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المملكة تُدين وتستنكر هجوم ميليشات الحوثي و صالح ضد المدمرة الأمريكية (ماسون)

10 أكتوبر, 2016 , 19:05 م
المملكة تُدين وتستنكر هجوم ميليشات الحوثي و صالح ضد المدمرة الأمريكية (ماسون)
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صحيفة المرصد-واس: صرح مصدر مسؤول لوكالة الأنباء السعودية أن المملكة العربية السعودية تُدين وتستنكر بشدة هجوم ميليشات الحوثي وصالح ضد المدمرة (ماسون) التابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر قبالة ساحل الجمهورية اليمنية.
وأوضح المصدر أن هذا الاعتداء يُعد عملاً إرهابياً يعرض الملاحة الدولية للخطر واستهداف ممنهج من قبل هذه الميلشيات المدعومة من إيران تجاه الملاحة التجارية في مضيق باب المندب.
وقال إن ذلك يأتي بعد مهاجمتهم لسفينة الاغاثة الإماراتية بتاريخ 1 أكتوبر 2016 واعتداءاتهم المستمرة على المدنيين في القرى الحدودية للمملكة وإطلاقهم للصواريخ الباليستية تجاه أراضي المملكة والتي كان آخرها الذي اطلق تجاه منطقة مكة المكرمة يوم الأحد 9 أكتوبر 2016، واستمراراً لنقضهم للاتفاقات والعهود وعدم التزامهم بما أتفق عليه الشعب اليمني في الحوار الوطني ورفضاً للانصياع لإرادة المجتمع الدولي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، ويتعارض مع المساعي الدولية وجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    10 أكتوبر, 2016 , 19:25 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    لو كان يعلمون الحوثيين واليمنيين ان المدمره امريكيه كان ما اطلق الصاروخ لانهم يخشون بطش الامريكان ولكنهم همج قطيع قرود خيل لهم ان المدمره خليجيه
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  2. 4
    10 أكتوبر, 2016 , 19:21 م
    عدد التعليقات:2833

    ابن الوطن

    عمل ايراني يدار من الحوثي لابد مشاركة المدمرات الامريكيه لدك الحوثي الايراني
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  3. 3
    10 أكتوبر, 2016 , 19:19 م

    زائرابوفواز

    اخس يالحوثي تفجير مدمره امريكيه صراحه مكان أحد بيصدق لهم سنين الموت لأمريكا والله ضربه قويه لامريكا
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  4. 2
    10 أكتوبر, 2016 , 19:12 م

    دروجبا

    ***الحوثيين اذنابك اعتدوا على السفينه الحربيه الامريكيه ياويلكم ياسواد ليلكم من شر قد أتى شفلك مكان سرداب روح ايران اشرد الحق عمرك الله يأخذ عمرك
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  5. 1
    10 أكتوبر, 2016 , 19:11 م

    حماك الله ياوطني

    الفتحة التي في الصالة تثبت ان التفجير اتى من تحت الصالة لانه لو كان صاروخ من الاعلى كان سقط سقف الارضية . كذلك الجايفي كان حي بعد التفجير وصفي لاحقا
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