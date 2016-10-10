بالفيديو.. فايز المالكي وفيصل الراشد في قفص الاتهام بسبب أغنية “عيال زايد” !!

صحيفة المرصد: وجّه مغردون اتهامات للفنان فايز المالكي وزميله فيصل الراشد بسرقة أغنية، وإنتاج أغنية مشابهة لها بعنوان “عيال زايد” تمدح حكام دولة الامارات، حيث قال المغردون إن الأغنية الجديدة مستنسخة من أغنية شعبية شهيرة قيلت في مدح قبيلة سعودية.

وكتب الشاعر عايض الظفيري في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “‏سرقة أغنية قديمة وشهيرة وتحريفها من فيصل الراشد وفايز المالكي واهدائها للإمارات عمل لايليق بالإمارات”، مختتما تغريدته بهاشتاق #يسويها_فايز.

وقام بغناء الأغنية الأصلية الفنانين الشعبيين “بشير حمد شنان” و”عبدالله السالم”، وكانت في مدح قبيلة الدواسر التي تحمل لقب “ألاد زايد”.

وتضمنت أغنية “عيال زايد” التي ظهرت في فيديو كليب للراشد والمالكي، كلمات تثني على العلاقات بين الشعبين السعودي والإماراتي، وسط مطالبات المغردين لفايز بتوضيح موقفه.