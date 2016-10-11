بالفيديو : حريق في مستشفى “المشفى” بجدة ونقل 7 حالات إلى مستشفى مجاور

صحيفة المرصد: أُصيب شخصٌ بالاختناق جراء حريق اشتعل في مستشفى “المشفى” بجدة، فيما نُقلت 7 حالات منومة لمستشفى مجاورٍ. وكان الدفاع المدني قال عبر حسابه على “تويتر”: مدني جدة باشر حريقًا في مستشفى المشفى؛ نتج عنه إصابة حالة باختناقٍ، وتمّ نقل ٧ حالات منومة للمستشفى المجاور.

