فيديو: سائق سيارة “صغيرة” ينقل الطلاب بطريقة خطيرة في جازان

صحيفة المرصد: تناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو أظهر قيام سائق بنقل طلاب مدارس في جازان على سطح سيارة صغيرة. وأكد مغردون أنه تم تسجيلُ عددٍ من الحوادث المرورية لهذه الفئة من الطلاب؛ نظراً لعدم توافر وسائل السلامة أثناء عمليات نقلهم عبر سيارات صغيرة، وأخرى مكشوفة وبعضها متهالكة جدّاً .

