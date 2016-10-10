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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الإثنين

10 أكتوبر, 2016 , 10:23 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الإثنين
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1

الجزيرة-مفرح الزيادي

2

الجزيرة-عبد الله المرزوق

3

الجزيرة-محمود الهمزاني

4

الجزيرة-طلال الشعشاع

5

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

6

الجزيرة-رشيد السليم

7

الجزيرة-سعود الماضي

8

الجزيرة-منال محمد

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الوطن-خالد

12

الوطن-هنداوي



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 21
    10 أكتوبر, 2016 , 11:22 ص
    عدد التعليقات:5572

    سـارونھَہّ

    مهما بلغ تقصيرك في العبادة، فلا تفرط في حسن الخلق قال صلى الله عليه وسلم :" إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم"
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  2. 20
    10 أكتوبر, 2016 , 11:21 ص

    نتمنى من صحيفة المرصد اضافة صفحة جديده خاصه بالأذگـار وآيات القرآن الكريم والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.. حتى لا يختلط الحابل بالنابل
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  3. 19
    10 أكتوبر, 2016 , 11:18 ص

    حتى الآن الصفحه منوره ونظيفه.. 🌹
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  4. 18
    10 أكتوبر, 2016 , 11:10 ص
    عدد التعليقات:5572

    سـارونھَہّ

    اللَّهُــمَّﷺ صَلِّ ﷺوَسَـــلِّمْﷺ وَبَارِكﷺْ علــى ﷺنَبِيِّنَـــاﷺ مُحمَّدﷺ
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  5. 17
    10 أكتوبر, 2016 , 11:08 ص
    عدد التعليقات:5572

    سـارونھَہّ

    إحترآمك للنآس لآيعني أنك بحاجه لهم فتلك أخلآقـك حتى وإن گانوا البعض لايستحقون..✍🏼
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  6. 16
    10 أكتوبر, 2016 , 11:06 ص
    عدد التعليقات:5572

    سـارونھَہّ

    ياهم تكفـــى لآ تفـكر تجـيني ...قلبي مع الايــام يكفيه مآجآه ...دامك تشوف الدمع باطراف عيني ....وتشوف كيف الوقت قلبي تبلاه....
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  7. 15
    10 أكتوبر, 2016 , 11:06 ص
    عدد التعليقات:8593

    اللامي10

    اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك....🌿💧
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  8. 14
    10 أكتوبر, 2016 , 11:05 ص
    عدد التعليقات:8593

    اللامي10

    ﴿ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾
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  9. 13
    10 أكتوبر, 2016 , 11:05 ص
    عدد التعليقات:8593

    اللامي10

    كن راقياً في كلامك سهلاً في تعاملك فلا تؤذي ولاتجرح كن طيفاً جميلاً يصل الى القلوب فيجعلها تبتسم كن ذكرى جميلة لاتنسى ولا تمحوها السنين🌺🌺🌿
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  10. 12
    10 أكتوبر, 2016 , 11:04 ص
    عدد التعليقات:8593

    اللامي10

    أسمك او معرفك المستعار لا يعفيك من عقوبه الله سبحانه وتعالى هو يعلم من أنت و يعلم ما في صدرك اترك ذم الناس و اتهامهم بغير علم.!!
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  11. 11
    10 أكتوبر, 2016 , 11:04 ص
    عدد التعليقات:8593

    اللامي10

    قال رسول لله صلى الله عليه وسلم { لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ وَالمُتشبِهاتِ مِن النّسَاءِ بالرّجَالْ }
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  12. 10
    10 أكتوبر, 2016 , 11:03 ص

    حسيبك الله....

    ‏اللَّهُــمَّﷺ صَلِّ ﷺوَسَـــلِّمْﷺ وَبَارِكﷺْ علــى ﷺنَبِيِّنَـــاﷺ مُحمَّدﷺ”
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  13. 9
    10 أكتوبر, 2016 , 11:02 ص
    عدد التعليقات:5572

    سـارونھَہّ

    اللهم إني استودعتك مبسم أمي وقلبها وصحتها، ربي استودعتك أغلى ما أملك فاحفظها لي بعينك التي لا تنام...
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  14. 8
    10 أكتوبر, 2016 , 11:02 ص

    حسيبك الله....

    المرض نصيب والعلاج قرار والزواج نصيب والطلاق قرار ووجود أشخاص بحياتك نصيب والأحتفاظ بهم قرار .. فأن لم تكن تمتلك النصيب فأنت تمتلك القرار !
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  15. 7
    10 أكتوبر, 2016 , 10:59 ص
    عدد التعليقات:8593

    اللامي10

    اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
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  16. 6
    10 أكتوبر, 2016 , 10:58 ص
    عدد التعليقات:8593

    اللامي10

    لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير
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  17. 5
    10 أكتوبر, 2016 , 10:50 ص
    عدد التعليقات:5572

    سـارونھَہّ

    "ربي إنها امي أعز خلقك علي فأسعد قلبها و اغسل حزنها وهمها و اغفر ذنبها و زدها عمراً و عافيه"
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  18. 4
    10 أكتوبر, 2016 , 10:48 ص

    حسيبك الله....

    عزيت نفسي عن بشر ظنهم شين// مهما رفعت بقدرهم.... قل أدبهم *** ✨ حاولت أكسبهم على العسر واللين// وقفيت عنهم يوم ربي.... كشفهم ***
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  19. 3
    10 أكتوبر, 2016 , 10:48 ص
    عدد التعليقات:5572

    سـارونھَہّ

    من وصايا لقمان الحكيم : يا بني : إنه من يَرحم يُرحم ، ومن يَصمت يسلم ، ومن يقُل الخير يغنم ، ومن لا يملك لسانه يندم !
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  20. 2
    10 أكتوبر, 2016 , 10:43 ص

    حسيبك الله....

    يسعد صباحك .. ليلنا تو ماجا // الشمس غابت واشرقت عندكم شمس *** ✨ هى شمسنا اللي في جبينك تلاجا // والا قمرنا اللي فقدناه من امس *** #.. البدر.. #
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  21. 1
    10 أكتوبر, 2016 , 10:40 ص
    عدد التعليقات:5572

    سـارونھَہّ

    قبل ان ترمي اتهاماتك في لحظة غضب بدون مبرر و بدون علم عما يدور في قلب غيرك تذكر دائما 👌👇 ان الظلم ظلمات 😔💔
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