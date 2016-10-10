“الاستئناف” تؤيد قرار لجنة الانضباط بإيقاف وتغريم “بخاري”

صحيفة المرصد:أيدت لجنة الاستنئاف قرار نظيرتها «الانضباط» بإيقاف عضو الاتحاد السعودي الدكتور عبداللطيف بخاري عاما وتغريمه 300 ألف ريال، بعد الاتهامات التي ساقها ضد الاتحاد عبر تغريدة وتصريحات قال فيها: “أن هناك ترتيبات لتتويج الهلال ببطولة الدوري للموسم الحالي”، وقبلها كان هناك ترتيبات مماثلة لتتويج النصر والأهلي في البطولة ذاتها خلال المواسم الثلاثة الماضية، واعتبره الجميع اتهاما مباشرا واساءت غير مقبولة للاتحاد السعودي ولجانه والأندية الفائزة بالدوري. وينتظر أن يصدر الاستئناف ويوزع على وسائل الإعلام خلال الساعات القصيرة المقبلة وذلك بحسب صحيفة الرياض.
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تعليقات ( 6 )
حبيب ناتاشايفهد الجويان مالت عليك وع
فهدالجويانما افشل الكره السعوديه الا هذه العينات البخاريه ويدعي انه محامي المحامي الصحيح يعرف القوانين ولا يتهم احد زور وبهتان
حسين السبيعيهذا والله الخشم اللي نكب راعية عزالله خشمك مافيه بركة
ابو نوافروح افتح محل جزارة وشمشم فيه علي كيفك الي****
ااببووححممووددكان الله في عونك يا دكتور .. ( الطواقي ) هم الخصم والحكم ❕❓
فارسلابد من الحزم من أجل يتأدب هو وامثاله من ذوي الألسن الطويله