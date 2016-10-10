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فيديو.. مقلب: شيْخ يقرأ على شاب مسحور وفجأة ينطق الجن.. شاهد ردة فعل الشيخ ؟!

10 أكتوبر, 2016 , 20:29 م
فيديو.. مقلب: شيْخ يقرأ على شاب مسحور وفجأة ينطق الجن.. شاهد ردة فعل الشيخ ؟!
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صحيفة المرصد: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ساخر لمجموعة من الشباب قاموا بمقلب طريف بصديق لهم.

وتظاهر واحد من الشباب بأنه مسحور من الجن ليأتي شيخ، متفق معهم، ويرقيه وفجأة يتكلم المسحور كأن الجن حضر فيهرب الشيخ ويمسك الشاب المسحور بصديقه الذي يصاب بحالة من الهلع.

وأثار المقطع سخرية مواقع التواصل الاجتماعي وحاز على إعجاب الكثيرين.



تعليقات ( 17 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 17
    10 أكتوبر, 2016 , 21:26 م

    الحق ينقال

    واحد ضحك عليهم وقال لهم دمكم خفيف ، سبحان الخالق
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  2. 16
    10 أكتوبر, 2016 , 21:11 م

    بندر

    جعل المقلب (ينقلب )جد فيكم
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  3. 15
    10 أكتوبر, 2016 , 21:05 م

    هذا زمن الرويبضة والتافهين يلعبون بالدين من أجل الظهور الإعلامي .
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  4. 14
    10 أكتوبر, 2016 , 21:02 م

    صرخة صمت

    واضح انه مزح بس عجبني الشاب اتقن الدور روعني هههههههههه
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  5. 13
    10 أكتوبر, 2016 , 20:56 م

    شيهانة💤💧

    إن الفراغ والشبابَ والجِدة ,, مفسدةٌ للمرءِ أيُّ مَفسدة!
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  6. 12
    10 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    جنوبيه *

    هذا مقلب من مراد ومحمد توائم معروفين بخبالهم لاتبالغون !!!!
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  7. 11
    10 أكتوبر, 2016 , 20:48 م

    مفقود

    تفاهات ودجل واستغلال بحجة ان القران يخرج الجن
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  8. 10
    10 أكتوبر, 2016 , 20:46 م

    زائر.

    بدون ما اشوف الفيديو واضح كل شئ. ومفهومة ليش كذا
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  9. 9
    10 أكتوبر, 2016 , 20:42 م

    ابن روق العتيبي

    ورعان اخرزمن كلش الادين الله القران ماهوب للعب او الاستهبال علية حسبنا الله ونعم الوكيل لاحول ولاقوة الا بالله ما ورا القصد هل هو ان ذكر الله لاينفع
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  10. 8
    10 أكتوبر, 2016 , 20:41 م

    وجهة نظر

    يا ناس احمدوا الله على العافيه واتركوا السخافه. لا تمارضوا فتمرضوا فتموتوا
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  11. 7
    10 أكتوبر, 2016 , 20:40 م

    الجنوبي

    هذي الامور المفروض مافيها استهزاء اولا لعب بالقران وثاني يدعي علا نفسه بآنه مسحور. اعوذو بالله ،
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  12. 6
    10 أكتوبر, 2016 , 20:40 م

    فليحان

    شلون اثار سخرية مواقع التواصل الاجتماعي وحاز علي إعجاب الكثيرين. مافهمت ممكن التوضيح.
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  13. 5
    10 أكتوبر, 2016 , 20:40 م

    ام علي

    استغفر الله ..هذا يعتبر استهزاء بالدين .ماعندكم سالفه فيه اشياء اهم من كذا ليتكم تهتمون فيها وتتركون السخريه والاستهزاء ..ابداً مانالت اعجابي .
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  14. 4
    10 أكتوبر, 2016 , 20:40 م

    ام علي

    استغفر الله ..هذا يعتبر استهزاء بالدين .ماعندكم سالفه فيه اشياء اهم من كذا ليتكم تهتمون فيها وتتركون السخريه والاستهزاء ..ابداً مانالت اعجابي .
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  15. 3
    10 أكتوبر, 2016 , 20:38 م

    المقلب في خويهم ماهو في الشيخ
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  16. 2
    10 أكتوبر, 2016 , 20:36 م

    أبو سحاااب .

    مقلب من الشيخ في خويه والله 😂😂😂
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  17. 1
    10 أكتوبر, 2016 , 20:34 م

    موحد

    مقلب فقط واضح
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