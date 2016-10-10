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بالفيديو.. خبير عقاري يطالب بوقف القرض المعجل ومِنَح الأراضي لهذا السبب !

10 أكتوبر, 2016 , 18:14 م
بالفيديو.. خبير عقاري يطالب بوقف القرض المعجل ومِنَح الأراضي لهذا السبب !
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صحيفة المرصد: قال الخبير العقاري فهد بن سليم أنه ضد القرض المعجل، مقترحاً إيقافه وإيقاف مِنَح الأراضي أيضاً، وذلك؛ لأن المواطن يحتاج لسكن من 400 إلى 500 متر فقط ولا يحتاج إلى قروض.

وأضاف بن سليم، خلال استضافته في برنامج “ياهلا” على فضائية روتانا خليجية، أن 40% من المدن الكبيرة هي عبارة عن “أراضي بيضاء” وأسعارها فوق الخيالية تتعدى المليارات، فمن الممكن أن يبيع أحد من كبار تجار الأراضي قطعة أرض واحدة فقط فيستطيع تسديد الرسوم المستحقة عليه ويصبح مطور عقاري بعد ذلك.

كما اقترح الخبير العقاري على المطورين العقاريين أن يبدأوا مشروعاتهم بـ 100 وحدة سكنية فقط بدلاً من 10 أو 20 ألف وحدة.



تعليقات ( 22 )

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  1. 22
    10 أكتوبر, 2016 , 19:22 م

    عدي 88

    جيبو الشركات الصينية تنحل المشكلة تبني البيت ب 150 الف ريال 60 0/0 من الشعب بيموت ماعرف السكن
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  2. 21
    10 أكتوبر, 2016 , 19:19 م

    عدي 88

    نفسي افهم ليش مايبغون يحلون ازمة السكن الحلول كثيرة والبدائل اكثر
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  3. 20
    10 أكتوبر, 2016 , 19:16 م

    عدي 88

    اعتقد انها مسرحية يحاولون يفهمون المواطن شي من غير ماينصدم
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  4. 19
    10 أكتوبر, 2016 , 19:16 م

    عدي 88

    اعتقد انها مسرحية يحاولون يفهمون المواطن شي من غير ماينصدم
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  5. 18
    10 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    ابو شلش

    هناك فارق كبير بين القرض المعجل ومنح الاراضي مثل الفرق بين الجنة والنار
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  6. 17
    10 أكتوبر, 2016 , 18:50 م

    وبعدين المفروض يرجعون سعر الاراضي

    مثل اول ،. اول اشتري ارض ب 70 الف ، والحين ما احصل ارض دون 300 الف ، سلامات من فين اجيب هذي الفلوس . قسم بالله كرهنا الدنيا كلها .
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  7. 16
    10 أكتوبر, 2016 , 18:46 م

    556

    خير يا مدور مشاكل .. من حق الاخ فهد يتكلم .. ما يحس بالنار إلآ واطيها .. وتبغى تكبت الرجال ..خلة يفضفض يخفف عن نفسة شوي
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  8. 15
    10 أكتوبر, 2016 , 18:44 م

    فهد العرماني ترا 🔭 مقفوط من 👮🏿
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  9. 14
    10 أكتوبر, 2016 , 18:42 م

    المفروض**

    مخالف للنشر
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  10. 13
    10 أكتوبر, 2016 , 18:39 م

    مدور مشاكل

    فهد العرماني اهجد بلا فتن !
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  11. 12
    10 أكتوبر, 2016 , 18:34 م

    فهد العرماني

    رسوم الاراضي انسووها وانسوا فكرتها مراح تتنفذ والقادم قريب
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  12. 11
    10 أكتوبر, 2016 , 18:34 م

    مواطن

    الحمد لله رب العالمين على كل شيء
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  13. 10
    10 أكتوبر, 2016 , 18:34 م

    فهد العرماني

    البنوك تنشهنا و شركات الاتصالات تنهشنا و شركات السيارات تنشهنا وقطع الغيار تنهشنا والاجانب ياكلون الاخضر واليابس ومسيطرين على التجارة ونحن محشورين
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  14. 9
    10 أكتوبر, 2016 , 18:33 م

    منصور الزعيم

    من سمح لك تتكلم بأسمنا ومن قال لك انا مانبغى القرض ونبغى أراضي فقط انا كمّلت عمارتي عظم وابغى القرض اكمل العماره لأني متوقف من ثلاث سنين وغيري كثير
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  15. 8
    10 أكتوبر, 2016 , 18:33 م

    ابو شلش

    منح الاراضي رحمة من آلله للمواطن الفقير لانه يسهل عليه امتلاك المسكن
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  16. 7
    10 أكتوبر, 2016 , 18:32 م

    فهد العرماني

    من عام ١٤٣٢ الى بداية عام ١٤٣٨ الفرق ٦ سنوات، يمديهم انهووا بناء مليون وحدة سكنية!!!!!!!!! لاحول ولا قوة الا بالله
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  17. 6
    10 أكتوبر, 2016 , 18:31 م

    ابو شلش

    القرض المعجل مصيبه لانه يورط المواطن بالديون
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  18. 5
    10 أكتوبر, 2016 , 18:30 م

    فهد العرماني

    لو تنفذ امر الملك عبدالله وتم بناء ٥٠٠ الف وحدة سكنية كان منذ عام ١٤٣٢ والعقار بمتناول جميع الشعب ، بس ا****
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  19. 4
    10 أكتوبر, 2016 , 18:28 م

    فهد العرماني

    عام ١٤٣٢ هجري امر الملك عبدالله رحمة الله بناء ٥٠٠ الف وحدة سكنية، ولم ينفذ الامر الملكي كامل.ليه؟ لا***
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  20. 3
    10 أكتوبر, 2016 , 18:21 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    اللهم ربي أغفرلي وأرحمني لااله الاأنت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  21. 2
    10 أكتوبر, 2016 , 18:19 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  22. 1
    10 أكتوبر, 2016 , 18:18 م

    ارز 👊 نجد

    الحذر ان تاخذ قرض من البنوك والشركات شوف حالة من سبقك
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