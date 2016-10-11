ناصر العمر: لماذا “الرافضة” لم يخصصو يوما ليحزنوا على مقتل علي!

صحيفة المرصد: تساءل الداعية الإسلامي، ناصر العمر، عضو الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين، عن سبب تخصيص من وصفهم بـ”الرافضة” ليوم عاشوراء ليحزنوا فيه على مقتل الحسين بن علي ولم يخصصوا يوما للحزن على ابيه علي؟

جاء ذلك في مقطع فيديو نسره الداعية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “من أكثر من يقع في البدع في شهر محرم هم هؤلاء الرافضة، وسبحان الله اليوم وقفت في معنى أرجوا أن أكون قد وفقت فيه، فقلت لماذا الرافضة يجعلون يوم عاشوراء يوم مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن والديه يوم حزن؟ فيقولون لأنه يوم مقتل الحسين.”

وتابع العمر قائلا: “لماذا لم تجعلوا يوم مقتل علي يوم حزن؟ وهو أبوه، كما تفعلون في مقتل الحسين؟ هم يريدون مخالفة المسلمين بأي شيء ولا أقول هنا السنة فقط، لأن يوم مقتل علي لا يوافق أي شيء بالنسبة للمسلمين، ولأن يوم عاشوراء يوم شكر نعمة وفرح يعبر عنه بالصيام أرادوا يقلبونه إلى حزن..”

CNN