بالفيديو: مجموعة من الأغنام تزين رقابها سلاسل ذهبية في سوق الماشية

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأغنام المعروضة بأحد أسواق الماشية وهيا تتزين بحلي ذهبية حيث عُلقت على رقبة كل منها سلسلة ذهبية، أثناء عرضها بحظيرة في أحد أسواق بيع المواشي أمام مرتادي السوق.