شرطة الرياض تطيح بـ أحد مشاهير “يو ناو” إزعج الهلال الأحمر بدعوى تناوله حبوب الفياجرا

صحيفة المرصد:قبضت شرطة الرياض على أحد مشاهير برنامج “يو ناو” بعد استخدامه للبرنامج بشكل سيّئ وظهوره بمقاطع خادشة إضافة لتصويره مشهد إزعاج الهلال الأحمر بدعوى تناوله حبوب الفياجرا.

ووفقاً لموقع”سبق”أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان قائلا: من خلال متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، فقد تم رصد أحد الأشخاص لقيامه باستخدام برنامج ( يو ناو ) بشكل مسيء من خلال ما ورد في المقطع من عبارات وألفاظ خادشة للحياء ، فضلا عن تكرار اتصاله وإزعاجه لعدة قطاعات خدمية والسخرية منها.

وأضاف: تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من تحديد هوية الشخص وضبطه (سعودي 29عاما وثلاثة سعوديين في العقد الثالث من العمر) وايداعهم مركز الشرطة المختص.

وتابع : تم إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه حسب الاختصاص.