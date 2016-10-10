شاهد: ماذا حدث لسيارة شاص قٌدمت هدية لمواطن ليلة زفافه !

صحيفة المرصد: تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقت فيه لحظات اشتعال نيران في سيارة من نوع شاص آخر موديل قيل بانها قٌدمت هدية لعريس، وبعد وقت قليل من تقديمها اشتعلت فيها النيران بشكل مفاجئ دون سبب يٌذكر، ليبذل بعض الحضور جهودهم في محاولة إطفاء النيران الا ان كل المحاولات بائت بالفشل وسط ذهولهم وعجزهم عن إخمادها .
تعليقات ( 27 )
عدد التعليقات:14317
قلم الحقيقهلن نبكي على ماديات ذهبت أو خسرناها فهي لن تعوضنا نفوس وأرواح جميلة نفقدها أو فقدناها مع أناس نحبهم كانو في يوم ما بجوارنا ولن تكون أغلى منهم أبدآ.
ابو شلشالعرس في طبرجل والهديه لواحد شمري
himaكمان ايش اللي هديه سيارة,ساعه ,مبلغ في ظرف,كلمة مبروك,,اما سيارة مبالغه مالها داعي.
خبيلانعادي ما فيه مشكله مثل ما وصلت ولا اوصيك في زواج بالثانية ابي لكزز عوض بدال الشاص اللي اهديته لك واحترق .......
عدد التعليقات:14317
قلم الحقيقهفالحذر اليوم الكثيرين مايعطون خير على كافة الصعد اذا ماجاك شر منهم ماوجدت خير لديهم.خلاص أغلقنا قلوبنا وهربنا بها مع أنفسنا بعيدآ عن أهل الشر وأعوانه.
الشاويش عطيهبجي يوم حتى الواحد معاد يهدي سيكل في الزواجات اتقوا الله وخلو منكم الكبر والهياط قولو الحمد لله....
عدد التعليقات:14317
قلم الحقيقهالمسكينة مايمدي الصبح يصبح عليها الا وتطيح مريضة في شبه غيبوبة مع آلام مبرحة وصداع شديد لايحتمل في الرأس ماتلبث الاوتفارق الحياة وهي كانت بكامل صحتها.
عدد التعليقات:14317
قلم الحقيقهوالله العظيم أن بعض الجميلات السعوديات فقدن أرواحهم بسبب العين في مناسبات الزواج من خلال رقصهم بداخله من بعض الحاضرات الحسودات اللي مايخافون الله.
خلك بعيد حبك يزيد 😊عين ماصلت على النبي .
مفرح الحيارىلا تنسوا اذكار الصباح والمساء والمحافظة على الصلاة جماعة لا تهملوا انفسكم وتدعوها فريسة للشياطين
رايقة وفايقةالحمد لله جت العين بالحديد مو بالزوج الله يعوض عليه ويسامح المتسبب ناس ماتخاف الله اذكر الله جعلك الساحق الماحق
صلوحاكيد راعي الشماسية مسير عليهم
الشاويش عطيهشكل انه مهديه بدون نفس هذا المهايطي.....
ابو التوأمنسال الله العافيه هذى عين ماصلت على النبى ....... العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر
الشاويش عطيههذا هو الكبر بعينه .....
جليس الليلعين عليان
مشــعلالناس ماتعطي خير - جت حارقة خارقة تمشي الف بالثانية
ابوسجىالمؤمن يقول """ لعله خير """ وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
فيصلالعريس وضعية ***
ابوسجىسبحان الله ماهذه التعليقات السخيفة
عدد التعليقات:14317
قلم الحقيقهصاروخ عين بشرية أحرقتها. الله لايوفقه لادنيا ولاآخرة ويسلط عليه عقوبته عاجلة غير آجلة.
حباطاشكله واحد من ورعانهم
وتلك الايام....الله يكفينا شر الحاسد الحاقد ....
ابوياسررررعين ما صلت على النبي الله يعوضهم خير