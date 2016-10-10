• الأخضر يتعادل مع أستراليا.

• ملحمة سطرها نجوم منتخبنا.

• عمل فني وروح قتالية.

• قتلت المستحيل!

• كرة القدم لا تعرف صغيرا وكبيرا.

• قد لا تنصفك (دائما).

• لكن من يجتهد يصل.

• درس مارفيك الأستراليين جيدا.

• لم نكن أفضل منهم!

• لكنهم لم يتفوقوا بـ (المطلق).

• حضر (التكافؤ)!

• وسجلنا أولا!

• وكدنا نسجل الثاني.

• لولا (الاستعجال) و(الرعونة).

• عمر هوساوي كان النجم الأول.

• ليس بالضرورة أن تسجل لتكون (الأفضل).

• نستطيع!

• والوطن غال.

• عيوب الأخضر كانت في (عدم الحسم) وفقدان التركيز.

• تعادل (الكانغارو) ثم تقدم!

• فرمى مارفيك (بسلاحه) الأخير!

• ناصر الزلزال!

• حضر وسجل وفرح.

• ومعه فرح وطن برمته.

• 7 نقاط من أصل 9 بداية مميزة.

• لقاؤنا القادم أمام الإمارات.

• الأبيض يريد العودة والاستمرار!

• وتعطيل الأخضر!

• وبيدنا نحن أولا كل أوراق الانتصار.

• نخسر إن تهاونا!

• أو (خدرتنا) نتيجة أستراليا!

• أو ظننا أن الأمر (انتهى)!

• جولة أستراليا واحدة!

• بقيت 7 جولات.

• فرحنا وعلينا تأجيل الأفراح الكبرى.

• لا زال الطريق طويلا وشاقا.

• لكن نهايته سعيدة بحول الله.

• إن استمر الأخضر كما كان أمام الأستراليين.

• وقفة جماهيرية (بطولية).

• غنوا وصرخوا وبكوا.

• مشتاقين لك.

• مشتاقين يا الاخضر.

نقلا عن مكة