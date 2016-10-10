شاهد: ماذا حدث لسيارة شاص قٌدمت هدية لمواطن ليلة زفافه !

صحيفة المرصد: تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقت فيه لحظات اشتعال نيران في سيارة من نوع شاص آخر موديل قيل بانها قٌدمت هدية لعريس، وبعد وقت قليل من تقديمها اشتعلت فيها النيران بشكل مفاجئ دون سبب يٌذكر، ليبذل بعض الحضور جهودهم في محاولة إطفاء النيران الا ان كل المحاولات بائت بالفشل وسط ذهولهم وعجزهم عن إخمادها .