دبلوماسي كوري يعلق على هروب الفتاتين السعوديتين.. ماذا قال ؟!

صحيفة المرصد: قال دبلوماسي كوري في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن موضوع الفتاتين السعوديتين اللتين هربتا إلى كوريا غير مهم بالنسبة للوزارة، مشيرا إلى أنها – أي الوزارة –لن تتخذ أي إجراء تجاههما، لأن الأمر يخص المملكة فقط.
وأوضح أن الوزارة لا يعنيها ما يثار عن هروب الفتاتين إلى كوريا، مشيراً إلى أن الوزارة لا تعلم أين تقيمان.
وكشف الدبلوماسي، وهو المسؤول عن قسم شؤون الشرق الأوسط، عن علمه بموضوع الفتاتين اللتين هربتا إلى كوريا قبل يومين، إلا أنه يجهل مكان وجودهما، بحسب صحيفة “كوريا تايمز”.
وأكد أن وزارة الخارجية الكورية أخذت بعض المعلومات عن القضية من الصحافة السعودية، لافتة إلى علمها بقلق ذويهما عليهما.
تعليقات ( 40 )
سميرالحين كوريا بطوكيو
مشعل الرياضالسؤال كيف سافروا هؤلاء المراهقات بدون إذن أو علم أولياء أمورهم أين الخلل .. واللهم أهدي واحفظ بنات المسلمين وان تشل أركان من يغرر بهؤلاء المراهقات
شايمبالفعل هن دواعش وماحرضهن الا الدواعش عشان يشغلون الدوله والراي العام عن تحركاتهم من دفع لهن المصاريف والتذاكر هذه حركات الدواعش
يالطيفمن بتع اهله ووطنه لا حسايف عليه ولي حرضها من هم معها في العمل يستاهل من طلعها تهمل الم تكن قادر على الصرف عليها خل كلمة هي فلاويه تنفعك
الهمدانيمن هرب هرب من شوي هرب من الشديد القوي
مسمارتنتفض كوريا كلها ويجيبونهن في ساعه لو راح ابوها وقال اعتقد غرر بهن الدواعش والله كوريا كلها يبحثون عنهم لينقفطون سريع سريع خخخخخخخخخخخ
ابوالحمزةوالله لو قالوا لوزارة الخارجية الكورية أن الفتاتين إرهابيتين كان لقيت الكوريين ينقّزون وينطنطون لين يجيبوا خبر الفتاتين
كوريطبعا هن راح يجلسن شهر او شهرين وبعدها راح يصابن بنوع مت الالكتئاب وراح يرحعن مذلولات موهانات كوريا غاليه جدا ولي غرر بهن لما تخلص ماربه راح يتخلى عنهن
طلال الحربيمسيكينات . كلها يومين وكل وحده تبكي وتقول ابي امي ابي ابوي
محنك ...👌والله ياوالدين الاطفال والبنات راقبو اطفالكم لاتهملون راقبو بوسطيه وماشوهم واهم شي خلهم يصارحونكم كونو ليان وانتبهولاصارو يحبون الجلوس بكثره بغرفتهم
ا***********اكيد التنسيق صار من عمال المول الي تشتغل فيه سبحانك اللهم واستغفرك واتوب اليك
محنك ...👌مصر ماصوووووت الا على بلا ياملعفه احد سر وطمع مايسوي كذا الا وراه سر
اياكم والقذف اياكم والشماته"اتقوا الله لكم بنات واخوات واعراض احذروا القيل والقال والخوض في الاعراض حتى لا يٌبتلى احدكم في عرضه.
زايدلو ابوها حريص عليها كان مقال عنها فلاويه وحريصه على الاغاني الموضوع فيه استغلال واشعال الراي العام حول المراءه بمباركه لبراليه تمس سمعه المملكه
ايهماذا لو كانت الفتاتين من الصين ( ستهرول كل كوريا للبحث عنهما وذلك لتلطيف الاجواء الكورية الصينية )
يالطيفهاذي مساوء ابشر رجاء اعيدو النظر بابشر خلوة اننظر لنتحقق من الوضع
إستشاري صحولو رجعن مجتمعنا مثل البحر يلفظ الأجسام الغريبة ...أكيد لايريدون الولاية ولا الدين ولا أهاليهم مكانهم واسع ...المطلوب عدم المطالبة فيهن .
محنك ...👌اعتقد والله اعلم البنت حبة وسافرت مافيه شي غير كذا هذا اسباب المسلسلات الي تراكين اطفالنا يشاهدونها والله اعلم
،،،أعان الله أهالي الفتاتين فهن *** وأتمنى منهم بذل الجهد لأحضارهن وتأديبهن
محنك ...👌لاتوجد اتفاقية بين البلدين ونادر عماله كوري يشتغل عندنا يعني يدرون مافيه مصلحة تعاون غريبه منهم عقب مصر الدنيا بتخوف المصري خان العروبه ولا فيه صفقه
فتى الجبل 1كلام ملغوس ماله لا ساس ولا راس. !! الشغله تمييع للقضيه وتواطؤ مع الفتاتين من قبل السلطات الكوريه !! للاسف
...تستطيع حكومة كوريا معرفة مكانهن لكن واضح وأشك أنهم لايريدون ذلك
سلمانهناك أمر غير واضح وغامض في سبب الهروب أما موضوع تعلق الفتاتين بكوريا من خلال المسلسلات الكورية فهذا أمر غير منطقي
محنك ...👌يعني انتبهو لبناتكم الي يدخل كوريا يخلونه كوري هذا الي حصلو والديها الله المستعان
إستشاري صحاعرف واحد ذهب إلى كندا وبالتحديد في مدينة تورنتو وكان عندنا في خير وراح يبربر ضد الدين والدولة ...وفي الأخير أكلوه تراب أن رجع سجن وأن بقى مات جوع .
هايديالحين أبوها ليه مايروح برجله يدورها ويفكنا ترى الموضوع أخذ أكبر من حجمه
عذر أقبح من ذنب يادبلوماسيلو هربت كوريه عندنا ومساحة بلادنا ضعف مساحة كوريا بكثير لأخرجوهم رجال أمننا
ماركتويبحثون عن الطلبة السعوديين إللي في كوريا ويلقون البنات عندهم.
محمدهذا مالقيناه من العلمنيين في تحرير المراه والله لايريدون خيرا للمراه زي ماقال الامير نايف رحمه الله هم يريدون الوصول للمراءه حسبنا الله عليهم
بقايا مشاعركلام منطقي مختصر مفيد وش تبغون يترك مصالح بلده ويروح يدور بناتنا عزالله م.يسويها
خليجيلا اله الا الله وحدة لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهوا على كل شي قدير
الشيخالطقاع الليلة إن صدق الغليم ( الغلام ) ( الولد )
همساتالحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير من خلقه
إستشاري صحنحن إذا طلبت الدول منا شيء نجيبه لو تحت الأرض . .وهم يعاملوننا ببرود ومن يجيهم من الرعاع حقاننا يحمونهم ويسمحون لهم يتطاولون على ديننا وحكامنا .
خليجياللهم احفظهم وردهم الى اهلهم كمارددت يوسف الى أهله
انسانانصحهن بالبقاء في كوريا لانهن لو رجعن لذويهن سوف تصبح حياتهن في خطر.سوف يتعرض لجميع انواع العنف والتعذيب والحبس والاهانة والحرمان وقد يتعرضن للقتل.
هبوب الشماللقد ابتليت المرأة في هذا الزمان بمن يسمون دعاة تحرير المرأة،يريدون أن يسلبوا كرامتهاوينزلوها من مكانتها،وقد نتج عن هذه الدعوة فساد الأخلاق وغياب القيم