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بالفيديو : حريق في مستشفى “المشفى” بجدة ونقل 7 حالات إلى مستشفى مجاور

11 أكتوبر, 2016 , 2:59 ص
بالفيديو : حريق في مستشفى “المشفى” بجدة ونقل 7 حالات إلى مستشفى مجاور
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صحيفة المرصد: أُصيب شخصٌ بالاختناق جراء حريق اشتعل في مستشفى “المشفى” بجدة، فيما نُقلت 7 حالات منومة لمستشفى مجاورٍ. وكان الدفاع المدني قال عبر حسابه على “تويتر”: مدني جدة باشر حريقًا في مستشفى المشفى؛ نتج عنه إصابة حالة باختناقٍ، وتمّ نقل ٧ حالات منومة للمستشفى المجاور.
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تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    11 أكتوبر, 2016 , 3:23 ص

    مخارج الطواري بالمباني تحتاج اعاده نظر

    يالدفاع المدني واجب عليك سن قوانين ومواصفات تلزم بها اصاحب المباني السلامه بالمباني معدومه
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  2. 2
    11 أكتوبر, 2016 , 3:20 ص

    المباني تفتقد السلامه الدفاع المدني لازم يتخذ مواصفات بالمباني تساعد على تقليل الخساير اثنا الخرايق

    انظرو للمباني السكنيه والتجاريه خندق مغلق من كل الجهات وهاذا سبب كثره الخساير بالحرابق لامجال للهروب من الحرايق
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  3. 1
    11 أكتوبر, 2016 , 3:10 ص

    بقايا مشاعر

    التجمهر يعيق حالات الاسعاف متى نفهم هذا
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