بالفيديو: مجموعة من الأغنام تزين رقابها سلاسل ذهبية في سوق الماشية

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأغنام المعروضة بأحد أسواق الماشية وهيا تتزين بحلي ذهبية حيث عُلقت على رقبة كل منها سلسلة ذهبية، أثناء عرضها بحظيرة في أحد أسواق بيع المواشي أمام مرتادي السوق.
آخر تعليق
الأخبار الدولية
الحكم على “عبد الحميد دشتي”بالحبس 31 عاماً
32
2٬615
مند 3 ساعات
35
5٬556
مند 5 ساعات
22
4٬035
مند 10 ساعات
المرصد الرياضي
“الاستئناف” تؤيد قرار لجنة الانضباط بإيقاف وتغريم “بخاري”
23
1٬117
مند 3 ساعات
38
13٬496
مند 2 يومين
56
14٬447
مند 2 يومين
اخبار منوعة
فيديو: مسن سعودي يروي قصته مع غمزة سميرة توفيق
98
11٬858
مند 15 ساعة
150
14٬947
مند 18 ساعة
86
12٬093
مند 3 أيام
يوتيوب المرصد
شاهد: ماذا حدث لسيارة شاص قٌدمت هدية لمواطن ليلة زفافه !
54
11٬949
مند 5 ساعات
27
9٬835
مند 15 ساعة
20
6٬994
مند 2 يومين
اخبار فنية
99
23٬911
مند 6 أيام
128
19٬793
مند 6 أيام
اخبار ثقافية
96
16٬108
مند أسبوع واحد
46
4٬226
مند أسبوعين
اخبار صحية
تناوَل هذا المشروب لمدة أسبوع للتخلُّص من سموم الكَبِد
31
15٬006
مند 8 ساعات
14
3٬463
مند 3 أيام
20
6٬403
مند 7 أيام
اخبار اقتصادية
وزارة المالية تنتهي من إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين
0
428
مند 40 دقيقة
10
2٬095
مند 4 أيام
55
16٬561
مند 4 أيام
أخبار مناسبات
11
6٬426
مند 3 أسابيع
13
5٬363
مند 3 أسابيع
الاخيرة
بالصور: معرض “لافلي”يجمع جمع نجوم “الفن والإعلام”في دبي
42
4٬757
مند 10 ساعات
57
6٬685
مند 2 يومين
44
24٬615
مند 3 أيام
12
7٬173
مند 3 أيام
تعليقات ( 49 )
ينبع النخلغيرهم وضع حنفيات وإكسسوارات الحمام من ذهب
القرممخالف للنشر
القرملاتطيرون بالعجه هذا ليست ذهب سلاسل تقليدية يعني قيمة الواحدة 5 ريال فقط بس سبحان الله فيه ناس تحب تضخم الموضوع والله لو جالس على بنك مايقدر يلبسها ذهب
حسننحن نساهم معه في المنكر بنشره بين الناس والجهات المختصه تتحمل المسئولية الكبرى عن ردع امثال هولاء وايقاع اقصى عقوبه عليهم لتنجو بنا السفينة جميعا
himaعندهم تسليتين يقضو بها على طفشهم(مضاربات,والا مهايطه)لو عندهم سينمات مسارح طرب,كان اتحسن وضعهم التفكيري وثقافة حياتهم للافضل وللسلام.
خلونا نكون مفتحيناضن هذا ليس بطر ولا دعاية اضن نه هذي هجمة على بلدنا ولا نعلم ماهي مقاصدها . قبل أسبوع ناقة والاحين غنم . هل هذولا لهم مقصد ام ماذا ؟؟؟؟
محمد الدوسريحسبنا الله ونعم الوكيل ،، اللهم لا تؤاخذنا بأفعال مثل هذا السفيه المريض نفسيا
مصباحالمهايطين مالبس زوجة ذهب ولا يعرف مكان بيع الذهب يسمع بالذهب يلبس خرفان ذهب فالصوا المفروض هذا المهايطي يسجن اقل شي سنه حتى يعرف قيمةالنعمه عقول ناقصه
احمدحتى لو كانت اكسسوارات وليست ذهبا حقيقيا نطالب الجهات المختصة وبشده بسرعة القبض على صاحبه وايقاع اقصى انواع العقوبات عليه واعلان ذلك ردعا لباقي الفسقه
أرزة 🌲 لبناناهلين بحبيبتي ريما إي والله شكلن مهضومين صراحة كل واحد عمبيؤل اكسسواري أحلى
↩🌟ريما Rima 🌟↩بكرى لأحد يستغرب إذا شاف قرد🐒 ملبسينه خاتم💍 □■ خ ن
↩🌟ريما Rima 🌟↩الحيوان بالخليج مدلع ويعيش برفاهية😂 أكثر من الإنسان □أما بالغرب تعذيب للحيوان 🐕🐒🐄🐘🐹
أرزة 🌲 لبنانهو لو ربط علف على رئبتا كان أحلى الخواريف كلا عمتاكل من بعضا بيصير
أرزة 🌲 لبناناللي بدو يشتهر مو ضروري يعمل شي غريب أو يطلع بشي برنامج ما إلو غير يعلق بالمرصد ﻷنو كل اللي بالمرصد يعتبرو مشاهير (( مشاهير المرصد ))
↩🌟ريما Rima 🌟↩😂😅هلا أرزة 🌲 شو شكله عجبك الخروف وهو عليه سلسله
الصارممهو بكفوا يحطون ذهب هـ الحيوانات، صاحبها أعجب ببني جنسه فألبسها تقليد ذهب. هؤلاء ***تزين بهائم
هايديأ شكالهم بالسلاسل كيوووت حتى الي مايبي يشتري راح تكون ملفته ويشتري لو حط لهم بعد شرايط وردي على آذانهم بيطلعو واو
↩🌟ريما Rima 🌟↩🐑المفروض حاطين على رقبتها ورود ملونه أحلى واجمل😍🌻🌹🌸🌺🌷🌻🌼🌹
أرزة 🌲 لبنانالخروف مبسوط آعد عمبياكلو الظاهر تذكر لما كان ياكل ليرة الشوكولا الدهبية
↩🌟ريما Rima 🌟↩عادي اذا مو ذهب ليه يعاقب
↩🌟ريما Rima 🌟↩شكله يبي يجذب الناس لخرفانه لكي يشترى منه😂
محقلازم من إنزال عليهم أشد العقوبات والأجانب لاأحد يعلق هنا ماله شغل في الموضوع
REALITYالحمد لله على نعمة العقل في هذه الحالة لا يمكننا التفريق في الصورة هل البهيمة التي في رقبتها سلسلة ذهبيه أم التي تلبس الغترة .
↩🌟ريما Rima 🌟↩😁🐫🐏وغدا🐈😊اتوقع مو ذهب واذا ذهب هياط واتوقع زينه للخروف فقط لكن اللي راح يشتري خروف ماتوقع يعطونه الذهب إذا صدق ذهب💫😤
مياوووووفي المقطع / واحده من الرخال غايره من خويتها ... وقاعده تقضم الذهب اللي في رقبتها !! هذا إذا صدقنا أنه ذهب !!! هياط العربان
الحرتعليق رقم ١ كل واحد حر بس انك تجي بشي شاذ عن المجتمع هذا يسمى غباء
رؤية وتحولسفهااااااااااااااااااااء ... ويجب على الدوله أن تضرب على أيديهم وأن يُحجر عليهم وعلى أموالهم ... بهايم وتلبسونها ذهب وأُسر ماهي لاقيه عيش تأكله
المتقيما يصير في البلاد من تلك الاشكال الوقحة الله يهديهم
عدد التعليقات:5446
بسمهاكيد مو حقيقي لو عندهم ذهب ماراحوا يبيعوها وبأغراءات غبية 😁
عدد التعليقات:5434
المنتصر باللهيقولون فيه قلاده في رقبة بعض الناس قواطي جبن أزرق كرفت وناظمتها في مغيط سروال وحاطه على رأسها عيدان حرمل كنه ورد من الطائف ⚘🌷🍀☘🍃🌾⚘🌷🌴🌳🌾⚘🌷🍀☘🌿
العنزياتمنا يفرض عليه دعم جمعيه خيريه ب 100 مليون سنوي او اعدام
الحرفيكلما راحت ا عجوبه جاءات الاخرى هل هذا استهتار او فشخره او كثر نعمه او جنان ؟ او او ل خ نحن كسعوديين بقينا كلا يقول ويقول من المقيمين وغيرهم ياناس تقو الله سوى الموضوع صدق او ضحك والله المستعان000
عدد التعليقات:5434
المنتصر باللهلا واهني الخرفان مادق في 💘💝💔💖 مثل إللي دق في قلبي يا مادريتا مارحتا ماصرتا غرب سوق منفوحه ههههههههههه متى تركتوا السويدي 👺
العنصرية المقيتهأغنام ذات حسب ونسب رفيع
خاقا باقايحطون ولا مايحطون مارايح تغلى إن شاء الله . الحمد لله اللي أرخص الحلال. أول أمس مريت الجلابه لقيت الخرفان الهرافى ب600 قيمة اللي العام ناخذه ب 1450
فالحيااخوي انتم ماتفرقون بين الذهب والفالصو اي شي تشوفونه اصفر يلمع قلتوا ذهب
عدد التعليقات:5434
المنتصر باللهكم سعر الخروف عندكم في الرياض عندنا في الطائف سعر الخروف خمسميه يا أخا العرب 👺
marلا كذا طالت وشمخت ولاعاد الا البهايم تحلى لالذهب نسأل الله ثم ولي الامر الاخذ على يد الفاعل بكل حزم والتشهير به وأمثاله ليكون عبره من امن العقاب
ابوعلي 990نسال الله ان يبلاك بالفقر والحاجه حسبنا الله ونعم الوكيل
شاآآآايب من جبل عسيرإن صح الخبر، يجب أن تأخذ الدولة على يدي كل سفيه يبعثر المال على غير وجه حق.ويطبق عليه نظام من إين لك هذا؟!.ربنا لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا.
SssSممكن أكسسوار من أقرب بسطه مو شرط يكون ذهب !!
عدد التعليقات:5434
المنتصر باللههذا ليس ذهب بل أبو 15 ريال من سوق أبو 10 👺
الحربيما أظن أنه ذهب
القناعه كنز لا يفنىوالله يا الحيوانات افضل من بعض الناس يا اخي اتق الله ياربي لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا
غريبابشرو بالفقر
بقايا مشاعروالله العظيم م.نكبنا الا انتم ي.المهايطين الله يبلاكم بالفقر والجوع عشان تقدرون النعمه الي مشكوك في حصولكم عليها ربي ينتقم منكم يالظلمه
اكسبنصوالله كل واحد حر