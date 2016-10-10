بالفيديو.. خبير عقاري يطالب بوقف القرض المعجل ومِنَح الأراضي لهذا السبب !

صحيفة المرصد: قال الخبير العقاري فهد بن سليم أنه ضد القرض المعجل، مقترحاً إيقافه وإيقاف مِنَح الأراضي أيضاً، وذلك؛ لأن المواطن يحتاج لسكن من 400 إلى 500 متر فقط ولا يحتاج إلى قروض.
وأضاف بن سليم، خلال استضافته في برنامج “ياهلا” على فضائية روتانا خليجية، أن 40% من المدن الكبيرة هي عبارة عن “أراضي بيضاء” وأسعارها فوق الخيالية تتعدى المليارات، فمن الممكن أن يبيع أحد من كبار تجار الأراضي قطعة أرض واحدة فقط فيستطيع تسديد الرسوم المستحقة عليه ويصبح مطور عقاري بعد ذلك.
كما اقترح الخبير العقاري على المطورين العقاريين أن يبدأوا مشروعاتهم بـ 100 وحدة سكنية فقط بدلاً من 10 أو 20 ألف وحدة.
الخبير العقاري"فهد بن سليم" يدعو إلى إيقاف القرض المعجل وايقاف منح الاراضي ويطالب إ دخال جميع المطورين في مشروع بناء الوحدات السكنية pic.twitter.com/BTNACadjBJ
— صحيفة المرصد (@marsdnews24) October 10, 2016
تعليقات ( 22 )
عدي 88جيبو الشركات الصينية تنحل المشكلة تبني البيت ب 150 الف ريال 60 0/0 من الشعب بيموت ماعرف السكن
عدي 88نفسي افهم ليش مايبغون يحلون ازمة السكن الحلول كثيرة والبدائل اكثر
عدي 88اعتقد انها مسرحية يحاولون يفهمون المواطن شي من غير ماينصدم
عدي 88اعتقد انها مسرحية يحاولون يفهمون المواطن شي من غير ماينصدم
ابو شلشهناك فارق كبير بين القرض المعجل ومنح الاراضي مثل الفرق بين الجنة والنار
وبعدين المفروض يرجعون سعر الاراضيمثل اول ،. اول اشتري ارض ب 70 الف ، والحين ما احصل ارض دون 300 الف ، سلامات من فين اجيب هذي الفلوس . قسم بالله كرهنا الدنيا كلها .
556خير يا مدور مشاكل .. من حق الاخ فهد يتكلم .. ما يحس بالنار إلآ واطيها .. وتبغى تكبت الرجال ..خلة يفضفض يخفف عن نفسة شوي
المفروض**مخالف للنشر
مدور مشاكلفهد العرماني اهجد بلا فتن !
فهد العرمانيرسوم الاراضي انسووها وانسوا فكرتها مراح تتنفذ والقادم قريب
مواطنالحمد لله رب العالمين على كل شيء
فهد العرمانيالبنوك تنشهنا و شركات الاتصالات تنهشنا و شركات السيارات تنشهنا وقطع الغيار تنهشنا والاجانب ياكلون الاخضر واليابس ومسيطرين على التجارة ونحن محشورين
منصور الزعيممن سمح لك تتكلم بأسمنا ومن قال لك انا مانبغى القرض ونبغى أراضي فقط انا كمّلت عمارتي عظم وابغى القرض اكمل العماره لأني متوقف من ثلاث سنين وغيري كثير
ابو شلشمنح الاراضي رحمة من آلله للمواطن الفقير لانه يسهل عليه امتلاك المسكن
فهد العرمانيمن عام ١٤٣٢ الى بداية عام ١٤٣٨ الفرق ٦ سنوات، يمديهم انهووا بناء مليون وحدة سكنية!!!!!!!!! لاحول ولا قوة الا بالله
ابو شلشالقرض المعجل مصيبه لانه يورط المواطن بالديون
فهد العرمانيلو تنفذ امر الملك عبدالله وتم بناء ٥٠٠ الف وحدة سكنية كان منذ عام ١٤٣٢ والعقار بمتناول جميع الشعب ، بس ا****
فهد العرمانيعام ١٤٣٢ هجري امر الملك عبدالله رحمة الله بناء ٥٠٠ الف وحدة سكنية، ولم ينفذ الامر الملكي كامل.ليه؟ لا***
وماكان الله معذبهم وهم يستغفروناللهم ربي أغفرلي وأرحمني لااله الاأنت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
ارز 👊 نجدالحذر ان تاخذ قرض من البنوك والشركات شوف حالة من سبقك