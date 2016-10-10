شرطة الرياض تطيح بـ أحد مشاهير “يو ناو” إزعج الهلال الأحمر بدعوى تناوله حبوب الفياجرا

صحيفة المرصد:قبضت شرطة الرياض على أحد مشاهير برنامج “يو ناو” بعد استخدامه للبرنامج بشكل سيّئ وظهوره بمقاطع خادشة إضافة لتصويره مشهد إزعاج الهلال الأحمر بدعوى تناوله حبوب الفياجرا.
ووفقاً لموقع”سبق”أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان قائلا: من خلال متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، فقد تم رصد أحد الأشخاص لقيامه باستخدام برنامج ( يو ناو ) بشكل مسيء من خلال ما ورد في المقطع من عبارات وألفاظ خادشة للحياء ، فضلا عن تكرار اتصاله وإزعاجه لعدة قطاعات خدمية والسخرية منها.
وأضاف: تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من تحديد هوية الشخص وضبطه (سعودي 29عاما وثلاثة سعوديين في العقد الثالث من العمر) وايداعهم مركز الشرطة المختص.
وتابع : تم إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه حسب الاختصاص.
تعليقات ( 16 )
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله رب العالمين
aqwيستاهل هدا الخسيس الردي
سري للغايةفضحونا وفشلونا ماشفنا هالسلوكيات من خليجين ولا حتى من اهل الغرب الغير مسلمين والله عيب عليكم يا ابناء بلاد الحرمين اتقوا الله واحترموا سمعة بلدكم.
عدد التعليقات:139
فاااااهمكنت احسبه صدق ضحكت الين فطست >> بصراحه ممثلين صح
بندران ثبت بالدليل القاطع ان الحدث صحيح اتمني من الجهات الامنية تأديب هذا ***عديم الاحساس وجلده بل وسجنة ليكون عبره لغيره لازعاج وتعطيل رجال الاسعاف
بندرصحيح ما كان ماخذ فياجرا طيب اذا كان تمثيل ليه يسب بكل وقاحه وقلة ادب ويسوي نفسه يهلوس اللي ما يستحي سود الله وجهه لا والمساكين المسعفين مصدقين.
خبيرتكفون يا حكومه احجبو اليوناو والسناب وبرامج التفاهه والعفن وقله الادب اغلبها ما طلعت الا اشكال جابت لنا العار بكل صراحه وذا الشئ واضح قدامكم
جغمانرنونه الين يحب الارض مسوي فله
ابو خالدلا ابشركم بتربيه الحكومه دام طب في يدها الا بتسنعه .
ام الغالياحسن يستاهلون واقل من جزاهم خل ينفعهم قله حياهم لاتربيه ولادين
ابوخالد الدمامممتاز سجنوه واجلدوه ولا يطلع قبل خمس سنوات *** شكرا لرجال الأمن والله يعينكم على ***امثاله
صقر الجنوبكفوووووووووو, يارجال الشرطة , اتمنى أن يكون عبرة لغيره من ***.
العامري 1111سفهاء ... وذول هم عاهات الشهره
عدد التعليقات:101
Xx5halidxXالبرنامج هذا طلع لنا ماجد العنزي وابو سن والحين هذا وغير البنات اللي يعرضون اجسادهم للاسف فيه بداعي الوناسه والحريه ليش ما قفلوه هيئه الاتصال ؟؟؟