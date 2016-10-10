شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الإثنين

الجزيرة-مفرح الزيادي
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الجزيرة-محمود الهمزاني
الجزيرة-طلال الشعشاع
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الجزيرة-منال محمد
الرياض-ربيع
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الوطن-هنداوي
تعليقات ( 21 )
عدد التعليقات:5572
سـارونھَہّمهما بلغ تقصيرك في العبادة، فلا تفرط في حسن الخلق قال صلى الله عليه وسلم :" إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم"
عدد التعليقات:5572
سـارونھَہّاللَّهُــمَّﷺ صَلِّ ﷺوَسَـــلِّمْﷺ وَبَارِكﷺْ علــى ﷺنَبِيِّنَـــاﷺ مُحمَّدﷺ
عدد التعليقات:5572
سـارونھَہّإحترآمك للنآس لآيعني أنك بحاجه لهم فتلك أخلآقـك حتى وإن گانوا البعض لايستحقون..✍🏼
عدد التعليقات:5572
سـارونھَہّياهم تكفـــى لآ تفـكر تجـيني ...قلبي مع الايــام يكفيه مآجآه ...دامك تشوف الدمع باطراف عيني ....وتشوف كيف الوقت قلبي تبلاه....
عدد التعليقات:8593
اللامي10اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك....🌿💧
عدد التعليقات:8593
اللامي10﴿ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾
عدد التعليقات:8593
اللامي10كن راقياً في كلامك سهلاً في تعاملك فلا تؤذي ولاتجرح كن طيفاً جميلاً يصل الى القلوب فيجعلها تبتسم كن ذكرى جميلة لاتنسى ولا تمحوها السنين🌺🌺🌿
عدد التعليقات:8593
اللامي10أسمك او معرفك المستعار لا يعفيك من عقوبه الله سبحانه وتعالى هو يعلم من أنت و يعلم ما في صدرك اترك ذم الناس و اتهامهم بغير علم.!!
عدد التعليقات:8593
اللامي10قال رسول لله صلى الله عليه وسلم { لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ وَالمُتشبِهاتِ مِن النّسَاءِ بالرّجَالْ }
حسيبك الله....اللَّهُــمَّﷺ صَلِّ ﷺوَسَـــلِّمْﷺ وَبَارِكﷺْ علــى ﷺنَبِيِّنَـــاﷺ مُحمَّدﷺ”
عدد التعليقات:5572
سـارونھَہّاللهم إني استودعتك مبسم أمي وقلبها وصحتها، ربي استودعتك أغلى ما أملك فاحفظها لي بعينك التي لا تنام...
حسيبك الله....المرض نصيب والعلاج قرار والزواج نصيب والطلاق قرار ووجود أشخاص بحياتك نصيب والأحتفاظ بهم قرار .. فأن لم تكن تمتلك النصيب فأنت تمتلك القرار !
عدد التعليقات:8593
اللامي10اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
عدد التعليقات:8593
اللامي10لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير
عدد التعليقات:5572
سـارونھَہّ"ربي إنها امي أعز خلقك علي فأسعد قلبها و اغسل حزنها وهمها و اغفر ذنبها و زدها عمراً و عافيه"
حسيبك الله....عزيت نفسي عن بشر ظنهم شين// مهما رفعت بقدرهم.... قل أدبهم *** ✨ حاولت أكسبهم على العسر واللين// وقفيت عنهم يوم ربي.... كشفهم ***
عدد التعليقات:5572
سـارونھَہّمن وصايا لقمان الحكيم : يا بني : إنه من يَرحم يُرحم ، ومن يَصمت يسلم ، ومن يقُل الخير يغنم ، ومن لا يملك لسانه يندم !
حسيبك الله....يسعد صباحك .. ليلنا تو ماجا // الشمس غابت واشرقت عندكم شمس *** ✨ هى شمسنا اللي في جبينك تلاجا // والا قمرنا اللي فقدناه من امس *** #.. البدر.. #
عدد التعليقات:5572
سـارونھَہّقبل ان ترمي اتهاماتك في لحظة غضب بدون مبرر و بدون علم عما يدور في قلب غيرك تذكر دائما 👌👇 ان الظلم ظلمات 😔💔