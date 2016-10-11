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ناصر العمر: لماذا “الرافضة” لم يخصصو يوما ليحزنوا على مقتل علي!

11 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص
ناصر العمر: لماذا “الرافضة” لم يخصصو يوما ليحزنوا على مقتل علي!
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صحيفة المرصد: تساءل الداعية الإسلامي، ناصر العمر، عضو الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين، عن سبب تخصيص من وصفهم بـ”الرافضة” ليوم عاشوراء ليحزنوا فيه على مقتل الحسين بن علي ولم يخصصوا يوما للحزن على ابيه علي؟

جاء ذلك في مقطع فيديو نسره الداعية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “من أكثر من يقع في البدع في شهر محرم هم هؤلاء الرافضة، وسبحان الله اليوم وقفت في معنى أرجوا أن أكون قد وفقت فيه، فقلت لماذا الرافضة يجعلون يوم عاشوراء يوم مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن والديه يوم حزن؟ فيقولون لأنه يوم مقتل الحسين.”

وتابع العمر قائلا: “لماذا لم تجعلوا يوم مقتل علي يوم حزن؟ وهو أبوه، كما تفعلون في مقتل الحسين؟ هم يريدون مخالفة المسلمين بأي شيء ولا أقول هنا السنة فقط، لأن يوم مقتل علي لا يوافق أي شيء بالنسبة للمسلمين، ولأن يوم عاشوراء يوم شكر نعمة وفرح يعبر عنه بالصيام أرادوا يقلبونه إلى حزن..”
CNN



تعليقات ( 30 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 30
    11 أكتوبر, 2016 , 1:27 ص

    فارس الزهراني نعم نحب ال بيت نبينا محمد صل الله عليه وسلم ولكن لا نقدسهم ولا نشركهم مع الله كما يفعل الروافض -معمميهم يعرفون ذلك جيدا لكن الاتباع سذج
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  2. 29
    11 أكتوبر, 2016 , 1:24 ص

    الهمداني

    فارس الزهراني صحيح الجاهل عدو نفسه((واحيان يكون العاطل عدو نفسه))
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  3. 28
    11 أكتوبر, 2016 , 1:22 ص

    فارس الزهراني خنبوقه مسويه نفسها ميته - ماهي اصلا ميته من زماااااااااااااااان وبالدليل بعد
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  4. 27
    11 أكتوبر, 2016 , 1:20 ص

    ضمير الناس

    بكيفهم ماهوعليناهداهم ولكن الله يهدي من يشاء***
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  5. 26
    11 أكتوبر, 2016 , 1:19 ص

    فارس الزهراني

    نعم نحب ال بيت نبينا محمد صل الله عليه وسلم ولكن لا نقدسهم ولا نشركهم مع الله كما يفعل الروافض
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  6. 25
    11 أكتوبر, 2016 , 1:17 ص

    فارس الزهراني

    صحيح الجاهل عدو نفسه فلا تقارع جاهل ولا مجنون فأن قارعتهم فأنت مثلهم
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  7. 24
    11 أكتوبر, 2016 , 1:15 ص

    قاضب الجاده

    اللهم اشهد انا نحب الرسول محمد بن عبدالله صلوات الله عليه ونحب ال بيته وصحبه يامن انت على الشرك الاكبر ارجع الى الحق قبل ان ياتيك هادم الذات
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  8. 23
    11 أكتوبر, 2016 , 1:15 ص

    فارس الزهراني

    خنبوقه مسويه نفسها ميته
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  9. 22
    11 أكتوبر, 2016 , 1:14 ص

    فارس الزهراني

    هاجاك بونجمتين الظاهر انت وقلم الكذب اخوان من الرضاعه
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  10. 21
    11 أكتوبر, 2016 , 1:13 ص

    فارس الزهراني

    طيب قوموا ارقدوا وراكم دوامات اما انا عاطل ومتفرغ
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  11. 20
    11 أكتوبر, 2016 , 1:11 ص

    فارس الزهراني

    رضي الله عن الخليفه الفاروق عمر بن الخطاب الذي فتح بلاد فارس وادب اهل الضلاله والبدع ورحم الله البطل صدام حسين فقد كان لهم بالمرصاد طيلة فترة حكمه
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  12. 19
    11 أكتوبر, 2016 , 1:10 ص

    عفاف اللحياني

    اللهم أعز الأسلام ولمسلمين وأذل الشرك ولمشركين أعداء كتاب الله وسنة رسوله
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  13. 18
    11 أكتوبر, 2016 , 1:09 ص
    عدد التعليقات:11302

    برق الحرم

    ((قدسوا اللطمَ _ والتطبيرَ _وابتدعوا.......إفكا تجسدَّ في أمر فيه (اتامروا) .... وزوروا السنة الغراء واختلقوا لغو......الحديث وما حجوا ولا اعتمروا ))
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  14. 17
    11 أكتوبر, 2016 , 1:09 ص

    مسمار

    الرسول صل الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم يقول انما انا بشر مثلكم لا اغني عنكم من الله شيئا هذا وهو حبيب اللهومع ذلك يستعينون بالحسين رضي الله عنه
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  15. 16
    11 أكتوبر, 2016 , 1:08 ص

    متأمل

    حزنهم على الحسين عليه السلام حزن سياسي ويكرهون الحسن عليه السلام كره سياسي والفرس أساسا أصحاب هذه التفرقة لإذكاء الفتنة ،وأوهموا الشيعة بهذا المعتقد
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  16. 15
    11 أكتوبر, 2016 , 1:08 ص
    عدد التعليقات:11302

    برق الحرم

    (((( وآل صفيون قد _زاغوا وقد_ خرجوا....من ((دين_أحمد))... وارتابوا إذ انتظروا بباب سرداب سامراء عن عبث.....من بعد ما زاغت _الأفكارُ _والبــــصرُ))))
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  17. 14
    11 أكتوبر, 2016 , 1:07 ص

    عبدالله بن محمد

    ولو شاء الله لجعلكم أمة واحده. هذه سنة الله في خلقه جعلهم مختلفين في كل شي كل يعبد ربه كما يريد والله محاسب الجن والانس اجمعين الولاء للوطن والاخلاصله
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  18. 13
    11 أكتوبر, 2016 , 1:05 ص
    عدد التعليقات:11302

    برق الحرم

    ((((( معطلِون بغاة من بني سبأ......((سودُ _العمائم ))كم قلـّوا وكم كثروا..... صفرُ الوجوه ورأسُ _الشركِ_ سيدهم......وسيدُ _السيء _الدجال يا بشرُ ))))
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  19. 12
    11 أكتوبر, 2016 , 1:05 ص

    مسمار

    اذا كان يقرأون الفاتحه ياشخ وفيها اياك نعبد واياك نستعين ومع ذلك يستعينون بالحسين رضي الله عنه يعني خالفو كلام الله بقولهم ياحسين وياعلي
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  20. 11
    11 أكتوبر, 2016 , 1:01 ص

    فارس الزهراني

    جزاك الله ياشيخنا ووالدنا ناصر العمر وما ذكرته لا يختلف عليه اثنان من اهل السنه والجماعه اما الشيعه فهم اهل ضلاله ولا غرابه اخذلهم الله
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  21. 10
    11 أكتوبر, 2016 , 1:00 ص

    الهمداني

    صوم وصل وروكع و مالك دخل بالغير ريح ورتاح
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  22. 9
    11 أكتوبر, 2016 , 0:59 ص

    من ناحيتي انا

    ماشاء الله عليك ياشيخ والله جبتها في الصميم . لعنة الله على الخوارج والروافض من ايام الصحابة ( رضي الله عنهم ) إلى قيام الساعة .
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  23. 8
    11 أكتوبر, 2016 , 0:54 ص

    اخونجي

    ما الفرق بين بكائية الرافضة في عاشوراء وبكائية الاخوان في رابعة !!
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  24. 7
    11 أكتوبر, 2016 , 0:54 ص

    الله يهديهم ويعافيهم ولا يبلانا يارب علي بن ابي طالب رضي الله عنه وابنه الحسين بريئين من أفعال أصحاب العقول السقيمة
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  25. 6
    11 أكتوبر, 2016 , 0:53 ص

    الحسين عليه السلام زوجته فارسيه والأئمة من بعد الحسين من ذريتها ثم ان من قتل علي رضي الله عنه من الخوارج وهم لايكفرون الخوارج
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  26. 5
    11 أكتوبر, 2016 , 0:53 ص

    زائر الله ينصرنا علا كل من يعادينا يارب العالمين وحسبي الله ونعم الوكيل
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  27. 4
    11 أكتوبر, 2016 , 0:48 ص

    الهمداني

    هم احرااااااااااااااااار
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  28. 3
    11 أكتوبر, 2016 , 0:46 ص

    رافضي محب لوطني

    سلامات ياشيخ الامام علي عليه السلام قتل في المحراب يوم 20 رمضان وحزنه في نفس اليوم
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  29. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 0:44 ص

    اخونجي

    لا تسأل أهل الضلال عن ضلالهم فالرافضة فرقة ضالة كضلال غيرها من الفرق والجماعات الضالة
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  30. 1
    11 أكتوبر, 2016 , 0:44 ص

    دروجبا

    صدق الشيخ الله يكتب اجره ممكن تجاوب ياخنبوقه على السؤال الله ***********
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