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إصابة مقيمين إثر سقوط مقذوفات حوثية على صامطة

10 أكتوبر, 2016 , 19:58 م
إصابة مقيمين إثر سقوط مقذوفات حوثية على صامطة
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صحيفة المرصد :أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني أنه في تمام الساعة 11:00 من صباح هذا اليوم الاثنين الموافق 9-1-1438 باشرت فرق الدفاع المدني بلاغاً عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة صامطة مما نتج عنها إصابة مقيمين حيث تم نقلهما إلى المستشفى ، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    10 أكتوبر, 2016 , 20:37 م
    عدد التعليقات:11282

    برق الحرم

    ((((ياوطنا...لو_تدور _ الليالي ...ماتهون ..الهواء ينعش_عبيره والاجواء_غائمه....نذر مانسند ...دامك من الغدر مغبون ...لين تنطق يا هل الشأن سفرة دائمة)))
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  2. 10
    10 أكتوبر, 2016 , 20:30 م
    عدد التعليقات:11282

    برق الحرم

    (((((((((((( كواسرنا .........تترك خلفها ......مجزرة _جديدة _مروعة )))))))))))))
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  3. 9
    10 أكتوبر, 2016 , 20:29 م
    عدد التعليقات:11282

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=GI9wVYnxrLA
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  4. 8
    10 أكتوبر, 2016 , 20:28 م
    عدد التعليقات:11282

    برق الحرم

    (((( عـــــــــــــــاجل .........(((4)))غارات _قوية ...... لمقاتلاتنا _الكواسر ......دكت مواقع وأحرقت ....تجمعات للمليشيات ....في حـــــــــــرض))))
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  5. 7
    10 أكتوبر, 2016 , 20:25 م
    عدد التعليقات:11282

    برق الحرم

    (((((يامساء الانوار .... كفوك الطيب يا ابن الوطن ..........كواسرنا .......ولله الحمد نباريها وتبارينا ...........وتصعق الرعاع وعبيدالملالي وتزلزلهم)))
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  6. 6
    10 أكتوبر, 2016 , 20:11 م
    عدد التعليقات:2841

    ابن الوطن

    انشهد انك برق صاعق للاعداء يا برق الحرم كفو بيض الله وجهك
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  7. 5
    10 أكتوبر, 2016 , 20:08 م

    مازن

    لعنكم الله ايها الحوثيين
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  8. 4
    10 أكتوبر, 2016 , 20:06 م
    عدد التعليقات:11282

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=Eb0JYYw5fh0
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  9. 3
    10 أكتوبر, 2016 , 20:05 م
    عدد التعليقات:2841

    ابن الوطن

    لعن الله والديكم يا احفاد ابرهه عملاء ايران
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  10. 2
    10 أكتوبر, 2016 , 20:05 م
    عدد التعليقات:11282

    برق الحرم

    ((((((( دعس 50 رأس من عبيد الملالي ......... قليل _قليل وغير كافي ))))))
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  11. 1
    10 أكتوبر, 2016 , 20:02 م
    عدد التعليقات:11282

    برق الحرم

    ((((((( لن تمضي هاكذا ...............وشموسنا ........لابد منها )))))))
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