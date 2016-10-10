  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو: مجموعة من الأغنام تزين رقابها سلاسل ذهبية في سوق الماشية

10 أكتوبر, 2016 , 15:48 م
بالفيديو: مجموعة من الأغنام تزين رقابها سلاسل ذهبية في سوق الماشية
  • 1٬768
  • 49
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأغنام المعروضة بأحد أسواق الماشية وهيا تتزين بحلي ذهبية حيث عُلقت على رقبة كل منها سلسلة ذهبية، أثناء عرضها بحظيرة في أحد أسواق بيع المواشي أمام مرتادي السوق.



تعليقات ( 49 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 49
    10 أكتوبر, 2016 , 17:26 م

    ينبع النخل

    غيرهم وضع حنفيات وإكسسوارات الحمام من ذهب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 48
    10 أكتوبر, 2016 , 17:18 م

    القرم

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 47
    10 أكتوبر, 2016 , 17:10 م

    القرم

    لاتطيرون بالعجه هذا ليست ذهب سلاسل تقليدية يعني قيمة الواحدة 5 ريال فقط بس سبحان الله فيه ناس تحب تضخم الموضوع والله لو جالس على بنك مايقدر يلبسها ذهب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  4. 46
    10 أكتوبر, 2016 , 16:53 م

    حسن

    نحن نساهم معه في المنكر بنشره بين الناس والجهات المختصه تتحمل المسئولية الكبرى عن ردع امثال هولاء وايقاع اقصى عقوبه عليهم لتنجو بنا السفينة جميعا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 45
    10 أكتوبر, 2016 , 16:53 م

    hima

    عندهم تسليتين يقضو بها على طفشهم(مضاربات,والا مهايطه)لو عندهم سينمات مسارح طرب,كان اتحسن وضعهم التفكيري وثقافة حياتهم للافضل وللسلام.
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  6. 44
    10 أكتوبر, 2016 , 16:45 م

    خلونا نكون مفتحين

    اضن هذا ليس بطر ولا دعاية اضن نه هذي هجمة على بلدنا ولا نعلم ماهي مقاصدها . قبل أسبوع ناقة والاحين غنم . هل هذولا لهم مقصد ام ماذا ؟؟؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  7. 43
    10 أكتوبر, 2016 , 16:42 م

    محمد الدوسري

    حسبنا الله ونعم الوكيل ،، اللهم لا تؤاخذنا بأفعال مثل هذا السفيه المريض نفسيا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 42
    10 أكتوبر, 2016 , 16:42 م

    مصباح

    المهايطين مالبس زوجة ذهب ولا يعرف مكان بيع الذهب يسمع بالذهب يلبس خرفان ذهب فالصوا المفروض هذا المهايطي يسجن اقل شي سنه حتى يعرف قيمةالنعمه عقول ناقصه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 41
    10 أكتوبر, 2016 , 16:40 م

    احمد

    حتى لو كانت اكسسوارات وليست ذهبا حقيقيا نطالب الجهات المختصة وبشده بسرعة القبض على صاحبه وايقاع اقصى انواع العقوبات عليه واعلان ذلك ردعا لباقي الفسقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 40
    10 أكتوبر, 2016 , 16:39 م

    أرزة 🌲 لبنان

    اهلين بحبيبتي ريما إي والله شكلن مهضومين صراحة كل واحد عمبيؤل اكسسواري أحلى
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 39
    10 أكتوبر, 2016 , 16:39 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    بكرى لأحد يستغرب إذا شاف قرد🐒 ملبسينه خاتم💍 □■ خ ن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 38
    10 أكتوبر, 2016 , 16:37 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الحيوان بالخليج مدلع ويعيش برفاهية😂 أكثر من الإنسان □أما بالغرب تعذيب للحيوان 🐕🐒🐄🐘🐹
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  13. 37
    10 أكتوبر, 2016 , 16:37 م

    أرزة 🌲 لبنان

    هو لو ربط علف على رئبتا كان أحلى الخواريف كلا عمتاكل من بعضا بيصير
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 36
    10 أكتوبر, 2016 , 16:34 م

    أرزة 🌲 لبنان

    اللي بدو يشتهر مو ضروري يعمل شي غريب أو يطلع بشي برنامج ما إلو غير يعلق بالمرصد ﻷنو كل اللي بالمرصد يعتبرو مشاهير (( مشاهير المرصد ))
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  15. 35
    10 أكتوبر, 2016 , 16:33 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    😂😅هلا أرزة 🌲 شو شكله عجبك الخروف وهو عليه سلسله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 34
    10 أكتوبر, 2016 , 16:32 م

    الصارم

    مهو بكفوا يحطون ذهب هـ الحيوانات، صاحبها أعجب ببني جنسه فألبسها تقليد ذهب. هؤلاء ***تزين بهائم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 33
    10 أكتوبر, 2016 , 16:31 م

    هايدي

    أ شكالهم بالسلاسل كيوووت حتى الي مايبي يشتري راح تكون ملفته ويشتري لو حط لهم بعد شرايط وردي على آذانهم بيطلعو واو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 32
    10 أكتوبر, 2016 , 16:31 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    🐑المفروض حاطين على رقبتها ورود ملونه أحلى واجمل😍🌻🌹🌸🌺🌷🌻🌼🌹
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 31
    10 أكتوبر, 2016 , 16:30 م

    أرزة 🌲 لبنان

    الخروف مبسوط آعد عمبياكلو الظاهر تذكر لما كان ياكل ليرة الشوكولا الدهبية
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  20. 30
    10 أكتوبر, 2016 , 16:28 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    عادي اذا مو ذهب ليه يعاقب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 29
    10 أكتوبر, 2016 , 16:26 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    شكله يبي يجذب الناس لخرفانه لكي يشترى منه😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 28
    10 أكتوبر, 2016 , 16:25 م

    محق

    لازم من إنزال عليهم أشد العقوبات والأجانب لاأحد يعلق هنا ماله شغل في الموضوع
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  23. 27
    10 أكتوبر, 2016 , 16:25 م

    الان رحت لسوق الذهب ووريته المقطع وقلتله هذا ذهب ولا ايش قال ليس ذهب نحن نعرف الذهب حتى لو كان مقطع تصوير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 26
    10 أكتوبر, 2016 , 16:24 م

    REALITY

    الحمد لله على نعمة العقل في هذه الحالة لا يمكننا التفريق في الصورة هل البهيمة التي في رقبتها سلسلة ذهبيه أم التي تلبس الغترة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 25
    10 أكتوبر, 2016 , 16:23 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    😁🐫🐏وغدا🐈😊اتوقع مو ذهب واذا ذهب هياط واتوقع زينه للخروف فقط لكن اللي راح يشتري خروف ماتوقع يعطونه الذهب إذا صدق ذهب💫😤
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 24
    10 أكتوبر, 2016 , 16:22 م

    يناس لبي ذهب هي من الذهب المقلد وليس حقيقي وتحدى انكان ذهب حقيقي ليس لمعت ذهب اصلي حتى اهتزازها ليس اهتزاز ذهب ويلي يقول ذهب ياتي بمختصين في تلذهب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 23
    10 أكتوبر, 2016 , 16:20 م

    مياووووو

    في المقطع / واحده من الرخال غايره من خويتها ... وقاعده تقضم الذهب اللي في رقبتها !! هذا إذا صدقنا أنه ذهب !!! هياط العربان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 22
    10 أكتوبر, 2016 , 16:19 م

    الحر

    تعليق رقم ١ كل واحد حر بس انك تجي بشي شاذ عن المجتمع هذا يسمى غباء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 21
    10 أكتوبر, 2016 , 16:17 م

    رؤية وتحول

    سفهااااااااااااااااااااء ... ويجب على الدوله أن تضرب على أيديهم وأن يُحجر عليهم وعلى أموالهم ... بهايم وتلبسونها ذهب وأُسر ماهي لاقيه عيش تأكله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 20
    10 أكتوبر, 2016 , 16:16 م

    المتقي

    ما يصير في البلاد من تلك الاشكال الوقحة الله يهديهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 19
    10 أكتوبر, 2016 , 16:16 م
    عدد التعليقات:5446

    بسمه

    اكيد مو حقيقي لو عندهم ذهب ماراحوا يبيعوها وبأغراءات غبية 😁
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 18
    10 أكتوبر, 2016 , 16:15 م
    عدد التعليقات:5434

    المنتصر بالله

    يقولون فيه قلاده في رقبة بعض الناس قواطي جبن أزرق كرفت وناظمتها في مغيط سروال وحاطه على رأسها عيدان حرمل كنه ورد من الطائف ⚘🌷🍀☘🍃🌾⚘🌷🌴🌳🌾⚘🌷🍀☘🌿
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 17
    10 أكتوبر, 2016 , 16:14 م

    العنزي

    اتمنا يفرض عليه دعم جمعيه خيريه ب 100 مليون سنوي او اعدام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 16
    10 أكتوبر, 2016 , 16:13 م

    الحرفي

    كلما راحت ا عجوبه جاءات الاخرى هل هذا استهتار او فشخره او كثر نعمه او جنان ؟ او او ل خ نحن كسعوديين بقينا كلا يقول ويقول من المقيمين وغيرهم ياناس تقو الله سوى الموضوع صدق او ضحك والله المستعان000
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 15
    10 أكتوبر, 2016 , 16:09 م
    عدد التعليقات:5434

    المنتصر بالله

    لا واهني الخرفان مادق في 💘💝💔💖 مثل إللي دق في قلبي يا مادريتا مارحتا ماصرتا غرب سوق منفوحه ههههههههههه متى تركتوا السويدي 👺
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 14
    10 أكتوبر, 2016 , 16:09 م

    العنصرية المقيته

    أغنام ذات حسب ونسب رفيع
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  37. 13
    10 أكتوبر, 2016 , 16:04 م

    خاقا باقا

    يحطون ولا مايحطون مارايح تغلى إن شاء الله . الحمد لله اللي أرخص الحلال. أول أمس مريت الجلابه لقيت الخرفان الهرافى ب600 قيمة اللي العام ناخذه ب 1450
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 12
    10 أكتوبر, 2016 , 16:03 م

    فالح

    يااخوي انتم ماتفرقون بين الذهب والفالصو اي شي تشوفونه اصفر يلمع قلتوا ذهب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 11
    10 أكتوبر, 2016 , 16:03 م
    عدد التعليقات:5434

    المنتصر بالله

    كم سعر الخروف عندكم في الرياض عندنا في الطائف سعر الخروف خمسميه يا أخا العرب 👺
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  40. 10
    10 أكتوبر, 2016 , 16:02 م

    mar

    لا كذا طالت وشمخت ولاعاد الا البهايم تحلى لالذهب نسأل الله ثم ولي الامر الاخذ على يد الفاعل بكل حزم والتشهير به وأمثاله ليكون عبره من امن العقاب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 9
    10 أكتوبر, 2016 , 15:59 م

    ابوعلي 990

    نسال الله ان يبلاك بالفقر والحاجه حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 8
    10 أكتوبر, 2016 , 15:58 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    إن صح الخبر، يجب أن تأخذ الدولة على يدي كل سفيه يبعثر المال على غير وجه حق.ويطبق عليه نظام من إين لك هذا؟!.ربنا لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 7
    10 أكتوبر, 2016 , 15:58 م

    SssS

    ممكن أكسسوار من أقرب بسطه مو شرط يكون ذهب !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 6
    10 أكتوبر, 2016 , 15:56 م
    عدد التعليقات:5434

    المنتصر بالله

    هذا ليس ذهب بل أبو 15 ريال من سوق أبو 10 👺
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  45. 5
    10 أكتوبر, 2016 , 15:55 م

    الحربي

    ما أظن أنه ذهب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 4
    10 أكتوبر, 2016 , 15:53 م

    القناعه كنز لا يفنى

    والله يا الحيوانات افضل من بعض الناس يا اخي اتق الله ياربي لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 3
    10 أكتوبر, 2016 , 15:53 م

    غريب

    ابشرو بالفقر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 2
    10 أكتوبر, 2016 , 15:52 م

    بقايا مشاعر

    والله العظيم م.نكبنا الا انتم ي.المهايطين الله يبلاكم بالفقر والجوع عشان تقدرون النعمه الي مشكوك في حصولكم عليها ربي ينتقم منكم يالظلمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 1
    10 أكتوبر, 2016 , 15:51 م

    اكسبنص

    والله كل واحد حر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم