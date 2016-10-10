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شرطة الرياض تطيح بـ أحد مشاهير “يو ناو” إزعج الهلال الأحمر بدعوى تناوله حبوب الفياجرا

10 أكتوبر, 2016 , 14:58 م
شرطة الرياض تطيح بـ أحد مشاهير “يو ناو” إزعج الهلال الأحمر بدعوى تناوله حبوب الفياجرا
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صحيفة المرصد:قبضت شرطة الرياض على أحد مشاهير برنامج “يو ناو” بعد استخدامه للبرنامج بشكل سيّئ وظهوره بمقاطع خادشة إضافة لتصويره مشهد إزعاج الهلال الأحمر بدعوى تناوله حبوب الفياجرا.

ووفقاً لموقع”سبق”أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان قائلا: من خلال متابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، فقد تم رصد أحد الأشخاص لقيامه باستخدام برنامج ( يو ناو ) بشكل مسيء من خلال ما ورد في المقطع من عبارات وألفاظ خادشة للحياء ، فضلا عن تكرار اتصاله وإزعاجه لعدة قطاعات خدمية والسخرية منها.

وأضاف: تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من تحديد هوية الشخص وضبطه (سعودي 29عاما وثلاثة سعوديين في العقد الثالث من العمر) وايداعهم مركز الشرطة المختص.

وتابع : تم إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه حسب الاختصاص.



تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 16
    10 أكتوبر, 2016 , 15:25 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  2. 15
    10 أكتوبر, 2016 , 15:22 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله رب العالمين
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  3. 14
    10 أكتوبر, 2016 , 15:22 م

    aqw

    يستاهل هدا الخسيس الردي
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  4. 13
    10 أكتوبر, 2016 , 15:21 م

    سري للغاية

    فضحونا وفشلونا ماشفنا هالسلوكيات من خليجين ولا حتى من اهل الغرب الغير مسلمين والله عيب عليكم يا ابناء بلاد الحرمين اتقوا الله واحترموا سمعة بلدكم.
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  5. 12
    10 أكتوبر, 2016 , 15:19 م
    عدد التعليقات:139

    فاااااهم

    كنت احسبه صدق ضحكت الين فطست >> بصراحه ممثلين صح
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  6. 11
    10 أكتوبر, 2016 , 15:17 م

    بندر

    ان ثبت بالدليل القاطع ان الحدث صحيح اتمني من الجهات الامنية تأديب هذا ***عديم الاحساس وجلده بل وسجنة ليكون عبره لغيره لازعاج وتعطيل رجال الاسعاف
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  7. 10
    10 أكتوبر, 2016 , 15:11 م

    بندر

    صحيح ما كان ماخذ فياجرا طيب اذا كان تمثيل ليه يسب بكل وقاحه وقلة ادب ويسوي نفسه يهلوس اللي ما يستحي سود الله وجهه لا والمساكين المسعفين مصدقين.
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  8. 9
    10 أكتوبر, 2016 , 15:09 م

    خبير

    تكفون يا حكومه احجبو اليوناو والسناب وبرامج التفاهه والعفن وقله الادب اغلبها ما طلعت الا اشكال جابت لنا العار بكل صراحه وذا الشئ واضح قدامكم
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  9. 8
    10 أكتوبر, 2016 , 15:09 م

    جغمان

    رنونه الين يحب الارض مسوي فله
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  10. 7
    10 أكتوبر, 2016 , 15:05 م

    ابو خالد

    لا ابشركم بتربيه الحكومه دام طب في يدها الا بتسنعه .
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  11. 6
    10 أكتوبر, 2016 , 15:05 م

    39 ولاعقل هذا الي ينطبق عليه المثل صحيح كاله حل
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  12. 5
    10 أكتوبر, 2016 , 15:04 م

    ام الغالي

    احسن يستاهلون واقل من جزاهم خل ينفعهم قله حياهم لاتربيه ولادين
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  13. 4
    10 أكتوبر, 2016 , 15:02 م

    ابوخالد الدمام

    ممتاز سجنوه واجلدوه ولا يطلع قبل خمس سنوات *** شكرا لرجال الأمن والله يعينكم على ***امثاله
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  14. 3
    10 أكتوبر, 2016 , 15:02 م

    صقر الجنوب

    كفوووووووووو, يارجال الشرطة , اتمنى أن يكون عبرة لغيره من ***.
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  15. 2
    10 أكتوبر, 2016 , 15:02 م

    العامري 1111

    سفهاء ... وذول هم عاهات الشهره
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  16. 1
    10 أكتوبر, 2016 , 15:01 م
    عدد التعليقات:101

    Xx5halidxX

    البرنامج هذا طلع لنا ماجد العنزي وابو سن والحين هذا وغير البنات اللي يعرضون اجسادهم للاسف فيه بداعي الوناسه والحريه ليش ما قفلوه هيئه الاتصال ؟؟؟
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