زوج “قضية تكافؤ النسب” يكشف تفاصيل مثيرة عن حكم خلع زوجته منه

صحيفة المرصد: كشف الزوج الذي صدر بحقه أمس حكم فسخ العقد والانفصال عن زوجته أنه لم يكن مدلّساً في نسبه كما اتهمه البعض، مشيراً إلى أنه قد تقدم بلائحة بيّن فيها محل الاختلاف وسجّل اعتراضه على أسباب الحكم الواقع عليه، إلا أنه لم يُنظر لها، بحسب الزوج.
وقال الزوج: “منذُ صدور الحكم الإبتدائي الأول قبل أشهر قدمنا لائحة اعتراض، ومنها ضمن ما هو موجود في لائحة الاعتراض ما يتعلق بالتدليس والغش، موضحاً أن تلك افتراءات تم اختلاقها بغير حق ولا برهان ولم يتطرق لها القاضي في مناقشته للقضية بل تطرق إلى موضوع النسب”.
وأضاف بحسب “سبق”: “أنا قلت إنها تكافؤ نسب، وهم قالوا غش وتدليس لتشتيت الرأي العام عن الموضوع الرئيسي وهو النسب ومازلت أقول وأكرر أنني لم أدلس ولم أغش في هذا موضوع نهائياً”.
وأكد: “وأنا مستعد لإثبات ذلك في أي وقت كان ، ولدينا ما يثبت ذلك وما ذكره المدعون في دعواهم ما هو إلا افتراء على القضية لكي يخرجوا منها بأي ثمرة، جاهدين للتفريق بيني وبين زوجتي وطفلتي بأي طريقه وأي ثمن كان”.
وذكر الزوج في مذكرة اعتراضه اسمه الرباعي وأنه ذو نسب رفيع ومن قبيلة عريقة، ونفى تهمة التدليس والغش وأكد أنه يحمل هوية فيها الاسم رباعياً واسم قبيلته، وتساءل: “فكيف ألحق اسمي في قبيلة ليست مني ولا أنتسب لها والقوانين ترفض ذلك” ، ثم وجه استفساراً للقاضي: “القوانين القضائية تستوجب أن يقدم المدعون ما يثبت فهل قدموا ما يثبت ضعف نسبي”.
وأكد في معرض رده: “القاضي تحدث عن استقرار الحياة الزوجية والألفة والمحبة فهل الطلاق من الاستقرار وأنا أعيش معها في هدوء ومحبة وبيننا طفلة ولم تشتكِ مني ولم أمنعها من زيارة ذويها، وسبق واستدعيتها يا سعادة القاضي وأكدت محبتها لي وأنها لا تريد الانفصال عني”.
وأضاف: “وذكرت يا قاضينا في تسبيبك للحكم وكتبت “لكونه اتضح بإقرار المدعى عليه ونائب القبيلة أنه حصل لبس على المدعين في نسب المدعى عليه ولم يثبت لهم إلا بعد الزواج” ، وهذا التسبب غير صحيح فمتى سبق لي الإقرار أني دلست في نسبي”.
واختتم: ذكرت أنه “ولما تقرر شرعاً من أن اعتبار الكفاءة بين الزوجين وأن ذلك من أساس استقرارها ولو اختل حصل شقاق وضرر” ومن هنا يتبين التناقض في التسبب”.
تعليقات ( 70 )
عدد التعليقات:2833
ابن الوطندعاوي تكافؤ صدر فيها أمر من وزارة العدل عدم قبولها الا بأمر من ولي الأمر
عدد التعليقات:5456
بسمهدواس الظلما// هههههههههه اشتغلت فراسة لغة الجسد عندكم هههههه ياخي وربي انكم عجيبين اتقوا ربكم من ظلم انسان ماتعرفوه ..خلاص قررتوا انه مدلس وكذاب !؟
كيف الحال ؟؟؟السؤال المنطقي / طالما أنه قبيلي وأصل وفصل .. لماذا لم يسانده شيخ قبيلته وجماعته , لماذا تخلوا عنه ؟؟ هيا جاوبوا !!
خالديا زوج يا كذاب ترى الموضوع مو بس الاب والزوج والخوال ترى الموضوع كل قبيلة الزوجها برجالها قايمين عليك علشان نسبهم واصلهم اذلف وبطل كذب لاني اخشى عليك
عدد التعليقات:5456
بسمهطيب لي ما تكذبوا او تعترفوا بخطأ اجتهاد القاضي ولا هذا ملاك والزوج شيطان ؟!؟من حقه يدافع عن حياته وزوجته وواضح ثقته من نفسه لكن الظاهر فيه لعب عليه ✋🏻
عموما اشغلتوناالله يكتب لكم الخير بس خلاص فكونا نسب وما ادراك.
مخ مافيــــــــــــــــــــــــــه !!!!يا بن سبعان / الأصول والفصول لايمكن محوها أو إزالتها . من ترضون دينه وأمانته فزوجوه . وركز معي على ( من ترضون ) وبعد كذا ( دينه وأمانته ) أين الأمانه؟
الشريفالقبایل کلها متساویه فی الانساب الا نسب ال البیت الاشراف فهو ارفع واکرم بنص القران والسنه
عدد التعليقات:5456
بسمهكذبتوه ودخلتوا بنيته وانه ناوي فيها سوء ..نسيتوا انها زوجته وام بنته ويحبها اكيد ولا ليش متحمل كل هذا الاذى علشانها !؟!؟يقدر يريح راسه ويطلق ولالا؟؟؟
ابو صالحياخي اشغلتونا بالتفاهات قضاة شغلتهم اشغال المواطنين حنا وين والامووور هذي وين ... ترونا من العالم الاخير من زين هالاصوول مخترع المكيف ارجل منكم شرف
عبداللهالنار مصير من انتسب لقوم ليس له فيهم نسب كما قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وشيوخ بلقرن شهدو انك لست من قبيلتهم
عبداللههناك عناصر افريقيه تحمل اسماء قبائل عربيه فهل هم ذو نسب واهل لا حتى ان هناك عناصر افريقيه تحمل اسماء عوائل اصيله فهل هم منهم وانت لست اصيل من بلقرن
ذكريات شجوىما دام البنت راضيه وكمان عندها طفلين ليش التفرقه هذي؟؟ اتركوها تعيش معه لاتنغصون حياتهم (يصلي ويصوم ويخاف ربه ايش تبغون غير كذا) الزواج سكن
دواس الظلماصادق يابو عبدالله .. من عيونه تعرف أنه مد.........ـس . وعلى فكره في قبايلنا بالجنوب ياكثرهم بس نعرف أصوهلم وعشان كذا يتزوجون من قبايل بعيده وهو وحظه
علي العمريصارت مشكله. كبير. هذا. كل يوم خبر. طلقه. في حريقه. وريث راسك. تقول. ما خذ ملكته بريطانيه. الان.
سندت 34 الشمال مابقي تقول الا انكم من خوال الرسول مثل *** اترك الهياط خوال الرسول هم بني النجار من الازد
ناوي على فلوسها او ناوي يهينها في المستقبلالشخص هاذى من وجهة نظري يخفي مصايب وناوي الشر للبنت ﻻتقولي حب وخرطي كيف يتقبل العيشه مع بنت اهلها رافضينه ومسحبينه في المحاكم
عبداللهايها الزوج لن ينفعك كذبك بنسبك في الأخرة فالظلم ظلمات وتنكرك لأصلك الحقيقي ودعواك لأباء غير
أ د صالح بن سبعانألحكم في هذه القضية انتصار للمنطق القبلي الذي جاء الإسلام لمحوه وإزالته، وتثبيت الرابطة الإسلامية محله.!
ابوتميم الشمالاذا كل واحد حكم عليه القاضي ولم يعجبه الحكم يطلب تغييير القاااضي قاضي ب الجنه و قاضيين ب النار
عبداللهايها الزوج ليتم من قول سيد البشر من ادعى لغير ابيه كفر وقال من انتسب لقوم ليس له نسب فيهم فمقعدة النار كل هذا لأجل حرمه وتهاونت بعقوبه الحديثين
↩🌟ريما Rima 🌟↩اخر تعليق لي اللي بدايته ياويله من الله فقط ارسلت رسالتين وراء بعض آخر تعليق رقم29□■خروج نهائي أقسم بالله
جبال سديرالاسم في البطاقة ووجود اسم القبيلة فيها ليس دليل فجميع القبائل يحمل اسمائها التابعين لها منذ زمن بعيد وكل واحد يعرف الى من ينتمي كلامي واضح
محمدشكل هالبزر كذاب ومليون كذاب لو كل عائله سوت مثل العائله هذه اللي سوته مع هالبزر والله ماعاد يتجراء احد ويكذب على خلق الله علشان يحصل على ال في خاطره.
عدد التعليقات:97
الشمالمخالف للنشر
مخ مافيــــــــــــــــــــــــــه !!!!ومن يكون هذا ***حتى يتقصده القاضي ؟؟ القاضي لا يصدر حكمه إلا بعد التثبت ووجود الأدله والقرائن والشهود ... حنا في بلاد الحرمين ولسنا في الغرب
عبداللهمن عيونه ***محترف
ودي اعرسلاحول ولاقوة الابالله
إمرأهيجب وقف هذي المهزلة .
ودي اعرسلاحول ولاقوة الابالله
عدد التعليقات:97
الشمالتعليق على فارس انت يلي مسمي نفسك فارس الي تتكلم عليهم هذولاء هامة مضر بني تميم وهم اقرب نسب لرسول وهم اشد الامة على المسيح الدجال ياليت تنام
جنوبيه *مدري شاقول الله يكون بعونك والله يكسر الخاطر
ابو سليمانعائله يقلون منتب كفو تناسبنا الجواب خذو بنتكم وبنات الناس واجد وادور على من يناسبني بدون محاكم ووجع راس وقلق
↩️⭐️ريما Rima⭐️↩️قرار حكيم وصائب وفي محله .
ودي اعرسلاحول ولاقوة الابالله
عدد التعليقات:5542
الرحااالالظلم سوف يلحقهم..قطيعة الزوجه والبنت هي قطيعة رحم تسببوا بها لهم وياويلهم من عذاب الله
ودي اعرسلاحول ولاقوة الابالله
سندمخالف للنشر
نهاره ابيضخلصنا من احمد عز و زينه بدينا بتكافو النسب و القاضي
↩🌟ريما Rima 🌟↩ياويله من الله إذا أحد منكم بالمحكمة أقسم بعد وضع يده على القرآن وهو كاذب ماقال الحقيقة □■
عبداللهانااعرف قصه مماثله لهذة القضيه ادعى ***والدها فيه طيبه زابدة تعرفت على اخت الزوج بعد الزواج ورزقو ببنت اكشفو انه غير اصيل الزوجه وكلت والدها خلعت
استخدم عقلكتعليق مخ مافيه انت وش طينتك منت من ادم وحواء وهذا الزوج رجل يفتخر فيه واصراره المحافظه على اسرته دليل على ذلك ويجب تحويل القضيه الي قاضي اخر لعدم ?
الجارحوَقَاضٍ قَضَى بِحَقٍّ فَذَاكَ فِي الْجَنَّةِ
ذكريات شجوىاسأل الله العظيم ان القاضي مايكون من الي ****
الجارحقَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ حَقٍّ وَهُوَ يَعْلَمُ فَذَاكَ فِي النَّارِ ، وَقَاضٍ قَضَى وَهُوَ لا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَذَاكَ فِي النَّارِ ،
الجارحلاحول ولا قوة الا بالله الظلم من اي كان لايجوز
إمرأهوكل من لا يتعاطف مع هذه الأسرة الصغيره نقول لهم اتقوا الله وخافوه لا يصعكم في نفس الموقف
الجارح(حديث مرفوع) حَدِيثٌ : " الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ ، قَاضِيَانِ فِي النَّارِ ، وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ
عدد التعليقات:5542
الرحاااليبيلك قاضي اوروبي..هم الوحيدين الذين يطبقون القانون ويخافون من الله..الله يعينك عليهم
عبداللهشيوخ بلقرن اعلنوها انهم لا يزوجونكم ولا يتزوجون منكم اي لا تنتسبون للقبيله
سعدانا حوطي من حوطة بني تميم ولااتزوج الا حوطية مثلي وانت ياقرني تزوج قرنية مثلك وعش بسعادة ووئام وخلك من ***؟؟؟
لاري كنقنصيحة .. لاتزوج بنتك ولا ولدك .. إلا بعد أن تسأل عن العروس أو العريس وتفصفصهم فصفصه زينه ... عشان ماتندمون مثل ماندم أهل هذه البنت !! النصب كثر
بقايا مشاعرمخالف للنشر
عبداللهمخالف للنشر
إمرأهحسبنا الله ونعم الوكيل
أبو عبد الرحمن***من قضاه ي ناس حرام اللي يصير وين المسولين ي حلوا هذه القضيه حرام تفرقوا بينهم بسبب تعصب ***
عدد التعليقات:5456
بسمهكلامه منطقي ومعقول والظاهر وقع بفخ اهلها والقاضي والمفروض يطلب عرضها على قاضي ثاني وبمدينة اخرى.واللي يقول اشغلتونا صارت قضية رأي عام وراح يطول الكلام
أبو أسامةالأرزاق يوزعها الله والزواج والطلاق يكتب من عند الله سبحانه ، وإذا تم تفريقكم بالإكراه وتعتقدون أن ذلك فيه ظلم فتوجهوا إلى الله فقط
↩🌟ريما Rima 🌟↩الله يعين كل واحد يبرئ نفسه وماندري من الصادق والحل الوحيد هو وضع اليد على القرآن ويقسم ويقول الحق بالمحكمة
فارسذبحوا المسكين وزوجته وطفلته من سنتين وهم يجرجرون فيه فالمحاكم تقول نسبهم من ال البيت وهم كلهم قوم معاريض متبطحين عند القصور شحاده
فارس110 أكتوبر, 2016 , 18:43 م سلمان البقمي //// هذه هو المفروض القضيه ينظرها قاض اخر القاضي هذه متوطئ مع اعمام الزوجه وشكله مبيت معهم على علم
فارسوالله يا ابن الناس انا عارفين ماهي شغلة كذب وتدليس انها شغلة تكافؤنسب والقاضي من العام قالها ولان يلفون ويدورون يجب تدخل ولاة الأمر وايقاف هذه المهزله
أفريقيالحمدلله الذي عافانا مما أبتلاكم به
مخ مافيــــــــــــــــــــــــــه !!!!أشغلتونا بهالبزر .... يعني نصدقك ونكذب الشهود والقاضي والقضاء ... ياشيخ روح وتزوج من طينتك .. ولاتقعد تبكبك كل شوي .. أنت كذاب وضاحك على البنت وأهلها
سلمان البقميلا حول ولا قوة الا بالله.. ضاعت الحقيقة بين الزوج والقاضي.. أنا اقترح واتمنى ان تنقل القضية إلى قاضي آخر وتدرس من جديد وأتوقع أن الحكم سيكون مغايرا