بالفيديو: فتاة تضرب شاب وتصفعه على وجهه بعد تحرش بها

صحيفة المرصد: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة وهو تصرخ وتضرب شاباً. ذكر شهود عيان أنه حاول شاب التحرش بالفتاة ، لكنها لقنته علقة ساخنة لن يفكر معها بالمستقبل من التفكير بالاعتداء او التحرش باي فتاة. يشار إلى أن موقع” صحيفة المرصد” لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.