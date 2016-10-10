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أرامكو تبلغ مصر بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية

10 أكتوبر, 2016 , 16:22 م
أرامكو تبلغ مصر بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية
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صحيفة المرصد-رويترز:قال مسؤول حكومي مصري لوكالة رويترز، اليوم، إن أرامكو الحكومية السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية شفهيا في مطلع أكتوبر الحالي بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع رويترز أن “أرامكو أبلغت الهيئة العامة للبترول مع بداية الشهر الحالي بعدم قدرتها على إمداد مصر بشحنات المواد البترولية”.

ولم يخض المسؤول في أي تفاصيل عن أسباب توقف أرامكو عن تزويد مصر باحتياجاتها البترولية أو المدة المتوقعة. ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بأرامكو للتعقيب.

وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول.

وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريا منذ مايو من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود، وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين بالمئة على أن يتم السداد على 15 عاما.

وقال المسؤول لرويترز “مصر ستطرح عددا من المناقصات لشراء احتياجات السوق المحلي من الوقود. هيئة البترول في مصر ستعمل على تدبير أكثر من 500 مليون دولار مع البنك المركزي لشراء الاحتياجات”.

وقال تجار لرويترز اليوم إن الهيئة المصرية العامة للبترول تطلب شراء ما يصل إلى 105 آلاف طن من البنزين 95 اوكتين للتسليم في السويس في نوفمبر.
وسبق أن طرحت الهيئة يوم الجمعة مناقصة مستقلة لشراء ما يصل إلى 132 ألف طن من البنزين للتسليم في الإسكندرية في نوفمبر.



تعليقات ( 34 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 34
    10 أكتوبر, 2016 , 17:19 م

    متابع بصمت

    اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكر وسوء اللهم اني استودعتك بلادنا وولاة امرنا وعلمائنا وجميع اهل السنه يامن لاتضيع ودائعه
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  2. 33
    10 أكتوبر, 2016 , 17:17 م

    حسين السبيعي

    نعم هذا الصح
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  3. 32
    10 أكتوبر, 2016 , 17:14 م

    يمامه

    شعب نذل والله ماينفع فيه المعروف وحكومة همها الفلوس لاكن ربي ان شاءالله بينتقم منهم ابومصيروالله يبيع امه وابوه علشان الفلوس
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  4. 31
    10 أكتوبر, 2016 , 17:13 م

    اكيد ايران والعراق وروسيا جاهزين يزودون السيسي بالبترول لان لو مافيه ضمانات ماتجرؤ على الابتزاز والموضوع كل من يمجد عبدالناصر ميولهم ايرانيه
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  5. 30
    10 أكتوبر, 2016 , 17:13 م

    هدى

    جميل!فخيانة اﻻمه الاسﻻميه والعربيه من قديم..ولكن اﻻن صارت جهارا نهارا..ﻻخوف من الله وﻻحياء من الخلق..وﻻشفقه للشيوخ والنساءواﻻطفال كما في حلب فقط كمثال
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  6. 29
    10 أكتوبر, 2016 , 17:10 م

    اللهم انصر جنودنا واحفظهم بحفظك

    إذا اكرمت الكريم ملكته وإذا اكرمت اللئيم تمردا اللهم اعز الإسلام والمسلمين وعليك باعداء الإسلام من الروافض المجوس والملحدين واليهود والصهاينة وأعوانهم
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  7. 28
    10 أكتوبر, 2016 , 17:08 م

    ابو عبدالعزيز

    الحل مع السيسي وقفو الدعم السعودي والخليجي عن مصر وطرد جميع العماله المصريه وخليناء نشوف كيف يقدر يدير البلد السيسي
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  8. 27
    10 أكتوبر, 2016 , 17:02 م

    خير مفعلت ارامكو فلتذهب لايران وتمدها بالبترول علشان تعرف الفرق بين كرم السعوديه ولئم ايران وذلها الان يسيسي تعرف ايران على حقيقتها
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  9. 26
    10 أكتوبر, 2016 , 17:02 م

    سعد1

    ياليت من زمان ﻻ بترول وﻻ رز!! اقعد ياالسيسي على الفول والطعميه! مفروض من ايام مسافة السكه وحنا غاسلين يدينا منه وياخسارة الجميل!؟
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  10. 25
    10 أكتوبر, 2016 , 16:59 م

    الوااااااافي

    غرررررررريبه. اين قلم الخنبوقة ههههههههههه
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  11. 24
    10 أكتوبر, 2016 , 16:56 م

    مخضرم

    يوجد تصريح لمسئول في ارامكو اليوم يذكر ان التاخير بسبب توزيع حصص الاوبك وان الاتفاق تجاري وليس لة علاقة بالمواقف السياسية
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  12. 23
    10 أكتوبر, 2016 , 16:52 م

    حفيد الصحابه

    مايكفي اطردو العماله او افرضو عليهم رسوم زياده واطلبو الدين الي عندهم
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  13. 22
    10 أكتوبر, 2016 , 16:49 م
    عدد التعليقات:102

    Xx5halidxX

    يا اخوان لا حد يتحمس ترى ابلغه شفهيا مو رسميا يعني العقد اللي بينهم مستمر
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  14. 21
    10 أكتوبر, 2016 , 16:49 م
    عدد التعليقات:5434

    المنتصر بالله

    تم قطع النفط عن مصر لكن حسب علمي وسجلوها علي وتذكروها مصر تصدر غاز إلى إسرائيل في ربع قيمته ومع هذا المواطن لا يجد غاز في السوق مع أنها عندها نفط وووو
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  15. 20
    10 أكتوبر, 2016 , 16:45 م

    دحوم1

    السعوديه الله يعزها لها وجة نظر بقياده حكيمه وحازمه وليس مصر صوتت لقتل الشعب السوري وقبلها حضور عزاء اسرايل والبكاء على صهيوني قتل شعب فلسطين مساكين
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  16. 19
    10 أكتوبر, 2016 , 16:44 م
    عدد التعليقات:5434

    المنتصر بالله

    مصر في تاريخ 11/١١? سوف يتم فيها تنصيب رئيس جديد للبلاد ويمكن مرسي يعود لأنه هو الريس الشرعي المنتخب وليس له علاقة في الإخوان المسلمين
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  17. 18
    10 أكتوبر, 2016 , 16:44 م

    مسمار

    السيسي يبي يسوي ذكي يجمع الفوتكا الروسيه والرز السعودي والجبنه الفرنسيه في سله واحده ههههه على مين تلعبها ياسيسي شييييييل!! طارت عليك كلها
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  18. 17
    10 أكتوبر, 2016 , 16:43 م

    عبدالله

    مصر بلد اللؤم مهما قدم لها
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  19. 16
    10 أكتوبر, 2016 , 16:42 م

    صوت العرب

    مخالف للنشر
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  20. 15
    10 أكتوبر, 2016 , 16:41 م

    أحــــذروا قلــــم التقيـــــــــه والبهتــــــــان

    كنت أتمنى بأن يكون الخبر صحيح لكن ؟ أكد مسئول في أرامكو بأنهم ملتزمون بالعقد الذي بينهم وبين مصر ؟؟!!
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  21. 14
    10 أكتوبر, 2016 , 16:40 م

    KSB

    قايلينه من زمان مافيه مثل عيال الديره اعتمدوا عليهم في الوظايف و في كل شي الباقين غداريين الى من رحم ربي
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  22. 13
    10 أكتوبر, 2016 , 16:40 م

    جنوبي

    احسن ... ***
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  23. 12
    10 أكتوبر, 2016 , 16:39 م

    زائر

    الله ينصرنا علا كل من يعادينا يارب العالمين وحسبي الله ونعم الوكيل
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  24. 11
    10 أكتوبر, 2016 , 16:34 م

    خطوة في الإتجاه الصحيح
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  25. 10
    10 أكتوبر, 2016 , 16:34 م

    شايف العجائب

    ممتاز علشان يعرفون جيدا ،، كيف يتدبون مع الكبار
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  26. 9
    10 أكتوبر, 2016 , 16:32 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    احلى خبر ، خلوا السيسي يعرف قيمة السعودية ، ناكر الجميل ، ياخسارة المليارات اللي اخذها ، الله يكون بعون الشعب المصري ، ويريحهم من هالسيسي
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  27. 8
    10 أكتوبر, 2016 , 16:32 م

    هايدي

    احسن والله
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  28. 7
    10 أكتوبر, 2016 , 16:30 م

    444

    احسن
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  29. 6
    10 أكتوبر, 2016 , 16:29 م

    صح النوم
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  30. 5
    10 أكتوبر, 2016 , 16:28 م

    مصباح

    الحمد لله نحن في وقت الحزم اذا انت لاتعلم فاعلم سلمان الحزم اطال الله عمرة وحفظة من كل شر و حسد الان يقضوا حوائجهم عَل السيالة او الحمير أحسن خبر
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  31. 4
    10 أكتوبر, 2016 , 16:28 م

    ابومحمد

    اجمل خبر
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  32. 3
    10 أكتوبر, 2016 , 16:27 م

    لا تلومونه

    يازين النننننننننننننننننننننننننوم
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  33. 2
    10 أكتوبر, 2016 , 16:25 م

    ابوخالد

    الله يفك عوقك يا مرسي ويخيب ****
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  34. 1
    10 أكتوبر, 2016 , 16:24 م

    مقلقل

    شعبنا أولى برزنا ✌
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