إصابة مقيمين إثر سقوط مقذوفات حوثية على صامطة

صحيفة المرصد :أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني أنه في تمام الساعة 11:00 من صباح هذا اليوم الاثنين الموافق 9-1-1438 باشرت فرق الدفاع المدني بلاغاً عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة صامطة مما نتج عنها إصابة مقيمين حيث تم نقلهما إلى المستشفى ، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.