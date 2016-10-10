دبلوماسي كوري يعلق على هروب الفتاتين السعوديتين.. ماذا قال ؟!

صحيفة المرصد: قال دبلوماسي كوري في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن موضوع الفتاتين السعوديتين اللتين هربتا إلى كوريا غير مهم بالنسبة للوزارة، مشيرا إلى أنها – أي الوزارة –لن تتخذ أي إجراء تجاههما، لأن الأمر يخص المملكة فقط.

وأوضح أن الوزارة لا يعنيها ما يثار عن هروب الفتاتين إلى كوريا، مشيراً إلى أن الوزارة لا تعلم أين تقيمان.

وكشف الدبلوماسي، وهو المسؤول عن قسم شؤون الشرق الأوسط، عن علمه بموضوع الفتاتين اللتين هربتا إلى كوريا قبل يومين، إلا أنه يجهل مكان وجودهما، بحسب صحيفة “كوريا تايمز”.

وأكد أن وزارة الخارجية الكورية أخذت بعض المعلومات عن القضية من الصحافة السعودية، لافتة إلى علمها بقلق ذويهما عليهما.