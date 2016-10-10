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شاهد: ماذا حدث لسيارة شاص قٌدمت هدية لمواطن ليلة زفافه !

10 أكتوبر, 2016 , 12:36 م
شاهد: ماذا حدث لسيارة شاص قٌدمت هدية لمواطن ليلة زفافه !
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صحيفة المرصد: تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقت فيه لحظات اشتعال نيران في سيارة من نوع شاص آخر موديل قيل بانها قٌدمت هدية لعريس، وبعد وقت قليل من تقديمها اشتعلت فيها النيران بشكل مفاجئ دون سبب يٌذكر، ليبذل بعض الحضور جهودهم في محاولة إطفاء النيران الا ان كل المحاولات بائت بالفشل وسط ذهولهم وعجزهم عن إخمادها .

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تعليقات ( 27 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 27
    10 أكتوبر, 2016 , 13:23 م

    شكل العريس زعلان يبي له رنج اوفر شكل المهدي الشاص بدوي الزبده ان العريس ارتاح وقال المره الجايه اهد هديه ملوك ههههه...
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  2. 26
    10 أكتوبر, 2016 , 13:22 م
    عدد التعليقات:14317

    قلم الحقيقه

    لن نبكي على ماديات ذهبت أو خسرناها فهي لن تعوضنا نفوس وأرواح جميلة نفقدها أو فقدناها مع أناس نحبهم كانو في يوم ما بجوارنا ولن تكون أغلى منهم أبدآ.
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  3. 25
    10 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    ابو شلش

    العرس في طبرجل والهديه لواحد شمري
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  4. 24
    10 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    hima

    كمان ايش اللي هديه سيارة,ساعه ,مبلغ في ظرف,كلمة مبروك,,اما سيارة مبالغه مالها داعي.
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  5. 23
    10 أكتوبر, 2016 , 13:18 م

    خبيلان

    عادي ما فيه مشكله مثل ما وصلت ولا اوصيك في زواج بالثانية ابي لكزز عوض بدال الشاص اللي اهديته لك واحترق .......
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  6. 22
    10 أكتوبر, 2016 , 13:16 م
    عدد التعليقات:14317

    قلم الحقيقه

    فالحذر اليوم الكثيرين مايعطون خير على كافة الصعد اذا ماجاك شر منهم ماوجدت خير لديهم.خلاص أغلقنا قلوبنا وهربنا بها مع أنفسنا بعيدآ عن أهل الشر وأعوانه.
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  7. 21
    10 أكتوبر, 2016 , 13:14 م

    الشاويش عطيه

    بجي يوم حتى الواحد معاد يهدي سيكل في الزواجات اتقوا الله وخلو منكم الكبر والهياط قولو الحمد لله....
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  8. 20
    10 أكتوبر, 2016 , 13:11 م
    عدد التعليقات:14317

    قلم الحقيقه

    المسكينة مايمدي الصبح يصبح عليها الا وتطيح مريضة في شبه غيبوبة مع آلام مبرحة وصداع شديد لايحتمل في الرأس ماتلبث الاوتفارق الحياة وهي كانت بكامل صحتها.
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  9. 19
    10 أكتوبر, 2016 , 13:08 م
    عدد التعليقات:14317

    قلم الحقيقه

    والله العظيم أن بعض الجميلات السعوديات فقدن أرواحهم بسبب العين في مناسبات الزواج من خلال رقصهم بداخله من بعض الحاضرات الحسودات اللي مايخافون الله.
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  10. 18
    10 أكتوبر, 2016 , 13:07 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    عين ماصلت على النبي .
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  11. 17
    10 أكتوبر, 2016 , 13:05 م

    مفرح الحيارى

    لا تنسوا اذكار الصباح والمساء والمحافظة على الصلاة جماعة لا تهملوا انفسكم وتدعوها فريسة للشياطين
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  12. 16
    10 أكتوبر, 2016 , 12:53 م

    رايقة وفايقة

    الحمد لله جت العين بالحديد مو بالزوج الله يعوض عليه ويسامح المتسبب ناس ماتخاف الله اذكر الله جعلك الساحق الماحق
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  13. 15
    10 أكتوبر, 2016 , 12:51 م

    ليش ما كتب عليها ما شاء الله تبارك .. الله يفحفظك
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  14. 14
    10 أكتوبر, 2016 , 12:50 م

    صلوح

    اكيد راعي الشماسية مسير عليهم
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  15. 13
    10 أكتوبر, 2016 , 12:50 م

    الشاويش عطيه

    شكل انه مهديه بدون نفس هذا المهايطي.....
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  16. 12
    10 أكتوبر, 2016 , 12:50 م

    ابو التوأم

    نسال الله العافيه هذى عين ماصلت على النبى ....... العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر
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  17. 11
    10 أكتوبر, 2016 , 12:49 م

    الشاويش عطيه

    هذا هو الكبر بعينه .....
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  18. 10
    10 أكتوبر, 2016 , 12:49 م

    جليس الليل

    عين عليان
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  19. 9
    10 أكتوبر, 2016 , 12:48 م

    مشــعل

    الناس ماتعطي خير - جت حارقة خارقة تمشي الف بالثانية
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  20. 8
    10 أكتوبر, 2016 , 12:47 م

    ابوسجى

    المؤمن يقول """ لعله خير """ وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
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  21. 7
    10 أكتوبر, 2016 , 12:46 م

    فيصل

    العريس وضعية ***
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  22. 6
    10 أكتوبر, 2016 , 12:46 م

    ابوسجى

    سبحان الله ماهذه التعليقات السخيفة
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  23. 5
    10 أكتوبر, 2016 , 12:45 م
    عدد التعليقات:14317

    قلم الحقيقه

    صاروخ عين بشرية أحرقتها. الله لايوفقه لادنيا ولاآخرة ويسلط عليه عقوبته عاجلة غير آجلة.
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  24. 4
    10 أكتوبر, 2016 , 12:43 م

    حباطا

    شكله واحد من ورعانهم
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  25. 3
    10 أكتوبر, 2016 , 12:41 م

    وتلك الايام....

    الله يكفينا شر الحاسد الحاقد ....
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  26. 2
    10 أكتوبر, 2016 , 12:40 م

    والله العروس النكبه من جد ... إذا كان هذا من أولها ...
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  27. 1
    10 أكتوبر, 2016 , 12:39 م

    ابوياسرررر

    عين ما صلت على النبي الله يعوضهم خير
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