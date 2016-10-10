الكلباني عن “السيسي”: “اللي تشتريه بالرز يبيعك بالفول!”.. ومواقع التواصل تتفاعل

صحيفة المرصد: علّق الداعية الشيخ، عادل الكلباني، بطريقة غير مباشرة على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد موقف مصر المعاكس لموقف الدول العربية وعلى رأسها السعودية وتبنيها للقرار الروسي.
وكتب الكلباني تغريدة في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كبّ الرّز ولا توكله اللئام!”.
وأضاف في تغريدة أخرى: “اللي تشتريه بالرز يبيعك بالفول!”، حيث انهالت الردود على الكلباني موضحة أنه يقصد في تغريداته السيسي.
وأثارت مصر جدلا كبيرا بتوافقها مع القرار الروسي في مجلس الأمن ومعارضتها الدول العربية مجتمعة لوضع نهاية لبشار الأسد في سوريا.
كبّ الرّز ولا توكله اللئام!
— عادل الكلباني (@abuabdelelah) October 10, 2016
اللي تشتريه بالرز يبيعك بالفول!
نايف الشعلان
— عادل الكلباني (@abuabdelelah) October 10, 2016
تعليقات ( 79 )
خليجيمصر كبيرة في تسولها كبيره بفسادها كبيره بفقرها ولديها جميع الثروات كبيره بجبنها من الإسرائيليين كبيره في خياناتها لاشقائها المسلمين هل هذا ماتقصده؟
جمهورية عاله على الخليج والمجتمع الدوليرجعوا الرز بتاعنا ياشحاتييين
الهاشميكلامه صحيح ياخليجي اسرائيل امنت جيشها بدعم قوي وبدونزخيانه من الدول الغربيه وبالاخص امريكيا اما نحت العرب فالخيانه والطعن بالظهر من بني جلدتنا 👍
أبو زهرةنحن أهل الحرب والوغى ونحن أهل الرساله وتاريخنا من قبل أن نعرف شئ إسمه مصر فنحن في غنى عن الخونه .. قوم يجمعهم المزمار وتفرقهم العصا
خليجيالشعب المصري اذا لم تهبو ضد من يتأمر مع الأعداء ويدمر البلد مصر سوفا يأكلكم السيسي جيف حمير وليسا لحم حمير طازجة
عدد التعليقات:11282
برق الحرم(((( نظرت إلى ((الإسلام)) نظرة مؤمن ...فرأته كالفجر المبين ((تبلجا)).... ورأت دجى الأحقاد حول قلوبنا ...فتعجبت من ((ليلنا)) لمـــا ســــجا)))
سوط الحقعزيزي خليجي .. مصر كبيرة رغما عني وعنك نختلف على بعض مواقفها نعم لكنها قدمت شهداء من أجل فلسطين.. لكن أنا وأنت ماذا فعلنا وماذا قدمنا
عباس( إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط ، فاستوصوا بأهلها خيرا ، فإن لهم ذمة ورحما )
عدد التعليقات:11282
برق الحرم((((أنا _أرض الجزيرة.. الفجرُ فجري ...حين يشدو ((بالنور)) ثغر حقولي...كلا..تقولها الصلوات بالأرواح _ترقى..ويقولها من ذاق _ متعتها _ وصلى))))
ابراهيمريناد😩👎🏿
أبو زهرةنحن بحمد الله من فتح الدنيا شرقا وغربا ونشر دين الحق ونحن من أخرج الشعب المصري من الاستعباد الروماني ايام عمرو بن العاص والتاريخ يشهد .
خليجيسوط الحق مصر دخلت حرب ٤٨ و٥٨ و٦٧ و٧٣ وجميعها هزائم نكراء حرب ال٦٧ بسبب مغامرات جمال عبدالناصر راحت كامل فلسطين ونصف الاْردن ونصف سوريا ونصف مصر وجزرنا
ليلى الأخيليةأختكم ليلى تجزم لكم بأنكم سترون السي"سيسي"يقوم بزيارة مفاجئة للمملكة خلال أقل من يومين وربما أسبوع.دعوا هذه الأمور لولي الأمر وإهتموا بشغلكم وعيالكم.
رينادالكلباني يعني مرسيييييييي مايحب الرز يكرهون الاخونجية السيسي لانه شال مرسي من الكرسي الاخونجيه يحبون الرز كثير لولا الرز ماسافرو تركيا ولبسو بشوت هههه
سوداني صررررررررريح(ستذكرني إذا عاشرت غيري) الله يذكرك بالخير يا حسني مبارك جاء بعدك شخصين ليس لهما مكان في الإعراب ، كل المصريين يعضون أصابعهم ندماً على الثورة الحمقاء
خليجيسوط الحق اي معركة عبور مصر احتلتها اسرائيل في٦٧ ولم تخرج منها آلا بصلح مذل كامل سينا لايمكن تدخل لها قطعة سلاح الا بموافقة خطية من الحكومة الاسرائيلية
عدد التعليقات:11282
برق الحرم(((50- خليجي ....برق الحرم الشيخ الكلباني يدافع عن الحق يدافع ...... من صور للناس ان الاسلام دين احزاب وارهاب ومن تنازل عن اخلاق الاسلام الرفعية)))
كلمة الحق واجبقلم الخنبقة قاعد يجمع الرز المتبقي سينهار السيسي وسيعود جمال حسني مبارك
بدويمن يحضر أمام شخص مسؤول عنه ويؤدي قسم الولاء والعطاء ثم ينقلب عليه ويودعه غياهب السجون ، هل يظن عاقل أنه لن يغدر بك ؟
عدد التعليقات:11282
برق الحرم(((((( اسألكم بالله العظيم ..............هذه عبارات تصدر من امام مسجد ينادي للصلاة فيه في اليوم خمس مرات الله بيني وبينكم)))))
سوط الحقاتفقنا مع موقف مصر ام اختلفنا فمصر بلد عظيم قدمت الاف الشهداء من أجل العرب ومعركة العبور ليست ببعيدة, لكنها الفوقية البغيضة التي نعامل الشعوب بها؟؟؟
خليجيماذا استفدنا من مساعدتنا للعراق واليمن ومصر الا المصائب فيجب النظر لداخل للمواطن سكن معيشة ومرتبات اسرائيل في محيط عربي قوت جيشها وأمنت شر اعدائها
ليلى الأخيليةأتعجب من حالة الرعب التي أصابت السعوديين لمجرد إختلاف سطحي مع قرار مصري لا قيمة له.ماذا لو وقفت باكستنان أيضاً نفس الموقف؟!بمحبة إتكلوا على أنفسكم.
زائردعاة الأخونجية خرجوا من جحورهم لزرع الفتن هكذا هم دائما .
عدد التعليقات:11282
برق الحرم(((((((( الشيخ الكلباني امام مسجد عرفناه .... وصوته شجي .....لكن للاسف ان يصدر ذلك عنه ..... تذكروا ان زلت قدم أخيك امسكه اليك .. ولا تركله )))))
الطائر الأزرقالحمد لله كثير من المواطنين اقتنعوا الآن إن المصاريه مالهم أمان وعرفوا حقيقة السيسي وزمرته
ثمن تلموقف المصري سيكون مكلفستدفع مصر ثمن إنحيازها لبشار وروسيا بإعتقاد منها بأن السائح الروسي أهم من دول الخليج التي دعمتها ماديا وبمواقفها التي انقذت الحكومة الحالية من الضياع.
خليجيقيمة المشتقات البترولية التي تم ايقافها 20 مليار تحويلها للإسكان لن يأتي عام الا وكل مواطن حصل على سكن راقي ومؤثث شعبنا احق في اموالنا فهو ذخرنا
خليجينطالب حكومتنا بتحويل قيمة المساعدات الى الداخل سكن للمواطن فليسا للوطن الا المواطن
خليجيبرق الحرم الشيخ الكلباني يدافع عن الحق يدافع عن أطفال ونساء وشيوخ في شامنا يقتلون هل تريده يكون شيطان اخرس
خليجيقلم الخقيقه مافيش رز مافيش فول مافيش طعمية مافيه الا لحم حمير
عبدالعزيز//بغض النظر عن من يحكم مصر مصر مرت بظرف خطير ومؤامرة كبيره كان المراد تقسيمها وبيعها وهنا وقفت السعودية ولايمكن ان تقف صامته
خليجيقلم الحقيقة لاوجه ولا قفاء مسكين حاصل له اعتداء من اخونجي وهذا سبب حقده وكرهه لهم رويبضة لايفقه مايقول
عدد التعليقات:11282
برق الحرم(((((((( ارجوا الله ان لاتكون قد افلست ياشيخنا .... ماهذا من اخلاق الاسلام يا أمام ... بيت من بيوت الله فتذكر أمنته )))))
عدد التعليقات:11282
برق الحرم((((((( نأسف على موقف مصر العروبة ...... ولكن اخلاق شيخنا .... فيها عظيم الاسف )))))
موحدأفضل استثمار هو الاستثمار في المواطن السعودي الوفي جميع استثماراتنا فشلت وانقلبت علينا
ابو تميموين المطبلين إلى يمجدون السيسي وين قلم الحقيقه ماله حس هذ رئيسكم لى صوت ضد السعوديه
خليجيانتظرو شهرين الى ثلاثة في حد أقصى وسوفا يثور الشعب المصري اذا لم يثر خلال شهر البلد في حالة موت سريري وبعد إيقاف البترول سينهار كل شي اكلهم لحم الحمير
خليجيمن قبل عشرون عام اوقفنا استقدام العمالة المصرية لسوئها لشركاتنا والحمدلله تعتبر في القمة والشركات والمؤسسات التي اعتمدت على المصريين فشلت وأغلبها أغلق
ابو سلطاناعرف مسن يبيع العُصي ( عجرة ) وفي يوم حضر له شخص يطلب شراء عصى فرفض وقال له أنت على خلاف مع جاري واذا بعتك ربما تضرب بها جاري ( الوفاء بدون رز ولا فول
خليجييجب مقاطعة السياحة المصرية سوفا تنهار البلد كما قاطعتها روسيا بعد إسقاط الطائرة وأتاهم السيسي ***وهذا ماحصل في وقت التصويت خيرنا لشعبنا
aliياإخوان علقوا مرة أو مرتين أو ثلاثة عن (قلم الخنبقة) وبيطلع لكم على طول بتعليقات مالها سنع!
عاله على الخليج والمجتمع الدوليأتمنى قطع المعونات عن هؤلاء وأمثالهم >> والردي يبقىٰ ردي
خليجييجب انتخاب السياسي المخضرم ابن السياسي الكبير جمال حسني مبارك هو الحل الوحيد لإنقاذ مصر السيسي سوفا يحول مصر ألى سوريا وعراق اخر
متابع من بعيدقلم الخنبقة اعمل نفسك ميت ههههههههه
خليجييجب على شعوب الخليج الوقوف مع دولهم تغيير وجهة السياحة الى دول اخرى وعدم استقدام العمالة المصرية علمآ انها الاسواء محاسبين وإداريين السوداني الافضل
عاله على الخليج والمجتمع الدوليعايشين عالتسول والمعونه العربيه الخليجيه الدوليه مامنهم فايده سوا رقص وهات رز
متابع من بعيدمخالف للنشر
التحالف الدوليلكل من يتباكي علي سوريا و العراق التحالف لماذا لا يقصف بشار ؟!! لماذا لا يقصف العبادي ؟!!!!
؟؟ نفر مافيه معلوم ؟؟ان أنت أكرمت الكريم ملكته وأن أكرمت اللئيم تمردا
aliقلم الخنبقة في وضع الصامت أو يغير اسمه!
نفر مافيه معلوم ؟؟أقدم حضارة على الفشوش عايشه على الاعانه والتسول وسنغافورة هم أفضل منكم
انوسارحمونة من الفتن ياشيوخ ***حفظ اللة أرض الكنانة وأرض الحرمين
فالحأفضل حل لمصر حاليا هو تجاهلها لا تأخذ منها شي ولا تعطيها شي رغم اني متاكد ان مصر ليس لديها شي يذكر سياستها متخبطه واقتصادها منهار دوله شبه ميته
دحوم1الان اكثر المصريين يريدون ترشيح جمال حسني مبارك والا السيسي جالس يجمع ملايين الدولارات والريالات لانه عارف انه لان يترشح للرياسه مره اخرى فماخذها من
للصبر حدودلو لم تكن المملكة حكيمة وطويلة البال لما صبرت على ابتزاز ونفاق النظام المصري في العديد من المواقف بداء بغزة ومرورا باليمن وايران وانتهاء بسوريا
ينبغي ترك الأمور السياسية, ل أهل السياسة, فهم على علم بحقائق الأمور,والتعامل معها وفق مايتناسب, وما تقتضيه الظروف, في الزمان المناسب, بحكمة..
سوط الحقضمائر نائمة خمس سنوات والآن فاقت من غيبوبتها ! على قرار ليس له تأثير في قتل الشعب السوري بسبب الفيتو الروسي .. مبروك للأمة صحوة الضمائر ليتكم تواصلون!
كان الله في عون المسلمين المؤمنين العرب أهل السنة بالشام وحلب والعراق واليمنإلى بعض المعلقين : يوجد فرق بين مصلحه نافعة حميده ومصلحة مضرة خبيثه
نفر معلوممصر حره في قرارها السياسي خل رزك لك .
سويلمصغائر
ياشيخ 10أي مشاعر يابو مشاعر !! البحث عن المصالح على حساب أهلنا في حلب ؟ حسبنا الله
سوط الحقالسعوديون يريدون كل قرارات الدول العربية على هوانا وهذا مستحيل.دول لها مصالحها وتتخذ القرار الذي يناسبها .هل مواقف السعوية تتناغم كلها مع موقف مصر ؟
من ناحيتي اناالصورة وضحت وضوح الشمس . اختاروا رئيس لمصر بعد السيسي مين ؟ اتوقع بإذن الله بيكون جمال محمد حسني مبارك والايام بيننا بس مايرجع رز وبترول للسيسي .
يا شيخ للناس السنة كما لك لسانعيب يا شيخ المنابذة فما اسهلها للناس السنة كما لك لسان المسألة و ما فيها مصالح بين الدول لا مجال للمشاعر فيها
مخبيعه بالمطبق والمعصوب!
سوط الحقغدا أو بعده غدٍ سيصل القيصر بوتين الى العثماني أردوغان وفي لحظة نزوله في اسطنبول. ستقلع طائرات الموت الروسية لتقتل ما تبقى من حلب ما قولك يا كلباني؟
علي محمدليست لئامة فحسب بل ***مع سبق الاصرار والترصد
ريما Rimaالفلوس تغير النفوس شبع من الرز عنده احتياط فقرر يبيع م دعمه وهذا يدل على ا*** يا CCمن وقف مع مصر وهي بلادنا السعودية حفظها الله لكن لك يوم■خ ن
سوط الحقمخالف للنشر
كيفولا حبه رز ؛ امسكوا الرز
[email protected]صادق
علي العمرياي. شي. تشتريه. بت المال. سهل. عليه. ***** ايش. تبي. منه.