إصابة مقيمين إثر سقوط مقذوفات حوثية على صامطة

صحيفة المرصد :أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني أنه في تمام الساعة 11:00 من صباح هذا اليوم الاثنين الموافق 9-1-1438 باشرت فرق الدفاع المدني بلاغاً عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة صامطة مما نتج عنها إصابة مقيمين حيث تم نقلهما إلى المستشفى ، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
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تعليقات ( 11 )
عدد التعليقات:11282
برق الحرم((((ياوطنا...لو_تدور _ الليالي ...ماتهون ..الهواء ينعش_عبيره والاجواء_غائمه....نذر مانسند ...دامك من الغدر مغبون ...لين تنطق يا هل الشأن سفرة دائمة)))
عدد التعليقات:11282
برق الحرم(((((((((((( كواسرنا .........تترك خلفها ......مجزرة _جديدة _مروعة )))))))))))))
عدد التعليقات:11282
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=GI9wVYnxrLA
عدد التعليقات:11282
برق الحرم(((( عـــــــــــــــاجل .........(((4)))غارات _قوية ...... لمقاتلاتنا _الكواسر ......دكت مواقع وأحرقت ....تجمعات للمليشيات ....في حـــــــــــرض))))
عدد التعليقات:11282
برق الحرم(((((يامساء الانوار .... كفوك الطيب يا ابن الوطن ..........كواسرنا .......ولله الحمد نباريها وتبارينا ...........وتصعق الرعاع وعبيدالملالي وتزلزلهم)))
عدد التعليقات:2841
ابن الوطنانشهد انك برق صاعق للاعداء يا برق الحرم كفو بيض الله وجهك
مازنلعنكم الله ايها الحوثيين
عدد التعليقات:11282
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=Eb0JYYw5fh0
عدد التعليقات:2841
ابن الوطنلعن الله والديكم يا احفاد ابرهه عملاء ايران
عدد التعليقات:11282
برق الحرم((((((( دعس 50 رأس من عبيد الملالي ......... قليل _قليل وغير كافي ))))))
عدد التعليقات:11282
برق الحرم((((((( لن تمضي هاكذا ...............وشموسنا ........لابد منها )))))))