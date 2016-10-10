بالفيديو..شاهد مشية ترامب المريبة خلف كلينتون

صحيفة المرصد:وضع المرشح عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، نفسه في وضع غريب بعض الشيء خلال المناظرة الرئاسية الثانية أمام منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، عندما أصر على “التسلل” والوقوف خلفها مباشرة، بينما هي تتحدث للحضور عن برنامج التأمين الصحي.

ووفقاً لموقع”العربية نت” كان ترامب خلال النصف الأول من المناظرة يتحرك ويقف خلف منافسته بينما كانت تجيب عن أسئلة الحضور، ما وضع عدة علامات استفهام حول تصرفه ذلك.

واشتعل “تويتر” بالتغريدات المعلقة على ذلك الموقف الغريب من متابعي المناظرة، حيث تساءل الكثيرون: لماذا “يقف” ترامب خلف كلينتون بهذه الطريقة؟

البعض وصف الأمر بأنه أشبه بـ”فيلم رعب من السبعينيات”، والبعض كتب تساؤلاً على لسان كلينتون نفسها: “هو يقف خلفي تماماً أليس كذلك؟”، بينما وصفه مغرد بأنه يشبه “البرج المتسلل”، ورابع تساءل “ماذا يفعل؟”.

وعلقت مغردة واصفة الأمر بأنه أشبه باحتفال الرعب الشهير “هالوين”، قائلة: “ما عليك إلا ارتداء ملابس ترامب، واذهب إلى الحفل، وقف خلف السيدات الناجحات لا يفصلك عنهن أكثر من 3-5 أقدام”.

وصفت مغردة أخرى الأمر وكأنه “كابوس كل امرأة”، بينما غرد آخر قائلاً إنه إذا رأى رجلاً يحوم حول امرأة مثلما يفعل ترامب، فسوف يقدم لها المساعدة ويوصلها للمنزل حتى يحميها من ذلك الرجل.

وحذرت مغردة المرشحة الديمقراطية قائلة: “انتبهي هيلاري”.