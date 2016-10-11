آل الشيخ مغردا : كم كنت مخطئا حينما اعتقدت ان “السيسي” سينقذ مصر من الانهيار!

صحيفة المرصد:قال الكاتب محمد آل الشيخ، إنه أخطأ في اعتقاده بأن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، سيتمكن من انقاذ مصر، لافتا إلى موقف القاهرة في اجتماع مجلس الأمن حول سوريا.
جاء ذلك في تغريدة لآل الشيخ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “كم كنت مخطئا حينما اعتقدت ان السيسي سينقذ مصر من الانهيار، الابتزاز من خلال المواقف الدبلوماسية الرخيصة ليست من اخلاق القادة الكبار.”
وتابع قائلا: “نقدي للسيسي لا يعني اطلاقا انني مع جماعة الاخوان فانا ضد الاخوان لأنهم حركة سياسية اممية تسعى الى هدم وطني لإقامة دولة الامة على أنقاض الوطن.”
كم كنت مخطئا حينما اعتقدت ان السيسي سينقذ مصر من الانهيار، الابتزاز من خلال المواقف الدبلوماسية الرخيصة ليست من اخلاق القادة الكبار
— محمد آل الشيخ (@alshaikhmhmd) October 9, 2016
تعليقات ( 5 )
فارس الزهرانيت 2 لست انا وعيب يامن تكتب باسم غيرك
ملكالله يحفظ شعب مصر ويحفظ المملكه العربيه السعوديه من شر الحاقدين
فارس الزهرانياحبك بالله يا لبي خشمك
zoroنحن ابناء المملكة من سيبني وطننا ولن نكون بعون الله في حاجة احد لن نكون على امل كاذب من السيسي عندما يقول مسافة السكة ثم بعدها يقول جيش مصر لحماية مصر
الطائر الأزرقوأخيرا والحمد لله بدأ الكتاب والمدافعين عن مواقف مصر وابتزازها وتآمرها بدأوا يعرفون الحقيقة . أوقفوا الرز