المملكة تسلم مجلس الأمن رسالة حول الهجوم على قاعة العزاء في صنعاء

صحيفة المرصد-واس:أرسلت البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الليلة الماضية رسالة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الهجوم الذي ذكرت التقارير أنه وقع على القاعة الكبرى في العاصمة اليمنية صنعاء.
وقالت البعثة في نص بيانها :
أرسلت البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم 9 أكتوبر من عام 2016، أعربت فيها عن أسف المملكة العميق من الهجوم الذي ذكر أنه وقع على الصالة الكبرى في صنعاء.
وجددت كذلك احترامها والتزامها الكاملين بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ والتأكيد على استمرارها على ضمان اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين والأعيان المدنية في اليمن، فضلاً عن اتخاذ التدابير التصحيحية والملائمة اللازمة لضمان المساءلة، بما في ذلك الإعلان عن نتائج التحقيقات الجارية في هذا الحادث في المستقبل القريب.
وأحاطت الرسالة مجلس الأمن بالبيان الصادر عن قوات التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن الذي أعرب عن عميق تعاطفه وتعازيه لأسر الضحايا والمصابين في هذا الحادث المأساوي الذي أكد أن قواتها تتبع قواعد صارمة وواضحة للاشتباك والتي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع وقوع أي خطر على المدنيين، وأعلن عن بدء تحقيق فوري ووعد بالتعاون الكامل مع فريق التحقيق بما في ذلك توفير كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمليات العسكرية التي جرت خلال يوم الحادث (8 أكتوبر 2016)، وفي منطقة الحادثة وجميع المناطق المحيطة بها، وتجديد التأكيد على أن التحالف لن يدخر جهداً للعمل بجد من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم للصراع في اليمن، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ والتأكيد بهذا الصدد على الدعم الكامل للعمل المهم الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
تعليقات ( 9 )
.# ياجماعة الخير #.هذه خطة مدبره من عفاش وحوثه إيرانيه للتخلص من البعض
جبال سديراكثر من 500 الف شهيد في سورياء مابين طفل وامرائة وشيخ وتدمير مدن ومسحها من الخريطة والاف المصابين والمسجونين وملايين اللاجئين لم يراهم مجلس الامن
عدد التعليقات:11255
برق الحرم((((((( التأخير في تطبيق القرار 2016 ومحاولة شرعنة الاحتلال الايرني تسبب في مجازر كثيرة ولن تكون الاخيرة))))))
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برق الحرم(((((( من كان بيته من زجاج ..... لايرجم الناس بالحجارة ...... ثم يعود ويتباكى )))))
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برق الحرم((((( لن تكون صنعاء في مأمن من الرد على نيران ايران ...طالما الرعاع يقذفون النار منها ... وكبارها صامتون خانعين لعلج خائن وعبد مجوسي )))))
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برق الحرم(((((( نحن في حالة حرب .... والخونة من الرعاع وعبيد الملالي مركعين صنعاء للاحتلال الفارسي.... يصولون ويجوسون فيها كما يشاؤون بالسلاح الثقيل))))
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برق الحرم((((الصواريخ التي يطلقها الرعاع وعبيد الملالي .... لاحساب عليها ولا عقاب ....... مليشيات تمتلك اسلحة مدمرة ..... وتطلقها من صنعاء ومن اواسط السكان)))
صومالي وافتخرما فهمت !!!
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السليلأين الأمم المتحدة من الذي يحدث لأهل حلب ؟