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بالفيديو والصور: حلية جديدة بعِرْق مُذهب تكسو الكعبة المشرفة لأول مرة

10 أكتوبر, 2016 , 16:36 م
بالفيديو والصور: حلية جديدة بعِرْق مُذهب تكسو الكعبة المشرفة لأول مرة
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صحيفة المرصد:أُسدل صباح اليوم الاثنين، ثوب كسوة الكعبة المشرفة بالحرم المكي، بعد انتهاء موسم الحج، ومغادرة الحجاج لبلدانهم.وقالت أمانة منطقة مكة في تغريدة بحسابها بموقع “تويتر” إن الحلية مثبتة على ثوب الكعبة، ويبلغ طولها 6 أمتار.وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي الحلية التي تم تركيبها اليوم بالتزامن مع إسدال ثوب الكعبة بعد انتهاء موسم الحج.

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تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    10 أكتوبر, 2016 , 17:21 م

    جنوبيه *

    ياليت انا الي البسها😢
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  2. 3
    10 أكتوبر, 2016 , 17:11 م

    حبيب ناتاشا

    اهل رفحا بشوفتهم الخير عاش الزين بيهم
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  3. 2
    10 أكتوبر, 2016 , 16:48 م

    حبيب ناتاشا

    لي يومين بلمرصد
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  4. 1
    10 أكتوبر, 2016 , 16:45 م

    حبيب ناتاشا

    احب الكعبه واهل السعوديه انا عراقي فدوة عيوني لهل السعوديه
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