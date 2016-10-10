وزارة المالية تنتهي من إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين

صحيفة المرصد-واس:أتم مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدًين ، وكجزء من هذا البرنامج قام المكتب بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين ، والتي ستبدأ من يوم الثلاثاء 10 محرم 1438هـ الموافق 11 أكتوبر 2016م بالإضافة إلى تكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي مندرجة تحت هذا البرنامج ، وسيتم بعد هذه الاجتماعات طرح تلك السندات حسب ظروف السوق .مما تجدر الإشارة إليه أن مكتب إدارة الدين العام يعد أحد مبادرات وزارة المالية ضمن برنامج التحول الوطني .
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