بالفيديو : حريق في مستشفى “المشفى” بجدة ونقل 7 حالات إلى مستشفى مجاور

صحيفة المرصد: أُصيب شخصٌ بالاختناق جراء حريق اشتعل في مستشفى “المشفى” بجدة، فيما نُقلت 7 حالات منومة لمستشفى مجاورٍ. وكان الدفاع المدني قال عبر حسابه على “تويتر”: مدني جدة باشر حريقًا في مستشفى المشفى؛ نتج عنه إصابة حالة باختناقٍ، وتمّ نقل ٧ حالات منومة للمستشفى المجاور.
تعليقات ( 3 )
مخارج الطواري بالمباني تحتاج اعاده نظريالدفاع المدني واجب عليك سن قوانين ومواصفات تلزم بها اصاحب المباني السلامه بالمباني معدومه
المباني تفتقد السلامه الدفاع المدني لازم يتخذ مواصفات بالمباني تساعد على تقليل الخساير اثنا الخرايقانظرو للمباني السكنيه والتجاريه خندق مغلق من كل الجهات وهاذا سبب كثره الخساير بالحرابق لامجال للهروب من الحرايق
بقايا مشاعرالتجمهر يعيق حالات الاسعاف متى نفهم هذا