أرامكو تبلغ مصر بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية

صحيفة المرصد-رويترز:قال مسؤول حكومي مصري لوكالة رويترز، اليوم، إن أرامكو الحكومية السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية شفهيا في مطلع أكتوبر الحالي بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع رويترز أن “أرامكو أبلغت الهيئة العامة للبترول مع بداية الشهر الحالي بعدم قدرتها على إمداد مصر بشحنات المواد البترولية”.
ولم يخض المسؤول في أي تفاصيل عن أسباب توقف أرامكو عن تزويد مصر باحتياجاتها البترولية أو المدة المتوقعة. ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بأرامكو للتعقيب.
وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول.
وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريا منذ مايو من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود، وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين بالمئة على أن يتم السداد على 15 عاما.
وقال المسؤول لرويترز “مصر ستطرح عددا من المناقصات لشراء احتياجات السوق المحلي من الوقود. هيئة البترول في مصر ستعمل على تدبير أكثر من 500 مليون دولار مع البنك المركزي لشراء الاحتياجات”.
وقال تجار لرويترز اليوم إن الهيئة المصرية العامة للبترول تطلب شراء ما يصل إلى 105 آلاف طن من البنزين 95 اوكتين للتسليم في السويس في نوفمبر.
وسبق أن طرحت الهيئة يوم الجمعة مناقصة مستقلة لشراء ما يصل إلى 132 ألف طن من البنزين للتسليم في الإسكندرية في نوفمبر.
تعليقات ( 34 )
متابع بصمتاللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكر وسوء اللهم اني استودعتك بلادنا وولاة امرنا وعلمائنا وجميع اهل السنه يامن لاتضيع ودائعه
حسين السبيعينعم هذا الصح
يمامهشعب نذل والله ماينفع فيه المعروف وحكومة همها الفلوس لاكن ربي ان شاءالله بينتقم منهم ابومصيروالله يبيع امه وابوه علشان الفلوس
هدىجميل!فخيانة اﻻمه الاسﻻميه والعربيه من قديم..ولكن اﻻن صارت جهارا نهارا..ﻻخوف من الله وﻻحياء من الخلق..وﻻشفقه للشيوخ والنساءواﻻطفال كما في حلب فقط كمثال
اللهم انصر جنودنا واحفظهم بحفظكإذا اكرمت الكريم ملكته وإذا اكرمت اللئيم تمردا اللهم اعز الإسلام والمسلمين وعليك باعداء الإسلام من الروافض المجوس والملحدين واليهود والصهاينة وأعوانهم
ابو عبدالعزيزالحل مع السيسي وقفو الدعم السعودي والخليجي عن مصر وطرد جميع العماله المصريه وخليناء نشوف كيف يقدر يدير البلد السيسي
سعد1ياليت من زمان ﻻ بترول وﻻ رز!! اقعد ياالسيسي على الفول والطعميه! مفروض من ايام مسافة السكه وحنا غاسلين يدينا منه وياخسارة الجميل!؟
الوااااااافيغرررررررريبه. اين قلم الخنبوقة ههههههههههه
مخضرميوجد تصريح لمسئول في ارامكو اليوم يذكر ان التاخير بسبب توزيع حصص الاوبك وان الاتفاق تجاري وليس لة علاقة بالمواقف السياسية
حفيد الصحابهمايكفي اطردو العماله او افرضو عليهم رسوم زياده واطلبو الدين الي عندهم
عدد التعليقات:102
Xx5halidxXيا اخوان لا حد يتحمس ترى ابلغه شفهيا مو رسميا يعني العقد اللي بينهم مستمر
عدد التعليقات:5434
المنتصر باللهتم قطع النفط عن مصر لكن حسب علمي وسجلوها علي وتذكروها مصر تصدر غاز إلى إسرائيل في ربع قيمته ومع هذا المواطن لا يجد غاز في السوق مع أنها عندها نفط وووو
دحوم1السعوديه الله يعزها لها وجة نظر بقياده حكيمه وحازمه وليس مصر صوتت لقتل الشعب السوري وقبلها حضور عزاء اسرايل والبكاء على صهيوني قتل شعب فلسطين مساكين
عدد التعليقات:5434
المنتصر باللهمصر في تاريخ 11/١١? سوف يتم فيها تنصيب رئيس جديد للبلاد ويمكن مرسي يعود لأنه هو الريس الشرعي المنتخب وليس له علاقة في الإخوان المسلمين
مسمارالسيسي يبي يسوي ذكي يجمع الفوتكا الروسيه والرز السعودي والجبنه الفرنسيه في سله واحده ههههه على مين تلعبها ياسيسي شييييييل!! طارت عليك كلها
عبداللهمصر بلد اللؤم مهما قدم لها
صوت العربمخالف للنشر
أحــــذروا قلــــم التقيـــــــــه والبهتــــــــانكنت أتمنى بأن يكون الخبر صحيح لكن ؟ أكد مسئول في أرامكو بأنهم ملتزمون بالعقد الذي بينهم وبين مصر ؟؟!!
KSBقايلينه من زمان مافيه مثل عيال الديره اعتمدوا عليهم في الوظايف و في كل شي الباقين غداريين الى من رحم ربي
جنوبياحسن ... ***
زائرالله ينصرنا علا كل من يعادينا يارب العالمين وحسبي الله ونعم الوكيل
شايف العجائبممتاز علشان يعرفون جيدا ،، كيف يتدبون مع الكبار
❤️ محب صدام حسين ❤️احلى خبر ، خلوا السيسي يعرف قيمة السعودية ، ناكر الجميل ، ياخسارة المليارات اللي اخذها ، الله يكون بعون الشعب المصري ، ويريحهم من هالسيسي
هايدياحسن والله
444احسن
مصباحالحمد لله نحن في وقت الحزم اذا انت لاتعلم فاعلم سلمان الحزم اطال الله عمرة وحفظة من كل شر و حسد الان يقضوا حوائجهم عَل السيالة او الحمير أحسن خبر
ابومحمداجمل خبر
لا تلومونهيازين النننننننننننننننننننننننننوم
ابوخالدالله يفك عوقك يا مرسي ويخيب ****
مقلقلشعبنا أولى برزنا ✌