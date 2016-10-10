“الاستئناف” تؤيد قرار لجنة الانضباط بإيقاف وتغريم “بخاري”

صحيفة المرصد:أيدت لجنة الاستنئاف قرار نظيرتها «الانضباط» بإيقاف عضو الاتحاد السعودي الدكتور عبداللطيف بخاري عاما وتغريمه 300 ألف ريال، بعد الاتهامات التي ساقها ضد الاتحاد عبر تغريدة وتصريحات قال فيها: “أن هناك ترتيبات لتتويج الهلال ببطولة الدوري للموسم الحالي”، وقبلها كان هناك ترتيبات مماثلة لتتويج النصر والأهلي في البطولة ذاتها خلال المواسم الثلاثة الماضية، واعتبره الجميع اتهاما مباشرا واساءت غير مقبولة للاتحاد السعودي ولجانه والأندية الفائزة بالدوري. وينتظر أن يصدر الاستئناف ويوزع على وسائل الإعلام خلال الساعات القصيرة المقبلة وذلك بحسب صحيفة الرياض.