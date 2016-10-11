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آل الشيخ مغردا : كم كنت مخطئا حينما اعتقدت ان “السيسي” سينقذ مصر من الانهيار!

11 أكتوبر, 2016 , 1:12 ص
آل الشيخ مغردا : كم كنت مخطئا حينما اعتقدت ان “السيسي” سينقذ مصر من الانهيار!
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صحيفة المرصد:قال الكاتب محمد آل الشيخ، إنه أخطأ في اعتقاده بأن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، سيتمكن من انقاذ مصر، لافتا إلى موقف القاهرة في اجتماع مجلس الأمن حول سوريا.
جاء ذلك في تغريدة لآل الشيخ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “كم كنت مخطئا حينما اعتقدت ان السيسي سينقذ مصر من الانهيار، الابتزاز من خلال المواقف الدبلوماسية الرخيصة ليست من اخلاق القادة الكبار.”

وتابع قائلا: “نقدي للسيسي لا يعني اطلاقا انني مع جماعة الاخوان فانا ضد الاخوان لأنهم حركة سياسية اممية تسعى الى هدم وطني لإقامة دولة الامة على أنقاض الوطن.”



تعليقات ( 5 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 5
    11 أكتوبر, 2016 , 1:28 ص

    فارس الزهراني

    ت 2 لست انا وعيب يامن تكتب باسم غيرك
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  2. 4
    11 أكتوبر, 2016 , 1:26 ص

    ملك

    الله يحفظ شعب مصر ويحفظ المملكه العربيه السعوديه من شر الحاقدين
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  3. 3
    11 أكتوبر, 2016 , 1:25 ص

    فارس الزهراني

    احبك بالله يا لبي خشمك
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  4. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 1:23 ص

    zoro

    نحن ابناء المملكة من سيبني وطننا ولن نكون بعون الله في حاجة احد لن نكون على امل كاذب من السيسي عندما يقول مسافة السكة ثم بعدها يقول جيش مصر لحماية مصر
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  5. 1
    11 أكتوبر, 2016 , 1:20 ص

    الطائر الأزرق

    وأخيرا والحمد لله بدأ الكتاب والمدافعين عن مواقف مصر وابتزازها وتآمرها بدأوا يعرفون الحقيقة . أوقفوا الرز
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