الكلباني عن “السيسي”: “اللي تشتريه بالرز يبيعك بالفول!”.. ومواقع التواصل تتفاعل

صحيفة المرصد: علّق الداعية الشيخ، عادل الكلباني، بطريقة غير مباشرة على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد موقف مصر المعاكس لموقف الدول العربية وعلى رأسها السعودية وتبنيها للقرار الروسي.

وكتب الكلباني تغريدة في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كبّ الرّز ولا توكله اللئام!”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “اللي تشتريه بالرز يبيعك بالفول!”، حيث انهالت الردود على الكلباني موضحة أنه يقصد في تغريداته السيسي.

وأثارت مصر جدلا كبيرا بتوافقها مع القرار الروسي في مجلس الأمن ومعارضتها الدول العربية مجتمعة لوضع نهاية لبشار الأسد في سوريا.

كبّ الرّز ولا توكله اللئام! — عادل الكلباني (@abuabdelelah) October 10, 2016