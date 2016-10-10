البحث عن جثمان ضابط سعودي أغرقته الأمواج بولاية تكساس الأمريكية

صحيفة المرصد:تقوم فرق البحث والإنقاذ الأمريكية، لليوم الثاني على التوالي؛ بالبحث عن جثمان أحد منسوبي كلية الملك عبدالعزيز الحربية؛ الذي جرفته أمواج شواطئ ولاية تكساس الأمريكية في أثناء رحلة نزهة قام بها مع زملائه.
ووفقاً لموقع”سبق”كان الملازم محمد بن خالد بن محمد جروة السبيعي (26 عاماً)؛ قد تمّ ابتعاثه للولايات المتحدة الأمريكية من قِبل كلية الملك عبدالعزيز الحربية، وخرج برفقة عددٍ من زملائه للنزهة، وتحديداً لأحد شواطئ ولاية تكساس الأمريكية، صباح أمس الأول، وكانت الأقدار سريعة في غرق “السبيعي”؛ بينما أنقذت العناية الإلهية زملاءه من غدر الأمواج التي حاولت النيل منهم أيضاً.
وحاولت فرق الإنقاذ الأمريكية اللحاق به؛ إلا أن قدر الله، ثم عنف أمواج البحار كان سريعاً في التهام جثمانه الذي لا يزال مفقوداً، فيما توقّف البحث حالياً نظراً لدخول المساء؛ وتنوي الفرق معاودة بحثها عنه صباح اليوم الثالث بحسب التوقيت هناك.
وناشد ذوو الضابط المفقود، السفارة السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية بالتحرّك والاهتمام في البحث عن جثمان غريقهم الذي مضى على فقدانه يومان بلا أيّ نتائج مطمئنة حتى اللحظة.
تعليقات ( 14 )
الوفدتعليق ١٠ ، الله يعينك على نفسك.
سوداني صررررررررريحرحمك الله وغفر لك أيها الشهيد البطل السعودي نسأل الله أن يلهم ذووك الصبر والسلوان ونعزي عائلتك والشعب السعودي الكريم كافة وإنا لله وإنا إليه راجعون
ت 9قل خير أو اصمت . ياترحم على الرجل أو ماهو لازم تعلق . تحسد الناس على مارزقهم الله. كل إنسان مايحصل على شيء إلا بتدبير ومشيئة الله. فأترك الحسد
صبحيالمسلم الغريق شهيد باذن الله
خاقا باقاإنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه ويغفر له. صدق من قال البحر غدار .ولكن إن شاء الله موتة شهيد. لحديث من مات غريقا فهو شهيد
مواطن محترم*****************
ابن مفلحرحمه الله.....
خالد الزهرانيالله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويعوض اهله خير
الهاشميرحم الله موتى المسلمين
خالد الزهرانيالله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويعوض اهله خير
88الله يرحمه
الخبر الصحيحشي مؤسف وحادث مأساوي ولكن لا يخلو شاطئ من تحذير للمتنزهين من خطورته رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته
العابراسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرحمه و يغفر له
العمر راحالله يرحمة ويغمد روحة الجنة