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الكلباني عن “السيسي”: “اللي تشتريه بالرز يبيعك بالفول!”.. ومواقع التواصل تتفاعل

10 أكتوبر, 2016 , 19:48 م
الكلباني عن “السيسي”: “اللي تشتريه بالرز يبيعك بالفول!”.. ومواقع التواصل تتفاعل
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صحيفة المرصد: علّق الداعية الشيخ، عادل الكلباني، بطريقة غير مباشرة على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد موقف مصر المعاكس لموقف الدول العربية وعلى رأسها السعودية وتبنيها للقرار الروسي.

وكتب الكلباني تغريدة في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كبّ الرّز ولا توكله اللئام!”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “اللي تشتريه بالرز يبيعك بالفول!”، حيث انهالت الردود على الكلباني موضحة أنه يقصد في تغريداته السيسي.

وأثارت مصر جدلا كبيرا بتوافقها مع القرار الروسي في مجلس الأمن ومعارضتها الدول العربية مجتمعة لوضع نهاية لبشار الأسد في سوريا.



تعليقات ( 79 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 79
    10 أكتوبر, 2016 , 21:28 م

    خليجي

    مصر كبيرة في تسولها كبيره بفسادها كبيره بفقرها ولديها جميع الثروات كبيره بجبنها من الإسرائيليين كبيره في خياناتها لاشقائها المسلمين هل هذا ماتقصده؟
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  2. 78
    10 أكتوبر, 2016 , 21:26 م

    جمهورية عاله على الخليج والمجتمع الدولي

    رجعوا الرز بتاعنا ياشحاتييين
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  3. 77
    10 أكتوبر, 2016 , 21:24 م

    الهاشمي

    كلامه صحيح ياخليجي اسرائيل امنت جيشها بدعم قوي وبدونزخيانه من الدول الغربيه وبالاخص امريكيا اما نحت العرب فالخيانه والطعن بالظهر من بني جلدتنا 👍
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  4. 76
    10 أكتوبر, 2016 , 21:24 م

    أبو زهرة

    نحن أهل الحرب والوغى ونحن أهل الرساله وتاريخنا من قبل أن نعرف شئ إسمه مصر فنحن في غنى عن الخونه .. قوم يجمعهم المزمار وتفرقهم العصا
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  5. 75
    10 أكتوبر, 2016 , 21:24 م

    خليجي

    الشعب المصري اذا لم تهبو ضد من يتأمر مع الأعداء ويدمر البلد مصر سوفا يأكلكم السيسي جيف حمير وليسا لحم حمير طازجة
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  6. 74
    10 أكتوبر, 2016 , 21:23 م
    عدد التعليقات:11282

    برق الحرم

    (((( نظرت إلى ((الإسلام)) نظرة مؤمن ...فرأته كالفجر المبين ((تبلجا)).... ورأت دجى الأحقاد حول قلوبنا ...فتعجبت من ((ليلنا)) لمـــا ســــجا)))
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  7. 73
    10 أكتوبر, 2016 , 21:23 م

    سوط الحق

    عزيزي خليجي .. مصر كبيرة رغما عني وعنك نختلف على بعض مواقفها نعم لكنها قدمت شهداء من أجل فلسطين.. لكن أنا وأنت ماذا فعلنا وماذا قدمنا
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  8. 72
    10 أكتوبر, 2016 , 21:21 م

    عباس

    ( إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط ، فاستوصوا بأهلها خيرا ، فإن لهم ذمة ورحما )
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  9. 71
    10 أكتوبر, 2016 , 21:21 م
    عدد التعليقات:11282

    برق الحرم

    ((((أنا _أرض الجزيرة.. الفجرُ فجري ...حين يشدو ((بالنور)) ثغر حقولي...كلا..تقولها الصلوات بالأرواح _ترقى..ويقولها من ذاق _ متعتها _ وصلى))))
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  10. 70
    10 أكتوبر, 2016 , 21:21 م

    ابراهيم

    ريناد😩👎🏿
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  11. 69
    10 أكتوبر, 2016 , 21:20 م

    أبو زهرة

    نحن بحمد الله من فتح الدنيا شرقا وغربا ونشر دين الحق ونحن من أخرج الشعب المصري من الاستعباد الروماني ايام عمرو بن العاص والتاريخ يشهد .
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  12. 68
    10 أكتوبر, 2016 , 21:19 م

    خليجي

    سوط الحق مصر دخلت حرب ٤٨ و٥٨ و٦٧ و٧٣ وجميعها هزائم نكراء حرب ال٦٧ بسبب مغامرات جمال عبدالناصر راحت كامل فلسطين ونصف الاْردن ونصف سوريا ونصف مصر وجزرنا
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  13. 67
    10 أكتوبر, 2016 , 21:18 م

    ليلى الأخيلية

    أختكم ليلى تجزم لكم بأنكم سترون السي"سيسي"يقوم بزيارة مفاجئة للمملكة خلال أقل من يومين وربما أسبوع.دعوا هذه الأمور لولي الأمر وإهتموا بشغلكم وعيالكم.
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  14. 66
    10 أكتوبر, 2016 , 21:17 م

    ريناد

    الكلباني يعني مرسيييييييي مايحب الرز يكرهون الاخونجية السيسي لانه شال مرسي من الكرسي الاخونجيه يحبون الرز كثير لولا الرز ماسافرو تركيا ولبسو بشوت هههه
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  15. 65
    10 أكتوبر, 2016 , 21:15 م

    سوداني صررررررررريح

    (ستذكرني إذا عاشرت غيري) الله يذكرك بالخير يا حسني مبارك جاء بعدك شخصين ليس لهما مكان في الإعراب ، كل المصريين يعضون أصابعهم ندماً على الثورة الحمقاء
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  16. 64
    10 أكتوبر, 2016 , 21:15 م

    خليجي

    سوط الحق اي معركة عبور مصر احتلتها اسرائيل في٦٧ ولم تخرج منها آلا بصلح مذل كامل سينا لايمكن تدخل لها قطعة سلاح الا بموافقة خطية من الحكومة الاسرائيلية
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  17. 63
    10 أكتوبر, 2016 , 21:15 م
    عدد التعليقات:11282

    برق الحرم

    (((50- خليجي ....برق الحرم الشيخ الكلباني يدافع عن الحق يدافع ...... من صور للناس ان الاسلام دين احزاب وارهاب ومن تنازل عن اخلاق الاسلام الرفعية)))
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  18. 62
    10 أكتوبر, 2016 , 21:13 م

    كلمة الحق واجب

    قلم الخنبقة قاعد يجمع الرز المتبقي سينهار السيسي وسيعود جمال حسني مبارك
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  19. 61
    10 أكتوبر, 2016 , 21:11 م

    بدوي

    من يحضر أمام شخص مسؤول عنه ويؤدي قسم الولاء والعطاء ثم ينقلب عليه ويودعه غياهب السجون ، هل يظن عاقل أنه لن يغدر بك ؟
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  20. 60
    10 أكتوبر, 2016 , 21:10 م
    عدد التعليقات:11282

    برق الحرم

    (((((( اسألكم بالله العظيم ..............هذه عبارات تصدر من امام مسجد ينادي للصلاة فيه في اليوم خمس مرات الله بيني وبينكم)))))
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  21. 59
    10 أكتوبر, 2016 , 21:10 م

    سوط الحق

    اتفقنا مع موقف مصر ام اختلفنا فمصر بلد عظيم قدمت الاف الشهداء من أجل العرب ومعركة العبور ليست ببعيدة, لكنها الفوقية البغيضة التي نعامل الشعوب بها؟؟؟
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  22. 58
    10 أكتوبر, 2016 , 21:10 م

    خليجي

    ماذا استفدنا من مساعدتنا للعراق واليمن ومصر الا المصائب فيجب النظر لداخل للمواطن سكن معيشة ومرتبات اسرائيل في محيط عربي قوت جيشها وأمنت شر اعدائها
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  23. 57
    10 أكتوبر, 2016 , 21:10 م

    ليلى الأخيلية

    أتعجب من حالة الرعب التي أصابت السعوديين لمجرد إختلاف سطحي مع قرار مصري لا قيمة له.ماذا لو وقفت باكستنان أيضاً نفس الموقف؟!بمحبة إتكلوا على أنفسكم.
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  24. 56
    10 أكتوبر, 2016 , 21:09 م

    زائر

    دعاة الأخونجية خرجوا من جحورهم لزرع الفتن هكذا هم دائما .
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  25. 55
    10 أكتوبر, 2016 , 21:09 م
    عدد التعليقات:11282

    برق الحرم

    (((((((( الشيخ الكلباني امام مسجد عرفناه .... وصوته شجي .....لكن للاسف ان يصدر ذلك عنه ..... تذكروا ان زلت قدم أخيك امسكه اليك .. ولا تركله )))))
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  26. 54
    10 أكتوبر, 2016 , 21:06 م

    الطائر الأزرق

    الحمد لله كثير من المواطنين اقتنعوا الآن إن المصاريه مالهم أمان وعرفوا حقيقة السيسي وزمرته
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  27. 53
    10 أكتوبر, 2016 , 21:06 م

    ثمن تلموقف المصري سيكون مكلف

    ستدفع مصر ثمن إنحيازها لبشار وروسيا بإعتقاد منها بأن السائح الروسي أهم من دول الخليج التي دعمتها ماديا وبمواقفها التي انقذت الحكومة الحالية من الضياع.
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  28. 52
    10 أكتوبر, 2016 , 21:05 م

    خليجي

    قيمة المشتقات البترولية التي تم ايقافها 20 مليار تحويلها للإسكان لن يأتي عام الا وكل مواطن حصل على سكن راقي ومؤثث شعبنا احق في اموالنا فهو ذخرنا
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  29. 51
    10 أكتوبر, 2016 , 21:03 م

    خليجي

    نطالب حكومتنا بتحويل قيمة المساعدات الى الداخل سكن للمواطن فليسا للوطن الا المواطن
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  30. 50
    10 أكتوبر, 2016 , 21:00 م

    خليجي

    برق الحرم الشيخ الكلباني يدافع عن الحق يدافع عن أطفال ونساء وشيوخ في شامنا يقتلون هل تريده يكون شيطان اخرس
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  31. 49
    10 أكتوبر, 2016 , 21:00 م

    صدقت يا اخ عبدالعزيز👍
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  32. 48
    10 أكتوبر, 2016 , 20:58 م

    خليجي

    قلم الخقيقه مافيش رز مافيش فول مافيش طعمية مافيه الا لحم حمير
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  33. 47
    10 أكتوبر, 2016 , 20:57 م

    عبدالعزيز//

    بغض النظر عن من يحكم مصر مصر مرت بظرف خطير ومؤامرة كبيره كان المراد تقسيمها وبيعها وهنا وقفت السعودية ولايمكن ان تقف صامته
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  34. 46
    10 أكتوبر, 2016 , 20:56 م

    خليجي

    قلم الحقيقة لاوجه ولا قفاء مسكين حاصل له اعتداء من اخونجي وهذا سبب حقده وكرهه لهم رويبضة لايفقه مايقول
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  35. 45
    10 أكتوبر, 2016 , 20:55 م

    ال🐷 مبسوطين يبون لازم رئيس مصر اخونجي وهذا حلم أبليس بالجنة
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  36. 44
    10 أكتوبر, 2016 , 20:55 م
    عدد التعليقات:11282

    برق الحرم

    (((((((( ارجوا الله ان لاتكون قد افلست ياشيخنا .... ماهذا من اخلاق الاسلام يا أمام ... بيت من بيوت الله فتذكر أمنته )))))
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  37. 43
    10 أكتوبر, 2016 , 20:53 م
    عدد التعليقات:11282

    برق الحرم

    ((((((( نأسف على موقف مصر العروبة ...... ولكن اخلاق شيخنا .... فيها عظيم الاسف )))))
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  38. 42
    10 أكتوبر, 2016 , 20:52 م

    موحد

    أفضل استثمار هو الاستثمار في المواطن السعودي الوفي جميع استثماراتنا فشلت وانقلبت علينا
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  39. 41
    10 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    ابو تميم

    وين المطبلين إلى يمجدون السيسي وين قلم الحقيقه ماله حس هذ رئيسكم لى صوت ضد السعوديه
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  40. 40
    10 أكتوبر, 2016 , 20:50 م

    مرسي اخونجي والسيسي علماني وجهان لعمله واحده حبايب لإيران وروسيا ..رفضو محمد حسني مبارك وهذه النتيجة
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  41. 39
    10 أكتوبر, 2016 , 20:48 م

    مصر ليس لها الا رئيسها الحقيقي محمد مرسي وهذه الحقيقة تتضح يوما بعد يوم لمن كان له قلب
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  42. 38
    10 أكتوبر, 2016 , 20:46 م

    خليجي

    انتظرو شهرين الى ثلاثة في حد أقصى وسوفا يثور الشعب المصري اذا لم يثر خلال شهر البلد في حالة موت سريري وبعد إيقاف البترول سينهار كل شي اكلهم لحم الحمير
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  43. 37
    10 أكتوبر, 2016 , 20:43 م

    صاحب لقب شوط لو تسكت احسن اصلا السعودية من بداية الثورة وهي تقف مع شعب سوريا لكن بعض العرب خونه والآن C مايبي يتوقف قصف حلب يبي مجازر قال مصالح مصر😕
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  44. 36
    10 أكتوبر, 2016 , 20:42 م

    خليجي

    من قبل عشرون عام اوقفنا استقدام العمالة المصرية لسوئها لشركاتنا والحمدلله تعتبر في القمة والشركات والمؤسسات التي اعتمدت على المصريين فشلت وأغلبها أغلق
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  45. 35
    10 أكتوبر, 2016 , 20:40 م

    ابو سلطان

    اعرف مسن يبيع العُصي ( عجرة ) وفي يوم حضر له شخص يطلب شراء عصى فرفض وقال له أنت على خلاف مع جاري واذا بعتك ربما تضرب بها جاري ( الوفاء بدون رز ولا فول
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  46. 34
    10 أكتوبر, 2016 , 20:38 م

    خليجي

    يجب مقاطعة السياحة المصرية سوفا تنهار البلد كما قاطعتها روسيا بعد إسقاط الطائرة وأتاهم السيسي ***وهذا ماحصل في وقت التصويت خيرنا لشعبنا
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  47. 33
    10 أكتوبر, 2016 , 20:38 م

    ali

    ياإخوان علقوا مرة أو مرتين أو ثلاثة عن (قلم الخنبقة) وبيطلع لكم على طول بتعليقات مالها سنع!
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  48. 32
    10 أكتوبر, 2016 , 20:36 م

    عاله على الخليج والمجتمع الدولي

    أتمنى قطع المعونات عن هؤلاء وأمثالهم >> والردي يبقىٰ ردي
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  49. 31
    10 أكتوبر, 2016 , 20:36 م

    خليجي

    يجب انتخاب السياسي المخضرم ابن السياسي الكبير جمال حسني مبارك هو الحل الوحيد لإنقاذ مصر السيسي سوفا يحول مصر ألى سوريا وعراق اخر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  50. 30
    10 أكتوبر, 2016 , 20:34 م

    متابع من بعيد

    قلم الخنبقة اعمل نفسك ميت ههههههههه
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  51. 29
    10 أكتوبر, 2016 , 20:33 م

    خليجي

    يجب على شعوب الخليج الوقوف مع دولهم تغيير وجهة السياحة الى دول اخرى وعدم استقدام العمالة المصرية علمآ انها الاسواء محاسبين وإداريين السوداني الافضل
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  52. 28
    10 أكتوبر, 2016 , 20:32 م

    عاله على الخليج والمجتمع الدولي

    عايشين عالتسول والمعونه العربيه الخليجيه الدوليه مامنهم فايده سوا رقص وهات رز
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  53. 27
    10 أكتوبر, 2016 , 20:32 م

    متابع من بعيد

    مخالف للنشر
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  54. 26
    10 أكتوبر, 2016 , 20:31 م

    التحالف الدولي

    لكل من يتباكي علي سوريا و العراق التحالف لماذا لا يقصف بشار ؟!! لماذا لا يقصف العبادي ؟!!!!
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  55. 25
    10 أكتوبر, 2016 , 20:30 م

    ؟؟ نفر مافيه معلوم ؟؟

    ان أنت أكرمت الكريم ملكته وأن أكرمت اللئيم تمردا
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  56. 24
    10 أكتوبر, 2016 , 20:29 م

    ali

    قلم الخنبقة في وضع الصامت أو يغير اسمه!
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  57. 23
    10 أكتوبر, 2016 , 20:28 م

    نفر مافيه معلوم ؟؟

    أقدم حضارة على الفشوش عايشه على الاعانه والتسول وسنغافورة هم أفضل منكم
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  58. 22
    10 أكتوبر, 2016 , 20:27 م

    انوس

    ارحمونة من الفتن ياشيوخ ***حفظ اللة أرض الكنانة وأرض الحرمين
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  59. 21
    10 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    فالح

    أفضل حل لمصر حاليا هو تجاهلها لا تأخذ منها شي ولا تعطيها شي رغم اني متاكد ان مصر ليس لديها شي يذكر سياستها متخبطه واقتصادها منهار دوله شبه ميته
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  60. 20
    10 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    دحوم1

    الان اكثر المصريين يريدون ترشيح جمال حسني مبارك والا السيسي جالس يجمع ملايين الدولارات والريالات لانه عارف انه لان يترشح للرياسه مره اخرى فماخذها من
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  61. 19
    10 أكتوبر, 2016 , 20:24 م

    للصبر حدود

    لو لم تكن المملكة حكيمة وطويلة البال لما صبرت على ابتزاز ونفاق النظام المصري في العديد من المواقف بداء بغزة ومرورا باليمن وايران وانتهاء بسوريا
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  62. 18
    10 أكتوبر, 2016 , 20:24 م

    ينبغي ترك الأمور السياسية, ل أهل السياسة, فهم على علم بحقائق الأمور,

    والتعامل معها وفق مايتناسب, وما تقتضيه الظروف, في الزمان المناسب, بحكمة..
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  63. 17
    10 أكتوبر, 2016 , 20:23 م

    سوط الحق

    ضمائر نائمة خمس سنوات والآن فاقت من غيبوبتها ! على قرار ليس له تأثير في قتل الشعب السوري بسبب الفيتو الروسي .. مبروك للأمة صحوة الضمائر ليتكم تواصلون!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  64. 16
    10 أكتوبر, 2016 , 20:22 م

    كان الله في عون المسلمين المؤمنين العرب أهل السنة بالشام وحلب والعراق واليمن

    إلى بعض المعلقين : يوجد فرق بين مصلحه نافعة حميده ومصلحة مضرة خبيثه
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  65. 15
    10 أكتوبر, 2016 , 20:22 م

    نفر معلوم

    مصر حره في قرارها السياسي خل رزك لك .
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  66. 14
    10 أكتوبر, 2016 , 20:22 م

    سويلم

    صغائر
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  67. 13
    10 أكتوبر, 2016 , 20:17 م

    ياشيخ 10

    أي مشاعر يابو مشاعر !! البحث عن المصالح على حساب أهلنا في حلب ؟ حسبنا الله
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  68. 12
    10 أكتوبر, 2016 , 20:15 م

    سوط الحق

    السعوديون يريدون كل قرارات الدول العربية على هوانا وهذا مستحيل.دول لها مصالحها وتتخذ القرار الذي يناسبها .هل مواقف السعوية تتناغم كلها مع موقف مصر ؟
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  69. 11
    10 أكتوبر, 2016 , 20:08 م

    من ناحيتي انا

    الصورة وضحت وضوح الشمس . اختاروا رئيس لمصر بعد السيسي مين ؟ اتوقع بإذن الله بيكون جمال محمد حسني مبارك والايام بيننا بس مايرجع رز وبترول للسيسي .
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  70. 10
    10 أكتوبر, 2016 , 20:07 م

    يا شيخ للناس السنة كما لك لسان

    عيب يا شيخ المنابذة فما اسهلها للناس السنة كما لك لسان المسألة و ما فيها مصالح بين الدول لا مجال للمشاعر فيها
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  71. 9
    10 أكتوبر, 2016 , 20:05 م

    مخ

    بيعه بالمطبق والمعصوب!
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  72. 8
    10 أكتوبر, 2016 , 20:05 م

    سوط الحق

    غدا أو بعده غدٍ سيصل القيصر بوتين الى العثماني أردوغان وفي لحظة نزوله في اسطنبول. ستقلع طائرات الموت الروسية لتقتل ما تبقى من حلب ما قولك يا كلباني؟
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  73. 7
    10 أكتوبر, 2016 , 20:04 م

    علي محمد

    ليست لئامة فحسب بل ***مع سبق الاصرار والترصد
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  74. 6
    10 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    ريما Rima

    الفلوس تغير النفوس شبع من الرز عنده احتياط فقرر يبيع م دعمه وهذا يدل على ا*** يا CCمن وقف مع مصر وهي بلادنا السعودية حفظها الله لكن لك يوم■خ ن
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  75. 5
    10 أكتوبر, 2016 , 19:59 م

    سوط الحق

    مخالف للنشر
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  76. 4
    10 أكتوبر, 2016 , 19:59 م

    كيف

    ولا حبه رز ؛ امسكوا الرز
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  77. 3
    10 أكتوبر, 2016 , 19:57 م

    [email protected]

    صادق
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  78. 2
    10 أكتوبر, 2016 , 19:52 م

    علي العمري

    اي. شي. تشتريه. بت المال. سهل. عليه. ***** ايش. تبي. منه.
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  79. 1
    10 أكتوبر, 2016 , 19:50 م

    ههههههههه عز الله صدقت يا فضيلة الشيخ هههههههه
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