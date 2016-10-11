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بالفيديو: فتاة تضرب شاب وتصفعه على وجهه بعد تحرش بها

11 أكتوبر, 2016 , 2:37 ص
بالفيديو: فتاة تضرب شاب وتصفعه على وجهه بعد تحرش بها
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صحيفة المرصد: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة وهو تصرخ وتضرب شاباً. ذكر شهود عيان أنه حاول شاب التحرش بالفتاة ، لكنها لقنته علقة ساخنة لن يفكر معها بالمستقبل من التفكير بالاعتداء او التحرش باي فتاة. يشار إلى أن موقع” صحيفة المرصد” لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 16
    11 أكتوبر, 2016 , 3:29 ص

    متعب

    حلال في هالاشكال ان شاءالله نسمع خبر القبض عليه حتى يكون عبره لأمثاله من المستهترين باعراض بنات المسلمين
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  2. 15
    11 أكتوبر, 2016 , 3:23 ص

    المستحيل

    كفو والله بنت رجال والله يستاهل حقهه وماجاه 😁
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  3. 14
    11 أكتوبر, 2016 , 3:21 ص

    كفو ي بنت الرجال 👍
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  4. 13
    11 أكتوبر, 2016 , 3:17 ص

    سعيد

    عجايب ياوافد كثرة الكلام ماهي زينه
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  5. 12
    11 أكتوبر, 2016 , 3:14 ص

    محمدالجعيد

    الله العلم بينهم
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  6. 11
    11 أكتوبر, 2016 , 3:05 ص

    غلا

    عجايب . من الآخر 👉👉 لشخص ذكر ( غير ) سعودي ، للتنبيه ،
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  7. 10
    11 أكتوبر, 2016 , 3:04 ص

    يوسف

    لاحول ولاقوه الا بالله ياناس فكروو شوي بعدين الشباب حافظو علي انفسكم بالعفه وابعدو عن بعض الامور
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  8. 9
    11 أكتوبر, 2016 , 3:02 ص

    مبارك

    6 استسخت الشخص وسحبته ع كل المواطنين ؟ حسب كلام البعض ان ف فرق بين القبيلي والحضري ههاا لحالها ومع تكسي ؟ ترى الشكل والاسلوب له دور لا يغرك الظاهر
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  9. 8
    11 أكتوبر, 2016 , 3:00 ص

    فارس الزهراني

    لابد من قيادة المراة لسياره
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  10. 7
    11 أكتوبر, 2016 , 3:00 ص

    ابو سليمان

    رحم الله امرء عرف قدر نفسه منتب قد المشكله أبعد عن المشكله
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  11. 6
    11 أكتوبر, 2016 , 2:55 ص

    عجايب

    وين اللي يبون البنات يركبون مع أوبر وكريم شوفوا اخلاق السعوديين ياللي تحاربون الاجانب وتدعون المثاليه لا ويقولون الشاب السعودي ثقه وافضل من الوافد....
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  12. 5
    11 أكتوبر, 2016 , 2:47 ص

    رأي منصف

    يستاهل وهذا بسبب غياب قانون التحرش والابتزاز الذي يحمي المراة ، لو عندنا قوانين صارمه ضد التحرش والابتزاز كان اختفى شي اسمه تحرش وابتزاز من المجتمع
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  13. 4
    11 أكتوبر, 2016 , 2:46 ص

    النمرالذهبي

    تسلم يداها بنت رجال والتيس يبقى تتيس
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  14. 3
    11 أكتوبر, 2016 , 2:45 ص

    سعد بن فهد

    يستاهل واتمنى جميع البنات اي شاب يتحرش عطية كفوف وافضحية بين الناس عشان يتوب مايفكر يعيدها مع اي بنت محترمة
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  15. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 2:43 ص

    من الآخر

    بنت رجال كفو يستاهل ماجاه و كالعادة المجتمع الصحراوي رح يلومها هي لمجرد انها انثى ! والذكر مهما كان غلطان فهو يعتبر ملاك طاهر !
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  16. 1
    11 أكتوبر, 2016 , 2:41 ص

    مدمر

    ههههههه احسن يستاهل التيس
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