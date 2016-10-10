تعرض مدمرة أميركية لهجوم صاروخي من مناطق سيطرة الحوثيين

صحيفة المرصد-رويترز:تعرضت مدمرة أميركية لهجوم بصاروخ في المياه الدولية قبالة اليمن، بحسب ما قال متحدث عسكري أميركي لوكالة “رويترز”، معلناً أن الجيش الأميركي رأى أن الصاروخ أُطلق من أراض يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الكابتن جيف ديفيز، إن المدمرة “ماسون اكتشفت صاروخين قادمين خلال فترة 60 دقيقة أثناء وجودها في البحر الأحمر قبالة ساحل اليمن. وسقط الصاروخان في المياه قبل وصولهما إلى السفينة”.

وأضاف: “لم تلحق إصابات ببحارتنا، ولم تلحق أضرار بالسفينة”.

وأكدت البحرية الأميركية في بيانها، الاثنين، أن الولايات المتحدة “تبقى ملتزمة ضمان حرية الملاحة أينما كان في العالم، وسنتابع اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان سلامة سفننا وأفراد طواقمنا”.

في المقابل، نفى مسؤول من ميليشيات الحوثيين المسؤولية عن الهجوم.وكانت الولايات المتحدة قد عززت تواجدها العسكري في منطقة جنوب البحر الأحمر، وذلك بعد استهداف الحوثيين سفينة المساعدات الإماراتية “سويفت” الأسبوع الماضي في حادث وصفته واشنطن بالعمل الإرهابي الذي يهدد الملاحة الدولية.