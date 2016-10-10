  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

وزارة المالية تنتهي من إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين

10 أكتوبر, 2016 , 16:46 م
وزارة المالية تنتهي من إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين
  • 429
  • 0
  • حجم الخط

صحيفة المرصد-واس:أتم مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدًين ، وكجزء من هذا البرنامج قام المكتب بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين ، والتي ستبدأ من يوم الثلاثاء 10 محرم 1438هـ الموافق 11 أكتوبر 2016م بالإضافة إلى تكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي مندرجة تحت هذا البرنامج ، وسيتم بعد هذه الاجتماعات طرح تلك السندات حسب ظروف السوق .مما تجدر الإشارة إليه أن مكتب إدارة الدين العام يعد أحد مبادرات وزارة المالية ضمن برنامج التحول الوطني .



تعليقات ( 0 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم