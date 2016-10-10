بالفيديو.. خبير عقاري يطالب بوقف القرض المعجل ومِنَح الأراضي لهذا السبب !

صحيفة المرصد: قال الخبير العقاري فهد بن سليم أنه ضد القرض المعجل، مقترحاً إيقافه وإيقاف مِنَح الأراضي أيضاً، وذلك؛ لأن المواطن يحتاج لسكن من 400 إلى 500 متر فقط ولا يحتاج إلى قروض.

وأضاف بن سليم، خلال استضافته في برنامج “ياهلا” على فضائية روتانا خليجية، أن 40% من المدن الكبيرة هي عبارة عن “أراضي بيضاء” وأسعارها فوق الخيالية تتعدى المليارات، فمن الممكن أن يبيع أحد من كبار تجار الأراضي قطعة أرض واحدة فقط فيستطيع تسديد الرسوم المستحقة عليه ويصبح مطور عقاري بعد ذلك.

كما اقترح الخبير العقاري على المطورين العقاريين أن يبدأوا مشروعاتهم بـ 100 وحدة سكنية فقط بدلاً من 10 أو 20 ألف وحدة.