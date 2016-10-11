بالفيديو: فتاة تضرب شاب وتصفعه على وجهه بعد تحرش بها

صحيفة المرصد: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة وهو تصرخ وتضرب شاباً. ذكر شهود عيان أنه حاول شاب التحرش بالفتاة ، لكنها لقنته علقة ساخنة لن يفكر معها بالمستقبل من التفكير بالاعتداء او التحرش باي فتاة. يشار إلى أن موقع” صحيفة المرصد” لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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تعليقات ( 16 )
متعبحلال في هالاشكال ان شاءالله نسمع خبر القبض عليه حتى يكون عبره لأمثاله من المستهترين باعراض بنات المسلمين
المستحيلكفو والله بنت رجال والله يستاهل حقهه وماجاه 😁
سعيدعجايب ياوافد كثرة الكلام ماهي زينه
محمدالجعيدالله العلم بينهم
غلاعجايب . من الآخر 👉👉 لشخص ذكر ( غير ) سعودي ، للتنبيه ،
يوسفلاحول ولاقوه الا بالله ياناس فكروو شوي بعدين الشباب حافظو علي انفسكم بالعفه وابعدو عن بعض الامور
مبارك6 استسخت الشخص وسحبته ع كل المواطنين ؟ حسب كلام البعض ان ف فرق بين القبيلي والحضري ههاا لحالها ومع تكسي ؟ ترى الشكل والاسلوب له دور لا يغرك الظاهر
فارس الزهرانيلابد من قيادة المراة لسياره
ابو سليمانرحم الله امرء عرف قدر نفسه منتب قد المشكله أبعد عن المشكله
عجايبوين اللي يبون البنات يركبون مع أوبر وكريم شوفوا اخلاق السعوديين ياللي تحاربون الاجانب وتدعون المثاليه لا ويقولون الشاب السعودي ثقه وافضل من الوافد....
رأي منصفيستاهل وهذا بسبب غياب قانون التحرش والابتزاز الذي يحمي المراة ، لو عندنا قوانين صارمه ضد التحرش والابتزاز كان اختفى شي اسمه تحرش وابتزاز من المجتمع
النمرالذهبيتسلم يداها بنت رجال والتيس يبقى تتيس
سعد بن فهديستاهل واتمنى جميع البنات اي شاب يتحرش عطية كفوف وافضحية بين الناس عشان يتوب مايفكر يعيدها مع اي بنت محترمة
من الآخربنت رجال كفو يستاهل ماجاه و كالعادة المجتمع الصحراوي رح يلومها هي لمجرد انها انثى ! والذكر مهما كان غلطان فهو يعتبر ملاك طاهر !
مدمرههههههه احسن يستاهل التيس