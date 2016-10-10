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تعرض مدمرة أميركية لهجوم صاروخي من مناطق سيطرة الحوثيين

10 أكتوبر, 2016 , 12:56 م
تعرض مدمرة أميركية لهجوم صاروخي من مناطق سيطرة الحوثيين
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صحيفة المرصد-رويترز:تعرضت مدمرة أميركية لهجوم بصاروخ في المياه الدولية قبالة اليمن، بحسب ما قال متحدث عسكري أميركي لوكالة “رويترز”، معلناً أن الجيش الأميركي رأى أن الصاروخ أُطلق من أراض يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الكابتن جيف ديفيز، إن المدمرة “ماسون اكتشفت صاروخين قادمين خلال فترة 60 دقيقة أثناء وجودها في البحر الأحمر قبالة ساحل اليمن. وسقط الصاروخان في المياه قبل وصولهما إلى السفينة”.
وأضاف: “لم تلحق إصابات ببحارتنا، ولم تلحق أضرار بالسفينة”.

وأكدت البحرية الأميركية في بيانها، الاثنين، أن الولايات المتحدة “تبقى ملتزمة ضمان حرية الملاحة أينما كان في العالم، وسنتابع اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان سلامة سفننا وأفراد طواقمنا”.

في المقابل، نفى مسؤول من ميليشيات الحوثيين المسؤولية عن الهجوم.وكانت الولايات المتحدة قد عززت تواجدها العسكري في منطقة جنوب البحر الأحمر، وذلك بعد استهداف الحوثيين سفينة المساعدات الإماراتية “سويفت” الأسبوع الماضي في حادث وصفته واشنطن بالعمل الإرهابي الذي يهدد الملاحة الدولية.



تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 12
    10 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    صعفق

    اتوسل اليكم ياوزير الاسكان تعطونا بيت ارجوكك ياوزاره الاسكان استحلفك بالله ببيت لأولادي انا متقاعد ولاعاد ابغا بيت لي خلاص مستاجر وبموت مستاجر
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  2. 11
    10 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    رأي اخر

    أمريكا تخلت عن السعوديه وأصبحت مع ايران والحوثيين
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  3. 10
    10 أكتوبر, 2016 , 13:19 م

    جنوبيه

    سوداني ياليت تشوف حل ترا يقولون انه السودان أصلا مصريه ومصر عوزه تأخذها تعليقك ايش يابو سويده
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  4. 9
    10 أكتوبر, 2016 , 13:17 م

    "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"

    خلاص ماعد فيه(رز)ياجماعه اوباما
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  5. 8
    10 أكتوبر, 2016 , 13:14 م

    يا كريم

    اللهم اضرب الظالمين بالظالمين و الزيدي شكله مشتي يندعس دعسة جرذي.
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  6. 7
    10 أكتوبر, 2016 , 13:12 م

    حامد كرزاي

    ربي عطاهم علم واموال وأجواء جميلة وحياة مريحة 😳😳😳😳
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  7. 6
    10 أكتوبر, 2016 , 13:12 م

    حربي المدينة

    مخالف للنشر
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  8. 5
    10 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    متابع بصمت

    ويمكرون ويمكرالله والله خير الماكرين
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  9. 4
    10 أكتوبر, 2016 , 13:03 م

    من جبل اجا العظيم

    كلام فضي يحولون خداع العامة انهم بينهم عداء بين الصفويين والامريكان لعبة الاستخبارات
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  10. 3
    10 أكتوبر, 2016 , 13:02 م

    خاقا باقا

    ليتهم صابوها. حتى تقنبع بينهم. لأبو أمريكا لأبو الحوثيين
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  11. 2
    10 أكتوبر, 2016 , 13:02 م

    سوداني صررررررررريح

    الآن ستتحرك أمريكا للانتقام ولن تزعجنا بطلب هدنة او ما شابه لأنهم تعرضوا للهجوم ، أمريكا مخلصة لإيران وأذنابها تساعدهم بشتى الطرق
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  12. 1
    10 أكتوبر, 2016 , 12:59 م

    ايه ده
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