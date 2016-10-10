فيديو.. مقلب: شيْخ يقرأ على شاب مسحور وفجأة ينطق الجن.. شاهد ردة فعل الشيخ ؟!

صحيفة المرصد: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ساخر لمجموعة من الشباب قاموا بمقلب طريف بصديق لهم.

وتظاهر واحد من الشباب بأنه مسحور من الجن ليأتي شيخ، متفق معهم، ويرقيه وفجأة يتكلم المسحور كأن الجن حضر فيهرب الشيخ ويمسك الشاب المسحور بصديقه الذي يصاب بحالة من الهلع.

وأثار المقطع سخرية مواقع التواصل الاجتماعي وحاز على إعجاب الكثيرين.