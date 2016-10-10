بالفيديو.. فايز المالكي وفيصل الراشد في قفص الاتهام بسبب أغنية “عيال زايد” !!

صحيفة المرصد: وجّه مغردون اتهامات للفنان فايز المالكي وزميله فيصل الراشد بسرقة أغنية، وإنتاج أغنية مشابهة لها بعنوان “عيال زايد” تمدح حكام دولة الامارات، حيث قال المغردون إن الأغنية الجديدة مستنسخة من أغنية شعبية شهيرة قيلت في مدح قبيلة سعودية.
وكتب الشاعر عايض الظفيري في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سرقة أغنية قديمة وشهيرة وتحريفها من فيصل الراشد وفايز المالكي واهدائها للإمارات عمل لايليق بالإمارات”، مختتما تغريدته بهاشتاق #يسويها_فايز.
وقام بغناء الأغنية الأصلية الفنانين الشعبيين “بشير حمد شنان” و”عبدالله السالم”، وكانت في مدح قبيلة الدواسر التي تحمل لقب “ألاد زايد”.
وتضمنت أغنية “عيال زايد” التي ظهرت في فيديو كليب للراشد والمالكي، كلمات تثني على العلاقات بين الشعبين السعودي والإماراتي، وسط مطالبات المغردين لفايز بتوضيح موقفه.
سرقة أغنية قديمة وشهيرة وتحريفها من فيصل الراشد وفايز المالكي واهدائها للإمارات عمل لايليق بالإمارات، #يسويها_فايزhttps://t.co/rhtEAeBVSL
— عايض الظفيري (@Ayedh_Aldhafiri) October 10, 2016
تعليقات ( 25 )
ابراهيموالله الا راح فيها فايز هذا سبب سبه وسخريه ببعض القبائل واستهزاءه بناس في مسلسلاته ربنا كبير سبحانه يمهل ولا يهمل
دحوم1لو تلاحظ فايز دايم يغني اغاني بشير شنان في تماثيله وفي جلساته مع اخوايه رغم ان عزفه سيء جدا ولا عنده احساس فني بس عاد تسرق اغاني ابو حمد مصيبه يامالكي
رحمهاخراج الاغنيه اكثر من رائع ...وموت يا الاخوانجي
رحمهكلكم زايد من كبيركم لصغير🇦🇪🇸🇦🇦🇪🇸🇦🇦🇪 وكلنا سلمان من كبيرنا لصغير
لاري كنقاللي طفران في هاليومين ويبي دراهم وشرهات ... يسوي شيله وإلا قصيده في هاالهوامير الكبار وعقبها يفلها .. بلا وظيفه بلا بطيخ ...
بقايا مشاعرالله الله ي.منتخبنا الله يرحم جدي
الزبنيابداع من الفنان فيصل الراشد البغيلي الرشيدي والفنان فايز المالكي.واهل الإمارات يستاهلون
رحمهمخالف للنشر
مياوووووطيب نغير طـــــر.............. بدرجة إمتياز
ي و ي و****لانهم ما يدرون أن اي عمل فني يمر عليه 25 سنة يصير تراث ويستطيع أي شخص اخذه وتبنيه إذا كان غير مسجل في وزارة الإعلام
صالحاقول يازايد وش عرفك بابوحمد لبى طربقته خله لمحبينه هم ابخص
أبو أسامةتعليق 8 خلك بعيد حبك يزيد ، ابعد لا يسرقون فكرك ، هذه الأيام كلشي بالفكر ممكن يروح في مهب الريح
صالحالله يرحم ابوحمد فتى الطراديه هواا والمعبر عن وياروحي ياسعيد السهيلي
مياووووومعروف أن خوينا ***بإمتياز ....
زايدوش علمك بالفن يالظفيري الحن والكلمات تختلف بعدين بشير شنان اغانيه قروشه بس عود وطبل اما الفنان الراشد والمالكي اغنيه حديثه وفيها ابداع موسيقي واخراج
خلك بعيد حبك يزيد 😊تعليق 7 هههه
أبو أسامةجديده ( سرقه فكر ) بس أهون من سرقة الأراضي والخدمات العامة وسرقة الأندية الرياضية والحدائق والأموال العامة والخاصة والسيرات إلخ
خلك بعيد حبك يزيد 😊هي في اﻷحساس اللحن للفنان الشعبي بشير حمد شنان توفي قبل حوالي 55 سنه
بندرهذا المالكي هو اخوه علي يمشون على الموضه على حسب الجو مثل المصرين**
ابو احمددعايه رهيبه للاغنيه
سار888ألامارات معروفه بعيال زايد من غير مدح ألمالكي ألكل يحترمهم ويقدرهم ويحبهم بسبب حبهم لشعبهم وكل من يعش على ارضهم أحترامي وحبي للامارات وشعبها على راسي
عدد التعليقات:5456
بسمهحلوه الاغنية مع انها ملطوششه 😁
سمير جعجع**** . صحيح الي اختشو ماتو 😞