عرب الشمال و الفرس وقضية فلسطين

لا يحتاج المرء إلى ذكاء ليكتشف أن الفرس اتخذوا من قضية فلسطين وتحريرها، ذريعة لتمرير مشروعهم التوسعي أملا بإقامة إمبراطوريتهم الكسروية التي سحقها عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – وإلا فما الذي سيجنيه ذوو كسرى لو افترضنا جدلا أن فلسطين تحررت، وهي دولة سنية، مثلها مثل الأردن.

والسؤال : هل يهم إيران (الشيعية) أن تقوم دولة سنية، وهي التي ترفض أن تقيم ولو مسجدا لأهل السنة في طهران؟.. إلا أن هناك – للأسف – بعضا من عرب الشمال، يعتقدون أن ملالي الفرس صادقون في نواياهم، وأنهم فعلا يريدون تحريرها، وفي مقدمة هؤلاء المنتمين السذج لحركتي حماس والجهاد المتأخونتين، رغم أني لا أشك لوهلة أن قيادات تلك الحركتين يعلمون علم اليقين أن نوايا ملالي الفرس لا علاقة لها بالتحرير قدر علاقتها الوطيدة بمشروع فارسي صفوي لبناء )امبراطورية فارس العظمى)، وأن القضية الفلسطينية ليست إلا لذر الرماد في العيون؛ غير أن قيادات المتأسلمين المسيسين أينما وجدوا، يتاجرون بالإسلام، كما تتاجر إيران بالقضية الفلسطينية، وهنا (وافق شن طبقة)، فأولئك يستغلون القضية لتكون جسرا لتمرير التوسع، وهؤلاء يستغلون القضية ليقبضون المال الحرام كما هو ديدنهم.

وكثير من عرب الشمال المغرر بهم، وبالذات من يصفقون لإيران من منطلق عنايتها بالقضية الفلسطينية، لا يعلمون أن إيران التي تزعم أنها تنأى بنفسها عن الطائفية أو المذهبية، وتدعوا إلى التقارب مع أهل السنة، ترفض رفضا باتا إقامة مسجد لأهل السنة في طهران، ويندر أن يمر شهرٌ أو شهران، دون أن تعدم مواطنا من مواطنيها، إما أن يكون من أهل السنة، ، أو من عربستان، شيعيا كان أو سنيا. فما الذي يجعلها بالله عليكم، تحرر أرض فلسطين وأهلها من أهل السنة، التي تعدم أمثالهم من مواطنيها في إيران، أو كما تقتل ثوار (عربستان)، وهو وطن عربي سليب محتل، مثله مثل فلسطين تماما؟

ربما قد أجد عذرا للعربي الشيعي المتشبع بالطائفية أن يساند إيران، ويخون انتماءه العربي، لكني لا أفهم كيف يقف العربي الفلسطيني مع ملالي الفرس، وهو يعرف أنها دولة دينية كهنوتية شيعية، نذرت نفسها، حسب دستورها المعلن، لنشر المذهب الصفوي، وصولا لإقامة امبراطورية الفرس، التي هدمها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ، ولكراهيتهم لعمر أقاموا لقاتل عمر «أبولؤلؤة المجوسي» نصبا ومزارا في مدينة (كاشان الإيرانية)، تقديسا له وإحياء لذكره؛ وحين فاوضتهم (جماعة الأخوان) عندما تربع الخميني على عرش الشاه أن يهدموه لقاء أن يبايعوا الخميني، رفضوا، وأصروا على المزار رغم أن من الثابت أن أبا لؤلوة هذا قتل بعد مقتل عمر في المدينة ودفن فيها.

وعلى أية حال، فليسأل أي فلسطيني نفسه: هل من يضع لمن اغتال عمر نصبا، يقدسونه، ويطوفون حوله، يهمه أن تعود فلسطين(السنية) إلى أهلها السنة؟.. إذا فالقضية قضية نفاق وانتهازية، هدفها إقامة إمبراطورية كسرى لا عودة فلسطين، وليست فلسطين إلا حيلة ذرائعية كقميص عثمان، وأصابع نائلة.

نقلا عن الجزيرة