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بالفيديو.. فايز المالكي وفيصل الراشد في قفص الاتهام بسبب أغنية “عيال زايد” !!

10 أكتوبر, 2016 , 17:46 م
بالفيديو.. فايز المالكي وفيصل الراشد في قفص الاتهام بسبب أغنية “عيال زايد” !!
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صحيفة المرصد: وجّه مغردون اتهامات للفنان فايز المالكي وزميله فيصل الراشد بسرقة أغنية، وإنتاج أغنية مشابهة لها بعنوان “عيال زايد” تمدح حكام دولة الامارات، حيث قال المغردون إن الأغنية الجديدة مستنسخة من أغنية شعبية شهيرة قيلت في مدح قبيلة سعودية.

وكتب الشاعر عايض الظفيري في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “‏سرقة أغنية قديمة وشهيرة وتحريفها من فيصل الراشد وفايز المالكي واهدائها للإمارات عمل لايليق بالإمارات”، مختتما تغريدته بهاشتاق #يسويها_فايز.

وقام بغناء الأغنية الأصلية الفنانين الشعبيين “بشير حمد شنان” و”عبدالله السالم”، وكانت في مدح قبيلة الدواسر التي تحمل لقب “ألاد زايد”.

وتضمنت أغنية “عيال زايد” التي ظهرت في فيديو كليب للراشد والمالكي، كلمات تثني على العلاقات بين الشعبين السعودي والإماراتي، وسط مطالبات المغردين لفايز بتوضيح موقفه.



تعليقات ( 25 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 25
    10 أكتوبر, 2016 , 19:25 م

    ابراهيم

    والله الا راح فيها فايز هذا سبب سبه وسخريه ببعض القبائل واستهزاءه بناس في مسلسلاته ربنا كبير سبحانه يمهل ولا يهمل
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  2. 24
    10 أكتوبر, 2016 , 19:21 م

    دحوم1

    لو تلاحظ فايز دايم يغني اغاني بشير شنان في تماثيله وفي جلساته مع اخوايه رغم ان عزفه سيء جدا ولا عنده احساس فني بس عاد تسرق اغاني ابو حمد مصيبه يامالكي
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  3. 23
    10 أكتوبر, 2016 , 19:18 م

    رحمه

    اخراج الاغنيه اكثر من رائع ...وموت يا الاخوانجي
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  4. 22
    10 أكتوبر, 2016 , 19:14 م

    اي واحد يقىب لبشير بن شنان او الشاعر يحق له رفع دعوى لانها مشهورة ومعروف من له الحق لاكن ياحيف عليك ي فايز هاذي اخرتها
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  5. 21
    10 أكتوبر, 2016 , 19:14 م

    رحمه

    كلكم زايد من كبيركم لصغير🇦🇪🇸🇦🇦🇪🇸🇦🇦🇪 وكلنا سلمان من كبيرنا لصغير
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  6. 20
    10 أكتوبر, 2016 , 19:08 م

    هذه الاغنيه تخص الدواسر عيال زايدعامر ال ملطوم الاءزدي من الاءزد ا لقحطانيه كيف الكلام هذا صار يافايز وانت مالكي من جنوب الحجازأحترم عيال زايدافا افا
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  7. 19
    10 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    لاري كنق

    اللي طفران في هاليومين ويبي دراهم وشرهات ... يسوي شيله وإلا قصيده في هاالهوامير الكبار وعقبها يفلها .. بلا وظيفه بلا بطيخ ...
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  8. 18
    10 أكتوبر, 2016 , 18:57 م

    بقايا مشاعر

    الله الله ي.منتخبنا الله يرحم جدي
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  9. 17
    10 أكتوبر, 2016 , 18:46 م

    الزبني

    ابداع من الفنان فيصل الراشد البغيلي الرشيدي والفنان فايز المالكي.واهل الإمارات يستاهلون
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  10. 16
    10 أكتوبر, 2016 , 18:46 م

    رحمه

    مخالف للنشر
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  11. 15
    10 أكتوبر, 2016 , 18:45 م

    مياووووو

    طيب نغير طـــــر.............. بدرجة إمتياز
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  12. 14
    10 أكتوبر, 2016 , 18:44 م

    ي و ي و

    ****لانهم ما يدرون أن اي عمل فني يمر عليه 25 سنة يصير تراث ويستطيع أي شخص اخذه وتبنيه إذا كان غير مسجل في وزارة الإعلام
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  13. 13
    10 أكتوبر, 2016 , 18:33 م

    صالح

    اقول يازايد وش عرفك بابوحمد لبى طربقته خله لمحبينه هم ابخص
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  14. 12
    10 أكتوبر, 2016 , 18:31 م

    أبو أسامة

    تعليق 8 خلك بعيد حبك يزيد ، ابعد لا يسرقون فكرك ، هذه الأيام كلشي بالفكر ممكن يروح في مهب الريح
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  15. 11
    10 أكتوبر, 2016 , 18:31 م

    صالح

    الله يرحم ابوحمد فتى الطراديه هواا والمعبر عن وياروحي ياسعيد السهيلي
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  16. 10
    10 أكتوبر, 2016 , 18:31 م

    مياووووو

    معروف أن خوينا ***بإمتياز ....
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  17. 9
    10 أكتوبر, 2016 , 18:23 م

    زايد

    وش علمك بالفن يالظفيري الحن والكلمات تختلف بعدين بشير شنان اغانيه قروشه بس عود وطبل اما الفنان الراشد والمالكي اغنيه حديثه وفيها ابداع موسيقي واخراج
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  18. 8
    10 أكتوبر, 2016 , 18:21 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    تعليق 7 هههه
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  19. 7
    10 أكتوبر, 2016 , 18:19 م

    أبو أسامة

    جديده ( سرقه فكر ) بس أهون من سرقة الأراضي والخدمات العامة وسرقة الأندية الرياضية والحدائق والأموال العامة والخاصة والسيرات إلخ
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  20. 6
    10 أكتوبر, 2016 , 18:17 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    هي في اﻷحساس اللحن للفنان الشعبي بشير حمد شنان توفي قبل حوالي 55 سنه
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  21. 5
    10 أكتوبر, 2016 , 18:17 م

    بندر

    هذا المالكي هو اخوه علي يمشون على الموضه على حسب الجو مثل المصرين**
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  22. 4
    10 أكتوبر, 2016 , 18:14 م

    ابو احمد

    دعايه رهيبه للاغنيه
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  23. 3
    10 أكتوبر, 2016 , 18:07 م

    سار888

    ألامارات معروفه بعيال زايد من غير مدح ألمالكي ألكل يحترمهم ويقدرهم ويحبهم بسبب حبهم لشعبهم وكل من يعش على ارضهم أحترامي وحبي للامارات وشعبها على راسي
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  24. 2
    10 أكتوبر, 2016 , 17:57 م
    عدد التعليقات:5456

    بسمه

    حلوه الاغنية مع انها ملطوششه 😁
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  25. 1
    10 أكتوبر, 2016 , 17:52 م

    سمير جعجع

    **** . صحيح الي اختشو ماتو 😞
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