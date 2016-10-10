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زوج “قضية تكافؤ النسب” يكشف تفاصيل مثيرة عن حكم خلع زوجته منه

10 أكتوبر, 2016 , 18:38 م
زوج “قضية تكافؤ النسب” يكشف تفاصيل مثيرة عن حكم خلع زوجته منه
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صحيفة المرصد: كشف الزوج الذي صدر بحقه أمس حكم فسخ العقد والانفصال عن زوجته أنه لم يكن مدلّساً في نسبه كما اتهمه البعض، مشيراً إلى أنه قد تقدم بلائحة بيّن فيها محل الاختلاف وسجّل اعتراضه على أسباب الحكم الواقع عليه، إلا أنه لم يُنظر لها، بحسب الزوج.

وقال الزوج: “منذُ صدور الحكم الإبتدائي الأول قبل أشهر قدمنا لائحة اعتراض، ومنها ضمن ما هو موجود في لائحة الاعتراض ما يتعلق بالتدليس والغش، موضحاً أن تلك افتراءات تم اختلاقها بغير حق ولا برهان ولم يتطرق لها القاضي في مناقشته للقضية بل تطرق إلى موضوع النسب”.

وأضاف بحسب “سبق”: “أنا قلت إنها تكافؤ نسب، وهم قالوا غش وتدليس لتشتيت الرأي العام عن الموضوع الرئيسي وهو النسب ومازلت أقول وأكرر أنني لم أدلس ولم أغش في هذا موضوع نهائياً”.

وأكد: “وأنا مستعد لإثبات ذلك في أي وقت كان ، ولدينا ما يثبت ذلك وما ذكره المدعون في دعواهم ما هو إلا افتراء على القضية لكي يخرجوا منها بأي ثمرة، جاهدين للتفريق بيني وبين زوجتي وطفلتي بأي طريقه وأي ثمن كان”.

وذكر الزوج في مذكرة اعتراضه اسمه الرباعي وأنه ذو نسب رفيع ومن قبيلة عريقة، ونفى تهمة التدليس والغش وأكد أنه يحمل هوية فيها الاسم رباعياً واسم قبيلته، وتساءل: “فكيف ألحق اسمي في قبيلة ليست مني ولا أنتسب لها والقوانين ترفض ذلك” ، ثم وجه استفساراً للقاضي: “القوانين القضائية تستوجب أن يقدم المدعون ما يثبت فهل قدموا ما يثبت ضعف نسبي”.

وأكد في معرض رده: “القاضي تحدث عن استقرار الحياة الزوجية والألفة والمحبة فهل الطلاق من الاستقرار وأنا أعيش معها في هدوء ومحبة وبيننا طفلة ولم تشتكِ مني ولم أمنعها من زيارة ذويها، وسبق واستدعيتها يا سعادة القاضي وأكدت محبتها لي وأنها لا تريد الانفصال عني”.

وأضاف: “وذكرت يا قاضينا في تسبيبك للحكم وكتبت “لكونه اتضح بإقرار المدعى عليه ونائب القبيلة أنه حصل لبس على المدعين في نسب المدعى عليه ولم يثبت لهم إلا بعد الزواج” ، وهذا التسبب غير صحيح فمتى سبق لي الإقرار أني دلست في نسبي”.

واختتم: ذكرت أنه “ولما تقرر شرعاً من أن اعتبار الكفاءة بين الزوجين وأن ذلك من أساس استقرارها ولو اختل حصل شقاق وضرر” ومن هنا يتبين التناقض في التسبب”.



تعليقات ( 70 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 70
    10 أكتوبر, 2016 , 19:26 م
    عدد التعليقات:2833

    ابن الوطن

    دعاوي تكافؤ صدر فيها أمر من وزارة العدل عدم قبولها الا بأمر من ولي الأمر
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  2. 69
    10 أكتوبر, 2016 , 19:25 م
    عدد التعليقات:5456

    بسمه

    دواس الظلما// هههههههههه اشتغلت فراسة لغة الجسد عندكم هههههه ياخي وربي انكم عجيبين اتقوا ربكم من ظلم انسان ماتعرفوه ..خلاص قررتوا انه مدلس وكذاب !؟
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  3. 68
    10 أكتوبر, 2016 , 19:23 م

    كيف الحال ؟؟؟

    السؤال المنطقي / طالما أنه قبيلي وأصل وفصل .. لماذا لم يسانده شيخ قبيلته وجماعته , لماذا تخلوا عنه ؟؟ هيا جاوبوا !!
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  4. 67
    10 أكتوبر, 2016 , 19:22 م

    خالد

    يا زوج يا كذاب ترى الموضوع مو بس الاب والزوج والخوال ترى الموضوع كل قبيلة الزوجها برجالها قايمين عليك علشان نسبهم واصلهم اذلف وبطل كذب لاني اخشى عليك
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  5. 66
    10 أكتوبر, 2016 , 19:21 م
    عدد التعليقات:5456

    بسمه

    طيب لي ما تكذبوا او تعترفوا بخطأ اجتهاد القاضي ولا هذا ملاك والزوج شيطان ؟!؟من حقه يدافع عن حياته وزوجته وواضح ثقته من نفسه لكن الظاهر فيه لعب عليه ✋🏻
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  6. 65
    10 أكتوبر, 2016 , 19:19 م

    عموما اشغلتونا

    الله يكتب لكم الخير بس خلاص فكونا نسب وما ادراك.
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  7. 64
    10 أكتوبر, 2016 , 19:19 م

    مخ مافيــــــــــــــــــــــــــه !!!!

    يا بن سبعان / الأصول والفصول لايمكن محوها أو إزالتها . من ترضون دينه وأمانته فزوجوه . وركز معي على ( من ترضون ) وبعد كذا ( دينه وأمانته ) أين الأمانه؟
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  8. 63
    10 أكتوبر, 2016 , 19:19 م

    الشريف

    القبایل کلها متساویه فی الانساب الا نسب ال البیت الاشراف فهو ارفع واکرم بنص القران والسنه
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  9. 62
    10 أكتوبر, 2016 , 19:19 م
    عدد التعليقات:5456

    بسمه

    كذبتوه ودخلتوا بنيته وانه ناوي فيها سوء ..نسيتوا انها زوجته وام بنته ويحبها اكيد ولا ليش متحمل كل هذا الاذى علشانها !؟!؟يقدر يريح راسه ويطلق ولالا؟؟؟
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  10. 61
    10 أكتوبر, 2016 , 19:18 م

    ابو صالح

    ياخي اشغلتونا بالتفاهات قضاة شغلتهم اشغال المواطنين حنا وين والامووور هذي وين ... ترونا من العالم الاخير من زين هالاصوول مخترع المكيف ارجل منكم شرف
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  11. 60
    10 أكتوبر, 2016 , 19:17 م

    عبدالله

    النار مصير من انتسب لقوم ليس له فيهم نسب كما قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وشيوخ بلقرن شهدو انك لست من قبيلتهم
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  12. 59
    10 أكتوبر, 2016 , 19:15 م

    عبدالله

    هناك عناصر افريقيه تحمل اسماء قبائل عربيه فهل هم ذو نسب واهل لا حتى ان هناك عناصر افريقيه تحمل اسماء عوائل اصيله فهل هم منهم وانت لست اصيل من بلقرن
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  13. 58
    10 أكتوبر, 2016 , 19:15 م

    ذكريات شجوى

    ما دام البنت راضيه وكمان عندها طفلين ليش التفرقه هذي؟؟ اتركوها تعيش معه لاتنغصون حياتهم (يصلي ويصوم ويخاف ربه ايش تبغون غير كذا) الزواج سكن
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  14. 57
    10 أكتوبر, 2016 , 19:14 م

    دواس الظلما

    صادق يابو عبدالله .. من عيونه تعرف أنه مد.........ـس . وعلى فكره في قبايلنا بالجنوب ياكثرهم بس نعرف أصوهلم وعشان كذا يتزوجون من قبايل بعيده وهو وحظه
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  15. 56
    10 أكتوبر, 2016 , 19:14 م

    علي العمري

    صارت مشكله. كبير. هذا. كل يوم خبر. طلقه. في حريقه. وريث راسك. تقول. ما خذ ملكته بريطانيه. الان.
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  16. 55
    10 أكتوبر, 2016 , 19:14 م

    سند

    ت 34 الشمال مابقي تقول الا انكم من خوال الرسول مثل *** اترك الهياط خوال الرسول هم بني النجار من الازد
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  17. 54
    10 أكتوبر, 2016 , 19:13 م

    ناوي على فلوسها او ناوي يهينها في المستقبل

    الشخص هاذى من وجهة نظري يخفي مصايب وناوي الشر للبنت ﻻتقولي حب وخرطي كيف يتقبل العيشه مع بنت اهلها رافضينه ومسحبينه في المحاكم
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  18. 53
    10 أكتوبر, 2016 , 19:13 م

    عبدالله

    ايها الزوج لن ينفعك كذبك بنسبك في الأخرة فالظلم ظلمات وتنكرك لأصلك الحقيقي ودعواك لأباء غير
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  19. 52
    10 أكتوبر, 2016 , 19:13 م

    أ د صالح بن سبعان

    ألحكم في هذه القضية انتصار للمنطق القبلي الذي جاء الإسلام لمحوه وإزالته، وتثبيت الرابطة الإسلامية محله.!
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  20. 51
    10 أكتوبر, 2016 , 19:12 م

    ابوتميم الشمال

    اذا كل واحد حكم عليه القاضي ولم يعجبه الحكم يطلب تغييير القاااضي قاضي ب الجنه و قاضيين ب النار
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  21. 50
    10 أكتوبر, 2016 , 19:12 م

    عبدالله

    ايها الزوج ليتم من قول سيد البشر من ادعى لغير ابيه كفر وقال من انتسب لقوم ليس له نسب فيهم فمقعدة النار كل هذا لأجل حرمه وتهاونت بعقوبه الحديثين
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  22. 49
    10 أكتوبر, 2016 , 19:11 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    اخر تعليق لي اللي بدايته ياويله من الله فقط ارسلت رسالتين وراء بعض آخر تعليق رقم29□■خروج نهائي أقسم بالله
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  23. 48
    10 أكتوبر, 2016 , 19:10 م

    جبال سدير

    الاسم في البطاقة ووجود اسم القبيلة فيها ليس دليل فجميع القبائل يحمل اسمائها التابعين لها منذ زمن بعيد وكل واحد يعرف الى من ينتمي كلامي واضح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 47
    10 أكتوبر, 2016 , 19:09 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 46
    10 أكتوبر, 2016 , 19:08 م

    محمد

    شكل هالبزر كذاب ومليون كذاب لو كل عائله سوت مثل العائله هذه اللي سوته مع هالبزر والله ماعاد يتجراء احد ويكذب على خلق الله علشان يحصل على ال في خاطره.
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  26. 45
    10 أكتوبر, 2016 , 19:07 م

    اقول انهها على خير وولد القبايل ميطول بالمواضيع الناس متبيك خلاص عزت النفس تقولك انسها وبحث عن غيرها ولاتلتفت للخلف الناس غاسله يدها انت اغسل بدك وكفى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 44
    10 أكتوبر, 2016 , 19:06 م
    عدد التعليقات:97

    الشمال

    مخالف للنشر
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  28. 43
    10 أكتوبر, 2016 , 19:05 م

    مخ مافيــــــــــــــــــــــــــه !!!!

    ومن يكون هذا ***حتى يتقصده القاضي ؟؟ القاضي لا يصدر حكمه إلا بعد التثبت ووجود الأدله والقرائن والشهود ... حنا في بلاد الحرمين ولسنا في الغرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 42
    10 أكتوبر, 2016 , 19:04 م

    عبدالله

    من عيونه ***محترف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 41
    10 أكتوبر, 2016 , 19:04 م

    ودي اعرس

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 40
    10 أكتوبر, 2016 , 19:04 م

    إمرأه

    يجب وقف هذي المهزلة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 39
    10 أكتوبر, 2016 , 19:04 م

    ودي اعرس

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 38
    10 أكتوبر, 2016 , 19:04 م
    عدد التعليقات:97

    الشمال

    تعليق على فارس انت يلي مسمي نفسك فارس الي تتكلم عليهم هذولاء هامة مضر بني تميم وهم اقرب نسب لرسول وهم اشد الامة على المسيح الدجال ياليت تنام
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  34. 37
    10 أكتوبر, 2016 , 19:03 م

    جنوبيه *

    مدري شاقول الله يكون بعونك والله يكسر الخاطر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 36
    10 أكتوبر, 2016 , 19:03 م

    ابو سليمان

    عائله يقلون منتب كفو تناسبنا الجواب خذو بنتكم وبنات الناس واجد وادور على من يناسبني بدون محاكم ووجع راس وقلق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 35
    10 أكتوبر, 2016 , 19:03 م

    ↩️⭐️ريما Rima⭐️↩️

    قرار حكيم وصائب وفي محله .
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  37. 34
    10 أكتوبر, 2016 , 19:03 م

    ودي اعرس

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 33
    10 أكتوبر, 2016 , 19:01 م
    عدد التعليقات:5542

    الرحااال

    الظلم سوف يلحقهم..قطيعة الزوجه والبنت هي قطيعة رحم تسببوا بها لهم وياويلهم من عذاب الله
    لا يعجبني(13) اعجبني(0)
  39. 32
    10 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    ودي اعرس

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 31
    10 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    سند

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 30
    10 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    نهاره ابيض

    خلصنا من احمد عز و زينه بدينا بتكافو النسب و القاضي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 29
    10 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    ياويله من الله إذا أحد منكم بالمحكمة أقسم بعد وضع يده على القرآن وهو كاذب ماقال الحقيقة □■
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 28
    10 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    عبدالله

    انااعرف قصه مماثله لهذة القضيه ادعى ***والدها فيه طيبه زابدة تعرفت على اخت الزوج بعد الزواج ورزقو ببنت اكشفو انه غير اصيل الزوجه وكلت والدها خلعت
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  44. 27
    10 أكتوبر, 2016 , 19:00 م

    استخدم عقلك

    تعليق مخ مافيه انت وش طينتك منت من ادم وحواء وهذا الزوج رجل يفتخر فيه واصراره المحافظه على اسرته دليل على ذلك ويجب تحويل القضيه الي قاضي اخر لعدم ?
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 26
    10 أكتوبر, 2016 , 19:00 م

    الجارح

    وَقَاضٍ قَضَى بِحَقٍّ فَذَاكَ فِي الْجَنَّةِ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 25
    10 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    ذكريات شجوى

    اسأل الله العظيم ان القاضي مايكون من الي ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 24
    10 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    الجارح

    قَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ حَقٍّ وَهُوَ يَعْلَمُ فَذَاكَ فِي النَّارِ ، وَقَاضٍ قَضَى وَهُوَ لا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَذَاكَ فِي النَّارِ ،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 23
    10 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    الجارح

    لاحول ولا قوة الا بالله الظلم من اي كان لايجوز
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 22
    10 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    إمرأه

    وكل من لا يتعاطف مع هذه الأسرة الصغيره نقول لهم اتقوا الله وخافوه لا يصعكم في نفس الموقف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 21
    10 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    2مخ مافيه وهل كنت بينهم حتى تتكلم عشواي يامعلق شغلك العشواءيه والكلام الجزءافي العشواءي اللذي ليس له اساس تتكلم من وراء جدر قل خير او اصمت
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 20
    10 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    الجارح

    (حديث مرفوع) حَدِيثٌ : " الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ ، قَاضِيَانِ فِي النَّارِ ، وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 19
    10 أكتوبر, 2016 , 18:57 م
    عدد التعليقات:5542

    الرحااال

    يبيلك قاضي اوروبي..هم الوحيدين الذين يطبقون القانون ويخافون من الله..الله يعينك عليهم
    لا يعجبني(203) اعجبني(0)
  53. 18
    10 أكتوبر, 2016 , 18:56 م

    عبدالله

    شيوخ بلقرن اعلنوها انهم لا يزوجونكم ولا يتزوجون منكم اي لا تنتسبون للقبيله
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  54. 17
    10 أكتوبر, 2016 , 18:55 م

    سعد

    انا حوطي من حوطة بني تميم ولااتزوج الا حوطية مثلي وانت ياقرني تزوج قرنية مثلك وعش بسعادة ووئام وخلك من ***؟؟؟
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  55. 16
    10 أكتوبر, 2016 , 18:54 م

    لاري كنق

    نصيحة .. لاتزوج بنتك ولا ولدك .. إلا بعد أن تسأل عن العروس أو العريس وتفصفصهم فصفصه زينه ... عشان ماتندمون مثل ماندم أهل هذه البنت !! النصب كثر
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  56. 15
    10 أكتوبر, 2016 , 18:54 م

    بقايا مشاعر

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 14
    10 أكتوبر, 2016 , 18:54 م

    عبدالله

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 13
    10 أكتوبر, 2016 , 18:54 م

    إمرأه

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 12
    10 أكتوبر, 2016 , 18:54 م

    أبو عبد الرحمن

    ***من قضاه ي ناس حرام اللي يصير وين المسولين ي حلوا هذه القضيه حرام تفرقوا بينهم بسبب تعصب ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 11
    10 أكتوبر, 2016 , 18:53 م

    المشكلة ليست في القاضي لوحده وإنما في المدرسة التي خرجتهم والتي تضع في الدين ماليس فيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  61. 10
    10 أكتوبر, 2016 , 18:52 م
    عدد التعليقات:5456

    بسمه

    كلامه منطقي ومعقول والظاهر وقع بفخ اهلها والقاضي والمفروض يطلب عرضها على قاضي ثاني وبمدينة اخرى.واللي يقول اشغلتونا صارت قضية رأي عام وراح يطول الكلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  62. 9
    10 أكتوبر, 2016 , 18:52 م

    أبو أسامة

    الأرزاق يوزعها الله والزواج والطلاق يكتب من عند الله سبحانه ، وإذا تم تفريقكم بالإكراه وتعتقدون أن ذلك فيه ظلم فتوجهوا إلى الله فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 8
    10 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الله يعين كل واحد يبرئ نفسه وماندري من الصادق والحل الوحيد هو وضع اليد على القرآن ويقسم ويقول الحق بالمحكمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 7
    10 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    فارس

    ذبحوا المسكين وزوجته وطفلته من سنتين وهم يجرجرون فيه فالمحاكم تقول نسبهم من ال البيت وهم كلهم قوم معاريض متبطحين عند القصور شحاده
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  65. 6
    10 أكتوبر, 2016 , 18:48 م

    فارس

    110 أكتوبر, 2016 , 18:43 م سلمان البقمي //// هذه هو المفروض القضيه ينظرها قاض اخر القاضي هذه متوطئ مع اعمام الزوجه وشكله مبيت معهم على علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 5
    10 أكتوبر, 2016 , 18:47 م

    مهزلة ليس بعدها مهزلة ، يحكم على هوى جماعته
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  67. 4
    10 أكتوبر, 2016 , 18:45 م

    فارس

    والله يا ابن الناس انا عارفين ماهي شغلة كذب وتدليس انها شغلة تكافؤنسب والقاضي من العام قالها ولان يلفون ويدورون يجب تدخل ولاة الأمر وايقاف هذه المهزله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  68. 3
    10 أكتوبر, 2016 , 18:45 م

    أفريقي

    الحمدلله الذي عافانا مما أبتلاكم به
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  69. 2
    10 أكتوبر, 2016 , 18:44 م

    مخ مافيــــــــــــــــــــــــــه !!!!

    أشغلتونا بهالبزر .... يعني نصدقك ونكذب الشهود والقاضي والقضاء ... ياشيخ روح وتزوج من طينتك .. ولاتقعد تبكبك كل شوي .. أنت كذاب وضاحك على البنت وأهلها
    لا يعجبني(9) اعجبني(4)
  70. 1
    10 أكتوبر, 2016 , 18:43 م

    سلمان البقمي

    لا حول ولا قوة الا بالله.. ضاعت الحقيقة بين الزوج والقاضي.. أنا اقترح واتمنى ان تنقل القضية إلى قاضي آخر وتدرس من جديد وأتوقع أن الحكم سيكون مغايرا
    لا يعجبني(0) اعجبني(24)

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