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دبلوماسي كوري يعلق على هروب الفتاتين السعوديتين.. ماذا قال ؟!

10 أكتوبر, 2016 , 23:54 م
دبلوماسي كوري يعلق على هروب الفتاتين السعوديتين.. ماذا قال ؟!
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صحيفة المرصد: قال دبلوماسي كوري في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن موضوع الفتاتين السعوديتين اللتين هربتا إلى كوريا غير مهم بالنسبة للوزارة، مشيرا إلى أنها – أي الوزارة –لن تتخذ أي إجراء تجاههما، لأن الأمر يخص المملكة فقط.

وأوضح أن الوزارة لا يعنيها ما يثار عن هروب الفتاتين إلى كوريا، مشيراً إلى أن الوزارة لا تعلم أين تقيمان.

وكشف الدبلوماسي، وهو المسؤول عن قسم شؤون الشرق الأوسط، عن علمه بموضوع الفتاتين اللتين هربتا إلى كوريا قبل يومين، إلا أنه يجهل مكان وجودهما، بحسب صحيفة “كوريا تايمز”.

وأكد أن وزارة الخارجية الكورية أخذت بعض المعلومات عن القضية من الصحافة السعودية، لافتة إلى علمها بقلق ذويهما عليهما.



تعليقات ( 40 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 40
    11 أكتوبر, 2016 , 1:17 ص

    سمير

    الحين كوريا بطوكيو
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  2. 39
    11 أكتوبر, 2016 , 1:13 ص

    مشعل الرياض

    السؤال كيف سافروا هؤلاء المراهقات بدون إذن أو علم أولياء أمورهم أين الخلل .. واللهم أهدي واحفظ بنات المسلمين وان تشل أركان من يغرر بهؤلاء المراهقات
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  3. 38
    11 أكتوبر, 2016 , 1:01 ص

    شايم

    بالفعل هن دواعش وماحرضهن الا الدواعش عشان يشغلون الدوله والراي العام عن تحركاتهم من دفع لهن المصاريف والتذاكر هذه حركات الدواعش
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  4. 37
    11 أكتوبر, 2016 , 0:52 ص

    يالطيف

    من بتع اهله ووطنه لا حسايف عليه ولي حرضها من هم معها في العمل يستاهل من طلعها تهمل الم تكن قادر على الصرف عليها خل كلمة هي فلاويه تنفعك
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  5. 36
    11 أكتوبر, 2016 , 0:52 ص

    الهمداني

    من هرب هرب من شوي هرب من الشديد القوي
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  6. 35
    11 أكتوبر, 2016 , 0:46 ص

    مسمار

    تنتفض كوريا كلها ويجيبونهن في ساعه لو راح ابوها وقال اعتقد غرر بهن الدواعش والله كوريا كلها يبحثون عنهم لينقفطون سريع سريع خخخخخخخخخخخ
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  7. 34
    11 أكتوبر, 2016 , 0:39 ص

    ابوالحمزة

    والله لو قالوا لوزارة الخارجية الكورية أن الفتاتين إرهابيتين كان لقيت الكوريين ينقّزون وينطنطون لين يجيبوا خبر الفتاتين
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  8. 33
    11 أكتوبر, 2016 , 0:32 ص

    كوري

    طبعا هن راح يجلسن شهر او شهرين وبعدها راح يصابن بنوع مت الالكتئاب وراح يرحعن مذلولات موهانات كوريا غاليه جدا ولي غرر بهن لما تخلص ماربه راح يتخلى عنهن
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  9. 32
    11 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص

    يعني هو يقصد ان مشكلة الفتاتيين هي عائلية شنهو دخله هو فيهم؟ ؟ هما مو عليهم مذكرة اعتقال او مطلوبين من الانتربول حتى يكون واجبه يقبض عليهم! فكرو اشوي
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  10. 31
    11 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص

    طلال الحربي

    مسيكينات . كلها يومين وكل وحده تبكي وتقول ابي امي ابي ابوي
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  11. 30
    11 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص

    محنك ...👌

    والله ياوالدين الاطفال والبنات راقبو اطفالكم لاتهملون راقبو بوسطيه وماشوهم واهم شي خلهم يصارحونكم كونو ليان وانتبهولاصارو يحبون الجلوس بكثره بغرفتهم
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  12. 29
    11 أكتوبر, 2016 , 0:23 ص

    كلامه عدل ما فيه شي! !؟؟ شنو المطلوب منه يطلع بالشارع وينادي من لقى فتاتين ضايعيين! !!! المشكلة تحلها الدولة بإذن الله
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  13. 28
    11 أكتوبر, 2016 , 0:22 ص

    ا

    ***********اكيد التنسيق صار من عمال المول الي تشتغل فيه سبحانك اللهم واستغفرك واتوب اليك
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  14. 27
    11 أكتوبر, 2016 , 0:21 ص

    محنك ...👌

    مصر ماصوووووت الا على بلا ياملعفه احد سر وطمع مايسوي كذا الا وراه سر
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  15. 26
    11 أكتوبر, 2016 , 0:21 ص

    اياكم والقذف اياكم والشماته"

    اتقوا الله لكم بنات واخوات واعراض احذروا القيل والقال والخوض في الاعراض حتى لا يٌبتلى احدكم في عرضه.
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  16. 25
    11 أكتوبر, 2016 , 0:20 ص

    زايد

    لو ابوها حريص عليها كان مقال عنها فلاويه وحريصه على الاغاني الموضوع فيه استغلال واشعال الراي العام حول المراءه بمباركه لبراليه تمس سمعه المملكه
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  17. 24
    11 أكتوبر, 2016 , 0:20 ص

    ايه

    ماذا لو كانت الفتاتين من الصين ( ستهرول كل كوريا للبحث عنهما وذلك لتلطيف الاجواء الكورية الصينية )
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  18. 23
    11 أكتوبر, 2016 , 0:19 ص

    يالطيف

    هاذي مساوء ابشر رجاء اعيدو النظر بابشر خلوة اننظر لنتحقق من الوضع
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  19. 22
    11 أكتوبر, 2016 , 0:19 ص

    إستشاري صح

    ولو رجعن مجتمعنا مثل البحر يلفظ الأجسام الغريبة ...أكيد لايريدون الولاية ولا الدين ولا أهاليهم مكانهم واسع ...المطلوب عدم المطالبة فيهن .
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  20. 21
    11 أكتوبر, 2016 , 0:19 ص

    محنك ...👌

    اعتقد والله اعلم البنت حبة وسافرت مافيه شي غير كذا هذا اسباب المسلسلات الي تراكين اطفالنا يشاهدونها والله اعلم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  21. 20
    11 أكتوبر, 2016 , 0:17 ص

    ،،،

    أعان الله أهالي الفتاتين فهن *** وأتمنى منهم بذل الجهد لأحضارهن وتأديبهن
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  22. 19
    11 أكتوبر, 2016 , 0:16 ص

    محنك ...👌

    لاتوجد اتفاقية بين البلدين ونادر عماله كوري يشتغل عندنا يعني يدرون مافيه مصلحة تعاون غريبه منهم عقب مصر الدنيا بتخوف المصري خان العروبه ولا فيه صفقه
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  23. 18
    11 أكتوبر, 2016 , 0:16 ص

    فتى الجبل 1

    كلام ملغوس ماله لا ساس ولا راس. !! الشغله تمييع للقضيه وتواطؤ مع الفتاتين من قبل السلطات الكوريه !! للاسف
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  24. 17
    11 أكتوبر, 2016 , 0:15 ص

    ...

    تستطيع حكومة كوريا معرفة مكانهن لكن واضح وأشك أنهم لايريدون ذلك
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  25. 16
    11 أكتوبر, 2016 , 0:15 ص

    سلمان

    هناك أمر غير واضح وغامض في سبب الهروب أما موضوع تعلق الفتاتين بكوريا من خلال المسلسلات الكورية فهذا أمر غير منطقي
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  26. 15
    11 أكتوبر, 2016 , 0:13 ص

    محنك ...👌

    يعني انتبهو لبناتكم الي يدخل كوريا يخلونه كوري هذا الي حصلو والديها الله المستعان
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  27. 14
    11 أكتوبر, 2016 , 0:12 ص

    إستشاري صح

    اعرف واحد ذهب إلى كندا وبالتحديد في مدينة تورنتو وكان عندنا في خير وراح يبربر ضد الدين والدولة ...وفي الأخير أكلوه تراب أن رجع سجن وأن بقى مات جوع .
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  28. 13
    11 أكتوبر, 2016 , 0:12 ص

    هايدي

    الحين أبوها ليه مايروح برجله يدورها ويفكنا ترى الموضوع أخذ أكبر من حجمه
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  29. 12
    11 أكتوبر, 2016 , 0:12 ص

    عذر أقبح من ذنب يادبلوماسي

    لو هربت كوريه عندنا ومساحة بلادنا ضعف مساحة كوريا بكثير لأخرجوهم رجال أمننا
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  30. 11
    11 أكتوبر, 2016 , 0:11 ص

    ماركتو

    يبحثون عن الطلبة السعوديين إللي في كوريا ويلقون البنات عندهم.
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  31. 10
    11 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص

    محمد

    هذا مالقيناه من العلمنيين في تحرير المراه والله لايريدون خيرا للمراه زي ماقال الامير نايف رحمه الله هم يريدون الوصول للمراءه حسبنا الله عليهم
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  32. 9
    11 أكتوبر, 2016 , 0:08 ص

    بقايا مشاعر

    كلام منطقي مختصر مفيد وش تبغون يترك مصالح بلده ويروح يدور بناتنا عزالله م.يسويها
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  33. 8
    11 أكتوبر, 2016 , 0:07 ص

    خليجي

    لا اله الا الله وحدة لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهوا على كل شي قدير
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  34. 7
    11 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    ابك هو صحيح بعد يبون وليه يصير خير كورية مره وحده عاد هذي وين نصرفها
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  35. 6
    11 أكتوبر, 2016 , 0:05 ص

    الشيخ

    الطقاع الليلة إن صدق الغليم ( الغلام ) ( الولد )
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  36. 5
    11 أكتوبر, 2016 , 0:05 ص

    همسات

    الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير من خلقه
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  37. 4
    11 أكتوبر, 2016 , 0:04 ص

    إستشاري صح

    نحن إذا طلبت الدول منا شيء نجيبه لو تحت الأرض . .وهم يعاملوننا ببرود ومن يجيهم من الرعاع حقاننا يحمونهم ويسمحون لهم يتطاولون على ديننا وحكامنا .
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  38. 3
    11 أكتوبر, 2016 , 0:04 ص

    خليجي

    اللهم احفظهم وردهم الى اهلهم كمارددت يوسف الى أهله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  39. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 0:03 ص

    انسان

    انصحهن بالبقاء في كوريا لانهن لو رجعن لذويهن سوف تصبح حياتهن في خطر.سوف يتعرض لجميع انواع العنف والتعذيب والحبس والاهانة والحرمان وقد يتعرضن للقتل.
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  40. 1
    10 أكتوبر, 2016 , 23:59 م

    هبوب الشمال

    لقد ابتليت المرأة في هذا الزمان بمن يسمون دعاة تحرير المرأة،يريدون أن يسلبوا كرامتهاوينزلوها من مكانتها،وقد نتج عن هذه الدعوة فساد الأخلاق وغياب القيم
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