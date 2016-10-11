آل الشيخ مغردا : كم كنت مخطئا حينما اعتقدت ان “السيسي” سينقذ مصر من الانهيار!

صحيفة المرصد:قال الكاتب محمد آل الشيخ، إنه أخطأ في اعتقاده بأن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، سيتمكن من انقاذ مصر، لافتا إلى موقف القاهرة في اجتماع مجلس الأمن حول سوريا.

جاء ذلك في تغريدة لآل الشيخ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “كم كنت مخطئا حينما اعتقدت ان السيسي سينقذ مصر من الانهيار، الابتزاز من خلال المواقف الدبلوماسية الرخيصة ليست من اخلاق القادة الكبار.”

وتابع قائلا: “نقدي للسيسي لا يعني اطلاقا انني مع جماعة الاخوان فانا ضد الاخوان لأنهم حركة سياسية اممية تسعى الى هدم وطني لإقامة دولة الامة على أنقاض الوطن.”