركات وهمية وغير رسمية.
ووفقا لصحيفة الوطن, تفاوض الضحايا مع عدة مكاتب للمحاماة في مدينة جدة للترافع عنهم أمام المحاكم التركية ورفع قضايا ضد تلك المكاتب الوهمية من أجل المطالبة باسترداد المبالغ المالية التي سلبت منهم، وكذلك بعض مؤسسات العقار التي خدعت آخرين ببيعهم شققا غير المتفق عليها.
و الجدير بالذكر أن المستثمرين وقعوا ضحية شبكة نصب واحتيال تستغل السعوديين الراغبين في الاستثمار أو شراء العقارات السكنية في تركيا، من خلال مكاتب وهمية خدعتهم بعروض استثمارية، على أن يتم تسليم مبلغ الشراء أو جزء منه عن طريق وكلاء لهذه الشركات قبل بناء العقار، إلا أن المستثمر السعودي فوجئ بعدم الحصول على المتفق عليه في العقد.



تعليقات ( 42 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 42
    10 أكتوبر, 2016 , 11:22 ص

    مشــعل

    اردوغان ماجاب ولده بلال اللي*****
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  2. 41
    10 أكتوبر, 2016 , 11:17 ص
    عدد التعليقات:14303

    قلم الحقيقه

    يستاهلون أخوان الشر وعساهم من هالحال وأردى وخل خليفتهم الأردوغاني الطائرين المصدقين فيه ينفعهم ويرد لهم فلوسهم ويقبض على النصابين الذين ضحكو عليهم.
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  3. 40
    10 أكتوبر, 2016 , 11:11 ص

    فهد12

    يستاهلون
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  4. 39
    10 أكتوبر, 2016 , 11:00 ص

    وين اردوغانهم
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  5. 38
    10 أكتوبر, 2016 , 10:59 ص

    زائر

    لو صارت بمصر قامت قيامتهم اذناب المجية وس الاخونج
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  6. 37
    10 أكتوبر, 2016 , 10:56 ص

    من الآخر

    تركيا كلها عصابات
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  7. 36
    10 أكتوبر, 2016 , 10:56 ص

    يح يح

    من طلع من داره قل مقداره اقعدو علا روسكم بلدكم اولا
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  8. 35
    10 أكتوبر, 2016 , 10:55 ص

    يح يح

    من طلع من داره قل مقداره اقعدو علا روسكم بلدكم اولا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  9. 34
    10 أكتوبر, 2016 , 10:50 ص

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله رب العالمين
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  10. 33
    10 أكتوبر, 2016 , 10:49 ص

    ارز 👊 نجد

    لاحول ولاقوة الابالله
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  11. 32
    10 أكتوبر, 2016 , 10:45 ص

    ali

    الي يسيب بلده يستأهل الجسمة ليه تحسبونكم في السعودية مدلعينا وما احد عاجبة الدلع بعدين صيحوا الحقونا انسرقنا ولكن زرعكم الى زرعتوه احصدوه
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  12. 31
    10 أكتوبر, 2016 , 10:44 ص

    تذكير

    افضل الصيام بعد شهر رمضان الصيام في شهر الله المحرم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  13. 30
    10 أكتوبر, 2016 , 10:42 ص

    مسلسلات الغدر والخيانه تشاهد وتشجع واذا وقعت على احدهم تذمر نسأل الله العافية والسلامة
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  14. 29
    10 أكتوبر, 2016 , 10:40 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  15. 28
    10 أكتوبر, 2016 , 10:39 ص

    سوط الحق

    أو سيقولون : القانون لا يحمي المغفلين دفاعا عن خليفتهم .. لكن لو حدث هذا في "..." لقامت قيامتهم وولولوا وصاحوا وأزبدوا وأرعدوا .. كيف يحدث هذا .. ههه
    لا يعجبني(9) اعجبني(0)
  16. 27
    10 أكتوبر, 2016 , 10:38 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  17. 26
    10 أكتوبر, 2016 , 10:34 ص

    مستشار

    وش وضع اللي يتشمتون يااخي كل انسان حر بماله يشتري ويستثمر بأي بلد يعجبه واذا تعرض لعملية سرقه ونصب هذا أمر وارد مايعطيك حق الشماته
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  18. 25
    10 أكتوبر, 2016 , 10:34 ص

    الحربي222

    تعليق 17 كلامك صح ميه بالميه الله يوفقك ويسلمك ويبارك فيك
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  19. 24
    10 أكتوبر, 2016 , 10:32 ص

    مستشار

    وش وضع اللي يتشمتون يااخي كل انسان حر بماله يشتري ويستثمر بأي بلد يعجبه واذا تعرض لعملية سرقه ونصب هذا أمر وارد مايعطيك حق الشماته
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  20. 23
    10 أكتوبر, 2016 , 10:28 ص

    فتى الجبل 1

    طبائع معظم الاتراك زي عربوش في اللف والدوران من احتيال وغش !! واكيد اللي احتالوا عليهم هم من اصول نصيريه عربيه يحملون جنسية تركيا وهم مدن يتكلمون الع
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  21. 22
    10 أكتوبر, 2016 , 10:21 ص

    متابع

    يستاهل البرد من ضيع عباتة؟
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  22. 21
    10 أكتوبر, 2016 , 10:21 ص

    جنوبيه *

    مخلين بلادكم وتستثمرون هناك ها الله يقويكم ماراح تلاقون غير النصب والاحتيال اذا من بني جلدتك ينصب وش تنتظر من الي برى الغريب
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  23. 20
    10 أكتوبر, 2016 , 10:20 ص

    حسين آل مانع

    تملكوا في تركيا وحدات سكنية رخيصة جدا في مجمعات مكتملة الخدمات وبناء بجودة عالية ومناطق خلابة بطرق قانونية سهلة جدا بالإمكان الإطلاع عليها عبر قوقل
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  24. 19
    10 أكتوبر, 2016 , 10:19 ص

    غصن اخضر

    الحمد لله رب العالمين كنت ناوي اشتري بس الان بطلت طالما فيها نصب
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  25. 18
    10 أكتوبر, 2016 , 10:15 ص

    في الرياض

    الاتراك لا عبين بحقين هالقصات في الحلاقين يحلق شعره 50ريال ههههههههههههههههههههههههههههههه
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  26. 17
    10 أكتوبر, 2016 , 10:14 ص

    يا بشر الاتراك عدو جد واكبر ***بالتاريخ ولا تنخدعون يفروخ اتتراك اكبر عد للدين والإسلام والله ثم والله أهل خداع ونفس اطماع ايران هؤلاء العجم ؟؟؟
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  27. 16
    10 أكتوبر, 2016 , 10:14 ص

    في الرياض

    افضل سكن دبي او قريبه من دبي الشارقه
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  28. 15
    10 أكتوبر, 2016 , 10:12 ص

    ا

    الانراك معروفين بريحتهم
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  29. 14
    10 أكتوبر, 2016 , 10:10 ص

    عامر

    *** تركيا بلد منظم وليس فاسد ولديها دستور مقروء ومحاكم تطبق القانون بصرامة وليس من الممكن تزوير العقود او سندات القبض ولا يوجد مكاتب وهمية
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  30. 13
    10 أكتوبر, 2016 , 10:09 ص
    عدد التعليقات:55

    حسين الحارثي ابوامجد

    الله يعوضهم ويرد حقهم
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  31. 12
    10 أكتوبر, 2016 , 10:08 ص

    رؤيتي

    القانون لايحمي المدعمرين على عماها
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  32. 11
    10 أكتوبر, 2016 , 10:08 ص

    ا

    اصلاً تركيا وضعها السياسي في خطر بعد اوردغان
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  33. 10
    10 أكتوبر, 2016 , 10:07 ص

    سلمان

    قال وين قال معهم ???
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  34. 9
    10 أكتوبر, 2016 , 10:07 ص

    ا

    خل الحلاقين ينصبون عليكم تخلون ديرتكم وتتفشخرون في تركيا شكرا يابتاع الشورما ادبهم وبعصهم
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  35. 8
    10 أكتوبر, 2016 , 10:04 ص

    ماني ماني

    اف خسرو جعل بالخسائر الطراطير ويش اللي وداهم تركيا والله يا اخواني انهم اخس عباد هذا الاتراك وبعدين اعوذ الواحد ما يستحم من الماء بشهور اوصاخ بقوة
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  36. 7
    10 أكتوبر, 2016 , 10:04 ص

    خالد الحبيب

    *** لا سيما ان المكاتب لا تأخذ اي مبالغ مالية إلا بعد توثيق عقد المبايعة لدى كاتب العدل **
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  37. 6
    10 أكتوبر, 2016 , 10:02 ص

    الحربي222

    احسن اللهم لاشماته\ وش موديكم لتركيا وتاركين بلدكم مهبط الوحي هاه من قالكم انتم ماتفهمون لازم تبغوني افرشكم فلكه\\\ اجعل الله مايجعلكم من المقدي ولي \
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  38. 5
    10 أكتوبر, 2016 , 10:01 ص

    🌹

    من طلع من داره قل مقدار
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  39. 4
    10 أكتوبر, 2016 , 10:00 ص

    مشــعل

    يعني ايش متوقعين منهم وهم ينظرون للعرب بعين الاحتقار
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  40. 3
    10 أكتوبر, 2016 , 9:59 ص

    نجاخان

    شاقووووووووول ***السعودي ماكول ماكول بستاهل ماجاه
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  41. 2
    10 أكتوبر, 2016 , 9:59 ص

    ابراهيم

    وفي مصر اكثر بكثير بل يصل الى القتل
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  42. 1
    10 أكتوبر, 2016 , 9:55 ص

    Dracola

    عددهم 20 مغفل ،، الكثير اشترى وتملك ولا سمعنا بهالشي بل أني شخصيا اعرف الكثير اشتروا عقارات هناك ووضعهم أوكي
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