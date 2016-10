بالصور:”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة ” ليدنق هوتيل” لليوم الثاني بجدة

صحيفة المرصد: احتفلت “دايمنشنز” مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” الليلة في فندق “بارك حياة” بجدة بعد أن احتفلت أمس بالرياض.ومجموعة “دايمنشنز” معروفة برقي خدماتها وجودة تعاملها العالمية، والتي جعلت للسياحة أبعاد متطورة وأسلوب فاخر ورؤية مخملية وذلك لخدمة كبار الشخصيات “dimensions luxury travel services“، وتعتبر “دايمنشنز” من الكيانات المحدودة لخدمات السياحة الفاخرة حول العالم التي تخدم عملاء من كبار الشخصيات في المملكة والخليج وحول العالم، والتي لم يقتصر عملاؤها على الشرق الأوسط.

ويقع صميم عمل مجموعة” دايمنشنز “ضمن منظومة الطيران الخاص على أحدث طراز للطائرات تماشياً مع المستوى العالي للرحلات السياحية الترفيهية للمنتجعات والفنادق واليخوت الأكثر شهرة في كافة دول العالم، علاوة على تألق مجموعة “دايمنشنز” اللافت بتحالفها مع شركة .

The leading hotels of the world والتي تملك و تدير أكثر من 450 فندق حول العالم بالإضافة إلى تشغيل عدد مميز من الجزر السياحية والمصحات العالمية ومشاريع سياحية جديدة تليق بعملائنا من الطبقة المخملية.

ولقد حرصت المجموعة على تواجد مكاتبها في أكثر من دولة عربية وأجنبية تحت مظلة مكاتب الإدارة الرئيسية في الرياض وجدة ولندن وباريس والعمل بروح الجماعة تحت منظور “للسياحة أبعاد فاخرة معنا”.