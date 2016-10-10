• الأخضر يتعادل مع أستراليا.
• ملحمة سطرها نجوم منتخبنا.
• عمل فني وروح قتالية.
• قتلت المستحيل!
• كرة القدم لا تعرف صغيرا وكبيرا.
• قد لا تنصفك (دائما).
• لكن من يجتهد يصل.
• درس مارفيك الأستراليين جيدا.
• لم نكن أفضل منهم!
• لكنهم لم يتفوقوا بـ (المطلق).
• حضر (التكافؤ)!
• وسجلنا أولا!
• وكدنا نسجل الثاني.
• لولا (الاستعجال) و(الرعونة).
• عمر هوساوي كان النجم الأول.
• ليس بالضرورة أن تسجل لتكون (الأفضل).
• نستطيع!
• والوطن غال.
• عيوب الأخضر كانت في (عدم الحسم) وفقدان التركيز.
• تعادل (الكانغارو) ثم تقدم!
• فرمى مارفيك (بسلاحه) الأخير!
• ناصر الزلزال!
• حضر وسجل وفرح.
• ومعه فرح وطن برمته.
• 7 نقاط من أصل 9 بداية مميزة.
• لقاؤنا القادم أمام الإمارات.
• الأبيض يريد العودة والاستمرار!
• وتعطيل الأخضر!
• وبيدنا نحن أولا كل أوراق الانتصار.
• نخسر إن تهاونا!
• أو (خدرتنا) نتيجة أستراليا!
• أو ظننا أن الأمر (انتهى)!
• جولة أستراليا واحدة!
• بقيت 7 جولات.
• فرحنا وعلينا تأجيل الأفراح الكبرى.
• لا زال الطريق طويلا وشاقا.
• لكن نهايته سعيدة بحول الله.
• إن استمر الأخضر كما كان أمام الأستراليين.
• وقفة جماهيرية (بطولية).
• غنوا وصرخوا وبكوا.
• مشتاقين لك.
• مشتاقين يا الاخضر.
نقلا عن مكة
الأخضر
بقلم : عادل التويجري
• الأخضر يتعادل مع أستراليا.
تعليقات ( 1 )
عادل امامسألو عادل امام ايش الموجز ؟ كح وشهق واستلقى على ظهره ثم قال . سجلنا ! سجلوا ! سجلوا ! سجلنا ! والتفاصيل في مطبخ كشنه كشنها