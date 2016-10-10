فيديو.. مقلب: شيْخ يقرأ على شاب مسحور وفجأة ينطق الجن.. شاهد ردة فعل الشيخ ؟!

صحيفة المرصد: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ساخر لمجموعة من الشباب قاموا بمقلب طريف بصديق لهم.
وتظاهر واحد من الشباب بأنه مسحور من الجن ليأتي شيخ، متفق معهم، ويرقيه وفجأة يتكلم المسحور كأن الجن حضر فيهرب الشيخ ويمسك الشاب المسحور بصديقه الذي يصاب بحالة من الهلع.
وأثار المقطع سخرية مواقع التواصل الاجتماعي وحاز على إعجاب الكثيرين.
تعليقات ( 17 )
الحق ينقالواحد ضحك عليهم وقال لهم دمكم خفيف ، سبحان الخالق
بندرجعل المقلب (ينقلب )جد فيكم
صرخة صمتواضح انه مزح بس عجبني الشاب اتقن الدور روعني هههههههههه
شيهانة💤💧إن الفراغ والشبابَ والجِدة ,, مفسدةٌ للمرءِ أيُّ مَفسدة!
جنوبيه *هذا مقلب من مراد ومحمد توائم معروفين بخبالهم لاتبالغون !!!!
مفقودتفاهات ودجل واستغلال بحجة ان القران يخرج الجن
زائر.بدون ما اشوف الفيديو واضح كل شئ. ومفهومة ليش كذا
ابن روق العتيبيورعان اخرزمن كلش الادين الله القران ماهوب للعب او الاستهبال علية حسبنا الله ونعم الوكيل لاحول ولاقوة الا بالله ما ورا القصد هل هو ان ذكر الله لاينفع
وجهة نظريا ناس احمدوا الله على العافيه واتركوا السخافه. لا تمارضوا فتمرضوا فتموتوا
الجنوبيهذي الامور المفروض مافيها استهزاء اولا لعب بالقران وثاني يدعي علا نفسه بآنه مسحور. اعوذو بالله ،
فليحانشلون اثار سخرية مواقع التواصل الاجتماعي وحاز علي إعجاب الكثيرين. مافهمت ممكن التوضيح.
ام علياستغفر الله ..هذا يعتبر استهزاء بالدين .ماعندكم سالفه فيه اشياء اهم من كذا ليتكم تهتمون فيها وتتركون السخريه والاستهزاء ..ابداً مانالت اعجابي .
ام علياستغفر الله ..هذا يعتبر استهزاء بالدين .ماعندكم سالفه فيه اشياء اهم من كذا ليتكم تهتمون فيها وتتركون السخريه والاستهزاء ..ابداً مانالت اعجابي .
أبو سحاااب .مقلب من الشيخ في خويه والله 😂😂😂
موحدمقلب فقط واضح